Două persoane au ajuns la spital după un accident în lanț la Florești

06:20

La sfârșitul lunii septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică a aprobat ajustarea tarifelor la apă și canalizare în municipiul Soroca. De atunci această temă este cea mai discutată în societate și, pentru a face lumină în această discuție și a afla la mai multe întrebări din prima […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL / Igor Focșa: „Pe mulți îi interesează salariile noastre, dar pe foarte puțini îi interesează cât de mult muncim noi pentru a vă aduce apa în case” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.