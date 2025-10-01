Zeci de autori și critici literari din 11 țări ale lumii au participat la FILIT Chișinău. Cum s-a desfășurat a treia ediție a festivalului
Festivalul FILIT Chișinău s-a încheiat și a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3.000 de participanți, s-a desfășurat timp de patru zile. În această perioadă au avut loc întâlniri cu scriitori, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, recitaluri de poezie.
Zeci de autori și critici literari din 11 țări ale lumii au participat la FILIT Chișinău. Cum s-a desfășurat a treia ediție a festivalului
Festivalul FILIT Chișinău s-a încheiat și a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3.000 de participanți, s-a desfășurat timp de patru zile. În această perioadă au avut loc întâlniri cu scriitori, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, recitaluri de poezie.
Activitatea Parlamentului a fost monitorizată de inteligența artificială. Cetățenii pot urmări acum rezumatele ședințelor plenare
Pentru a aduce activitatea Parlamentului mai aproape de public, Asociația „deFacto" a lansat un proiect pilot de monitorizare a ședințelor plenare utilizând instrumente bazate pe inteligența artificială. Algoritmul analizează înregistrarea video a ședințelor legislativului și oferă un sumar, cu accent pe atribuțiile relevante.
Grădinițele vor fi finanțate după o nouă formulă. Metodologia va asigura creșterea bugetelor pentru instituțiile preșcolare
Din 2026, grădinițele din Republica Moldova vor fi finanțate după o nouă formulă. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi, 1 octombrie, de către cabinetul de miniștri. Noua metodologie se va baza pe specificul fiecărei instituții din învățământul preșcolar pentru a garanta o mai bună finanțare în următorii ani.
A fost aprobat planul de admitere la studii de doctorat. Care sunt disciplinele cu cele mai multe locuri finanțate din bugetul de stat
Guvernul Republicii Moldova a aprobat planul de admitere la studii de doctorat cu finanțare din bugetul de stat pentru anul academic 2025/2026. În total, urmează să fie alocate 232 de granturi pentru studenții moldoveni și cei din străinătate care își doresc să urmeze un program de doctorat în Republica Moldova.
Transformă ideea ta într-un produs audio. Timp de o zi, vei avea parte de workshopuri și sesiuni live la Festivalul „Podcast Fest"
Școala de Jurnalism din Moldova, în parteneriat cu DW Akademie, organizează cea de-a doua ediție a Festivalului „Podcast Fest". Evenimentul va reuni creatori locali și internaționali de podcasturi, jurnaliști și creatori de conținut pentru o zi întreagă de workshopuri, masterclassuri și sesiuni live.
Una dintre principalele surprize ale alegerilor din 28 septembrie a fost Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă", care a reușit „peste noapte" să obțină un loc în Parlament. Expertul Andrei Curăraru explică succesul partidului, care nu a prezentat un program electoral, prin campanii de promovare frauduloase pe TikTok și prin susținerea venită din partea lui George Simion.
Scurtmetrajul „Prima ultimă lună" a devenit cel mai bun film studențesc la un festival internațional
Proiecția Elenei Vatamanu-Mărgineanu „Prima ultimă lună" a devenit cel mai bun film studențesc la Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț". Scurtmetrajul a fost realizat în cadrul Școlii de Film de la Varșovia în colaborare cu OWH Studio din Moldova.
Marina Tauber, condamnată în primă instanță la peste șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor"
Marina Tauber a fost condamnată astăzi, 30 septembrie 2025, în primă instanță, la șapte ani și șase luni de închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor", declarat neconstituțional în iunie 2023. Sentința a fost pronunțată de magistrata Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar Tauber a fost condamnată în lipsă, fiind plecată de mai bine de șase luni în Federația Rusă.
Uniunea Europeană alocă 2 miliarde de euro pentru dezvoltarea capacității de drone a Ucrainei
Uniunea Europeană va direcționa două miliarde de euro pentru achiziția de drone în sprijinul Ucrainei, scrie The Kyiv Independent. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 30 septembrie. Fondurile vor permite Ucrainei să-și extindă capacitatea operațională și să folosească întreaga tehnologie disponibilă.
Tot ce trebuie să știi dacă vrei să devii bursier(ă) la Colegiul Europei. Cum are loc admiterea și care sunt actele necesare pentru înscriere
Colegiul Europei este una dintre cele mai prestigioase instituții de studii postuniversitare din Uniunea Europeană, care pregătește specialiști în domeniul economiei, justiției, diplomației și afacerilor europene. De-a lungul anilor, mai mulți tineri din Republica Moldova au învățat acolo datorită burselor de școlarizare. Sabin Rufa este unul dintre ei. Acesta și-a făcut studiile de masterat la campusul din orașul Bruges, Belgia, în cadrul programului Politică și Guvernanță Europeană. Dacă îți dorești să te familiarizezi cu instituțiile europene și să devii bursier(ă) la Colegiul Europei, Sabin îți oferă câteva sfaturi care te vor ajuta să treci cu brio peste etapele selecției.
Otilia Gușan este Junior CRO Developer la Orange Systems de aproape un an. Lucrează pentru website-ul Community Fibre din Marea Britanie, unde construiește funcționalități care îmbunătățesc rata de conversie. Altfel zis, tânăra creează, testează și ajustează elemente de pe site pentru ca acesta să fie mai eficient și pentru ca mai mulți vizitatori să facă acțiunile dorite de companie, cum ar fi să cumpere serviciile acesteia.
USM și Universitatea Națională din Maldive au semnat un parteneriat pentru educație și cercetare internațională
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Națională din Maldive (MNU) au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări academice și științifice pe termen lung. Documentul a fost parafat de rectorul USM, Igor Șarov, și vice-cancelarul MNU, Aishath Shehenaz Adam, în prezența reprezentanților ambelor instituții.
Rusia dezvoltă o aplicație pentru a testa „acceptarea valorilor tradiționale" de către studenți
În Federația Rusă, studenții vor putea fi evaluați pentru modul în care adoptă valorile tradiționale printr-o nouă aplicație, realizată de Universitatea Națională de Cercetare „Școala Superioară de Economie", scrie Vedomosti. Instrumentul digital va colecta răspunsuri, va interpreta rezultatele și va oferi recomandări, fiind adaptat atât pentru computere, cât și pentru telefoane și tablete.
La RAMxBălți, desfășurat pe 24 septembrie în Parcul Central „Mihai Volontir", comediantul și trainerul de educație media Alexandru Ghețan a fost unul dintre invitații evenimentului. El le-a vorbit tinerilor despre cum să-și aleagă influenceri și surse de informare credibile, despre oportunitățile pe care le oferă rețelele sociale noilor creatori de conținut, dar și despre dilema migrației versus construirea unui viitor acasă.
Creează-ți propriul brand digital în opt săptămâni, participă în programul Antreprenoriat de la Zero, ediția E-commerce
Orange Digital Center lansează „Antreprenoriat de la Zero, ediția E-commerce", un program educațional gratuit care le oferă participanților toate resursele necesare pentru a transforma o idee într-un brand digital de succes.
Queer Cafe lansează Queer Activist Academy, un program unic în Republica Moldova, creat pentru a sprijini tinerele și tinerii queer să devină lidere și lideri în comunitatea lor, activiști și creatori de schimbare socială. Queer Cafe este un spațiu prietenos și curajos pentru persoanele din comunitatea LGBTQI+ și a persoanelor aliate. Acest spațiu găzduiește regulat evenimente și ateliere sociale, informative și artistice, cu scopul de a crea un spațiu în care comunitatea și aliații săi pot împărtăși experiența și spiritul civic.
Cine sunt deputații și deputatele cu mai mult de trei mandate care vor face parte din noua legislatură a Parlamentului
Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. În Parlament au acces trei partide și două blocuri electorale. În funcție de numărul voturilor primite din partea cetățenilor, fiecare formațiune politică obține un număr de mandate care ulterior vor fi atribuite deputaților. Dacă unii dintre ei se află la prima legislatură, alții au reușit să se mențină pentru opt mandate consecutive în legislativ. Cine sunt deputații cu mai mult de trei mandate și din ce partid sau bloc politic fac parte îți spunem în acest material.
Din acest an de studiu, elevii din clasele a V-a – a IX-a beneficiază în premieră de alimentație gratuită la școală. Școlile au putut alege modalitățile prin care este oferit mic-dejunul, în funcție de infrastructură și resurse.
Începând cu 15 octombrie 2025, vor fi interzise transporturile internaționale de pasageri pe rute neregulate prin punctele de trecere a frontierei Letoniei cu Belarus și Rusia: Patarnieki, Grebneva și
Solistul trupei germane Rammstein, Till Lindemann, a publicat recent teaserul videoclipului realizat în Republica Moldova. Artistul a fost la Chișinău la sfârșitul lunii august, unde a filmat în mai multe locații, inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru și în zona de sub podul de la Telecentru. Сообщение Solistul trupei Rammstein a publicat teaserul videoclipului filmat la Chișinău появились сначала на #diez.
Reacțiile și mesajele politicienilor internaționali în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie # #diez
Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat 50,2 %, Blocul Patriotic a luat 24,17 %, Blocul Electoral Alternativa – 7,96 %, Partidul Nostru – 6,2 %, iar Partidul Politic Democrația Acasă – 5,62 %. Ținând cont de deschiderea fără precedent din partea Uniunii Europene, unii lideri internaționali au venit cu mesaje și reacții privind rezultatele recentului scrutin. Сообщение Reacțiile și mesajele politicienilor internaționali în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. Potrivit rezultatelor preliminare, cinci formațiuni politice acced în organul suprem al țării: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic, Blocul Electoral Alternativa, Partidul Nostru și Partidul Politic Democrația Acasă. Care sunt următoarele etape și când își va începe activitatea noul Legislativ, îți explicăm mai jos. Сообщение Ce se va întâmpla în următoarele zile și când își va începe activitatea noul Parlament появились сначала на #diez.
Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor din 28 septembrie, în noul Parlament vor fi 37 de femei, ceea ce reprezintă 36,6 % din totalul deputaților. Această cifră este mai mică cu 3 % decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6 %. Mai jos vă prezentăm lista candidatelor care ar urma să facă parte din Legislativ, dacă niciuna dintre ele nu va renunța la mandat. Сообщение Câte femei vor accede în Parlament, conform datelor preliminare появились сначала на #diez.
De la un an la altul, putem observa o mobilizare mai mare a tinerilor când vine vorba de participarea la vot. Pe rețelele de socializare, tot mai mulți oameni împărtășesc faptul că merg la alegeri și îi îndeamnă și pe prieteni să facă același lucru. Așa cum alegerile parlamentare din acest an, iar datele preliminare privind prezența la vot sunt publice, ne-am gândit să analizăm un pic mai detaliat prezența tinerilor la vot. Așadar, am decis să comparăm datele de la scrutinul curent cu cele din 2019 (parlamentare, locale), 2020 (prezidențiale), 2021 (parlamentare), 2023 (locale) și 2024 (prezidențiale). Сообщение Cum au votat tinerii la alegerile parlamentare din acest an comparativ cu alte scrutine появились сначала на #diez.
Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare. În Parlament au acces trei partide și două blocuri electorale. În funcție de numărul voturilor primite din partea cetățenilor, fiecare formațiune politică obține un număr de mandate care ulterior vor fi atribuite deputaților. Dacă unii se aleg deja pentru a opta oară cu un loc în legislativ, atunci alții au devenit în premieră deputați. Cine sunt aceștia și din ce partid sau bloc politic fac parte îți spunem în acest material. Сообщение Cine va deveni deputat(ă) pentru prima oară în Parlamentul Republicii Moldova появились сначала на #diez.
La alegerile parlamentare din acest an au votat 277.965 de moldoveni din diaspora. Conform rezultatelor finale, PAS a obținut 55 de mandate în viitorul legislativ și a câștigat detașat în diaspora. #diez a analizat cum au votat moldovenii de peste hotare. Сообщение (hartă) Cum au votat moldovenii din diaspora la alegerile parlamentare появились сначала на #diez.
În Chișinău și în raioanele Ialoveni, Criuleni și Strășeni s-a înregistrat cea mai ridicată participare a tinerilor la alegeril. Mai exact, peste 45 % dintre cei cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani au ieșit la vot. În același timp, tinerii din Ștefan Vodă, Briceni și Ocnița au fost printre cei mai pasivi. Сообщение În ce raioane și municipii s-au mobilizat cei mai mulți tineri la vot появились сначала на #diez.
Toate procesele-verbale au fost prelucrate. PAS a obținut din nou majoritatea, potrivit rezultatelor preliminare # #diez
Comisia Electorală Centrală a prelucrat toate procesele-verbale întocmite în cadrul alegerilor parlamentare 2025. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate a acumulat 50,2 %, Blocul Patriotic a luat 24,17 %, Blocul Electoral Alternativa – 7,96 %, Partidul Nostru – 6,2 %, iar Partidul Politic Democrația Acasă – 5,62 %. Сообщение Toate procesele-verbale au fost prelucrate. PAS a obținut din nou majoritatea, potrivit rezultatelor preliminare появились сначала на #diez.
Circa 450 de tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în a.u. 2025-2026 # #diez
Cei 449 de tineri specialiști care au promovat concursul de admitere la studii postuniversitare de rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au fost convocați, astăzi, la tradiționala adunare generală, înainte de începutul anului de studii. Сообщение Circa 450 de tineri au fost înmatriculați în anul I la studii de rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în a.u. 2025-2026 появились сначала на #diez.
Ce promisiuni pentru tineri au partidele și blocurile electorale care vor intra în noul Parlament # #diez
Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare, cinci formațiuni politice acced în Parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral „Patriotic”, Blocul Electoral „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă”. Pentru că suntem un site de știri pentru tineri, am avut curiozitatea să vedem ce reforme își propun să realizeze pentru a îmbunătăți sectorul de tineret din Moldova. Сообщение Ce promisiuni pentru tineri au partidele și blocurile electorale care vor intra în noul Parlament появились сначала на #diez.
„O lovitură pentru blocul prorus.” Ce a scris presa internațională despre alegerile din Moldova # #diez
Ieri au avut loc alegerile parlamentare din Republica Moldova. Pentru că miza acestor alegeri a fost mare, presa internațională a scris mult despre parlamentarele din Moldova. #diez a analizat cum au fost mediatizate alegerile din Moldova de către instituțiile media din afara țării. Сообщение „O lovitură pentru blocul prorus.” Ce a scris presa internațională despre alegerile din Moldova появились сначала на #diez.
Scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie, s-a desfășurat în general fără probleme majore, însă Misiunea Promo-LEX a raportat un număr neobișnuit de ridicat de incidente. Cele mai frecvente nereguli au fost fotografierea buletinelor de vot într-un număr de 273 de cazuri. Сообщение Alegerile din 28 septembrie, marcate de un număr record de incidente появились сначала на #diez.
Dintre cei 101 deputați care ar urma să ajungă în noul Parlament al Republicii Moldova, 12 sunt au până la 35 de ani. Nouă dintre ei fac parte din Partidul „Acțiune și Solidaritate”. Doi deputați fac parte din Blocul „Patriotic”, iar un deputat – din Partidul „Democraţia Acasă”. Сообщение Lista deputaților din noul Parlament care au până la 35 de ani появились сначала на #diez.
UTM parte a MOLDOVA AI HUB – proiect național pentru accelerarea ecosistemului de inteligență artificială # #diez
Un consorțiu format din Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova (MDED), Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Moldova Innovation Technology Park (MITP), Agenția de Investiții din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Moldova, Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova), Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC), Orange Moldova, ACTech, Moldcell și Tilde a semnat, pe 26 septembrie 2025, la Chișinău, un Memorandum de Înțelegere pentru lansarea Moldova AI Hub. Proiectul reprezintă o inițiativă națională menită să accelereze dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială (AI) în Republica Moldova. Сообщение UTM parte a MOLDOVA AI HUB – proiect național pentru accelerarea ecosistemului de inteligență artificială появились сначала на #diez.
