BREAKING NEWS | Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană
Cotidianul, 2 octombrie 2025 21:20
Fostul deputat al Partidului Democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut în această seară, 2 octombrie, de către polițiștii de frontieră în punctul de trecere Vulcănești. Informația a fost confirmată oficial de Poliția de Frontieră, care precizează că reținerea a avut loc la ora 19:50, în urma unor acțiuni bazate pe informații operative. Potrivit autorităților, Țuțu …
Acum 30 minute
21:20
Acum 4 ore
19:20
Costiuc vrea expertiza juriștilor independenți, după sesizarea INI la CEC: Este un act rușinos # Cotidianul
Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, se teme că cele șase mandate de deputat obținute formațiunea sa nu sunt chiar bătute în cuie. Costiuc a transmis un mesaj video, în care se arată deranjat de faptul că Inspectoratul Național de Investigații a sesizat Comisia Electorală Centrală privind o posibilă promovare frauduloasă pe TikTok, prin conturi …
18:40
VIDEO | Alegerile din 28 septembrie au fost un test pentru democrație. Maia Sandu: Rusia a eșuat să captureze Moldova # Cotidianul
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au reprezentat „un test pentru democrație” și „o lecție pentru Europa”, au declarat liderii europeni în cadrul Summitului Comunității Politice Europene, din Danemarca. Șefa statului, Maia Sandu a explicat algoritmul procesului de rezistență a Republicii Moldova în fața ingerințelor rusești, mulțumind întregii comunități europene pentru suportul colosal oferit țării noastre. „Alegerile pe care …
Acum 6 ore
17:20
Republica Moldova face pași concreți spre consolidarea securității, prin aprofundarea cooperării strategice cu România. La București, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a avut întrevederi cu oficiali români pentru a discuta proiecte comune care răspund direct nevoilor cetățenilor și sprijină parcursul european al Republicii Moldova, transmite Ministerul Afacerilor Interne. Daniella Misail-Nichitin s-a întâlnit cu Cristian Diaconescu, …
16:30
VIDEO | Expert Watchdog: Harta post-electorală s-a îngălbenit. S-au săturat și oamenii de aceste sperietori # Cotidianul
Scorul impunător obținut de PAS și respingerea masivă a formațiunilor pro-ruse demonstrează o maturizare politică la nivel național. Unele raioane, care cândva erau roșii pe harta Republicii Moldova, în special din nordul țării, se îngălbenesc treptat. Partidul Acțiune și Solidaritate a luat 44% pe intern, aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic. Sunt câteva dintre …
16:30
VIDEO | Maria Zaharova, discurs manipulator despre alegerile din Moldova: „cringe-circ” și acuzații fără sterile la adresa UE și Chișinăului # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac la adresa Republicii Moldova și a Uniunii Europene, comentând rezultatele alegerilor parlamentare din 29 septembrie. Într-un discurs încărcat de retorică propagandistică, ea a descris scrutinul drept un „cringe-circ” și „operațiune de salvare a regimului de la Chișinău”, acuzând autoritățile de …
16:20
VIDEO | Summitul CPE de la Copenhaga: Republica Moldova, felicitată de liderii UE pentru victoria în alegeri # Cotidianul
Aplauze la unison și un mesaj puternic de apreciere și solidaritate pentru Republica Moldova. În cadrul celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, președintele Consiliului European, António Costa a felicitat-o pe șefa statului, Maia Sandu, pentru victoria categorică a democrației și libertății împotriva dezinformării și imixtiunilor străine fără precedent. „În …
Acum 8 ore
14:20
VIDEO | Andrei Curăraru, expert Watchdog: Războiul hibrid continuă, dar această bătălie a fost câștigată # Cotidianul
Republica Moldova a reușit să zdrobească, din nou, diversiunile nocive ale Kremlinului, în cadrul scrutinului crucial din 28 Septembrie. În acest sens, expertul în politici publice și de securitate, Andrei Curăraru, a subliniat că, deși războiul hibrid dus de Rusia continuă, această bătălie a fost câștigată decisiv. „Trebuie să facem o delimitare clară între cine …
14:10
Acum 12 ore
13:40
Transnistria mai are gaz pentru 10 zile. Autoritățile separatiste introduc un „regim de economisire a gazului” # Cotidianul
Autoritățile separatiste de la Tiraspol au anunțat introducerea unui regim de economisire a gazului pentru o perioadă de aproximativ o săptămână și jumătate. Decizia a fost comunicată de așa-zisul vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice, Serghei Obolonic, care a precizat că măsura este una temporară și are legătură cu „circumstanțe externe nefavorabile, legate de necesitatea …
