Orașele Ungheni și Konin din Polonia au semnat o declarație de cooperare pentru integrarea europeană a Republicii Moldova
Cotidianul, 4 octombrie 2025 19:20
Orașele Ungheni și Konin, din Polonia, au semnat o Declarație de cooperare în sprijinul integrării europene a Republicii Moldova, în cadrul unei vizite oficiale efectuate de o delegație poloneză condusă de primarul Piotr Korytkowski. Documentul prevede intensificarea schimburilor de bune practici și consolidarea relațiilor bilaterale, într-un parteneriat care durează de peste un sfert de secol. …
Peste 100 de producători autohtoni își dau întâlnire în acest weekend, în Piața Marii Adunări Naționale, la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul, organizat sub sloganul „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, stabilește un record de participare, cu 106 vinării prezente, dintre care 43 sunt mici producători locali pregătiți să își spună …
Georgia votează sub amenințarea represiunii: opoziția pro-UE mobilizează proteste, guvernul pro-rus amenință cu forța # Cotidianul
Georgienii votează pe 4 octombrie în alegerile locale. Este un prim test pentru partidul de guvernământ Visul Georgian de la scrutinul parlamentar contestat de anul trecut, iar pentru opoziția proeuropeană – o ocazie pentru a cere oamenilor să iasă în stradă într-o „ultimă șansă” de a salva democrația. Opoziția a organizat, intens, proteste antiguvernamentale după …
Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră # Cotidianul
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va sta, următoarele 30 de zile, în arest preventiv, după ce magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au admis solicitarea procurorilor PCCOCS. Acesta este acuzat că ar fi încercat să mituiască un polițist de frontieră cu peste 14.000 de lei pentru a traversa ilegal granița cu Ucraina, fiind reținut …
România a redevenit principala piață de desfacere pentru vinurile și băuturile alcoolice din Republica Moldova, cu exporturi de peste 20,7 milioane de dolari în prima jumătate a anului, devansând SUA și Belarus, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, România a devansat SUA, care anul trecut a ajuns pentru prima dată principala piață de desfacere …
„Democrația Acasă”, sub lupa Curții Constituționale, Andrei Curăraru: Va fi o sarcină grea # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a stabilit, ieri, că Partidul „Democrația Acasă” a comis mai multe încălcări ale legislației electorale. CEC a aplicat sancțiunile care țin de competența sa, însă decizia validării celor șase mandate câștigate de formațiunea condusă de Vasile Costiuc în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie va fi luată de Curtea Constituțională. Luând în …
Ilie Bolojan: Integrarea Republicii Moldova în UE este esențială pentru dezvoltarea ambelor maluri ale Prutului # Cotidianul
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea ambelor maluri ale Prutului. Declarații în acest sens a făcut premierul României, Ilie Bolojan, la Prima TV. Acesta a Salutat performanțele președintei Maia Sandu, evidențiind victoria electorală din 28 Septembrie și păstrarea direcției pro-europene într-un context geopolitic foarte complicat, transmite radiochisinau.md. „Eu am un respect …
Anatol Șalaru, despre arsenalul nuclear al Rusiei: E o poveste. Putin încearcă să bage frica în europeni # Cotidianul
Vladimir Putin este disperat și recurge, ca de fiecare dată, la amenințarea nucleară pentru a crea panică în lume, deși Rusia nu ar mai deține armele avansate pe care le proclamă. Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, susține că multe dintre așa-zisele inovații militare rusești sunt doar „desene animate”, iar adevărata miză …
BNM: Prin sistemul MIA Plăți Instant au fost efectuate 13 milioane de tranzacții, însumând 12 miliarde de lei # Cotidianul
Sistemul MIA Plăți Instant arată rezultate remarcabile, având peste 750.000 de utilizatori, aproximativ 13 milioane de tranzacții și un volum total de peste 12 miliarde de lei într-un an și jumătate de la lansare, transmite Banca Națională. Cifrele au fost prezentate de prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Petru Rotaru, care a participat la Fintech Moldova …
VIDEO | Armand Goșu: Moldova e văzută ca o victorie geopolitică a Europei. Emoția a fost reală la București și Bruxelles # Cotidianul