Conform rezulatelor furnizate de Comisia Elctorală Centrală (CEC) din Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea parlamentară cu 50,14 % din voturile alegătorilor. Partidul, care rămâne la guvernare pentru următorii patru ani, va avea 55 de mandate în viitorul legislativ. #diez a analizat rezultatele obținute de PAS de la fondare până în prezent. Сообщение Rezultatele PAS la alegerile parlamentare din 2019, 2021 și 2025 появились сначала на #diez.
În data de 28 septembrie 2025 s-au desfășurat alegeri parlamentare în Republica Moldova. Acestea au stârnit mai multe reacții printre internauți, mai ales după ce Partidul „Democrația Acasă” a acumulat, pe neprins de veste, șase mandate. Mai jos îți prezentăm câteva dintre memele care au apărut aseară și azi-dimineață pe rețelele de socializare. Сообщение O listă cu meme despre alegerile din 28 septembrie 2025 появились сначала на #diez.
Doi cei mai tineri deputați din noul Parlament sunt Eugeniu Sinchevici și Anastasia Nichita. Ambii s-au născut în 1999 și au în prezent 26 de ani. Atât Eugeniu, cât și Anastasia figurează pe listele electorale ale Partidului Acțiune și Solidaritate. În legislatura precedentă, Sinchevici a fost cel mai tânăr deputat din istoria țării. Сообщение Cine sunt cei mai tineri deputați din noul Parlament și ce averi declară появились сначала на #diez.
Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament la Republicii Moldova va fi Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor și deputat în componența Blocului „Patriotic”. El are 84 de ani. Сообщение Cel mai în vârstă deputat din noul Parlament al Republicii Moldova. Acesta are 84 de ani появились сначала на #diez.
După procesarea a 99 % dintre procesele-verbale, atestăm că cinci formațiuni politice acced în Parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate, „Blocul Patriotic”, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă”. PAS ar obține cele mai multe mandate în noul Parlament și ar putea forma de sine stătător noul Guvern. Сообщение (infografic) Cum va arăta componența noului Parlament cu cele cinci formațiuni politice появились сначала на #diez.
După procesarea a 99 % dintre procesele-verbale, Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să obțină 55 de mandate în noul Legislativ. Pe locul secund se situează Blocul „Patriotic”, cu 26 de mandate, urmat de Blocul „Alternativa”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”. Сообщение Lista celor 101 deputați ce ar urma să ajungă în următorul Parlament al Republicii Moldova появились сначала на #diez.
(hartă) Cum a votat fiecare raion din Republica Moldova la parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare # #diez
Rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie au apărut pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. După procesarea tuturor proceselor-verbale de pe teritoriul Republicii Moldova, în Parlament acced cinci partide: PAS, „Blocul Patriotic”, BE „ALTERNATIVA”, Partidul Nostru și PPDA. Сообщение (hartă) Cum a votat fiecare raion din Republica Moldova la parlamentare, potrivit rezultatelor preliminare появились сначала на #diez.
(hartă) Cum a votat municipiul Chișinău. Orășenii au dat preferință Partidului Acțiune și Solidaritate # #diez
După procesarea a 97 % din procesele-verbale, atestăm că cinci partide acced în parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate, „Blocul Patriotic”, BE „Alternativa”, Partidul Nostru și Partidul Politic „Democrația Acasă”. PAS ar obține cele mai multe mandate în noul Parlament. Сообщение (hartă) Cum a votat municipiul Chișinău. Orășenii au dat preferință Partidului Acțiune și Solidaritate появились сначала на #diez.
Pentru cine au votat moldovenii din Stânga Nistrului: o treime dintre voturi s-au dus la PAS # #diez
În stânga Nistrului, aproape o treime dintre alegători au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Jumătate dintre voturi au mers către Blocul „Patriotic”, iar circa 9 % dintre alegători au ales Blocul „Alternativa”. Сообщение Pentru cine au votat moldovenii din Stânga Nistrului: o treime dintre voturi s-au dus la PAS появились сначала на #diez.