12:20
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, i-a transmis un mesaj direct președintelui rus, Vladimir Putin, după rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un interviu pentru Euronews, Grosu i-a sugerat lui Putin „să-și învețe lecția și să se resemneze”. „Învățați odată lecția sau resemnați-vă odată. Așa am fost educați.Noi decidem, poporul nostru, cetățenii noștri,cum …
12:20
Alegerile parlamentare din Moldova, desfășurate duminica trecută, n-au fost un simplu exercițiu democratic într-un stat periferic al Europei. Rezultatul lor va influența nu doar cursul politic intern al unei țări fragile, ci și stabilitatea întregii regiuni dintre Uniunea Europeană și zona de conflict din estul Ucrainei. Aparent marginală, Moldova joacă un rol disproporționat de important …
11:10
Profesorul universitar Radu Carp, doctor în drept, a explicat într-o postare pe Facebook că discuțiile privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu sau fără Transnistria, nu reprezintă un obstacol real în calea aderării, precedentul fiind deja creat de Cipru. El a arătat că, la data aderării Ciprului, actul de aderare a prevăzut suspendarea aplicării …
11:10
Igor Grosu, după plecarea lui Dinu Plîngău și Stela Macari din fracțiunea PAS: Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor doi # Cotidianul
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a reacționat la anunțul privind plecarea deputaților Dinu Plîngău și Stela Macari din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Într-o postare pe Facebook, Grosu a subliniat că formațiunea are în continuare un obiectiv fundamental asumat – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană – și că acesta este …
11:00
10:50
Cum a ajuns Vasile Costiuc să fie votat masiv la alegerile parlamentare? Analistă: V-ați uitat vreunul dintre voi cât a luat Andrei Năstase la alegeri? # Cotidianul
Analista de politică externă Angela Grămadă a venit cu o analiză dură pe Facebook privind rezultatul neașteptat obținut de Vasile Costiuc și Partidul Politic „Democrația Acasă” la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ea respinge ideea vehiculată de mai mulți comentatori, potrivit căreia succesul electoral al lui Costiuc ar fi rezultatul exclusiv al campaniilor de pe …
Ieri
18:40
Pro-rusa Victoria Furtună a lansat pe Facebook un apel public către partidele de opoziție care au obținut mandate în noul Parlament, cerându-le să renunțe la acestea în semn de protest față de rezultatele scrutinului parlamentar. Ea a declarat că alegerile au fost „profund fraudate”, invocând nereguli grave precum urne pline încă de dimineață, vot multiplu, …
17:10
Doi foști lideri ai Partidului „Șor”, condamnați la câte 5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor # Cotidianul
Doi foști președinți ai organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată la 1 octombrie 2025, într-un dosar privind finanțarea ilegală a formațiunii politice, declarată neconstituțională în 2023. Potrivit instanței, în perioada iulie – …
16:50
VIDEO Emilian Crețu a spus „NU” PAS-ului: „Am fost onorat de invitație, dar nu vreau să fiu deputat doar de bifă” # Cotidianul
Actorul și prezentatorul TV Emilian Crețu a recunoscut că a fost invitat să candideze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). El susține însă că a refuzat propunerea, motivând că nu este pregătit să devină deputat și nu dorește să facă acest pas „doar de bifă”. Emilian Crețu …
16:30
Primarul Iașului Mihai Chirica anunță că va solicita cetățenia Republicii Moldova. Acum strânge toate actele # Cotidianul
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că își va depune dosarul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Edilul a explicat că decizia vine în urma unei promisiuni făcute alegătorilor în perioada campaniei parlamentare, atunci când a discutat cu studenți, tineri și cetățeni moldoveni. „Eu sper să devin cetățean al Republicii Moldova, pentru că am promis …
16:10
Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului „Moldova Mare” pentru un an, după acuzațiile de finanțare rusească # Cotidianul
Ministerul Justiției solicită limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru o perioadă de 12 luni. În acest sens, ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”, solicitând limitarea activității formațiunii și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea deciziei. Asta în …
16:10
Spionii lui Putin acuză Kievul că pregătește un Război Mondial. Ce spune SVR despre dronele trimise în România și Polonia # Cotidianul
