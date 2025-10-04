/METEO/ Weekend ploios și posomorât: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 4 octombrie 2025

TV8, 4 octombrie 2025 09:10

/METEO/ Weekend ploios și posomorât: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 4 octombrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1319: Dronele au lovit rafinăria de petrol Kirishi din Rusia. O fermă din Harkov, atacată TV8
Acum 30 minute
09:10
/METEO/ Weekend ploios și posomorât: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 4 octombrie 2025 TV8
Acum 12 ore
00:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1318: Alertă în Rusia, sateliți bruiați și plan NATO. Putin critică România, dar Bucureștiul îi dă replica TV8
00:00
TikTok, în centrul alegerilor din Cehia: Zeci de conturi închise pentru „glorificarea lui Putin” și propagandă prorusă. Reacția UE TV8
3 octombrie 2025
23:30
/VIDEO/ Ziua Națională a Vinului 2025: Cât costă o cameră de hotel la Chișinău în timpul sărbătorii TV8
23:00
/VIDEO/ Premieră la TV8: „Pescărușul” - un nou reality show plin de provocări, intrigă și aventură TV8
23:00
/VIDEO/ Ghimpu, cu rezultate mai slabe la alegeri decât fostul coleg Costiuc: Se va retrage din politică? „Voi căutați păduchi la mine” TV8
22:50
/VIDEO/ Val de demisii la Primăria Chișinău după alegeri: Explicația oficială vs. varianta prezentată de un fost edil TV8
22:30
Campionatul Mondial de Degustare în Orb 2025: Echipa din Moldova concurează alături de elitele mondiale ale vinului /P/ TV8
22:00
Mariana Rață, interviu pentru Forbes Moldova: „TV8 este o televiziune născută din instincte jurnalistice și sete de adevăr” TV8
22:00
/VIDEO/ Maib susține educația de calitate: „Educația economică și antreprenorială în școlile model”, implementată în 35 de instituții /P/ TV8
21:30
ANSA avertizează: Un produs alimentar a fost rechemat de pe piață. Ce au descoperit specialiștii TV8
21:10
/VIDEO/ Accident în Capitală: O tânără a fost lovită de mașină, în timp ce traversa strada regulamentar. Ce spune Poliția TV8
21:00
Accident în Capitală: O tânără a fost lovită de mașină, în timp ce traversa strada regulamentar. Ce spune Poliția TV8
Acum 24 ore
20:30
Doliu în medicina din Moldova: Ex-directorul Spitalului „Sfânta Treime”, Simion Terente, a murit TV8
20:10
/LIVE/ Alegerile au trecut, dar lupta pentru mandate nu s-a încheiat. Ce urmează, analizăm de la 19:55, la „Întreabă Ghețu” TV8
20:00
/VIDEO/ Drapelul Moldovei, fluturat în Georgia. Hodorkovski: „Rusia caută vinovații pentru eșecul la alegeri” TV8
19:30
Vitalie Damașcan înscrie în cupele europene: Victorie categorică pentru echipa sa, Zrinsjski TV8
19:00
/VIDEO/ Constantin Țuțu are încă un dosar penal: „S-a gândit că e mai deștept decât toate organele de drept” TV8
18:30
/VIDEO/ Ultimul cuvânt al lui Ion Creangă: Acuzat de trădare de patrie, s-a apărat o oră și jumătate în instanță TV8
17:40
/VIDEO/ Avertisment și risc de a rămâne fără bani de la stat: Soarta mandatelor PPDA va fi decisă de Curtea Constituțională TV8
17:30
/VIDEO/ Automobil plin cu droguri, descoperit în Chișinău: Captura de milioane a oamenilor legii TV8
16:50
/HARTĂ/ Alertă meteo: Ploi puternice de la miezul nopții. Zonele vizate TV8
16:40
/VIDEO/ Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice: Instanța a respins cererea depusă de avocatul Annei Mihalachi TV8
16:20
Accident grav la Cantemir: Trei persoane au rămas blocate într-un autoturism TV8
15:40
Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa a abdicat după 25 de ani: Cine i-a luat locul TV8
15:10
/LIVE/ Partidul lui Vasile Costiuc riscă să-și piardă mandatele în Parlament? CEC examinează sesizările PAS și INI TV8
14:50
/VIDEO/ O familie din Criuleni cere ajutor: Casa le-a fost cuprinsă de flăcări în pragul iernii TV8
14:40
Dat în căutare: Un bărbat de 85 de ani din Leova nu s-a mai întors acasă TV8
14:20
Alegeri parlamentare cruciale în Cehia: Relațiile cu UE, NATO și Ucraina sunt în joc. Un miliardar, printre favoriți TV8
14:00
/PROMO/ Alegerile au trecut, dar lupta pentru mandate nu s-a încheiat. Ce urmează, analizăm de la 19:55, la „Întreabă Ghețu” TV8
13:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 728: Proteste în Europa, flotă reținută și copii răniți în Gaza. Hamas mai are nevoie de timp TV8
13:40
Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă: Cât vor costa carburanții pe 4, 5 și 6 octombrie 2025 TV8
13:20
/VIDEO/ Alerte cu drone la München și Soci. Putin răspunde la ironia lui Trump: „NATO e în război cu Rusia” TV8
13:00
/VIDEO/ Veste bună pentru chișinăuieni: Termoelectrica începe procedura de conectare la agentul termic TV8
13:00
/VIDEO/ Flăcările au făcut ravagii în două locuințe din Moldova: O persoană a murit, iar alte două sunt în stare gravă la spital TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1318: Alertă în Rusia, sateliți bruiați și plan NATO. Putin critică România, dar Bucureștiul îi dă replica TV8
12:40
Vladimir Bolocan pleacă de la Primăria Chișinău: „A venit timpul să dau viață unor proiecte planificate” TV8
12:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1318: Alertă la Soci, zona gri și pregătiri NATO. Putin critică România, dar Bucureștiul îi dă replica TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1317: Alertă la Soci, zona gri și pregătiri NATO. Putin critică România, dar Bucureștiul îi dă replica TV8
11:50
În căutarea documentelor ascunse: CNA, „în vizită” la un fost primar din raionul Glodeni TV8
11:40
/VIDEO/ Postări suspecte, dispărute din TikTok: Vasile Costiuc se apără și explică fotografia cu agentul KGB TV8
11:20
Flăcările au făcut ravagii în două locuințe din Moldova: O persoană a murit, iar alte două sunt în stare gravă la spital TV8
11:00
Solistul The Motans a devenit din nou tată: „Sunt de două ori mai fericit” TV8
10:30
/FOTO/ Noi facturi la gaz din octombrie: Cum vor arăta și modalitățile de plată TV8
09:50
Veste bună pentru chișinăuieni: Termoelectrica începe procedura de conectare la agentul termic TV8
09:50
Alertă cu drone pe aeroportul din München: Zborurile au fost suspendate peste noapte TV8
Ieri
09:10
„Totul va fi bine”: Cum roboții Kremlinului încearcă să-i convingă pe ruși că nu există criză de benzină TV8
08:30
Expoziție cu lucrări atribuite lui Dali, sub anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de opere suspecte TV8
08:30
/VIDEO/ Lemne de foc în Moldova: Prețul unui metru ster cu transport. Moldsilva anunță că are stoc suficient TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.