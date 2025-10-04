O tânără din Moldova a câștigat etapa internațională a concursului științific „Teza mea în 180 de secunde”

18:30

Ai reușit deja să te adaptezi noului an academic? Dacă răspunsul este „da", atunci cu siguranță vei găsi timp și pentru alte activități în afară de orele de la școală sau universitate. În octombrie, ai ocazia să beneficiezi de o bursă de merit în valoare de 15.000 de lei, să te înscrii la o vizită de studiu în Japonia sau să devii corespondent(ă) din liceu la #diez. Fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) profesionist(ă), în acest material vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine.