Creșterea pieței globale a uleiurilor vegetale va fi determinată de sectorul alimentar

Logos-Press, 6 octombrie 2025 09:15

Cererea globală de uleiuri vegetale va crește la 229,28 milioane de tone, cu aproape 3% mai mult decât anul trecut, în anul de comercializare 2025-2026, potrivit unei estimări a Departamentului american al Agriculturii (USDA), informează Logos Press.

Acum 30 minute
09:15
Acum 2 ore
08:15
CEC a distribuit mandatele, Curtea Constituțională are un cuvânt de spus Logos-Press
Duminică seara, CEC a distribuit mandatele primite de fiecare concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează Logos Press.
Acum 24 ore
18:30
Aur pentru vinul de casă al Moldovei! Logos-Press
Concursul este organizat de Camera de Comerț și Industrie a RM din anul 2002, cu scopul de a promova tradiția producerii vinului de casă de calitate, încurajând excelența, inovația și cultura unui consum responsabil și conștient. De asemenea, concursul urmărește să promoveze schimbul de cunoștințe între producători.
17:15
Biletele pentru meciurile Mundial-2026 au devenit cele mai scumpe din istorie Logos-Press
Biletele pentru meciurile de la Cupa Mondială FIFA 2026 au fost puse în vânzare, cu prețuri semnificativ mai mari decât la turneele anterioare – informează Logos Press.
12:15
Ziua Națională a Vinului continuă, duminică, cu spectacole, tradiție și voie bună în centrul capitalei Logos-Press
Cea de-a doua zi a Zilei Naționale a Vinului 2025 aduce un program bogat de activități și momente artistice în Piața Marii Adunări Naționale.
11:15
Moldova și Turcia stabilesc prețurile pentru strugurii din Ucraina Logos-Press
În Ucraina, prețurile strugurilor în supermarketuri nu sunt formate de piața internă, ci de importurile din Moldova și Turcia, relatează Logos Press.
Ieri
09:15
Ștefan Iamandi: Ziua Națională a Vinului a fost momentul culminant al anului în care Moldova s-a făcut cunoscută pe arena mondială Logos-Press
Prima zi a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată pe 4-5 octombrie la Chișinău, a arătat că vinul moldovenesc poate uni oamenii, inspira dialogul și transmite adevărate valori”, relatează Logos Press.
4 octombrie 2025
17:45
Ziua Națională a Vinului: cei mai buni producători au primit o recunoaștere bine meritată Logos-Press
În cadrul Zilei Naționale a Vinului, au fost înmânate premiile 2025 în semn de recunoaștere a calității vinului moldovenesc, care a adus țării noastre faimă internațională la cele mai mari competiții din lume, precum și a înaltei capacități a producătorilor săi”, informează Logos Press.
17:15
Partidul DA își poate pierde mandatele din cauza TikTok Logos-Press
Partidul Democrația Acasă al lui Vasile Costiucă și-ar putea pierde mandatele în Parlament din cauza plângerilor PAS, poliției și SIS, care semnalează indicii de cheltuieli online ascunse, utilizarea unor conturi false (în opinia lor) și o presupusă legătură cu politicianul român Gheorghe Simion – relatează Logos Press.
16:15
Platformele industriale devin o realitate Logos-Press
Două platforme industriale multifuncționale din Gloden și Oknica se pregătesc să fie lansate în curând, a raportat Logos Press.
15:15
Crește dezechilibrul contului curent Logos-Press
Deficitul de cont curent a crescut cu 76%, ajungând la 2,026 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, a raportat Logos Press.
14:15
SAFE va ajuta cu infrastructura Logos-Press
România va continua să sprijine construcția infrastructurii de transport, de importanță strategică pentru Republica Moldova, cu sprijinul UE. Acest lucru a fost declarat în cadrul unei întrevederi care a avut loc la București între ministrul moldovean al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolia, și ministrul român al transporturilor și infrastructurii, Ciprian Scherban.
