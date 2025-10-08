Conducerea Raionului Soroca vă invită la audieri publice înaintea ședinței din 16 octombrie 2025
Observatorul de Nord, 8 octombrie 2025 09:50
La 9 octombrie 2025, la ora 14:00, Consiliul Raional Soroca organizează audieri publice privind proiectele de decizii ce urmează să fie supuse votului la ședința ordinară din 16 octombrie. Evenimentul oferă cetățenilor oportunitatea de a-și exprima opiniile și propunerile înainte ca hotărârile să fie adoptate. Proiectele de decizii vizate vor fi prezentate publicului pentru consultare, […]
Acum 30 minute
09:50
Guvernul urmează să aprobe astăzi, 8 octombrie, o hotărâre prin care familiile din Republica Moldova vor primi compensații la energia electrică. Ajutorul va acoperi o parte din costul curentului electric, până la 1,25 lei pentru fiecare kWh, dar doar pentru primele 110 kWh consumați lunar. Banii nu vor fi transferați direct oamenilor, ci furnizorilor de […]
09:50
Ca și în toată lumea, în Republica Moldova nu vor fi medici la specialitatea narcolog # Observatorul de Nord
Invitată la un post de radio, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că Republica Moldova va renunța la specialitatea de medic narcolog, ca parte a reformei sistemului de sănătate mintală și a modernizării spitalelor de psihiatrie. Precizăm că, această specializare denumită „narcologie" nu există în alte țări și să este una sovietică, apărută pe timpurile când […]
09:50
Conducerea Raionului Soroca vă invită la audieri publice înaintea ședinței din 16 octombrie 2025 # Observatorul de Nord
La 9 octombrie 2025, la ora 14:00, Consiliul Raional Soroca organizează audieri publice privind proiectele de decizii ce urmează să fie supuse votului la ședința ordinară din 16 octombrie. Evenimentul oferă cetățenilor oportunitatea de a-și exprima opiniile și propunerile înainte ca hotărârile să fie adoptate. Proiectele de decizii vizate vor fi prezentate publicului pentru consultare, […]
Acum o oră
09:10
Naționala Republicii Moldova la fotbal: selecționerul Lilian Popescu l-a convicat pe soroceanul Vitalie Damașcan # Observatorul de Nord
Cu două zile înainte de meciul amical dintre selecționatele României și Republicii Moldova, care se va disputa pe Arena Națională din București, pe data de 9 octombrie, selecționerul Lilian Popescu l-a convocat și pe soroceanul Vitalie Damașcan. După acest amical istoric, selecționata Republicii Moldova v-a juca împotriva Estoniei, în cel de-al șaselea meci din […]
Acum 2 ore
08:50
Nu ne este frică de gripă – Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal # Observatorul de Nord
Republica Moldova a recepționat un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal "Influvac Tetra", cu doza 0,5 ml în seringă preumplută, achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, informează ansp.md. Compoziția acestui vaccin respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru utilizare în emisfera de nord, pentru sezonul gripal 2025-2026. Vaccinul […]
08:40
Malvina COJOCARI, cusens.md Un tânăr de 21 de ani pe care, în ultima vreme, l-am remarcat în preajma membrilor partidul „Renaștere", afiliat politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor, apare și în echipa partidului „Democrația Acasă", în frunte cu Vasile Costiuc. Ultima dată, l-am observat la sediul PPDA, după miezul nopții. Se bucura, de rând cu […]
08:40
Irina Rimes: „Acesta a fost ultimul meu concert din București, pe scena de la Arenele Romane” # Observatorul de Nord
Laura Lezis, corespondent al emisiunii La Măruță, a pătruns în atmosfera din spatele scenei la unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale toamnei: concertul Irinei Rimes, transmite protv.ro. Reportajul acesteia de La Măruță a surprins emoțiile artiștilor, energia publicului și confesiunile Irinei despre provocările și planurile ei. În culise, Irina Rimes își punea la […]
08:10