Serviciul de Informații Externe de la Moscova (SVR) acuză Ucraina că ar pregăti operațiuni sub steag fals în Polonia. Spionii ruși anunță că Kievul ar trimite soldați din batalionul „Libertatea Rusiei” care atunci când vor fi arestați vor susține că sunt membri ai trupelor speciale din Rusia și Belarus. De asemenea SVR acuză Ucraina că …
16:10
Recean, despre pregătirea țării împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare: „Statul Republica Moldova rezistă și ripostează pentru a împiedica planul rusesc de ocupație” # Cotidianul
Instituțiile statului acționează pentru a preveni imixtiunile Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova și pentru a combate schemele de falsificare a scrutinului din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, la conferința de presă, desfășurată la Guvern. „Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală, doar …
15:50
Anatol Șalaru cere înlăturarea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei România–Republica Moldova: „Nu are calitatea morală de a reprezenta România” # Cotidianul
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, i s-a adresat printr-o scrisoare deschisă președintelui Camerei Deputaților din Parlamentul României, Sorin Grindeanu, solicitând demiterea deputatului AUR Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova. Potrivit lui Șalaru, Valeriu Munteanu „nu are calitatea morală de a reprezenta România în această comisie și cu atât mai …
13:30
Ministrul Educației, Dan Perciun, îndeamnă la raportarea colectărilor ilegale de bani în școli: „Încălcă flagrant codul de etică al cadrelor didactice” # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a lansat un apel către cetățeni și cadre didactice să raporteze cazurile de colectare ilegală a banilor în instituțiile de învățământ, precizând că astfel de practici contravin codului de etică al profesorilor. „Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA, acolo unde sunt solicitări din …
12:00
Prima fisură în fracțiunea PAS. Dinu Plîngău și Stela Macari vor activa ca deputați independenți # Cotidianul
Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlament și vor activa ca deputați independenți. Cei doi au acces în legislativ pe listele formațiunii de guvernare, după ce Platforma Demnitate și Adevăr (DA) a decis să nu participe la scrutinul parlamentar. Fostul lider al Platformei DA, …
11:20
Premierul Dorin Recean, după alegerile parlamentare: „Instituțiile au apărat integritatea votului, dar Kremlinul nu ne va lăsa în pace – știm ce avem de făcut” # Cotidianul
La prima ședință a Guvernului după scrutinul parlamentar din 28 septembrie, premierul Dorin Recean a mulțumit cetățenilor care au mers la vot și instituțiilor statului pentru buna organizare a procesului electoral. Șeful executivului a avertizat însă că presiunile Kremlinului nu se vor opri. „Eu cred că primul lucru care trebuie să-l facem este să mulțumim …
11:00
Președintele României Nicușor Dan: Aş paria că, în trei ani de acum, Moldova va fi membră a Uniunii Europene # Cotidianul
Președintele României Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid, transmite AGERPRES. Prezent în Conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate …
10:50
Artur Mija și-a depus demisia din funcțiile de secretar general al Guvernului și al PAS: „După 10 ani, am decis să iau o pauză de la activitatea politică” # Cotidianul
Artur Mija, secretarul general al Guvernului și al PAS, și-a depus cererile de demisie din ambele funcții, anunțând că ia o pauză de la activitatea politică pe durata următorului mandat. El a subliniat că decizia este una personală, luată înainte de campania electorală, și a precizat că rămâne membru de partid. „După 10 ani de …
10:30
Alexei Buzu: „Este prea devreme pentru a discuta despre componența viitorului cabinet de miniștri” # Cotidianul
Este prea devreme pentru a discuta despre componența viitorului cabinet de miniștri. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a subliniat că desemnarea noului prim-ministru și formarea guvernului vor urma pașii legali. „Haideți să ne asigurăm că acest guvern își duce mandatul cu bine până la capăt”, a precizat …
10:10
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Șefa statului va susține un discurs în sesiunea de deschidere # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 1–2 octombrie 2025, o vizită oficială la Copenhaga, unde va participa la Summitul Comunității Politice Europene (CPE). Reuniunea are loc în contextul în care Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține un discurs în cadrul sesiunii de deschidere și va avea …
