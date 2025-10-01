(VIDEO) Till Lindemann, solistul Rammstein, lansează videoclipul filmat în Chișinău
ZdGust, 1 octombrie 2025 23:00
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat videoclipul piesei „Prostitution”, filmat în mai multe locații din Chișinău. Filmările au avut loc în luna august, iar fotografia artistului la Spitalul de Psihiatrie a fost intens distribuită pe rețelele sociale. Videoclipul cuprinde secvențe filmate atât la spital, cât și la podul din sectorul Telecentru, și a fost [...]
Acum o oră
23:00
Acum 6 ore
17:50
Octombrie – Luna de Conștientizare a Cancerului Mamar. Care este situația în R. Moldova și ce pot face femeile # ZdGust
Anual, în octombrie este marcată Luna de Conștientizare a Cancerului mamar – o campanie de sensibilizare și conștientizare privind importanța măsurilor de prevenire, depistare precoce și îngrijire de calitate a cancerului mamar, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Recunoscută ca luna de culoare roz, în perioadă 1 – 31 octombrie, femeile sunt îndemnate să [...]
Acum 8 ore
16:50
16:20
Emilian Crețu a refuzat invitația Maiei Sandu de a fi deputat: „Vreau, dar vreau să fiu pregătit” # ZdGust
Actorul Emilian Crețu a reacționat pe o rețea de socializare după ce a fost întrebat dacă este nemulțumit că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu l-a inclus pe lista de candidați la alegerile parlamentare. Crețu a negat că ar fi nemulțumit și a explicat că, de fapt, a primit o ofertă direct de la președinta [...]
16:10
Numărul de cazuri de COVID-19, în descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă. Ce recomandă ANSP # ZdGust
În perioada 22–28 septembrie, au fost înregistrate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 59% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 30 (24%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste între 0–14 ani, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Specialiștii Agenției informează [...]
Acum 12 ore
15:40
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor primi echipamente de sprijin de peste 17 milioane lei # ZdGust
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din R. Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Printre echipamentele oferite se numără mașini de scris și plăci Braille, videolupe și instrumente optice, software de citire a ecranului, aplicații de comunicare augmentativă [...]
15:10
Peste 2.200 de familii din R. Moldova au primit electrocasnice eficiente energetic prin programul EcoVoucher # ZdGust
Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). În cadrul sesiunii 5 a programului EcoVoucher din acest an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns [...]
14:10
O echipă de cercetători din Statele Unite a dezvoltat un nou tip de radiografie care produce imagini color, mult mai detaliate decât cele obţinute prin metodele tradiţionale. Inovaţia ar putea transforma nu doar diagnosticul medical, ci şi domenii precum securitatea şi producţia industrială, permiţând identificarea rapidă a defectelor şi a materialelor periculoase, transmite News.ro, citează [...]
13:50
Marina Cârnaț a devenit mamă pentru a zecea oară. Soțul și cei trei copii mai mari au aflat vestea în timp ce se aflau în aeroport, pe drum spre Chișinău. „Îți închipui, am născut fără tine”, i-a spus Marina Cârnaț soțului său, Teodor, care nu era în țară în acel moment, într-un apel video. „Medicii [...]
13:10
Medicii și nutriționiștii evidențiază cinci fructe din supermarket care rivalizează cu scumpele „superalimente” prin aportul de nutrienți protectori, reglarea glicemiei și reducerea riscurilor de boală, scrie Daily Mail. Merele și perele: puterea fructelor simple Cercetările arată că merele, care sunt foarte accesibile la preț, reduc colesterolul, sprijină reglarea insulinei în organism, ajută la menținerea forței și [...]
12:10
Ziua Internațională a Persoanelor în Etate este marcată anual, la 1 octombrie. Această dată a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU). La începutul anului 2025, în R. Moldova locuiau 616,5 mii persoane cu vârsta de 60 de ani şi peste, ceea ce constituie 25,9% din populația țării. [...]
