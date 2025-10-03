Cer variabil și înghețuri nocturne. Prognoza pentru 3 octombrie
NordNews, 3 octombrie 2025 06:30
Pentru 3 octombrie se anunță cer variabil, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, iar pe alocuri se vor înregistra rafale de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge 65 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 12°C, iar [...]
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 3 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6237 lei, mai scump cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6982 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc: 3.8611 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...]
Pentru 3 octombrie se anunță cer variabil, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, iar pe alocuri se vor înregistra rafale de până la 9 km/h. Umiditatea aerului va atinge 65 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 12°C, iar [...] Articolul Cer variabil și înghețuri nocturne. Prognoza pentru 3 octombrie apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,06 lei. Carburantul costă 23,13 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,02 lei până la costul de 19,92 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău.
VIDEO PAS n-are scuză, ședințe parlamentare cu Usatîi înjurând, Plahotniuc victimă politică? Discuție cu Vadim Pistrinciuc
În această ediție a NordNews Live, discutăm cu ex-deputat în Parlament și actual director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), Vadim Pistrinciuc, despre alegerile parlamentare din 28 septembrie, parcursul european si diverși actori politici. Dragi spectatori, dumneavoastră puteți urmări emisiunile NordNews în direct pe Facebook și pe YouTube, iar dacă vă place ceea ce [...]
Rusia ameninţă UE cu represalii pentru planul de creditare a Ucrainei din activele ruseşti îngheţate
Rusia a declarat joi că ideea UE de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei, care vor fi rambursate în cele din urmă din reparaţiile de război de la Moscova, este „iluzorie" şi o va determina să riposteze foarte dur, relatează Reuters, citează news.ro. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor [...]
VIDEO „Nu pot să o las pe mama să înghețe". Bălțenii fac focul în sobe mai devreme decât de obicei
Odată cu primele nopți reci și temperaturi apropiate de zero grade, bălțenii au început să-și încălzească locuințele mai devreme decât de obicei. Focul a început să ardă în sobe, iar lemnele au devenit din nou principala prioritate, în special, pentru pensionari și familiile cu venituri reduse. „Săptămâna trecută am început să facem focul. Eu sunt [...]
Plantele aromatice și condimentele uscate pot rezista între 1 și 4 ani, însă durata lor de viață depinde de tipul condimentului, modul în care a fost procesat și cum este păstrat. Află care este termenul de valabilitate al condimentelor și vezi când trebuie să le arunci, potrivit catine.ro. În general, condimentele își vor pierde aroma [...]
Două partide, scoase temporar din jocul politic: „Moldova Mare" și PDMM cu activitatea restricționată de instanță
Curtea de Apel Chișinău a decis să suspende temporar activitatea Partidului „Moldova Mare" și a „Partidului Democrat Modern din Moldova", după solicitările Ministerului Justiției. Măsura va rămâne în vigoare până la pronunțarea unei sentințe definitive. Ministerul Justiției a cerut restricționarea activității celor două formațiuni la date diferite: pe 22 septembrie – în cazul „Partidului Democrat [...]
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a fost exclus din lista formațiunilor înscrise în alegerile locale noi care vor avea loc pe 16 noiembrie 2025 în mai multe localități din republică. Decizia a fost luată după ce Ministerul Justiției a informat CEC că a depus o cerere de chemare în judecată împotriva partidului [...]
VIDEO Mesele calde revin treptat la elevii din Bălți, dar trei licee încă așteaptă echipamentele promise
După scandalurile din Consiliul Municipal legate de schimbarea furnizorului de hrană școlară, mesele calde revin treptat în școlile din Bălți. Întreprinderea municipală „Aprovizionare" a fost înlocuită cu compania privată cu capital străin UAB „Handelshus". Deși majoritatea instituțiilor de învățământ au reintrat deja în regim normal, la liceele „Vasile Alecsandri", „Bogdan Petriceicu Hașdeu" și „Mihai Eminescu" [...]
Punctele de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie și Otaci–Moghilev-Podolsk și-au sistat temporar activitatea, din motive tehnice apărute pe partea ucraineană. Potrivit autorităților, situația va fi remediată în perioada următoare, iar până atunci călătorii sunt îndemnați să utilizeze alte puncte de trecere funcționale: PTF Palanca PTF Briceni PTF Criva PTF Ocnița Călătorii sunt rugați să își [...]
EDITORIAL VITALIE CAZACU // Miza pe Donald Trump pentru rezolvarea conflictului transnistrean: o iluzie care amenință să valideze influența rusă
Propunerea de a-l vedea pe fostul președinte american Donald Trump drept „singura soluție" pentru a rezolva conflictul înghețat din Republica Moldova, avansată de analistul Daniel F. Runde de la Center for Strategic and International Studies (CSIS) într-un articol din revista The National Interest, provoacă un fel de scepticism justificat. Deși urgența de a găsi o [...]