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Primitivismul cu care Marchel apără cauza moscovită / Interviul în care s-a făcut de râs printr-o multitudine de aberații / Mai mult, acesta se declară parte a lumii ruse # Cotidianul
Publicația online de propagandă a Moscovei în mediul bisericesc, intitulată “Tradiția.md“, a publicat un interviu cu binecunoscutul arhiepiscop Marchel, în care acesta reușește să se facă iarăși de râs în mai multe feluri prin primitivismul cu care apară cauza rusă. Ierarhul Mitropoliei Moldovei nu are probleme să trântească în interviu aberația că “toți cei care …
18:40
“Vrabia mălai visează”. Usatîi promite că toate proiectele sale sociale vor fi realizate până în decembrie # Cotidianul
Renato Usatîi promite că până în 15 decembrie vor fi realizate proiectele solicitate de cetățeni în diferite localități, la întâlnirile pe care le-a avut în perioada electorală. După cum am promis, sunt în lucru absolut toate proiectele care au fost discutate cu dumneavoastră în campanie, și vă promit că până în data de 15 Decembrie …
17:50
Decizie fără precedent în UE: Prima țară din europa care impune restricții asupra intrării diplomaților ruși # Cotidianul
Cehia a anunțat marți, 30 septembrie, că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, scrie HotNews. În contextul războiului din Ucraina, UE analizează posibilitatea de a limita circulația diplomaților ruși în spațiul Schengen, …
17:30
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, se va afla în arest preventiv pentru încă 30 zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, pe 30 septembrie, transmite Procuratura Anticorupție. Pe 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul …
17:10
VIDEO | Emisiune cu scântei: Natalia Morari revoltată că Gheorghe Gonța a felicitat PAS-ul pentru victorie. Morari: Eu nu sunt categoric de acord cu tine / Gonța: Eu nu am cerut părerea ta # Cotidianul
În timpul emisiunii realizate împreună cu Gheorghe Gonța, jurnalista Natalia Morari s-a arătat deranjată de faptul că acesta a felicitat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru scorul obținut la parlamentarele din 28 septembrie. Morari a reamintit că întreaga campanie electorală a fost marcată de „ură, manipulare, propagandă, percheziții, arestări și sancțiuni”, acuzându-l pe Gonța că, …
16:30
Marina Tauber, condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare și anunțată în căutare # Cotidianul
Pro-rusa Marina Tauber a fost condamnată, în primă instanță, la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată astăzi, 30 septembrie 2025, de magistrata Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari. „Se recunoaște vinovată”, …
16:20
Ireversibilitatea pro-UE în Constituție vs. reversibilitatea negocierilor cu Bruxelles-ul: cum se împacă cele două realități # Cotidianul
Deși Constituția Republicii Moldova consacră ireversibilitatea parcursului european, Uniunea Europeană aplică principiul „reversibilității” în procesul de extindere. Această aparentă contradicție scoate în evidență o tensiune esențială: angajamentul ferm intern al Chișinăului și mecanismele stricte prin care Bruxelles-ul condiționează fiecare pas spre aderare. Noua metodologie de extindere a UE, adoptată în 2020, prevede că orice regres …
16:10
Mihail Saakașvili, în scrisoarea adresată Maiei Sandu: Triumful vostru schimbă situația, arată că Rusia poate fi învinsă # Cotidianul
Fostul președinte al Georgiei, un bun prieten și susținător al parcursului european al Republicii Moldova, deținut și maltratat în Georgia de regimul Ivanișvili, i-a transmis o scrisoare șefei statului, Maia Sandu, din penitenciarul în care este, în prezent, întemnițat. Saakașvili a subliniat, în scrisoarea sa, că Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 Septembrie au demonstrat lumii …
16:00
Gruparea criminală ȘOR pompează lunar sute de mii de lei în partidul „Renaștere”: deputați transfugi, lideri și apropiați ai formațiunii primesc salarii ascunse, plătite cash, din bani murdari proveniți din Rusia # Cotidianul
Gruparea criminală „ȘOR” alocă sume uriașe pentru finanțarea ilegală a partidelor din R. Moldova. Una dintre astfel de formațiuni este „Renaștere”, conducerea căreia primește lunar sume exorbitante, scrie Deschide.md. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, liderul partidului, Natalia Parasca, este remunerat lunar cu câte 50 de mii de lei – bani oferiți în numerar. Cei …
15:30
AUDIO | Reținut pentru spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice: un bărbat de 40 de ani ar fi rulat peste 150.000 de dolari în criptomonede provenite din Rusia # Cotidianul