Acum 24 ore
10:20
NASA și-a prezentat cei mai noi astronauți: 10 oameni de știință, ingineri și piloți de test, aleși din peste 8.000 de aplicanți, care vor contribui la explorarea Lunii și, posibil, a planetei Marte. Pentru prima dată, femeile sunt majoritare într-o nouă promoție de astronauți – șase femei și patru bărbați. Cei zece stronauți vor urma doi [...]
09:10
Circa 650 de mii de pacienți au beneficiat de preparate compensate în 2025: 826 de milioane de lei acoperiți de CNAM # ZdGust
În primele opt luni ale anului 2025, aproximativ 650 de mii de pacienți au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „eRețeta”. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), farmaciile contractate au primit în total peste 826 de milioane de lei pentru preparatele compensate eliberate în perioada ianuarie–august 2025, [...]
Ieri
17:50
Doi oficiali bulgari riscă șase ani de închisoare pentru că au luat mită de la șoferii echipei lui Robbie Williams, transmite agenția de presă bulgară BTA. Pe 25 septembrie, angajați ai Agenției pentru Administrarea Transportului Rutier au oprit camioanele echipei lui Robbie Williams lângă Sofia și au cerut șoferilor britanici 600 de euro. Neavând stăpânire [...]
13:30
Strugurii sunt printre cele mai accesibile fructe, disponibili aproape tot timpul anului pe rafturile magazinelor. Deși mulți îi ignoră, nutriționiștii spun că a-i include zilnic în alimentație poate aduce beneficii importante atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, notează publicația Parade. Struguri verzi vs. struguri roșii: care sunt mai sănătoși? Michelle Wong, dietetician acreditat [...]
12:40
Ultima colecție Emporio Armani, creată sub semnătura regretatului Giorgio Armani, a fost prezentată joi, în cadrul Săptămânii Modei de la Milano, în teatrul unde, cu doar câteva săptămâni în urmă, peste 15.000 de oameni și-au luat rămas bun de la designer, transmite AP. Prezența lui Armani s-a simțit în croiala elegantă și relaxată, care îmbină [...]
11:20
Solistul trupei „Taxi” din România: „Respect pentru inteligența moldovenilor care au ales cu capul lor” # ZdGust
Solistul trupei „Taxi” din România a transmis un mesaj de apreciere pentru Republica Moldova, elogind curajul jurnaliștilor, fermitatea autorităților și inteligența cetățenilor, în contextul rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Într-o postare publică, artistul a subliniat că Republica Moldova oferă lecții importante pentru întreaga regiune prin modul în care gestionează pașii politici și sociali, apreciind [...]
10:50
În ultimii ani, audiobook-urile au devenit tot mai populare. Mulți le ascultă în mașină, în timp ce fac sport sau curățenie. Sunt o soluție comodă pentru adulții care nu găsesc mereu timp să se așeze cu o carte în mână și să citească. În cazul copiilor, cititul și tabletele sunt medii direct competitive, scrie HotNews. [...]
10:20
Serialul „PLAHA”, unul dintre cele mai populare producții în limba română, a fost retras de pe canalul oficial de YouTube al postului Jurnal TV. Retragerea vine în contextul negocierilor pe care televiziunea le poartă în prezent cu mai multe platforme internaționale de streaming. „Dragi prieteni, ne bucurăm enorm că serialul „PLAHA”, difuzat în exclusivitate la [...]
10:10
Surorile Osoianu au oferit un moment artistic inedit chiar pe Marele Zid Chinezesc, interpretând o „lălăită” – cântec tradițional fără cuvinte, plin de vibrație arhaică, dar și o altă piesă din folclorul românesc. Acompaniate de cobză și fluier, vocea lor s-a împletit cu peisajul istoric, stârnind curiozitatea și bucuria turiștilor prezenți, care nu au ezitat [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Șase dintre cele mai bune și relaxante vacanțe europene cu trenul: de pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris # ZdGust
De la o escapadă pe plajele olandeze la un refugiu forestier lângă Paris, aceste călătorii relaxante nu necesită nici avion, nici mașină și sunt perfecte pentru o plimbare relaxantă cu trenul, scrie G4Media. Descoperă Provence-ul lui Van Gogh Puține lucruri sunt mai plăcute decât să pleci dimineața din Londra cu Eurostar și să bei un [...]