Curs valutar, 8 octombrie 2025: moneda unică europeană se scumpește cu un ban, iar dolarul american se ieftinește cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 octombrie 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 65 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 83 de bani. Leul românesc va […]
Acum 4 ore
07:40
Sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși va fi examinată, de către CC, la 16 octombrie # Observatorul de Nord
Curtea Constituțională a anunțat că sesizarea CEC, din 6 octombrie, privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi examinată. Tot în acea ședință Curtea va adopta o decizie privind validarea mandatelor deputaților. Conform articolului 125 alineatul (2) din Codul electoral, Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile de la primirea actelor pentru a confirma […]
07:10
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Folosește această zi pentru a te reconecta cu tine însăți, pentru a învăța lecțiile care ți se oferă și pentru a-ți asculta intuiția. Fie că este vorba de o conversație importantă, o veste neașteptată sau un moment de liniște, toate aceste experiențe contribuie la creșterea ta personală.Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […]
07:10
Astăzi, 8 octombrie 2025, prețul la benzină scade cu cinci bani, iar la motorină cu trei bani # Observatorul de Nord
Pentru ziua de astăzi, 8 octombrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit că prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,99 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,82 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna, în comparație cu ziua de 7 octombrie, o ieftinire cu cinci […]
06:30
Familii cu 2 copii și persoane vârstnice vor primi sprijin pentru procurarea electrocasnicelor eficiente # Observatorul de Nord
Gospodăriile cu doi copii și familiile în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani vor putea beneficia de sprijin în cadru Programului EcoVoucher, sesiunea a 6-a, care se desfășoară în perioada 3-19 octombrie curent, scrie anticoruptie.md. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), aproximativ 3 369 de familii vor beneficia de vouchere în valoare […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme posomorâtă, cu ploi pe arii extinse și cu valori termice joase. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +10 și +14 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
Acum 24 ore
16:40
Caravana Europeană „Noi suntem Europa” – o celebrare a valorilor care ne unesc # Observatorul de Nord
Ziua de 5 octombrie curent, va rămâne o filă memorabilă în istoria AO „Femeia de Azi", dar și pentru întreaga comunitate drochiană. Într-o atmosferă plină de emoție și inspirație, sala festivă a Liceului Teoretic „B.P.- Hasdeu" din orașul Drochia, a găzduit un eveniment de zile mari – Caravana Europeană „Noi suntem Europa", eveniment ce a […]
16:40
La Căminul Cultural din satul Șolcani s-a desfășurat o frumoasă activitate dedicată Zilei Persoanelor în Etate, cu genericul „Cafeneaua vârstnicilor", o tradiție care, an de an, adună laolaltă oamenii cu păr cărunt și suflet tânăr, pentru a celebra înțelepciunea și frumusețea vârstei de aur. Evenimentul a fost organizat cu multă grijă și căldură de Maria […]
15:30
Colectivul coral „Orantis” – laureat la Festivalul Internațional Coral „Land of Glorious Ancestors” din Bulgaria # Observatorul de Nord
Colectivul coral „Orantis" de la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca, condus de distinsa doamnă dirijor Veronica Chițan, a reprezentat cu cinste Republica Moldova la Festivalul Internațional Coral „Land of Glorious Ancestors", desfășurat la Novi Pazar, Bulgaria. Prin profesionalismul, pasiunea și dăruirea lor, membrii corului au oferit publicului momente artistice deosebite, care au cucerit aplauzele și […]
14:20
Tinerii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au discutat despre egalitatea de gen și accesul la justiție # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Constantin Stere" din Soroca a avut loc recent o activitate, organizată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, dedicată elevilor, cu tema egalitatea de gen și accesul la justiție. Scopul întâlnirii a fost de a-i informa pe tineri despre drepturile lor, de a promova respectul și corectitudinea între fete și […]
13:00
Soroceanul Vitalie Damașcan a marcat al doilea gol pentru formația la care este legitimat, Zrinjski / VIDEO # Observatorul de Nord
După ce Vitalie Damașcan a marcat un gol în grupele din Conference League, contra echipei Lincoln din Gibraltar (5:0), a venit timpul ca soroceanul nostru să-și înscrie numele în lista marcatorilor și în meciurile de campionatul bosniac. Astfel, reușita sa din minutul 90+2 a ajutat echipa sa să evite înfrângerea contra formației FK Sarajevo, care […]
11:40
Ziua Profesorului sărbătorită la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Recent, în incinta Liceului Teoretic „Constantin Stere" din Soroca a avut loc festivitatea dedicată Zilei Profesorului. Evenimentul a adunat elevi și profesori într-o atmosferă de sărbătoare, unde respectul și recunoștința pentru munca dascălilor au fost în prim-plan. Programul artistic pregătit de elevi a fost plin de emoție și recunoștință. Poeziile, cântecele și mesajele adresate profesorilor […]
11:30
Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul Republicii Moldova pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, transmite procuratura.md. Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei […]
10:50
Astăzi, la Gribova, raionul Drochia, Centrul Genius a organizat un eveniment interactiv de totalizare a proiectului „Împreună împotriva violenței", reunind elevi, părinți și cadre didactice într-o experiență educativă inedită, bazată pe dialog, empatie și participare activă. Participanții au descoperit principiile teatrului social și impactul acestuia în comunitate, urmărind scene interpretate de actori profesioniști, inspirate din […]
10:50
„Războiul între frați”. Procesul de onoare Vlah vs Uzun, departe de deznodământ # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Sud va rejudeca litigiul Irina Vlah vs Ilia Uzun, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul depus de lidera partidului Inima Moldovei.Vlah cere ca instanța să-l oblige pe Uzun să-și cea scuze publice, și să-i plătească prejudicii morale de 180 mii lei, după ce a numit-o „hoață" într-o […]
10:10
Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, cântă prohodul lui Dodon și Șor și amenință Moldova cu război # Observatorul de Nord
Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria" al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase" și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS. Pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic, el susține că este nevoie „de o […]
Ieri
10:00
Ziua Profesorului, sărbătorită la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Vineri, în incinta Liceului Teoretic „Petru Rareș" din Soroca, a avut loc o festivitate deosebită dedicată Zilei Profesorului. Sala de festivități s-a umplut de emoții, aplauze și recunoștință, elevii aducând omagiu celor care zi de zi le transmit nu doar cunoștințe, ci și valori pentru viață. Evenimentul a fost marcat printr-un program artistic pregătit de […]
10:00
În raionul Florești au fost identificate două cazuri de tăieri ilegale de arbori # Observatorul de Nord
Inspectorii de mediu din Florești au desfășurat recent razii pentru verificarea respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului, scrie ipm.gov.md. În urma acțiunilor, au fost depistate mai multe încălcări ce contravin normelor în vigoare. Astfel, au fost identificate două cazuri de tăieri ilegale de arbori: • Localitatea Mărculești – în fâșia forestieră de protecție, au […]
10:00
Sorocenii sunt invitați la o dublă lansare de carte post-mortem, semnate de regretatul muzeograf Nicolae Bulat # Observatorul de Nord
Vineri, 10 octombrie 2025, ora 14:00, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat" din Soroca, publicul este invitat la o dublă lansare de carte post-mortem, semnate de regretatul istoric și muzeograf Nicolae Bulat, personalitate emblematică a culturii locale.