13:15
Vin, tradiții și muzică: Moldova sărbătorește Ziua Vinului Logos-Press
Mai mult de o sută de vinării invită oaspeții la degustări, împărtășesc povești despre vin și prezintă tradițiile moldovenești autentice la Ziua Națională a Vinului, care are loc pe 4 și 5 octombrie în inima capitalei”, a raportat Logos Press.
10:15
Victoriabank a finalizat achiziția Microinvest Logos-Press
Victoriabank, parte a grupului Banca Transilvania, a finalizat achiziția organizației de creditare nebancară Microinvest.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
„Zimbru a primit cea mai mare amendă a sezonului Logos-Press
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a aplicat o amendă de 35.000 de lei clubului Zimbru pentru comportamentul fanilor în timpul meciului din etapa a 13-a a Superligii cu Sheriff (2:0), – informează Logos Press.
18:15
CCI: industria a scăzut cu 40 de procente Logos-Press
Ponderea producției industriale în Moldova a scăzut de la 40% în anii 1990 la 12% în 2022. În prezent, aceasta este de 8%.
17:15
Un nou focar de pestă porcină africană a fost semnalat în Europa Logos-Press
În perioada 18-24 septembrie, 31 de noi focare de pestă porcină africană (PPA) la animalele domestice au fost raportate în Europa, a anunțat Logos Press.
15:15
Paradox: introducerea unei taxe pentru contestarea achizițiilor publice a crescut numărul de recursuri Logos-Press
Numărul recursurilor a crescut, contrar așteptărilor, după introducerea unei taxe de stat pentru recursurile în domeniul achizițiilor publice, potrivit Logos Press.
14:15
Datoria externă a Moldovei s-a ridicat la 60,6% din PIB Logos-Press
Datoria externă brută a țării a crescut cu 10,5%, ajungând la 11,4 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025, aproape dublându-se în ultimii patru ani, a raportat Logos Press.
13:15
Corneliu Ciurea: Nu există potențial de cooperare în Parlament Logos-Press
Politologul Corneliu Ciurea consideră că actualul parlament se află în fața unei alegeri: fie păstrarea și consolidarea majorității PAS, fie alegeri anticipate, relatează Logos Press.
12:15
Noile tarife feroviare reduc competitivitatea cerealelor moldovenești Logos-Press
Decizia Administrației Transporturilor Feroviare din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul feroviar al produselor agricole cu o medie de 7% începând cu 12 septembrie 2025 a afectat deja piața cerealelor din Moldova, informează Logos Press.
11:15
Fondurile asigurărilor de sănătate au crescut la 11 miliarde de lei Logos-Press
Veniturile Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Sănătate pe 10 luni din 2025 au depășit 11 mld. lei și au crescut cu 683 mil. lei – plus 6,5% față de aceeași perioadă din 2024. 2025 au depășit 11 miliarde lei și au crescut cu 683 milioane lei – plus 6,5% față de aceeași perioadă din 2024.
10:15
Moldova a scăzut în Indicele Global al Inovării Logos-Press
Moldova ocupă locul 74 din 139 în Indicele Global al Inovării 2025 al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), informează Logos Press.
09:15
Vama va simplifica procedura de determinare a valorii în vamă Logos-Press
Importatorii vor putea obține autorizația de a simplifica procedura de determinare a valorii în vamă a mărfurilor, a informat Logos Press.
08:15
Parcurile eoliene vor fi amplasate în conformitate cu o nouă metodologie Logos-Press
Centralele eoliene din Moldova vor fi amplasate în conformitate cu normele strict stabilite de Ministerul Energiei, a raportat Logos Press.
2 octombrie 2025
19:15
Ziua Națională a Vinului va reuni un număr record de crame Logos-Press
Între 4 și 5 octombrie, Moldova sărbătorește Ziua Națională a Vinului, o celebrare a tradițiilor și meșteșugului vinului
18:15
Rezultatele primului sezon de prelucrare a rapiței sunt încurajatoare Logos-Press
În 2025, Trans-Oil Group a construit un complex de procesare a rapiței la baza de producție a fabricii de uleiuri și grăsimi Floarea Soarelui SA (Bălți). În primul sezon, noul complex a procesat 40.000 de tone de rapiță, a produs 18.300 de tone de ulei și 21.500 de tone de făină, informează Logos Press.