16:50
Cum să vă protejați genunchii pentru viitor: exerciții și obiceiuri pentru articulații mai sănătoase # ZdGust
Genunchii noștri sunt, probabil, unele dintre cele mai importante articulații, dar și printre cele mai neglijate. Știința ne arată că un pic de efort acum aduce beneficii uriașe mai târziu, relatează BBC, transmite G4Media. Ai putea începe să observi asta chiar de la 30 de ani: durerile surde de genunchi când se schimbă vremea, rigiditatea [...]
15:50
Persoanele „conștiincioase” au un risc cu 15% mai mic de mortalitate față de cele neglijente, reiese dintr-un studiu făcut pe 22.000 de participanți. Cercetătorii de la Universitatea din Limerick au analizat cinci trăsături esențiale de personalitate și au urmărit mortalitatea participanților între 6 și 28 de ani, scrie MediaFax. Rezultatele, publicate în Journal of Psychosomatic [...]
14:40
Un parc cu sculpturi ale lui Pablo Picasso va fi deschis gratuit publicului în centrul Parisului în 2030, scrie MediaFax. Proiectul va fi „primul muzeu în aer liber” dedicat artistului spaniol. Grădina va avea o suprafață echivalentă cu două piscine olimpice și va conține o duzină de sculpturi din bronz realizate de Picasso, conform AFP. Printre [...]
13:50
Peștele este una dintre cele mai importante surse de acizi grași Omega-3, în special EPA (acid eicosapentaenoic) și DHA (acid docosahexaenoic). Acești nutrienți susțin sănătatea inimii, funcția cerebrală și reduc inflamația. Specialiștii subliniază că nu există un moment unic „perfect” pentru a consuma pește, dar modul și momentul mesei pot influența digestia, nivelul de energie [...]
12:30
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, [...]
11:30
Ziua Mondială de Conștientizare privind risipa și pierderile alimentare. O treime dintre alimentele bune pentru consum ajung la gunoi, iar mii de oameni îndură foame # ZdGust
Din anul 2019, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, pe 29 septembrie este marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și pierderile alimentare. În țara noastră nu există instrumente de măsurare și monitorizare instituțională a risipei de alimente, dar din estimările unor expertize economice locale semnate de Idis Viitorul, aruncăm între 71-75 kg per cap de [...]
10:40
Studiu/ Exercițiile fizice reduc riscul de depresie și probleme de somn la persoanele în vârstă fumătoare # ZdGust
A face suficientă mișcare săptămânală i-ar putea ajuta pe fumătorii de peste 40 de ani să reducă nivelurile de depresie și problemele de somn până la un prag similar cu cel observat la nefumători, potrivit unui studiu realizat de Școala de Sănătate Publică a Universității Texas A&M și publicat în SAGE Journals, transmite G4Media. Studiul a arătat [...]
10:10
Smochinele sunt printre cele mai savuroase fructe de toamnă, dulci, suculente și pline de nutrienți. Bogate în fibre, antioxidanți și minerale esențiale, ele pot transforma un mic dejun obișnuit într-o experiență rafinată și sănătoasă, scrie G4Food. Aceste trei variante pot fi pregătite în mai puțin de 10 minute și aduc un plus de savoare meniului [...]
28 septembrie 2025
11:20
Cifrele care contează mai mult decât numărul de kilograme. Ce ascunde circumferința mare a taliei la femei și la bărbați # ZdGust
Circumferința taliei, raportul talie-înălțime, tensiunea arterială și nivelul glicemiei oferă indicii mai exacte despre starea generală de sănătate decât greutatea corporală. Specialiștii recomandă și monitorizarea profilului lipidic complet, a echilibrului dintre activitate fizică și sedentarism, precum și a calității somnului, pentru o evaluare corectă, scrie HotNews. Studiile au scos la iveală că există inclusiv persoane obeze, [...]
