Război în Orientul Mijlociu, ziua 729: Trump dă grupării Hamas un ultimatum până duminică. Ce prevede un nou plan de pace

Război în Orientul Mijlociu, ziua 729: Trump dă grupării Hamas un ultimatum până duminică. Ce prevede un nou plan de pace

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8