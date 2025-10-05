Aur pentru vinul de casă al Moldovei!
Logos-Press, 5 octombrie 2025 18:30
Concursul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a RM din anul 2002, cu scopul de a promova tradiția producerii vinului de casă de calitate, încurajând excelența, inovația și cultura unui consum responsabil și conștient. De asemenea, concursul urmărește să promoveze schimbul de cunoștințe între producători.
Biletele pentru meciurile de la Cupa Mondială FIFA 2026 au fost puse în vânzare, cu prețuri semnificativ mai mari decât la turneele anterioare – informează Logos Press.
Ziua Națională a Vinului continuă, duminică, cu spectacole, tradiție și voie bună în centrul capitalei # Logos-Press
Cea de-a doua zi a Zilei Naționale a Vinului 2025 aduce un program bogat de activități și momente artistice în Piața Marii Adunări Naționale.
În Ucraina, prețurile strugurilor în supermarketuri nu sunt formate de piața internă, ci de importurile din Moldova și Turcia, relatează Logos Press.
Ștefan Iamandi: Ziua Națională a Vinului a fost momentul culminant al anului în care Moldova s-a făcut cunoscută pe arena mondială # Logos-Press
Prima zi a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată pe 4-5 octombrie la Chișinău, a arătat că vinul moldovenesc poate uni oamenii, inspira dialogul și transmite adevărate valori”, relatează Logos Press.
Ziua Națională a Vinului: cei mai buni producători au primit o recunoaștere bine meritată # Logos-Press
În cadrul Zilei Naționale a Vinului, au fost înmânate premiile 2025 în semn de recunoaștere a calității vinului moldovenesc, care a adus țării noastre faimă internațională la cele mai mari competiții din lume, precum și a înaltei capacități a producătorilor săi”, informează Logos Press.
Partidul Democrația Acasă al lui Vasile Costiucă și-ar putea pierde mandatele în Parlament din cauza plângerilor PAS, poliției și SIS, care semnalează indicii de cheltuieli online ascunse, utilizarea unor conturi false (în opinia lor) și o presupusă legătură cu politicianul român Gheorghe Simion – relatează Logos Press.
Două platforme industriale multifuncționale din Gloden și Oknica se pregătesc să fie lansate în curând, a raportat Logos Press.
Deficitul de cont curent a crescut cu 76%, ajungând la 2,026 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, a raportat Logos Press.
România va continua să sprijine construcția infrastructurii de transport, de importanță strategică pentru Republica Moldova, cu sprijinul UE. Acest lucru a fost declarat în cadrul unei întrevederi care a avut loc la București între ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolia, și ministrul român al transporturilor și infrastructurii, Ciprian Scherban.
Mai mult de o sută de vinării invită oaspeții la degustări, împărtășesc povești despre vin și prezintă tradițiile moldovenești autentice la Ziua Națională a Vinului, care are loc pe 4 și 5 octombrie în inima capitalei”, a raportat Logos Press.
Victoriabank, parte a grupului Banca Transilvania, a finalizat achiziția organizației de creditare nebancară Microinvest.
3 octombrie 2025
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a aplicat o amendă de 35.000 de lei clubului Zimbru pentru comportamentul fanilor în timpul meciului din etapa a 13-a a Superligii cu Sheriff (2:0), – informează Logos Press.
Ponderea producției industriale în Moldova a scăzut de la 40% în anii 1990 la 12% în 2022. În prezent, aceasta este de 8%.
În perioada 18-24 septembrie, 31 de noi focare de pestă porcină africană (PPA) la animalele domestice au fost raportate în Europa, a anunțat Logos Press.
Paradox: introducerea unei taxe pentru contestarea achizițiilor publice a crescut numărul de recursuri # Logos-Press
Numărul recursurilor a crescut, contrar așteptărilor, după introducerea unei taxe de stat pentru recursurile în domeniul achizițiilor publice, potrivit Logos Press.
Datoria externă brută a țării a crescut cu 10,5%, ajungând la 11,4 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, aproape dublându-se în ultimii patru ani, a raportat Logos Press.
Politologul Corneliu Ciurea consideră că actualul parlament se află în fața unei alegeri: fie păstrarea și consolidarea majorității PAS, fie alegeri anticipate, relatează Logos Press.
Decizia Administrației Transporturilor Feroviare din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul feroviar al produselor agricole cu o medie de 7% începând cu 12 septembrie 2025 a afectat deja piața cerealelor din Moldova, informează Logos Press.
Veniturile Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Sănătate pe 10 luni din 2025 au depășit 11 mld. lei și au crescut cu 683 mil. lei – plus 6,5% față de aceeași perioadă din 2024. 2025 au depășit 11 miliarde lei și au crescut cu 683 milioane lei – plus 6,5% față de aceeași perioadă din 2024.
Moldova ocupă locul 74 din 139 în Indicele Global al Inovării 2025 al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), informează Logos Press.
Importatorii vor putea obține autorizația de a simplifica procedura de determinare a valorii în vamă a mărfurilor, a informat Logos Press.
Centralele eoliene din Moldova vor fi amplasate în conformitate cu normele strict stabilite de Ministerul Energiei, a raportat Logos Press.
2 octombrie 2025
Între 4 și 5 octombrie, Moldova sărbătorește Ziua Națională a Vinului, o celebrare a tradițiilor și meșteșugului vinului
În 2025, Trans-Oil Group a construit un complex de procesare a rapiței la baza de producție a fabricii de uleiuri și grăsimi Floarea Soarelui SA (Bălți). În primul sezon, noul complex a procesat 40.000 de tone de rapiță, a produs 18.300 de tone de ulei și 21.500 de tone de făină, informează Logos Press.
