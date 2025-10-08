Curs valutar, 8 octombrie 2025: moneda unică europeană se scumpește cu un ban, iar dolarul american se ieftinește cu un ban

07:10

Folosește această zi pentru a te reconecta cu tine însăți, pentru a învăța lecțiile care ți se oferă și pentru a-ți asculta intuiția. Fie că este vorba de o conversație importantă, o veste neașteptată sau un moment de liniște, toate aceste experiențe contribuie la creșterea ta personală.Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.