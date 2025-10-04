VIDEO Accident mortal la Ungheni: BMW, făcut zob într-un camion
NordNews, 4 octombrie 2025 12:20
Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecută, 3 octombrie, în jurul orei 23:30, la Ungheni. Un BMW, condus de un bărbat de 37 de ani, s-a izbit violent într-un camion încărcat cu peste 20 de tone. În urma impactului, șoferul autoturismului a murit pe loc. Potrivit comunicatului, camionul, aflat la volanul unui bărbat [...]
• • •
Acum 30 minute
12:20
Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecută, 3 octombrie, în jurul orei 23:30, la Ungheni. Un BMW, condus de un bărbat de 37 de ani, s-a izbit violent într-un camion încărcat cu peste 20 de tone. În urma impactului, șoferul autoturismului a murit pe loc. Potrivit comunicatului, camionul, aflat la volanul unui bărbat [...]
Acum 8 ore
06:30
În nordul Republicii Moldova, weekendul din 4 și 5 octombrie va aduce vreme instabilă, cu diferențe notabile de la o zi la alta. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, iar pe alocuri rafalele vor atinge 18 km/h. Umiditatea aerului va ajunge până la 90 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de [...]
Acum 24 ore
20:10
Cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără ojă. Trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty # NordNews
Te întrebi cum poți avea unghii strălucitoare și lucioase fără să folosești ojă? Aceste trucuri și sfaturi utile de la specialiștii în beauty îți vor fi de mare ajutor. Nu este nevoie de ojă pentru a obține un rezultat impecabil, potrivit catine.ro. Părul strălucitor și un ten curat sunt lucruri dorite de multe femei, dar [...]
19:00
Consiliul Audiovizualului a sancționat 16 posturi de televiziune pentru nereguli în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare a examinării celui de-al patrulea raport de monitorizare, nouă posturi au fost amendate cu o sumă totală de 69 de mii de lei, iar alte șapte au primit câte o avertizare publică, transmite IPN. Încălcările vizate [...]
15:40
Polițiștii din sectorul Botanica au scos din circuit aproape 7 kilograme de PVP, cunoscut sub denumirea de „sare", și mefedronă. Valoarea totală a substanțelor narcotice este estimată la 4,5 milioane de lei. Doi bărbați, de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți pentru 72 de ore. Potrivit anchetatorilor, drogurile urmau să [...]
15:30
Energocom Furnizare anunță că, începând de luni, 6 octombrie 2025, consumatorii de gaze naturale vor primi primele facturi pentru consumul din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat, iar facturile vor ajunge prin poștă sau email, ca și până acum. Factura are un design nou, modern, gândit pentru a fi mai ușor de înțeles. Documentul [...]
15:10
La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania, relatează AFP, transmite news.ro. Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, [...]
14:40
Găsirea cadoului perfect pentru un bărbat poate părea, uneori, ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Nu pentru că n-ar exista opțiuni, ci pentru că vrei ceva care să fie mai mult decât "încă un obiect". Vrei un gest care vorbește, care surprinde, care lasă urme! De aceea, ideea de cadouri personalizate [...]
14:20
Incendii la Rîșcani și Anenii Noi: o viață pierdută, două persoane intoxicate cu monoxid de carbon # NordNews
Două persoane au ajuns la spital cu intoxicație gravă cu monoxid de carbon, iar un bărbat și-a pierdut viața după două incendii izbucnite în ultimele 24 de ore, în raioanele Rîșcani și Anenii Noi. Primul apel la Serviciul 112 a fost recepționat în după-amiaza zilei de 2 octombrie, la ora 18:45, din satul Dămășcani, raionul [...]
13:20
Percheziții CNA. Fost primar din raionul Glodeni, vizat într-un dosar de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de peste 8 milioane de lei # NordNews
Un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică, cu sediul în municipiul Chișinău, sunt vizați într-o cauză de sustragere și tăinuire a documentelor unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei, informează MOLDPRES. Pe acest caz, ofițerii anticorupție, în comun cu procurorii, au efectuat în această [...]