Republica Moldova a reușit acolo unde alte state mai mari au eșuat, și anume să transforme un rezultat electoral într-o victorie geopolitică clară împotriva influenței ruse. Reacțiile de la București și Bruxelles au fost marcate de entuziasm, dar, totodată, și de o frustrare mocnită, pentru că o țară mică și vulnerabilă a demonstrat mai mult …
CEC sancționează Partidul „Democrația Acasă” și sesizează Curtea Constituțională pentru validarea alegerilor din 28 septembrie # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat încălcarea repetată a Codului electoral de către Partidul Democrația Acasă și a decis sancționarea formațiunii cu avertisment și lipsirea de alocații bugetare pentru o perioadă de 12 luni. Totodată, instituția a anunțat că va transmite toate materialele Curții Constituționale, care urmează să decidă asupra validării rezultatelor alegerilor parlamentare din …
Criza energetică lovește cetățenii din stânga Nistrului: mai multe orașe au rămas fără apă caldă # Cotidianul
Criza energetică, instituită după deciziile regimului de la Tiraspol, îi afectează direct pe cetățenii din regiune. Potrivit presei locale din stânga Nistrului, mai multe orașe au rămas fără apă caldă. Astfel, începând cu ora 12:00 din 3 octombrie și „până la noi dispoziții”, întreprinderea municipală „Bendereteploenergo” a sistat livrarea apei calde în municipiul Bender. Informația …
Demisii în lanț la Primăria Chișinău după alegerile parlamentare: cinci membri ai echipei lui Ion Ceban și-au încheiat mandatul # Cotidianul
După alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, cinci membri din echipa primarului general al capitalei, Ion Ceban, au părăsit funcțiile pe care le dețineau în cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Reprezentanții municipalității au explicat că aceste schimbări „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”. Pe 3 octombrie, presa a scris despre demisia …
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de trecere ilegală a frontierei # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Reținerea a avut loc în seara zilei de 2 octombrie, în punctul de trecere Vulcănești. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe numele lui Țuțu au fost inițiate acțiuni procesual-penale, …
Victoria decisivă a Partidului Acțiune și Solidaritate în aceste alegeri a asigurat Republicii Moldova o guvernare viitoare pro-europeană, orientată totodată spre România. În acest context, a apărut în spațiul public o dezbatere privind relațiile dintre cele două state românești l, de această dată în România, unde o parte dintre internauți s-au declarat ofensați de discursul …
Modul în care au fost cheltuite resursele administrative ale blocului „Alternativa”, strategia electorală și legăturile controversate ale primarului Ion Ceban, i-au adus un rezultat pe măsură în cadrul scrutinului din 28 Septembrie. Declarații în acest sens a făcut expertul în politici publice și de securitate Andrei Curăraru, în cadrul podcastului Raport. Expertul susține că rezultatele …
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi, 3 octombrie, în ședință, iar primul subiect de pe ordinea de zi este examinarea cu privire la sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) referitoare la Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc. În document se face trimitere la conturi false de TikTok, care ar fi distribuit materiale manipulatorii …
Din 6 octombrie, consumatorii primesc primele facturi de gaze de la Energocom, cu un format modern și mai clar # Cotidianul
Începând de luni, 6 octombrie, consumatorii de gaze naturale din Republica Moldova vor primi primele facturi emise de Energocom Furnizare pentru consumul din luna septembrie. Compania anunță că procesul de facturare și metodele de achitare rămân neschimbate, însă facturile vor avea un design modern, mai ușor de înțeles. Potrivit furnizorului, noul format al facturii include: …
Sirene de alarmă la Soci, imediat după discursul lui Putin despre războiul din Ucraina: aeroporturile închise, populația avertizată de atacuri cu drone # Cotidianul
Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează vineri dpa. Activitățile pe aeroporturile din Soci și Gelendjik au fost suspendate, a anunțat …
Rețeaua cripto a lui Ilan Șor: peste 8 miliarde de dolari au circulat prin cel puțin 11 portofele # Cotidianul
