Surprinde localitatea ta natală într-un spot video și câștigă premii. Elevii sunt invitați să participe la concursul „Descoperă acasă”

Colegiul Europei este una dintre cele mai prestigioase instituții de studii postuniversitare din Uniunea Europeană, care pregătește specialiști în domeniul economiei, justiției, diplomației și afacerilor europene. De-a lungul anilor, mai mulți tineri din Republica Moldova au învățat acolo datorită burselor de școlarizare. Sabin Rufa este unul dintre ei. Acesta și-a făcut studiile de masterat la campusul din orașul Bruges, Belgia, în cadrul programului Politică și Guvernanță Europeană. Dacă îți dorești să te familiarizezi cu instituțiile europene și să devii bursier(ă) la Colegiul Europei, Sabin îți oferă câteva sfaturi care te vor ajuta să treci cu brio peste etapele selecției.