10:00
De ieri, 6 octombrie, după cum informează Banca Națională a Moldovei, Republica Moldova este conectată la SEPA: plăți în euro rapide, sigure și la costuri reduse, la fel ca în Uniunea Europeană. Să menționăm că, infrastructura SEPA reunește 41 de țări europene: toate statele membre ale Uniunii Europene, precum și Regatul Unit, țările […] Post-ul Ce este SEPA și ce înseamnă aceasta pentru cetățeni și companii? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Ultimele două săptămâni de campanie pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost marcate de o conftuntare identitar-geopolitică pe Facebook, unde au fost intens promovate mesaje de dezinformare. Cele mai frecvente narațiuni s-au referit la occidentul aflat în declin, vânzarea țării de către guvernarea actuală și fraudarea iminentă a alegerilor, iar retorica electorală a insistat […] Post-ul Finalul campaniei electorale: dezinformare, frica, speriatul cu război apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Învățătorii mei, cu inima senină… Ei ard ca-n văpăi, să-mi dăruiască lumină! / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În fiecare toamnă, la ceas de recunoștință, elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca celebrează Ziua Lucrătorului din Învățământ – sărbătoarea celor care aprind în suflete lumina cunoașterii. Dimineața a început cu „Galeria de picturi: Profesorii prin ochii elevului”, o expoziție plină de emoție și culoare. Pe 6 octombrie 2025, profesorii au primit cel mai frumos […] Post-ul Învățătorii mei, cu inima senină… Ei ard ca-n văpăi, să-mi dăruiască lumină! / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Concert festiv de Ziua Profesorului la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Concert festiv dedicat Zilei Lucrătorului din Învățământ la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Învățământ, elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca au organizat un concert de suflet, prin care au dorit să aducă un sincer omagiu profesorilor — celor care, cu dăruire și pasiune, ghidează pașii tinerilor spre cunoaștere. Evenimentul, desfășurat […] Post-ul Concert festiv de Ziua Profesorului la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Duminică, 12 octombrie 2025, în fața Cetății se va desfășura tradiționalul Festival al Mărului, la care sunt invitați sorocenii, oaspeții din republică și de peste hotare. Evenimentul include expoziții, comercializări, diferite concursuri, inclusiv Concursul Cel Mai Mare Măr, dar și un vast program muzical-artistic, cu participarea colectivelor din municipiu, raion și de la Chișinău. Vă […] Post-ul 12 octombrie, Festivalul Național al Mărului – toți ochii pe Soroca! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Din cauza ploii, Ziua Europeană a Mobilității nu va avea loc astăzi la Soroca # Observatorul de Nord
Ieri vă anunțasem despre restricțiile în trafic legate de organizarea, și la Soroca, a Zilei Europene a Mobilității, dar această informație nu este de actualitate. Or, din cauza condițiilor climaterice evenimentul nu se va produce și traficul rutier nu v-a fi perturbat. Astfel, Ziua Europeană a Mobilității se va desfășură în altă zi […] Post-ul Din cauza ploii, Ziua Europeană a Mobilității nu va avea loc astăzi la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Tratamentul cancerului mai aproape de oameni. Spitalul din Florești este primul la acest capitol # Observatorul de Nord
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, în cadrul unei emisiuni la postul public de radio, că procesul de descentralizare a serviciilor de tratament chimioterapeutic pentru pacienții oncologici este în plină desfășurare, iar până la sfârșitul anului curent mai multe spitale raionale vor putea oferi acest tip de tratament, comunică moldpres.md „Deschiderea acestor centre a fost […] Post-ul Tratamentul cancerului mai aproape de oameni. Spitalul din Florești este primul la acest capitol apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 octombrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american se scumpește cu 11 bani și va avea valoarea 16 lei și 84 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea de 3 […] Post-ul Curs valutar, 7 octombrie 2025: dolarul american se scumpește cu 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru ziua de astăzi, 7 octombrie, un preț maximal de 23 de lei și 04 bani pentru benzină, cu trei bani mai puțin decât astăzi. De altă parte, motorina se ieftinește cu doi bani și va costa 19 lei și 85 de bani. Post-ul Benzina și motorina se ieftinesc cu trei bani și, respectiv, doi bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
