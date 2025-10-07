România ar putea primi o amendă de 1 miliard de euro și penurie de energie din partea UE

18:15

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a majorat limita unui împrumut nefinanțat de partajare a riscurilor pentru Bank maib din Moldova de la 20 de milioane de euro la 35 de milioane de euro, deschizând un total de 70 de milioane de euro în noi fonduri pentru creditarea întreprinderilor moldovenești, a raportat Logos Press.