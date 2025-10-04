Alexandra, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu cancer, poate fi tratată cu ajutorul tău

12:30

Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, [...]