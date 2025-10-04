Ghinion pentru o minoră care cânta în stradă pentru trecători: S-a trezit fără banii munciți
TV8, 4 octombrie 2025 13:40
Ghinion pentru o minoră care cânta în stradă pentru trecători: S-a trezit fără banii munciți
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
14:10
Acum o oră
13:40
Acum 2 ore
13:10
12:50
12:40
12:20
Acum 4 ore
11:50
11:20
11:20
10:50
10:50
Acum 6 ore
10:10
09:50
09:30
09:10
Acum 24 ore
00:20
00:00
3 octombrie 2025
23:30
23:00
23:00
22:50
22:30
22:00
22:00
21:30
21:10
21:00
20:30
20:10
20:00
19:30
19:00
18:30
17:40
17:30
16:40
15:40
15:10
14:50
14:20
Ieri
14:00
13:50
13:40
13:20
13:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.