27 septembrie 2025
17:20
O tartă de ciocolată fără gluten, cu dovlecei rași în compoziție în loc de făină: desert cu nivel caloric redus # ZdGust
Pentru unii ar putea părea o idee ciudată, pentru că asociem mental dovleceii cu gustul sărat, nu cu cel dulce. În realitate, ei sunt destul de neutri și se integrează foarte bine în compoziții dulci, notează G4Food. Un desert cu un nivel caloric mult sub unul obișnuit – soluțiile de compromis de acest tip sunt [...]
14:50
Oamenii de știință australieni au dezvoltat un cocktail viral pentru combaterea superbacteriilor # ZdGust
Oamenii de ştiinţă din Australia au dezvoltat un cocktail viral personalizat, conceput pentru a combate infecţiile periculoase rezistente la antibiotice, oferind astfel o nouă speranţă în lupta globală împotriva superbacteriilor, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres. Tratamentul, denumit Entelli-02, este un cocktail compus din cinci virusuri (numite „bacteriofagi” sau „fagi”), conceput special pentru [...]
13:10
Cum alegi corect scaune birou pentru ore lungi la calculator? Te-ai întrebat vreodată dacă scaunul actual îți protejează sănătatea? Poate simți oboseală după câteva ore și nu înțelegi cauza. Sau te confrunți cu dureri de spate și crezi că sunt inevitabile. Adevărul este că scaunele influențează direct starea fizică și randamentul la lucru. Alegerea corectă [...]
11:40
Cercetătorii de la Institutul Medical Howard Hughes au găsit răspunsul la o întrebare veche: de ce unii oameni trăiesc mai mult, chiar dacă nu au gene speciale pentru asta, scrie MediaFAx. Experimentul a început cu viermi de laborator modificaţi să trăiască cu 60% mai mult. Dar descendenţii lor trăiau la fel de mult, deşi nu [...]
09:50
Între fulgii de ovăz și fulgii de porumb există mari diferențe și de preparare, și de conținut nutrițional. Care sunt mai recomandați și de ce # ZdGust
Sunt două dintre cele mai iubite alimente de micul dejun și ne salvează, în combinație cu lapte sau iaurt, mai ales atunci când suntem grăbiți. Dar între fulgii de ovăz și fulgii de porumb diferențele sunt semnificative. Se deosebesc și prin procesul de preparare, și prin tipul și cantitatea de nutrienți pe care îi furnizează [...]
26 septembrie 2025
18:10
Genomul Mariei Branyas, catalana care a trăit peste 117 ani, a dezvăluit secretele longevității extreme într-un studiu cuprinzător realizat de Institutul de Cercetare Josep Carreras din Spania și publicat în revista Cell Reports Medicine, transmite MediaFax. Cercetătorii coordonați de Manel Esteller au cartografiat genomul centenarei, proteinele din organismul ei și microbiota intestinală, folosind probe obținute [...]
17:10
Sfârșitul lunii septembrie aduce pe scena Chișinăului concerte, spectacole de teatru și activități creative care merită toată atenția. De la muzică live la spectacole pentru copii și ateliere de artă, oferta este diversă și captivantă. Momentum cu Tania Cerga Un concert special semnat de Tania Cerga, într-un cadru intim, unde muzica devine emoție pură. Când: [...]
16:20
Fuego, mesaj pentru alegătorii din R. Moldova: „Sunt cu sufletul acolo și sper ca toți moldovenii să fie responsabili și să aleagă cu discernământ” # ZdGust
16:00
Fuego, despre alegerile din R. Moldova: „Sunt cu sufletul acolo și sper ca toți moldovenii să fie responsabili și să aleagă cu discernământ” # ZdGust
12:40
Boala Huntington, o boală degenerativă devastatoare care se transmite în familie, a fost tratată cu succes pentru prima dată într-un studiu revoluționar de terapie genică, scrie The Guardian. Boala, cauzată de o singură anomalie genetică, ucide treptat celulele creierului, ducând la demență, paralizie și, în cele din urmă, la moarte. Cei care au un părinte [...]