Autoritățile locale, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că, începând de mâine, 3 octombrie, întreg orașul va beneficia de agent termic. Decizia urmează să fie semnată astăzi, 2 octombrie, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pentru a asigura confortul copiilor, mai multe grădinițe din municipiu au început [...]
Strada Kiev din municipiul Bălți urmează să fie modernizată integral, în cadrul a două proiecte strategice aprobate de Guvernul Republicii Moldova, în valoare totală de aproape 180 milioane lei. Primul proiect prevede modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație , cu o investiție de 66 milioane lei. Cel de-al doilea vizează reabilitarea completă a [...]
VIDEO Cel mai înalt pod din lume, inaugurat în China: o călătorie de două ore se reduce acum la două minute
Podul Marelui Canion Huajiang (China) s-a deschis duminică, redefinind înălțimile ingeniozității umane, potrivit, chiangraitimes.com. O călătorie care dura două ore pe drumuri montane dificile poate fi făcută acum în doar două minute, la o înălțime de 625 de metri, transmite adevărul. Presa chineză a descris foarte plastic momentul. „Zorii se agățau de vârfurile carstice din Guizhou, [...]
Structura agricolă a raioanelor Republicii Moldova arată o imagine complexă. Cele mai recente date despre suprafețele semănate cu culturi de toamnă, primăvară și culturi tehnice evidențiază diferențe clare între nord, centru și sud. Potrivit agrobook, în sud, UTA Găgăuzia ocupă primul loc la suprafața însămânțată, cu peste 101 mii hectare. Regiunea are cel mai mare [...]
Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025
Agenția „Moldsilva" anunță că, pentru sezonul rece din 2025, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți treptat în lunile următoare, a declarat pentru IPN directorul adjunct al [...]
VIDEO Opt bărbați prinși cu PVP și hașiș în Chișinău. Polițiștii au descoperit și aparate artizanale
De la Centru până la Rîșcani, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au găsit, în ultimele zile, pachețele cu PVP („sare"), hașiș și chiar aparate artizanale pentru consum. Opt bărbați au fost identificați și reținuți, fiind suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice. Sectorul Centru: un bărbat de 44 de ani a predat [...]
CNA și procurorii, percheziții la „Edilitate": prejudiciu de milioane din exploatarea ilegală a carierei de calcar
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au descins joi dimineață la mai multe adrese din capitală și raionul Strășeni, vizând un dosar de abuz de serviciu în care apar foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate". Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025 aceștia ar fi pus la cale un [...]
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate afirmă că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stela Macari de a activa în calitate de deputați independenți, ambii fiind aleși pe listele PAS. Reacția vine la o zi după ce liderul Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, a anunțat public că el și [...]
VIDEO Cum găsim echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026
În această perioadă, companiile,
Luna traversează zodia Balanță, semnul armoniei. Citește horoscopul zilei de 2 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Această schimbare aduce o dorință de pace și echilibru în viața tuturor nativilor. Îi încurajează să caute dreptatea, compromisul și frumusețea, potrivit catine.ro. Energia zodiei Balanță ajunge și către alți nativi. Există un moment de [...] Articolul Peștii caută răspunsuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5837 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7039 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8532 lei; Hrivna ucraineană: 0.4054 lei; Rubla rusească: 0.2061 [...] Articolul Euro, mai ieftin. Curs valutar oficial, 2 octombrie apare prima dată în NordNews.
Pentru 2 octombrie se anunță cer noros în nordul Republicii Moldova, cu posibile ploi izolate. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 85 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 9°C, iar [...] Articolul Nori și ploi. Prognoza pentru 2 octombrie apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,19 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,94 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Șoferii vor scoate mai puțin din buzunar pentru carburanți. Tarifele pentru 2 octombrie apare prima dată în NordNews.
VIDEO Două primărițe din nord ajung deputate. Ce spun oamenii și cum reacționează Nina Cereteu și Stela Onuțu # NordNews
Două primărițe din nordul țării, Nina Cereteu și Stela Onuțu, au obținut mandate de deputat, ocupând locurile 3 și 6 pe lista „Partidului Nostru” pentru alegerile parlamentare. Ambele se află la al treilea mandat în fruntea primăriilor Drochia și, respectiv, Glodeni. La Drochia, o mare parte dintre locuitori s-au declarat mulțumiți de activitatea primăriței, iar [...] Articolul VIDEO Două primărițe din nord ajung deputate. Ce spun oamenii și cum reacționează Nina Cereteu și Stela Onuțu apare prima dată în NordNews.
În perioada 12 august – 29 septembrie 2025, operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au recepționat 4 579 de apeluri, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Linia a avut rolul de a asigura suport informațional pentru alegători, concurenți electorali și autorități implicate în procesul de votare. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele [...] Articolul Alegeri 2025: Peste 4 500 de apeluri la Linia telefonică a CEC apare prima dată în NordNews.