Ieri
10:50
România ar putea produce primele drone militare pe teritoriul său, în colaborare cu Ucraina, începând din anul 2027. Declarația a fost făcută joi seara, 2 octombrie, de ministrul Apărării de peste Prut, Ionuț Moșteanu, la Digi24. Oficialul a precizat că proiectul va fi finanțat prin programul european SAFE, termenul limită pentru semnarea contractelor fiind luna [...]
10:30
Alegerile parlamentare din R. Moldova s-au încheiat cu victoria convingătoare a PAS-ului, care a urmărit exemplar atingerea obiectivelor, aplicând în acest scop strategii și tactici eficiente. Dată fiind lipsa de spațiu, nu-mi propun o analiză moleculară a scrutinului. Vreau să remarc doar două lucruri care au ieșit în relief. Nu mă gândesc la formațiunile pro-ruse, [...]
09:50
VIDEO Putin afirmă că monitorizează „militarizarea Europei” și promite un „răspuns la amenințări” # NordNews
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 2 octombrie, că Moscova monitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei", promițând un „răspuns la amenințări", în contextul în care țările europene își intensifică investițiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, relatează Agerpres.ro. „Răspunsul la amenințări va fi, ca să spunem așa, foarte convingător. Mă refer [...]
09:00
VIDEO Maia Sandu, la Summitul CPE de la Copenhaga: „Moldova are un mandat puternic pentru integrarea europeană” # NordNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost aplaudată la deschiderea Summitului Comunității Politice Europene (CPE), desfășurat joi, 2 octombrie, la Copenhaga, pentru victoria categorică a forțelor proeuropene în alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Am venit la reuniune cu un mandat puternic din partea cetățenilor de a avansa procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea [...]
08:20
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat sprijinul ferm al Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută după discuțiile purtate la Copenhaga cu președinta Maia Sandu și liderii europeni, în marja Summitului Comunității Politice Europene din 2 octombrie. „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește. Am discutat cu doamna președinte Maia [...]
07:10
Nativii se simt în armonie cu propriile gânduri. Citește horoscopul zilei de 3 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Schimbarea pe care astrele o arată în acest moment vine cu motivație puternică. Cei mai mulți vor lua decizii importante în carieră, potrivit catine.ro. Pe plan profesional, cei mai mulți dintre nativi nu [...]
06:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6237 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6982 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8611 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...]
06:30
Pentru 3 octombrie se anunță cer variabil, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, iar pe alocuri se vor înregistra rafale de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge 65 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 12°C, iar [...]
06:10
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,06 lei. Carburantul costă 23,13 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
2 octombrie 2025
20:50
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău.
20:10
VIDEO PAS n-are scuză, ședințe parlamentare cu Usatîi înjurând, Plahotniuc victimă politică? Discuție cu Vadim Pistrinciuc # NordNews
În această ediție a NordNews Live, discutăm cu ex-deputat în Parlament și actual director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vadim Pistrinciuc, despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, parcursul european si diverși actori politici. Dragi spectatori, dumneavoastră puteți urmări emisiunile NordNews în direct pe Facebook și pe YouTube, iar dacă vă place ceea ce [...]
18:50
Rusia ameninţă UE cu represalii pentru planul de creditare a Ucrainei din activele ruseşti îngheţate # NordNews
Rusia a declarat joi că ideea UE de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, care vor fi rambursate în cele din urmă din reparaţiile de război de la Moscova, este „iluzorie" şi o va determina să riposteze foarte dur, relatează Reuters, citează news.ro. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor [...]
18:30
VIDEO „Nu pot să o las pe mama să înghețe”. Bălțenii fac focul în sobe mai devreme decât de obicei # NordNews
Odată cu primele nopți reci și temperaturi apropiate de zero grade, bălțenii au început să-și încălzească locuințele mai devreme decât de obicei. Focul a început să ardă în sobe, iar lemnele au devenit din nou principala prioritate, în special, pentru pensionari și familiile cu venituri reduse. „Săptămâna trecută am început să facem focul. Eu sunt [...]
18:30
Plantele aromatice și condimentele uscate pot rezista între 1 și 4 ani, însă durata lor de viață depinde de tipul condimentului, modul în care a fost procesat și cum este păstrat. Află care este termenul de valabilitate al condimentelor și vezi când trebuie să le arunci, potrivit catine.ro. În general, condimentele își vor pierde aroma [...]
17:40
Două partide, scoase temporar din jocul politic: „Moldova Mare” și PDMM cu activitatea restricționată de instanță # NordNews
Curtea de Apel Chișinău a decis să suspende temporar activitatea Partidului „Moldova Mare" și a „Partidului Democrat Modern din Moldova", după solicitările Ministerului Justiției. Măsura va rămâne în vigoare până la pronunțarea unei sentințe definitive. Ministerul Justiției a cerut restricționarea activității celor două formațiuni la date diferite: pe 22 septembrie – în cazul „Partidului Democrat [...]
17:00
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a fost exclus din lista formațiunilor înscrise în alegerile locale noi care vor avea loc pe 16 noiembrie 2025 în mai multe localități din republică. Decizia a fost luată după ce Ministerul Justiției a informat CEC că a depus o cerere de chemare în judecată împotriva partidului [...]
16:00
VIDEO Mesele calde revin treptat la elevii din Bălți, dar trei licee încă așteaptă echipamentele promise # NordNews
După scandalurile din Consiliul Municipal legate de schimbarea furnizorului de hrană școlară, mesele calde revin treptat în școlile din Bălți. Întreprinderea municipală „Aprovizionare" a fost înlocuită cu compania privată cu capital străin UAB „Handelshus". Deși majoritatea instituțiilor de învățământ au reintrat deja în regim normal, la liceele „Vasile Alecsandri", „Bogdan Petriceicu Hașdeu" și „Mihai Eminescu" [...]
15:30
Punctele de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie și Otaci–Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice apărute pe partea ucraineană. Potrivit autorităților, situația va fi remediată în perioada următoare, iar până atunci călătorii sunt îndemnați să utilizeze alte puncte de trecere funcționale: PTF Pal
14:50
EDITORIAL VITALIE CAZACU // Miza pe Donald Trump pentru rezolvarea conflictului transnistrean: o iluzie care amenință să valideze influența rusă # NordNews
Propunerea de a-l vedea pe fostul președinte american Donald Trump drept „singura soluție” pentru a rezolva conflictul înghețat din Republica Moldova, avansată de analistul Daniel F. Runde de la Center for Strategic and International Studies (CSIS) într-un articol din revista The National Interest, provoacă un fel de scepticism justificat. Deși urgența de a găsi o [...] Articolul EDITORIAL VITALIE CAZACU // Miza pe Donald Trump pentru rezolvarea conflictului transnistrean: o iluzie care amenință să valideze influența rusă apare prima dată în NordNews.
13:50
Autoritățile locale, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că, începând de mâine, 3 octombrie, întreg orașul va beneficia de agent termic. Decizia urmează să fie semnată astăzi, 2 octombrie, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pentru a asigura confortul copiilor, mai multe grădinițe din municipiu au început [...] Articolul Bălțiul dă drumul caloriferelor. Sezonul de încălzire începe oficial apare prima dată în NordNews.
13:40
Strada Kiev din municipiul Bălți urmează să fie modernizată integral, în cadrul a două proiecte strategice aprobate de Guvernul Republicii Moldova, în valoare totală de aproape 180 milioane lei. Primul proiect prevede modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație , cu o investiție de 66 milioane lei. Cel de-al doilea vizează reabilitarea completă a [...] Articolul Strada Kiev din Bălți va fi reabilitată prin două proiecte guvernamentale apare prima dată în NordNews.
13:20
VIDEO Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute # NordNews
Podul Marelui Canion Huajiang (China) s-a deschis duminică, redefinind înălțimile ingeniozității umane, potrivit, chiangraitimes.com. O călătorie care dura două ore pe drumuri montane dificile poate fi făcută acum în doar două minute, la o înălțime de 625 de metri, transmite adevărul. Presa chineză a descris foarte plastic momentul. „Zorii se agățau de vârfurile carstice din Guizhou, [...] Articolul VIDEO Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Structura agricolă a raioanelor Republicii Moldova arată o imagine complexă. Cele mai recente date despre suprafețele semănate cu culturi de toamnă, primăvară și culturi tehnice evidențiază diferențe clare între nord, centru și sud. Potrivit agrobook, în sud, UTA Găgăuzia ocupă primul loc la suprafața însămânțată, cu peste 101 mii hectare. Regiunea are cel mai mare [...] Articolul Ratingul raioanelor Moldovei după terenuri și soluri apare prima dată în NordNews.
12:00
Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025 # NordNews
Agenția „Moldsilva” anunță că, pentru sezonul rece din 2025, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți treptat în lunile următoare, a declarat pentru IPN directorul adjunct al [...] Articolul Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025 apare prima dată în NordNews.
11:40
VIDEO Opt bărbați prinși cu PVP și hașiș în Chișinău. Polițiștii au descoperit și aparate artizanale # NordNews
De la Centru până la Rîșcani, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au găsit, în ultimele zile, pachețele cu PVP („sare”), hașiș și chiar aparate artizanale pentru consum. Opt bărbați au fost identificați și reținuți, fiind suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice. Sectorul Centru: un bărbat de 44 de ani a predat [...] Articolul VIDEO Opt bărbați prinși cu PVP și hașiș în Chișinău. Polițiștii au descoperit și aparate artizanale apare prima dată în NordNews.
11:30
CNA și procurorii, percheziții la „Edilitate”: prejudiciu de milioane din exploatarea ilegală a carierei de calcar # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au descins joi dimineață la mai multe adrese din capitală și raionul Strășeni, vizând un dosar de abuz de serviciu în care apar foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025 aceștia ar fi pus la cale un [...] Articolul CNA și procurorii, percheziții la „Edilitate”: prejudiciu de milioane din exploatarea ilegală a carierei de calcar apare prima dată în NordNews.
11:10
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate afirmă că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stela Macari de a activa în calitate de deputați independenți, ambii fiind aleși pe listele PAS. Reacția vine la o zi după ce liderul Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, a anunțat public că el și [...] Articolul Igor Grosu, după decizia lui Plîngău și Macari: „Regretăm că am aflat din presă” apare prima dată în NordNews.
09:10
VIDEO Cum găsim echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026 # NordNews
În această perioadă, companiile, indiferent de dimensiunea sau domeniul lor de activitate, își definitivează obiectivele pentru anul ce urmează și stabilesc resursele și modalitățile prin care le pot realiza. Fie că își propun să crească vânzările, să se extindă sau să se digitalizeze, colaborarea angajaților la întregul lor potențial este esențială. Știm că o comunicare [...] Articolul VIDEO Cum găsim echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026 apare prima dată în NordNews.
07:10
Luna traversează zodia Balanță, semnul armoniei. Citește horoscopul zilei de 2 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Această schimbare aduce o dorință de pace și echilibru în viața tuturor nativilor. Îi încurajează să caute dreptatea, compromisul și frumusețea, potrivit catine.ro. Energia zodiei Balanță ajunge și către alți nativi. Există un moment de [...] Articolul Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5837 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7039 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8532 lei; Hrivna ucraineană: 0.4054 lei; Rubla rusească: 0.2061 [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 2 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:30
Pentru 2 octombrie se anunță cer noros în nordul Republicii Moldova, cu posibile ploi izolate. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 85 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 9°C, iar [...] Articolul Nori și ploi. Prognoza pentru 2 octombrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,19 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,94 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Șoferii vor scoate mai puțin din buzunar pentru carburanți. Tarifele pentru 2 octombrie apare prima dată în NordNews.
1 octombrie 2025
19:30
VIDEO Două primărițe din nord ajung deputate. Ce spun oamenii și cum reacționează Nina Cereteu și Stela Onuțu # NordNews
Două primărițe din nordul țării, Nina Cereteu și Stela Onuțu, au obținut mandate de deputat, ocupând locurile 3 și 6 pe lista „Partidului Nostru” pentru alegerile parlamentare. Ambele se află la al treilea mandat în fruntea primăriilor Drochia și, respectiv, Glodeni. La Drochia, o mare parte dintre locuitori s-au declarat mulțumiți de activitatea primăriței, iar [...] Articolul VIDEO Două primărițe din nord ajung deputate. Ce spun oamenii și cum reacționează Nina Cereteu și Stela Onuțu apare prima dată în NordNews.
17:20
În perioada 12 august – 29 septembrie 2025, operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au recepționat 4 579 de apeluri, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Linia a avut rolul de a asigura suport informațional pentru alegători, concurenți electorali și autorități implicate în procesul de votare. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele [...] Articolul Alegeri 2025: Peste 4 500 de apeluri la Linia telefonică a CEC apare prima dată în NordNews.
17:10
Moldovenii și-au spus cuvântul. Alegerea lor e limpede: Europa. Nu mai există spațiu pentru promisiuni deșarte sau experimente politice. Un popor obosit de corupți, manipulat ani la rând de propagandiști și sufocat de umbrele Kremlinului a mai acordat o șansă guvernării. Și e, cel mai probabil, ultima. Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate este rezultatul unui [...] Articolul EDITORIAL Denis Chirtoca | Europa sau nimic. Ultima șansă pentru PAS apare prima dată în NordNews.
17:00
Condamnare pentru trafic de influență: un tânăr din Fălești, după gratii pentru 18 mii de lei # NordNews
Un tânăr din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată după investigațiile desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, în decembrie 2024, tânărul ar fi pretins și primit 18 000 [...] Articolul Condamnare pentru trafic de influență: un tânăr din Fălești, după gratii pentru 18 mii de lei apare prima dată în NordNews.
16:40
Doi foști președinți de organizații teritoriale din Soroca și Cimișlia ai Partidului „Șor” au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare, într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedepsele privative de libertate, inculpații au fost privați de dreptul de a deține funcții de conducere sau [...] Articolul Justiția lovește oamenii lui Șor: 5 ani de închisoare și confiscări de milioane apare prima dată în NordNews.
16:20
Rusia, forțată să importe benzină din Asia după distrugerea a 40% din rafinării de către Ucraina # NordNews
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant, potrivit Digi24. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone [...] Articolul Rusia, forțată să importe benzină din Asia după distrugerea a 40% din rafinării de către Ucraina apare prima dată în NordNews.
15:50
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni au fost finalizate, în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectul, în valoare totală de 400 de mii de lei românești (echivalentul a peste [...] Articolul Centrul social românesc din Dondușeni, finalizat cu sprijinul Guvernului României apare prima dată în NordNews.
15:50
VIDEO Bursă prezidențială pentru o studentă din Bălți. Maria Cristian: „Efortul nu a fost în zadar” # NordNews
„Efortul nu a fost în zadar”, spune Maria Cristian, studentă la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității „Alecu Russo” din Bălți, după ce a aflat că se numără printre cei 15 tineri distinși cu Bursa Președintelui Republicii Moldova – una dintre cele mai prestigioase recompense pentru elevi și studenți cu rezultate academice remarcabile. [...] Articolul VIDEO Bursă prezidențială pentru o studentă din Bălți. Maria Cristian: „Efortul nu a fost în zadar” apare prima dată în NordNews.