16:15
Lux Packaging din Moldova a primit comenzi de la Chanel, Christian Dior și Versace Logos-Press
Compania moldovenească Lux Packaging produce ambalaje de clasă premium pentru mărci mondiale precum Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi și vinde anual produse în valoare de peste 25 de milioane de lei.
15:15
Achizițiile publice vor fi limitate de concurență Logos-Press
Furnizorii de pe piețele de energie, apă, transport și servicii poștale nu vor trebui să se teamă că vor pierde licitațiile publice dacă își dovedesc exclusivitatea, informează Logos Press.
14:15
Beneficiile pentru diaspora sunt printre primele proiecte ale noului parlament Logos-Press
Una dintre primele inițiative legislative ale noului Parlament va fi extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea cetățenilor moldoveni din diasporă. Acest lucru a fost anunțat de Radu Marian, deputat PAS, președintele Comisiei economie, buget și finanțe.
13:15
Gerasimov: UE are datoria de a ieși din impasul privind aderarea Ucrainei Logos-Press
Ucraina, la fel ca și Moldova, a finalizat etapa de screening bilateral și este pregătită pentru următorul pas în procesul de integrare europeană, însă nu are încă sprijinul tuturor statelor membre UE. Viceprim-ministrul moldovean pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, consideră că este de datoria UE să deblocheze această situație, transmite Logos Press.
12:15
Rentabilitatea producției de cereale depinde în mare măsură de regiune Logos-Press
Rentabilitatea cultivării cerealelor și a unor semințe oleaginoase în nordul, centrul și sudul Moldovei poate fi de multe ori diferită. Principalele motive pentru rentabilitatea foarte diferită sunt diferența mare dintre soluri, precipitații și „prețurile cererii” pentru produsele agricole din nordul și sudul țării, relatează Logos Press.
11:15
Dulcinella va construi o a doua fabrică în România Logos-Press
Compania moldovenească Dulcinella, fondată în 2005, va investi 10 milioane de euro într-o nouă fabrică la Târgu Neamț (România). Producătorul de produse de cofetărie are deja acolo propria unitate de producție, informează Logos Press.
10:15
Moldova HiTech Park a primit un nou statut și un teren de 50 ha Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a acordat Moldovei HiTech Park statutul de parc industrial, a raportat Logos Press.
09:15
Piața de carne a intrat sub suspiciune Logos-Press
Consiliul Concurenței a efectuat astăzi inspecții surpriză la companii care activează pe piața cărnii, suspectându-le de acorduri anticoncurențiale – informează Logos Press.
08:15
Unsprezece proiecte sunt în curs de pregătire pentru regiuni, inclusiv piețe agricole Logos-Press
Unsprezece noi proiecte de dezvoltare regională și locală în valoare de circa 208 milioane de lei vor fi implementate în centrele raionale ale Republicii Moldova. Includerea acestora în Documentul Unic de Program pentru anii 2025-2027 a fost aprobată de Guvern la 1 octombrie, informează Logos Press.
1 octombrie 2025
19:15
Cel mai puternic halterofil din Moldova merge să cucerească Norvegia Logos-Press
Marin Robu va fi singurul reprezentant al Moldovei la Campionatul Mondial de Haltere, care va începe pe 2 octombrie la Førde (Norvegia), în timp ce majoritatea sportivilor moldoveni vor participa la Campionatele Europene de Juniori și Tineret, – informează Logos Press.
18:15
Producătorii moldoveni de fructe au dat lovitura la Fruit Attraction Logos-Press
În perioada 30 septembrie – 2 octombrie, 13 companii producătoare de fructe care fac parte din Asociația Moldova Fruct vor prezenta realizările sectorului pomicol din Republica Moldova la Fruit Attraction 2025, una dintre cele mai importante expoziții ale horticulturii mondiale din Madrid (Spania), – informează Logos Press.