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a …
BREAKING NEWS | Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană # Cotidianul
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut în această seară, 2 octombrie, de către polițiștii de frontieră în punctul de trecere Vulcănești. Informația a fost confirmată oficial de Poliția de Frontieră, care precizează că reținerea a avut loc la ora 19:50, în urma unor acțiuni bazate pe informații operative. Potrivit autorităților, Țuțu …
Costiuc vrea expertiza juriștilor independenți, după sesizarea INI la CEC: Este un act rușinos # Cotidianul
Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, se teme că cele șase mandate de deputat obținute formațiunea sa nu sunt chiar bătute în cuie. Costiuc a transmis un mesaj video, în care se arată deranjat de faptul că Inspectoratul Național de Investigații a sesizat Comisia Electorală Centrală privind o posibilă promovare frauduloasă pe TikTok, prin conturi …
VIDEO | Alegerile din 28 septembrie au fost un test pentru democrație. Maia Sandu: Rusia a eșuat să captureze Moldova # Cotidianul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au reprezentat „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, au declarat liderii europeni în cadrul Summitului Comunității Politice Europene, din Danemarca. Șefa statului, Maia Sandu a explicat algoritmul procesului de rezistență a Republicii Moldova în fața ingerințelor rusești, mulțumind întregii comunități europene pentru suportul colosal oferit țării noastre. „Alegerile pe care …
Republica Moldova face pași concreți spre consolidarea securității, prin aprofundarea cooperării strategice cu România. La București, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut întrevederi cu oficiali români pentru a discuta proiecte comune care răspund direct nevoilor cetățenilor și sprijină parcursul european al Republicii Moldova, transmite Ministerul Afacerilor Interne. Daniella Misail-Nichitin s-a întâlnit cu Cristian Diaconescu, …
VIDEO | Expert Watchdog: Harta post-electorală s-a îngălbenit. S-au săturat și oamenii de aceste sperietori # Cotidianul
Scorul impunător obținut de PAS și respingerea masivă a formațiunilor pro-ruse demonstrează o maturizare politică la nivel național. Unele raioane, care cândva erau roșii pe harta Republicii Moldova, în special din nordul țării, se îngălbenesc treptat. Partidul Acțiune și Solidaritate a luat 44% pe intern, aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic. Sunt câteva dintre …
VIDEO | Maria Zaharova, discurs manipulator despre alegerile din Moldova: „cringe-circ” și acuzații fără sterile la adresa UE și Chișinăului # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac la adresa Republicii Moldova și a Uniunii Europene, comentând rezultatele alegerilor parlamentare din 29 septembrie. Într-un discurs încărcat de retorică propagandistică, ea a descris scrutinul drept un „cringe-circ” și „operațiune de salvare a regimului de la Chișinău”, acuzând autoritățile de …
VIDEO | Summitul CPE de la Copenhaga: Republica Moldova, felicitată de liderii UE pentru victoria în alegeri # Cotidianul
Aplauze la unison și un mesaj puternic de apreciere și solidaritate pentru Republica Moldova. În cadrul celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, președintele Consiliului European, António Costa a felicitat-o pe șefa statului, Maia Sandu, pentru victoria categorică a democrației și libertății împotriva dezinformării și imixtiunilor străine fără precedent. „În …
VIDEO | Andrei Curăraru, expert Watchdog: Războiul hibrid continuă, dar această bătălie a fost câștigată # Cotidianul
Republica Moldova a reușit să zdrobească, din nou, diversiunile nocive ale Kremlinului, în cadrul scrutinului crucial din 28 Septembrie. În acest sens, expertul în politici publice și de securitate, Andrei Curăraru, a subliniat că, deși războiul hibrid dus de Rusia continuă, această bătălie a fost câștigată decisiv. „Trebuie să facem o delimitare clară între cine …
Transnistria mai are gaz pentru 10 zile. Autoritățile separatiste introduc un „regim de economisire a gazului” # Cotidianul
