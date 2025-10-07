Împrumuturile preferențiale pentru agricultori „zboară”

13:15

Ucraina, la fel ca și Moldova, a finalizat etapa de screening bilateral și este pregătită pentru următorul pas în procesul de integrare europeană, însă nu are încă sprijinul tuturor statelor membre UE. Viceprim-ministrul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, consideră că este de datoria UE să deblocheze această situație, transmite Logos Press.