Moldovenii și-au spus cuvântul. Alegerea lor e limpede: Europa. Nu mai există spațiu pentru promisiuni deșarte sau experimente politice. Un popor obosit de corupți, manipulat ani la rând de propagandiști și sufocat de umbrele Kremlinului a mai acordat o șansă guvernării. Și e, cel mai probabil, ultima. Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate este rezultatul unui [...] Articolul EDITORIAL Denis Chirtoca | Europa sau nimic. Ultima șansă pentru PAS apare prima dată în NordNews.
Condamnare pentru trafic de influență: un tânăr din Fălești, după gratii pentru 18 mii de lei # NordNews
Un tânăr din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată după investigațiile desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, în decembrie 2024, tânărul ar fi pretins și primit 18 000 [...] Articolul Condamnare pentru trafic de influență: un tânăr din Fălești, după gratii pentru 18 mii de lei apare prima dată în NordNews.
Doi foști președinți de organizații teritoriale din Soroca și Cimișlia ai Partidului „Șor” au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare, într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedepsele privative de libertate, inculpații au fost privați de dreptul de a deține funcții de conducere sau [...] Articolul Justiția lovește oamenii lui Șor: 5 ani de închisoare și confiscări de milioane apare prima dată în NordNews.
Rusia, forțată să importe benzină din Asia după distrugerea a 40% din rafinării de către Ucraina # NordNews
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant, potrivit Digi24. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone [...] Articolul Rusia, forțată să importe benzină din Asia după distrugerea a 40% din rafinării de către Ucraina apare prima dată în NordNews.
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni au fost finalizate, în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectul, în valoare totală de 400 de mii de lei românești (echivalentul a peste [...] Articolul Centrul social românesc din Dondușeni, finalizat cu sprijinul Guvernului României apare prima dată în NordNews.
VIDEO Bursă prezidențială pentru o studentă din Bălți. Maria Cristian: „Efortul nu a fost în zadar” # NordNews
„Efortul nu a fost în zadar”, spune Maria Cristian, studentă la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității „Alecu Russo” din Bălți, după ce a aflat că se numără printre cei 15 tineri distinși cu Bursa Președintelui Republicii Moldova – una dintre cele mai prestigioase recompense pentru elevi și studenți cu rezultate academice remarcabile. [...] Articolul VIDEO Bursă prezidențială pentru o studentă din Bălți. Maria Cristian: „Efortul nu a fost în zadar” apare prima dată în NordNews.
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare, după ce procurorii au demonstrat implicarea sa în falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale a fostului partid „ȘOR”. Dosarul a scos la iveală și acceptarea unor finanțări ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și tentative de a influența actul de [...] Articolul VIDEO „Închisoarea este un lucru rău”: bălțenii despre condamnarea Marinei Tauber apare prima dată în NordNews.
Kaja Kallas: UE nu are încă un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # NordNews
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat marți, la Copenhaga, că în Uniunea Europeană nu există, deocamdată, un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident pentru finanțarea unui credit reparațional destinat Ucrainei, transmite BBC, preluat de MOLDPRES. Oficialul a subliniat că discuțiile continuă, iar obiectivul este de a ajunge cât mai rapid la un [...] Articolul Kaja Kallas: UE nu are încă un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei apare prima dată în NordNews.
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că intenționează să devină cetățean al Republicii Moldova. Edilul a precizat că se află în etapa de pregătire a documentelor necesare pentru depunerea dosarului și i-a încurajat pe „cât mai mulți români de bună credință” să facă același pas, transmite Ziarul de Gardă. Potrivit Iași TV Life, Chirica [...] Articolul Primarul Iașului vrea să obțină cetățenia Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
Fostul primar al comunei Băcioi din municipiul Chișinău, condamnat în luna mai la opt ani de închisoare, a primit o pedeapsă similară într-un alt dosar în care este învinuit, de asemenea, de corupere pasivă. Sentința i-a fost dictată de recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar în vederea executării pedepsei, în privința acestuia a fost [...] Articolul Încă 8 ani de închisoare pentru fostul primar din Băcioi, condamnat în mai apare prima dată în NordNews.
VIDEO Avocată din Bălți, prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar # NordNews
O avocată a încercat să transmită droguri clientului său din penitenciarul nr. 11 Bălți. În timpul controlului efectuat la intrarea în închisoare, asupra femeii a fost depistată o seringă ce conținea pastile albe cu substanțe psihotrope de tip Subutex, anunță Poliția, citat de IPN. Ulterior oamenii legii au verificat celula reținutului, unde au fost depistate [...] Articolul VIDEO Avocată din Bălți, prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar apare prima dată în NordNews.