Autoritățile separatiste de la Tiraspol au anunțat introducerea unui regim de economisire a gazului pentru o perioadă de aproximativ o săptămână și jumătate. Decizia a fost comunicată de așa-zisul vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice, Serghei Obolonic, care a precizat că măsura este una temporară și are legătură cu „circumstanțe externe nefavorabile, legate de necesitatea …
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, i-a transmis un mesaj direct președintelui rus, Vladimir Putin, după rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un interviu pentru Euronews, Grosu i-a sugerat lui Putin „să-și învețe lecția și să se resemneze”. „Învățați odată lecția sau resemnați-vă odată. Așa am fost educați.Noi decidem, poporul nostru, cetățenii noștri,cum …
Alegerile parlamentare din Moldova, desfășurate duminica trecută, n-au fost un simplu exercițiu democratic într-un stat periferic al Europei. Rezultatul lor va influența nu doar cursul politic intern al unei țări fragile, ci și stabilitatea întregii regiuni dintre Uniunea Europeană și zona de conflict din estul Ucrainei. Aparent marginală, Moldova joacă un rol disproporționat de important …
Profesorul universitar Radu Carp, doctor în drept, a explicat într-o postare pe Facebook că discuțiile privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu sau fără Transnistria, nu reprezintă un obstacol real în calea aderării, precedentul fiind deja creat de Cipru. El a arătat că, la data aderării Ciprului, actul de aderare a prevăzut suspendarea aplicării …
Igor Grosu, după plecarea lui Dinu Plîngău și Stela Macari din fracțiunea PAS: Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor doi # Cotidianul
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a reacționat la anunțul privind plecarea deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Într-o postare pe Facebook, Grosu a subliniat că formațiunea are în continuare un obiectiv fundamental asumat – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană – și că acesta este …
Cum a ajuns Vasile Costiuc să fie votat masiv la alegerile parlamentare? Analistă: V-ați uitat vreunul dintre voi cât a luat Andrei Năstase la alegeri? # Cotidianul
Analista de politică externă Angela Grămadă a venit cu o analiză dură pe Facebook privind rezultatul neașteptat obținut de Vasile Costiuc și Partidul Politic „Democrația Acasă” la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ea respinge ideea vehiculată de mai mulți comentatori, potrivit căreia succesul electoral al lui Costiuc ar fi rezultatul exclusiv al campaniilor de pe …
Pro-rusa Victoria Furtună a lansat pe Facebook un apel public către partidele de opoziție care au obținut mandate în noul Parlament, cerându-le să renunțe la acestea în semn de protest față de rezultatele scrutinului parlamentar. Ea a declarat că alegerile au fost „profund fraudate”, invocând nereguli grave precum urne pline încă de dimineață, vot multiplu, …
Doi foști lideri ai Partidului „Șor”, condamnați la câte 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor # Cotidianul
Doi foști președinți ai organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată la 1 octombrie 2025, într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii politice, declarată neconstituțională în 2023. Potrivit instanței, în perioada iulie – …
VIDEO Emilian Crețu a spus „NU” PAS-ului: „Am fost onorat de invitație, dar nu vreau să fiu deputat doar de bifă” # Cotidianul
Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a recunoscut că a fost invitat să candideze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). El susține însă că a refuzat propunerea, motivând că nu este pregătit să devină deputat și nu dorește să facă acest pas „doar de bifă”. Emilian Crețu …
Primarul Iașului Mihai Chirica anunță că va solicita cetățenia Republicii Moldova. Acum strânge toate actele # Cotidianul
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că își va depune dosarul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Edilul a explicat că decizia vine în urma unei promisiuni făcute alegătorilor în perioada campaniei parlamentare, atunci când a discutat cu studenți, tineri și cetățeni moldoveni. „Eu sper să devin cetățean al Republicii Moldova, pentru că am promis …
Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului „Moldova Mare” pentru un an, după acuzațiile de finanțare rusească # Cotidianul
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru o perioadă de 12 luni. În acest sens, ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”, solicitând limitarea activității formațiunii și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea deciziei. Asta în …
Spionii lui Putin acuză Kievul că pregătește un Război Mondial. Ce spune SVR despre dronele trimise în România și Polonia # Cotidianul
Serviciul de Informații Externe de la Moscova (SVR) acuză Ucraina că ar pregăti operațiuni sub steag fals în Polonia. Spionii ruși anunță că Kievul ar trimite soldați din batalionul „Libertatea Rusiei” care atunci când vor fi arestați vor susține că sunt membri ai trupelor speciale din Rusia și Belarus. De asemenea SVR acuză Ucraina că …
Recean, despre pregătirea țării împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare: „Statul Republica Moldova rezistă și ripostează pentru a împiedica planul rusesc de ocupație” # Cotidianul
Instituțiile statului acționează pentru a preveni imixtiunile Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova și pentru a combate schemele de falsificare a scrutinului din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, la conferința de presă, desfășurată la Guvern. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală, doar …
Anatol Șalaru cere înlăturarea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei România–Republica Moldova: „Nu are calitatea morală de a reprezenta România” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, i s-a adresat printr-o scrisoare deschisă președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, solicitând demiterea deputatului AUR Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova. Potrivit lui Șalaru, Valeriu Munteanu „nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și cu atât mai …
Ministrul Educației, Dan Perciun, îndeamnă la raportarea colectărilor ilegale de bani în școli: „Încălcă flagrant codul de etică al cadrelor didactice” # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a lansat un apel către cetățeni și cadre didactice să raporteze cazurile de colectare ilegală a banilor în instituțiile de învățământ, precizând că astfel de practici contravin codului de etică al profesorilor. „Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA, acolo unde sunt solicitări din …
Prima fisură în fracțiunea PAS. Dinu Plîngău și Stela Macari vor activa ca deputați independenți # Cotidianul
Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlament și vor activa ca deputați independenți. Cei doi au acces în legislativ pe listele formațiunii de guvernare, după ce Platforma Demnitate și Adevăr (DA) a decis să nu participe la scrutinul parlamentar. Fostul lider al Platformei DA, …
Premierul Dorin Recean, după alegerile parlamentare: „Instituțiile au apărat integritatea votului, dar Kremlinul nu ne va lăsa în pace – știm ce avem de făcut” # Cotidianul
La prima ședință a Guvernului după scrutinul parlamentar din 28 septembrie, premierul Dorin Recean a mulțumit cetățenilor care au mers la vot și instituțiilor statului pentru buna organizare a procesului electoral. Șeful executivului a avertizat însă că presiunile Kremlinului nu se vor opri. „Eu cred că primul lucru care trebuie să-l facem este să mulțumim …
Președintele României Nicușor Dan: Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene # Cotidianul
Președintele României Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid, transmite AGERPRES. Prezent în Conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate …
Artur Mija și-a depus demisia din funcțiile de secretar general al Guvernului și al PAS: „După 10 ani, am decis să iau o pauză de la activitatea politică” # Cotidianul
Artur Mija, secretarul general al Guvernului și al PAS, și-a depus cererile de demisie din ambele funcții, anunțând că ia o pauză de la activitatea politică pe durata următorului mandat. El a subliniat că decizia este una personală, luată înainte de campania electorală, și a precizat că rămâne membru de partid. „După 10 ani de …
Alexei Buzu: „Este prea devreme pentru a discuta despre componența viitorului cabinet de miniștri” # Cotidianul
Este prea devreme pentru a discuta despre componența viitorului cabinet de miniștri. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a subliniat că desemnarea noului prim-ministru și formarea guvernului vor urma pașii legali. „Haideți să ne asigurăm că acest guvern își duce mandatul cu bine până la capăt”, a precizat …