În atenția automobiliștilor: redirecționare a traficului rutier astăzi, 7 octombrie, între orele 10:00 – 13:00 # Observatorul de Nord
În legătiură cu măsurile desfășirate în cadrul Zilei Europene a Mobilității, organizate de primăria municipiului Soroca, cu suportul Guvernului German prin Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei vor avea loc redirecționări a traficului rutier. Astfel, astăzi, 7 octombrie 2025, între orele 10.00-13.00, va fi redirecționat traficul rutier, pe strada Independenței, de la Primărie […] Post-ul În atenția automobiliștilor: redirecționare a traficului rutier astăzi, 7 octombrie, între orele 10:00 – 13:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna care se odihnește în Berbec, cei mai mulți nativi sunt nerăbdători să treacă de anumite situații limită. Energia care se propagă acum asupra lor are o însemnătate aparte. Deși vorbim despre o grabă a momentului, reflecția asupra situațiilor din trecut este esențială. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Podcast OBSERVATORUL / Igor Focșa: „Pe mulți îi interesează salariile noastre, dar pe foarte puțini îi interesează cât de mult muncim noi pentru a vă aduce apa în case” / VIDEO # Observatorul de Nord
La sfârșitul lunii septembrie, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică a aprobat ajustarea tarifelor la apă și canalizare în municipiul Soroca. De atunci această temă este cea mai discutată în societate și, pentru a face lumină în această discuție și a afla la mai multe întrebări din prima […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL / Igor Focșa: „Pe mulți îi interesează salariile noastre, dar pe foarte puțini îi interesează cât de mult muncim noi pentru a vă aduce apa în case” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Meteo, 7 octombrie 2025: ploile nu contenesc, iar temperatura aerului rămâne sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 7 octombrie 2025, ploile nu vor conteni, iat temperatura aerului va fi mai joasă decât media perioadei. Astfel, în termometre vom avea doar +9, +10 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 50 la sută, umiditatea aerului va fi de 94 la sută, iar […] Post-ul Meteo, 7 octombrie 2025: ploile nu contenesc, iar temperatura aerului rămâne sub media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 octombrie 2025
17:20
Atenție șoferi: mâine fi va fi redirecționat traficul de pe strada Independenței din municipiul Soroca # Observatorul de Nord
Șoferii din Soroca sunt atenționați că marți, 7 octombrie 2025, între orele 10.00 și 13.00, circulația rutieră pe strada Independenței va fi redirecționată. Măsura vine în contextul desfășurării unor activități dedicate Zilei Europene a Mobilității. Primăria municipiului Soroca a anunțat că traficul va fi deviat pe tronsonul cuprins între sediul instituției și Stadionul Municipal. Evenimentul […] Post-ul Atenție șoferi: mâine fi va fi redirecționat traficul de pe strada Independenței din municipiul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
Profesorul țese lumina viitorului Tradițional, la începutul lui octombrie, este sărbătorită Ziua Educației. În Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, muzica a răsunat de dimineață, iar profesorii erau întâmpinați cu mesaje și urări de bine. Activitatea dedicată cadrelor didactice a fost organizată de diriginții grupelor MA2/1 și MA4/1, Ilie Andronic și Elena Rusu. Poeziile și cântecele au […] Post-ul Ziua Educației sărbătorită la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Un caz de sustragere de mijloace bănești, comis într-un magazin din municipiul Soroca, a fost soluționat de poliție după ce s-a stabilit că persoana implicată este un minor de 14 ani. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate. Inspectoratul de Poliție Soroca a confirmat că incidentul a fost sesizat în perioada la sfârșitul lunii august. […] Post-ul Minor de 14 ani implicat într-un furt la magazinul Cleber din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Decizia ministrei Ala Nemerenco: Doi copii orfani vor beneficia de 20.000 de lei, care urmează să-i plătească o deputată socialistă, drept prejudiciu moral # Observatorul de Nord