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut de oamenii legii într-o amplă schemă de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Acesta ar fi gestionat operațiuni timp de patru ani, spune poliția. Pe acest caz, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS …
15:00
Constituția Republicii Moldova a făcut ireversibil parcursul european: ce înseamnă această schimbare istorică # Cotidianul
La aproape un an după referendumul din 2024, care a consacrat în Constituție ireversibilitatea integrării europene, Republica Moldova își consolidează statutul de stat orientat definitiv spre Uniunea Europeană. Modificările constituționale nu au doar valoare simbolică, ci și efecte politice și juridice majore, oferind un „scut constituțional” împotriva oricăror tentative de schimbare a vectorului extern. În …
14:50
Zatulin: Rusia va șterge moldovenii de pe fața pământului. Mihai Isac: Chișinăul trebuie să reacționeze ferm # Cotidianul
Federația Rusă nu va renunța niciodată la ocuparea politică sau electorală a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de comentatorul politic, Mihai Isac, după ce deputatul Dumei de Stat a Federației Ruse, Konstantin Zatulin, șeful Comisiei parlamentare pentru relațiile cu statele CSI, a declarat într-un interviu pentru agenția TASS că „Rusia va șterge moldovenii de …
14:00
Vloggerul Grigore Manoli i-a trimis la pensie pe reprezentanții blocului patriotic. „Din cauza voastră s-a dus lumea de acasă” # Cotidianul
Controversatul vlogger, Grigore Manoli, a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, unde îi îndeamnă pe membrii blocului electoral Patriotic, să iasă la pensie și să nu mai facă diversiuni, proteste, plătite din banii furați de la moldoveni. „Căutați-vă, mă, de pensie. Voi doar ați fost la conducere, noi doar am văzut tot ce ați …
13:50
Propagandistul pro-rus Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Cotidianul
Liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, a fost reținut marți, 30 septembrie, în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Perchezițiile vizează și alți membri ai formațiunii, transmite Teleradio-Moldova. „Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) …
11:10
Comisia Europeană sprijină planul lui António Costa de a evita veto-ul Ungariei privind aderarea Republicii Moldova la UE # Cotidianul
Bruxelles-ul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a evita veto-ul Ungariei și de a continua procesul de aderare la Uniunea Europeană al Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit propunerii lui Costa, relatată în premieră de POLITICO, o majoritate calificată de state membre ar urma să voteze pentru deschiderea așa-numitelor „clustere de negociere” …
11:10
În dimineața zilei de 29 Septembrie, Republica Moldova s-a trezit cu un sentiment mixt. Pe de o parte ușurare, iar de altă parte neliniște. Alegerile parlamentare din 28 septembrie au confirmat, încă o dată, ceea ce cetățenii moldoveni transmit de ani de zile. Viitorul lor este în Europa. Mesajul transmis prin vot a fost clar, …
10:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmează să anunțe verdictul în dosarul Marinei Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid Șor, declarat între timp neconstituțional. Pronunțarea este programată pentru astăzi, marți, 30 septembrie, la ora 16:00. Potrivit acuzațiilor, Tauber ar fi acceptat finanțarea unui partid politic din partea unei grupări criminale, ar fi falsificat rapoarte financiare …
10:50
31 de persoane, reținute în urma protestului organizat de Dodon. IGP: Majoritatea erau din regiunea transnistreană # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în timpul protestului organizat ieri în fața Parlamentului, 31 de persoane au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit autorităților, majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. În urma acțiunilor, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru încălcarea legislației. Printre faptele constatate se …
10:20
Între voința poporului și disperarea Rusiei. Bătălia geopolitică pentru Republica Moldova # Cotidianul
Alegerile parlamentare de duminică au însemnat mult mai mult decât o simplă competiție electorală. Acestea s-au transformat într-o confruntare pentru identitate națională, un test al rezistenței democratice și, poate, cel mai decisiv pas de până acum în direcția aderării la Uniunea europeană, transmite eutoday.net. Încă de la primele ore ale dimineții, cetățenii moldoveni s-au prezentat …