17:45
CEC a solicitat partidelor și blocurilor să raporteze cu privire la publicitatea online Logos-Press
Comisia Electorală Centrală a cerut tuturor concurenților electorali să prezinte facturi și ordine de plată pentru publicitatea online”, a informat Logos Press.
16:45
Clienții asociațiilor de economii și împrumuturi vor avea mai multe drepturi Logos-Press
Consumatorii de credite vor beneficia de un nivel mai ridicat de protecție. Modificările aduse Legii privind contractele de credit cu consumatorii extind cerințele acesteia la creditele emise de asociațiile de economii și împrumut. Legea în cauză, menită să consolideze protecția drepturilor consumatorilor de servicii financiare, a fost promulgată de șeful statului și publicată în Monitorul Oficial, informează Logos Press.
15:15
Lista offshore a fost redusă cu nouă jurisdicții Logos-Press
Nouă țări și regiuni autonome au fost eliminate de pe lista jurisdicțiilor care nu îndeplinesc standardele internaționale de transparență, a informat Logos Press.
14:15
În ceea ce privește bursele pentru doctoranzi, sănătatea și artele sunt prioritare Logos-Press
Planul de admitere la programele de învățământ superior din ciclul III (studii doctorale) cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul universitar 2025-2026 prevede 229 de granturi în valoare de 5,831 milioane de lei, informează Logos Press.
13:15
Poziția financiară a sectorului asigurărilor s-a îmbunătățit Logos-Press
Încasările de prime brute de asigurare în prima jumătate a anului au totalizat aproximativ 1,6 miliarde LE, în creștere cu 2,6% din venituri, creșterea plăților de daune depășind cu mult creșterea încasărilor, a raportat Logos Press.
12:15
CNPF va asigura transparența comisioanelor bancare Logos-Press
Consumatorii vor putea compara comisioanele și ratele dobânzilor pe un site web specializat care va fi dezvoltat de Comisia Națională a Pieței Financiare, a informat Logos Press.
11:15
Schimbările climatice ar putea distruge aroma cafelei Logos-Press
Până în 2050, suprafața cultivată cu cafea ar putea scădea cu 40-50%, producția celor mai populare soiuri de Arabica și Robusta în Africa de Est va scădea cu 20 și, respectiv, 40%, iar creșterea temperaturilor va duce la pierderea gustului și aromei obișnuite a băuturii preferate, – informează Logos Press.
10:15
Ucraina ar putea înceta să mai cumpere motorină de la Constanța Logos-Press
De la 1 octombrie, autoritățile ucrainene ar putea interzice complet cumpărarea și vânzarea de motorină care vine în Ucraina din Constanța românească, a anunțat Logos Press.
09:15
Vor fi introduse cote pentru importurile de zahăr fără taxe vamale din Serbia Logos-Press
Actualul Cabinet de Miniștri al Republicii Moldova intenționează să limiteze importurile scutite de taxe vamale de zahăr sârbesc în cadrul acordului de liber schimb CEFTA la o mie de tone pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, – informează Logos Press.
08:15
De la începutul războiului, 2.340 de ucraineni au obținut cetățenia moldovenească Logos-Press
De la începutul războiului din Ucraina, 2.340 de cetățeni ai acestei țări au obținut cetățenia moldovenească, iar alți 6.684 au permis de ședere, informează Logos Press.
30 septembrie 2025
19:15
Săptămâna Europeană a Sportului a început în Moldova Logos-Press
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie, Moldova este gazda Săptămânii Europene a Sportului, care include o serie de evenimente menite să promoveze un stil de viață sănătos în rândul tinerilor sub motto-ul „Fii activ”, informează Logos Press.
18:15
Prețul cepei a scăzut brusc în Moldova și Ucraina Logos-Press
Săptămâna trecută, pe piața fructelor și legumelor din Moldova, nivelul prețurilor cu ridicata pentru ceapă a scăzut cu 20%, – informează Logos Press.