Compania moldovenească Lux Packaging produce ambalaje de clasă premium pentru mărci mondiale precum Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi și vinde anual produse în valoare de peste 25 de milioane de lei.
Furnizorii de pe piețele de energie, apă, transport și servicii poștale nu vor trebui să se teamă că vor pierde licitațiile publice dacă își dovedesc exclusivitatea, informează Logos Press.
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament va fi extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Acest lucru a fost anunțat de Radu Marian, deputat PAS, președintele Comisiei economie, buget și finanțe.
Ucraina, la fel ca și Moldova, a finalizat etapa de screening bilateral și este pregătită pentru următorul pas în procesul de integrare europeană, însă nu are încă sprijinul tuturor statelor membre UE. Viceprim-ministrul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, consideră că este de datoria UE să deblocheze această situație, transmite Logos Press.
Rentabilitatea cultivării cerealelor și a unor semințe oleaginoase în nordul, centrul și sudul Moldovei poate fi de multe ori diferită. Principalele motive pentru rentabilitatea foarte diferită sunt diferența mare dintre soluri, precipitații și „prețurile cererii” pentru produsele agricole din nordul și sudul țării, relatează Logos Press.
Compania moldovenească Dulcinella, fondată în 2005, va investi 10 milioane de euro într-o nouă fabrică la Târgu Neamț (România). Producătorul de produse de cofetărie are deja acolo propria unitate de producție, informează Logos Press.
Cabinetul de Miniștri a acordat Moldovei HiTech Park statutul de parc industrial, a raportat Logos Press.
Consiliul Concurenței a efectuat astăzi inspecții surpriză la companii care activează pe piața cărnii, suspectându-le de acorduri anticoncurențiale – informează Logos Press.
Unsprezece noi proiecte de dezvoltare regională și locală în valoare de circa 208 milioane de lei vor fi implementate în centrele raionale ale Republicii Moldova. Includerea acestora în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027 a fost aprobată de Guvern la 1 octombrie, informează Logos Press.
1 octombrie 2025
Marin Robu va fi singurul reprezentant al Moldovei la Campionatul Mondial de Haltere, care va începe pe 2 octombrie la Førde (Norvegia), în timp ce majoritatea sportivilor moldoveni vor participa la Campionatele Europene de Juniori și Tineret, – informează Logos Press.
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, 13 companii producătoare de fructe care fac parte din Asociația Moldova Fruct vor prezenta realizările sectorului pomicol din Republica Moldova la Fruit Attraction 2025, una dintre cele mai importante expoziții ale horticulturii mondiale din Madrid (Spania), – informează Logos Press.
CEC a solicitat partidelor și blocurilor să raporteze cu privire la publicitatea online # Logos-Press
Comisia Electorală Centrală a cerut tuturor concurenților electorali să prezinte facturi și ordine de plată pentru publicitatea online”, a informat Logos Press.
Consumatorii de credite vor beneficia de un nivel mai ridicat de protecție. Modificările aduse Legii privind contractele de credit cu consumatorii extind cerințele acesteia la creditele emise de asociațiile de economii și împrumut. Legea în cauză, menită să consolideze protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare, a fost promulgată de șeful statului și publicată în Monitorul Oficial, informează Logos Press.
Nouă țări și regiuni autonome au fost eliminate de pe lista jurisdicțiilor care nu îndeplinesc standardele internaționale de transparență, a informat Logos Press.
Planul de admitere la programele de învățământ superior din ciclul III (studii doctorale) cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul universitar 2025-2026 prevede 229 de granturi în valoare de 5,831 milioane de lei, informează Logos Press.
Încasările de prime brute de asigurare în prima jumătate a anului au totalizat aproximativ 1,6 miliarde LE, în creștere cu 2,6% din venituri, creșterea plăților de daune depășind cu mult creșterea încasărilor, a raportat Logos Press.
Consumatorii vor putea compara comisioanele și ratele dobânzilor pe un site web specializat care va fi dezvoltat de Comisia Națională a Pieței Financiare, a informat Logos Press.
Până în 2050, suprafața cultivată cu cafea ar putea scădea cu 40-50%, producția celor mai populare soiuri de Arabica și Robusta în Africa de Est va scădea cu 20 și, respectiv, 40%, iar creșterea temperaturilor va duce la pierderea gustului și aromei obișnuite a băuturii preferate, – informează Logos Press.
De la 1 octombrie, autoritățile ucrainene ar putea interzice complet cumpărarea și vânzarea de motorină care vine în Ucraina din Constanța românească, a anunțat Logos Press.
Actualul Cabinet de Miniștri al Republicii Moldova intenționează să limiteze importurile scutite de taxe vamale de zahăr sârbesc în cadrul acordului de liber schimb CEFTA la o mie de tone pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, – informează Logos Press.
De la începutul războiului din Ucraina, 2.340 de cetățeni ai acestei țări au obținut cetățenia moldovenească, iar alți 6.684 au permis de ședere, informează Logos Press.
30 septembrie 2025
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie, Moldova este gazda Săptămânii Europene a Sportului, care include o serie de evenimente menite să promoveze un stil de viață sănătos în rândul tinerilor sub motto-ul „Fii activ”, informează Logos Press.
Săptămâna trecută, pe piața fructelor și legumelor din Moldova, nivelul prețurilor cu ridicata pentru ceapă a scăzut cu 20%, – informează Logos Press.
Indicatorii oficiali ai stării pieței muncii, conform noii metodologii de colectare a datelor a BNS, par încurajatori, inversând vectorul – informează Logos Press.
Acționarii Bursei de Valori București (simbol bursier BVB) au aprobat pe 29 septembrie 2025 participarea la capitalul social al noii burse din Republica Moldova în valoare echivalentă cu 400.000 euro, – informează Logos Press.
