/VIDEO/ Verde-n ochi: Buturuga mică (Moldova) a răsturnat carul mare (Rusia). Ce așteptări sunt acum

/VIDEO/ Verde-n ochi: Buturuga mică (Moldova) a răsturnat carul mare (Rusia). Ce așteptări sunt acum

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8