VIDEO Edineț, orașul adolescenților activi: Forumul Național al tinerilor pentru Democrație # NordNews
Pe 30 septembrie, zeci de elevi, reprezentanți ai organizațiilor de tineret din regiunea de nord a Republicii Moldova și ai autorităților publice locale din Edineț s-au reunit la Forumul Național al tinerilor pentru Democrație, parte a programului Capitala Tineretului 2025. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret și al Ministerului Educației și [...] Articolul VIDEO Edineț, orașul adolescenților activi: Forumul Național al tinerilor pentru Democrație apare prima dată în NordNews.
Guvernul alocă 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice # NordNews
Guvernul a decis alocarea a 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice, transmite MOLDPRES. Din suma totală, către autoritățile publice centrale au fost repartizate 32,4 milioane de lei. Alte 83,6 milioane de lei vor fi direcționate către autoritățile publice locale. Cea mai mare parte a acestor bani, [...] Articolul Guvernul alocă 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice apare prima dată în NordNews.
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, pleacă din funcție, demisia fiindu-i aprobată în ședința de astăzi a cabinetului de miniștri. De asemenea, acesta a anunțat că demisionează și din funcția de secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite IPN. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Artur Mija pentru activitatea desfășurată și pentru schimbările realizate [...] Articolul Secretarul general al Guvernului demisionează apare prima dată în NordNews.
Ministrul Educației cere stoparea colectării banilor de Ziua Profesorului: „Încalcă flagrant codul de etică” # NordNews
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un apel ferm către părinți și cadre didactice, cerând stoparea practicii de colectare a banilor cu prilejul acestei sărbători, potrivit realitatea.md. „Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la [...] Articolul Ministrul Educației cere stoparea colectării banilor de Ziua Profesorului: „Încalcă flagrant codul de etică” apare prima dată în NordNews.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a fost executată prima tranșă de finanțare a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna octombrie, în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit instituției, plățile prin intermediul instituțiilor bancare vor fi efectuate începând cu 2 octombrie. În continuare, la 7 octombrie urmează să fie finanțate alocațiile [...] Articolul CNAS a început plata pensiilor și alocațiilor pentru luna octombrie apare prima dată în NordNews.
Artur Mija demisionează din funcția de secretar general al Guvernului. Dorin Recean: Ne lasă o moștenire bună # NordNews
Secretarul general al Guvernului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, demisionează din ambele funcții începând cu 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean în cadrul ședinței de Guvern, potrivit Deschide.md. În locul său, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea Anei Calinici, actual secretar de stat al Guvernului, care va [...] Articolul Artur Mija demisionează din funcția de secretar general al Guvernului. Dorin Recean: Ne lasă o moștenire bună apare prima dată în NordNews.
Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga la Summitul Comunității Politice Europene pentru a consolida apărarea continentului în fața amenințării ruse, în contextul în care drone misterioase apărute pe cerul Danemarcei au sporit și mai mult tensiunea în ultimele zile, transmite France Presse, preluat de hotnews.ro și MOLDPRES. Și [...] Articolul Liderii UE se reunesc la Copenhaga la Summitul Comunității Politice Europene apare prima dată în NordNews.
Artur Mija demisionează din funcțiile de secretar general al Guvernului și al PAS. Dorin Recean: Ne lasă o moștenire bună # NordNews
Secretarul general al Guvernului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, demisionează din ambele funcții începând cu 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean în cadrul ședinței de Guvern, potrivit Deschide.md. În locul său, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea Anei Calinici, actual secretar de stat al Guvernului, care va [...] Articolul Artur Mija demisionează din funcțiile de secretar general al Guvernului și al PAS. Dorin Recean: Ne lasă o moștenire bună apare prima dată în NordNews.
Cât de periculos este mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață. Ce trebuie să faci atunci când îl observi # NordNews
Mergi în cămară pentru a lua un borcan cu dulceață sau gem, gata să te răsfeți cu ceva dulce. Însă ce se întâmplă atunci când descoperi că borcanul tău are, la suprafață, ceva mai puțin apetisant? Spre dezamăgirea ta, dulceața ar putea avea pete de mucegai alb-verzui. Află cât de periculos este mucegaiul din borcanele [...] Articolul Cât de periculos este mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață. Ce trebuie să faci atunci când îl observi apare prima dată în NordNews.
Prima zi din cea de-a doua lună de toamnă îi invită pe nativi să îmbrățișeze schimbările. Citește horoscopul zilei de 1 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Curajul trebuie să primeze acum, asta după ce tonul vocii se așează așa cum este de așteptat. Cei mai mulți sunt invitați să-și îndrepte atenția către [...] Articolul Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 1 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6008 lei; Dolarul american: 16.6886 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8580 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4059 lei; Rubla rusească: 0.2028 [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 1 octombrie apare prima dată în NordNews.