Fenomenul „observatorilor falși” din diaspora ar face parte dintr-o operațiune mai amplă de delegitimare a alegerilor, în spatele căreia stă Federația Rusă. Acest lucru îl concluzionează expertul în securitate Andrei Curăraru, menționând și despre alte provocări care au avut loc astăzi. Сообщение Care e scopul „observatorilor” neautorizați din diaspora появились сначала на #diez.
22:00
Primele rezultate preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie au apărut pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Ele sunt disponibile într-un mod interactiv. Începând cu ora 7.0 și până la ora 21.00, cetățenii au mers la secțiile de votare din țară, dar și de peste hotare pentru a-și alege partidele care îi vor reprezenta în următorii patru ani în parlament. În total, la acest scrutin electoral s-au înregistrat 23 de partide, blocuri politice și candidați independenți. Сообщение Parlamentare 2025. Urmărește primele rezultate preliminare появились сначала на #diez.
Poliția Națională anunță că are informații despre grupuri de persoane care ar planifica, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, să provoace dezordini și destabilizări în capitală, în cadrul protestului anunțat pentru mâine. Сообщение Dezordini și destabilizări ar fi planificate în această noapte. Ce spune Poliția появились сначала на #diez.
Cum arată un an de studii la Colegiul Europei. Sabin Rufa, despre cursuri, profesori și oportunități extracurriculare # #diez
Accesul la oportunitățile oferite de Uniunea Europeană reprezintă un beneficiu pentru mulți dintre tinerii moldoveni, fie că sunt elevi, fie studenți sau tineri profesioniști. Încă din universitate, Colegiul Europei era pentru Sabin Rufa șansa de a se conecta cu profesioniștii de la Bruxelles și cu instituțiile europene. Pornind de la această idee, s-a înscris la un program de masterat în cadrul campusului din Bruges, Belgia, iar timp de 10 luni a învățat despre politică și guvernanță europeană. Cum are loc procesul educațional la una dintre cele mai prestigioase instituții de studii postuniversitare din Europa și care a fost experiența lui Sabin acolo, aflați în acest material. Сообщение Cum arată un an de studii la Colegiul Europei. Sabin Rufa, despre cursuri, profesori și oportunități extracurriculare появились сначала на #diez.
„Vocea mea contează!” Ce spun tinerii care au votat pentru prima dată despre importanța participării la alegeri # #diez
La alegerile parlamentare de astăzi, 28 septembrie, 3.298.443 de cetățeni au drept de vot. Dintre aceștia, 38.191 sunt tineri care vor merge la urne pentru prima dată. Noi am discutat cu câțiva dintre ei, pentru a vedea ce i-a motivat să iasă la vot și de ce cred că este important ca tinerii să participe la alegeri. Сообщение „Vocea mea contează!” Ce spun tinerii care au votat pentru prima dată despre importanța participării la alegeri появились сначала на #diez.
Petale de sakura, pești koi și flaut japonez. La Sensorica a fost inaugurată o nouă expoziție imersivă # #diez
Frumusețea Japoniei a ajuns la Chișinău prin intermediul unei noi expoziții imersive. Japan Dreams este cea de-a doua experiență artistică organizată de Sensorica, primul spațiu de artă imersivă și interactivă din Republica Moldova, și promite vizitatorilor o călătorie în universul tradițiilor și al simbolurilor nipone. Сообщение Petale de sakura, pești koi și flaut japonez. La Sensorica a fost inaugurată o nouă expoziție imersivă появились сначала на #diez.
În 2025, rata de creștere a ecosistemului global de start-upri este de 21 %. Inclusiv start-upurile din țările europene au înregistrat o creștere semnificativă în comparație cu anul trecut. În acest articol vă prezentăm cele mai bune orașe din Uniunea Europeană pentru a vă deschide un start-up, incluse în clasamentul Global Startup Ecosystem Index 2025 realizat de StartupBlink. Сообщение Topul celor mai bune orașe europene pentru dezvoltarea start-upurilor появились сначала на #diez.
