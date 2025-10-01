Doi foști lideri ai Partidului „Șor”, condamnați la câte 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor

10:30

Moldovenii au spus un „NU” clar și hotărât ambițiilor expansioniste ale Kremlinului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că că alegerile de ieri au fost mai mult decât un simplu vot – au fost un moment de cotitură. „Deși analizele detaliate continuă, unele lucruri sunt deja …