12:10
Tudor Chirilă, despre alegerile din R. Moldova: „Bătălia e între dictaturi și democrație, așa imperfectă cum e ea” # ZdGust
Solistul formației „Vama”, artistul Tudor Chirilă, a reacționat la declarațiile recente ale serviciilor secrete externe rusești, care susțin fără dovezi că „România ar plănui să invadeze Republica Moldova”. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Chirilă subliniază că acest tip de acuzații se încadrează în tiparul propagandei ruse, folosit pentru a justifica intervențiile militare, așa cum [...]
11:30
Doi adolescenți din Pennsylvania au fost puși sub acuzare după ce au participat la „provocări periculoase” pe rețelele sociale, în incidente care s-au soldat cu moartea unei persoane și cu leziuni cerebrale permanente pentru alta, informează ABC news. Ambele cazuri au avut loc separat în Bethlehem Township, Pennsylvania, în prima parte a acestui an. „Am [...]
10:30
09:40
Bani lichizi pentru momente critice: Banca Centrală Europeană avertizează asupra importanței numerarului # ZdGust
Un nou studiu al Băncii Centrale Europene (BCE) evidențiază importanța vitală a numerarului în perioade de criză și recomandă gospodăriilor din întreaga Europă să păstreze rezerve de urgență în bani lichizi. Autoritățile din mai multe țări, printre care Olanda, Austria și Finlanda, recomandă ca familiile să păstreze numerar suficient pentru a acoperi cheltuielile de bază [...]
25 septembrie 2025
17:40
Orice persoană care cumpără alimente s-a lovit cel puțin o dată în viață de această problemă: fructele au stat prea mult în fructieră și au început să se ofilească. Astfel, dacă nu sunt consumate în câteva zile, mai ales dacă stau la căldură, acestea se vor ofili, bananele vor căpăta pete maronii total neapetisante, motiv [...]
15:40
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță începerea lucrărilor de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova. Lucrările urmează să fie finalizate înainte de începerea sezonului rece, în funcție de specificul fiecărui lot regional. Familiile beneficiare au fost selectate anterior în baza unor criterii tehnice și sociale, fiind [...]
14:30
Documentarul despre R. Moldova este acum pe Netflix: tradițiile și frumusețile țării văzute prin ochii unui jurnalist britanic # ZdGust
Documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova”, semnat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, este disponibil acum pe Netflix. Începând cu 24 septembrie, abonații din Moldova și România pot urmări cele trei episoade dedicate țării noastre, fiecare cu o durată de 45 de minute. Episoadele 10, 11 și 12 din noul sezon explorează cultura, [...]
13:40
Viața agitată lasă adesea puțin timp pentru gătit. Totuși, mesele hrănitoare nu trebuie să fie complicate. Cheia este să ai la îndemână ingredientele potrivite. La fel ca o garderobă bine aleasă, o cămară organizată îți permite să combini rapid alimente de bază în rețete simple și gustoase, arată healthyline.com. Specialiștii recomandă să păstrezi în permanență câteva [...]
12:10
Dacă personalizarea unei căni necesita până acum 30 de minute, compania Averprint va reuși să o facă în doar 30 de secunde, datorită unui echipament nou, unic pe piața din Republica Moldova, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Fondată acum 9 ani de antreprenorii Valentin Burduja și Alexandru Mocanu, Averprint a pornit de la un [...]
11:10
Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces atât în Statele Unite, cât și în Europa. Totuși, specialiștii subliniază că există numeroase metode prin care putem reduce riscurile. Pe lângă mișcare, odihnă de calitate și gestionarea stresului, alimentația are un rol crucial pentru o inimă sănătoasă, conform parade.com. Medicul Joyce Oen-Hsiao, profesor asociat la Yale School [...]