Atacurile murdare cu fabule inventate au pornit împotriva mea ca la comandă în ianuarie-februarie 2021, încă pe când eram consilieră la Președinție. Au ținut lanț zi de zi – conferințe de presă ale deputaților socialiști, flash-moburi ale gărzii tinere a PSRM cu placate cu «Врач убийца» de îmi părea ca sunt în anii ‘37, articole […] Post-ul Decizia ministrei Ala Nemerenco: Doi copii orfani vor beneficia de 20.000 de lei, care urmează să-i plătească o deputată socialistă, drept prejudiciu moral apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
La Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată. # Observatorul de Nord
În cadrul unei razii efectuate în raionul Soroca, inspectorii de mediu au desfășurat verificări privind folosirea și protecția apelor. În localitatea Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată, scrie ipm.gov.md. Persoana responsabilă de inițierea activității a încălcat cerințele ecologice aplicabile construcției și exploatării instalațiilor […] Post-ul La Căinarii Vechi a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe teren proprietate privată. apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
VOX: Cine sunt cei mai iubiți dintre profesorii Colegiului „Mihai Eminescu” din orașul Soroca? / VIDEO # Observatorul de Nord
Cu prilejul Zilei Lucrătorilor din domeniul Învățământului ne-am propus să-i provocăm pe elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din orașul Soroca să ne spună cine sunt cei mai iubiți profesori în opinia lor și de ce. Prin aceste păreri, elevii au dorit să aducă un omagiu dascălilor care i-au inspirat, i-au susținut și i-au îndrumat cu răbdare. […] Post-ul VOX: Cine sunt cei mai iubiți dintre profesorii Colegiului „Mihai Eminescu” din orașul Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Elevii de la Liceul „Constantin Stere” și-au întâmpinat profesorii cu flori de Ziua Profesorului # Observatorul de Nord
Astăzi, de Ziua Profesorului, dascălii de la Liceul „Constantin Stere” au avut parte de o surpriză deosebită. La primele ore ale dimineții, elevii i-au așteptat la intrarea în instituție cu buchete de flori și cuvinte de recunoștință. Atmosfera a fost una plină de emoții și zâmbete, iar fiecare profesor a primit, pe lângă flori, și […] Post-ul Elevii de la Liceul „Constantin Stere” și-au întâmpinat profesorii cu flori de Ziua Profesorului apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 # Observatorul de Nord
Pe data de 1 octombrie 2025, Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri, transmite procuratura.md Republica Moldova se află și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind […] Post-ul Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane 2025. Republica Moldova rămâne la Nivelul 2 apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Și-a omorât mama vitregă cu 6 lovituri de cuțit și a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia informează despre condamnarea unui bărbat din raionul Drochia pentru omorul mamei sale vitrege, transmite procuratura.md. Prin sentința recent pronunțată de Judecătoria Drochia, sediul Central, acesta a fost recunoscut vinovat și condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Potrivit învinuirii înainte, în dimineața lui 06 […] Post-ul Și-a omorât mama vitregă cu 6 lovituri de cuțit și a fost condamnat la 19 ani și 6 luni de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Echipa portalului Anticoruptie.md a pătruns în interiorul schemei care s-a ocupat de racolarea așa-zișilor observatori la alegerile parlamentare. Timp de trei săptămâni, am documentat maniera în care era organizată misiunea celor care, conform coordonatorilor, urmau să monitorizeze buna desfășurare a scrutinului peste hotarele Republicii Moldova. Alături de noi, au acționat „reprezentanți” falși din partea partidelor […] Post-ul Caruselul 38/223, isabona. Cum am devenit „observatori ai afacerilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
„O familie din Soroca cere ajutor pentru băiețelul lor cu autism: Luptăm zi de zi pentru recuperarea lui” # Observatorul de Nord
O familie din raionul Soroca trece printr-o perioadă extrem de dificilă și face un apel către oamenii cu suflet mare pentru a-i sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea fiului lor, un băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Pentru a-i oferi șansa la o viață cât mai independentă, copilul […] Post-ul „O familie din Soroca cere ajutor pentru băiețelul lor cu autism: Luptăm zi de zi pentru recuperarea lui” apare prima dată în Observatorul de Nord.
