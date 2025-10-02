BREAKING NEWS | Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană

10:20

Alegerile parlamentare de duminică au însemnat mult mai mult decât o simplă competiție electorală. Acestea s-au transformat într-o confruntare pentru identitate națională, un test al rezistenței democratice și, poate, cel mai decisiv pas de până acum în direcția aderării la Uniunea europeană, transmite eutoday.net. Încă de la primele ore ale dimineții, cetățenii moldoveni s-au prezentat …