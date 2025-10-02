Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025
NordNews, 2 octombrie 2025 12:00
Agenția „Moldsilva" anunță că, pentru sezonul rece din 2025, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți treptat în lunile următoare, a declarat pentru IPN directorul adjunct al
VIDEO Opt bărbați prinși cu PVP și hașiș în Chișinău. Polițiștii au descoperit și aparate artizanale # NordNews
De la Centru până la Rîșcani, polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au găsit, în ultimele zile, pachețele cu PVP („sare"), hașiș și chiar aparate artizanale pentru consum. Opt bărbați au fost identificați și reținuți, fiind suspectați de păstrarea și distribuirea substanțelor narcotice. Sectorul Centru: un bărbat de 44 de ani a predat
11:30
CNA și procurorii, percheziții la „Edilitate”: prejudiciu de milioane din exploatarea ilegală a carierei de calcar # NordNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au descins joi dimineață la mai multe adrese din capitală și raionul Strășeni, vizând un dosar de abuz de serviciu în care apar foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate". Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025 aceștia ar fi pus la cale un
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate afirmă că a aflat din presă despre decizia lui Dinu Plîngău și Stela Macari de a activa în calitate de deputați independenți, ambii fiind aleși pe listele PAS. Reacția vine la o zi după ce liderul Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, a anunțat public că el și
VIDEO Cum găsim echilibrul între motivarea angajaților, optimizarea cheltuielilor și atingerea obiectivelor în 2026 # NordNews
În această perioadă, companiile, indiferent de dimensiunea sau domeniul lor de activitate, își definitivează obiectivele pentru anul ce urmează și stabilesc resursele și modalitățile prin care le pot realiza. Fie că își propun să crească vânzările, să se extindă sau să se digitalizeze, colaborarea angajaților la întregul lor potențial este esențială. Știm că o comunicare
Luna traversează zodia Balanță, semnul armoniei. Citește horoscopul zilei de 2 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Această schimbare aduce o dorință de pace și echilibru în viața tuturor nativilor. Îi încurajează să caute dreptatea, compromisul și frumusețea, potrivit catine.ro. Energia zodiei Balanță ajunge și către alți nativi. Există un moment de
06:50
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 2 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5837 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.7039 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8532 lei; Hrivna ucraineană: 0.4054 lei; Rubla rusească: 0.2061
06:30
Pentru 2 octombrie se anunță cer noros în nordul Republicii Moldova, cu posibile ploi izolate. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 85 la sută. La Briceni sunt prognozate minime de 2°C și maxime de până la 9°C, iar
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,05 lei. Carburantul costă 23,19 lei per litru. Motorina se ietinește cu 0,05 lei până la costul de 19,94 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
VIDEO Două primărițe din nord ajung deputate. Ce spun oamenii și cum reacționează Nina Cereteu și Stela Onuțu # NordNews
Două primărițe din nordul țării, Nina Cereteu și Stela Onuțu, au obținut mandate de deputat, ocupând locurile 3 și 6 pe lista „Partidului Nostru" pentru alegerile parlamentare. Ambele se află la al treilea mandat în fruntea primăriilor Drochia și, respectiv, Glodeni. La Drochia, o mare parte dintre locuitori s-au declarat mulțumiți de activitatea primăriței, iar
În perioada 12 august – 29 septembrie 2025, operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au recepționat 4 579 de apeluri, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Linia a avut rolul de a asigura suport informațional pentru alegători, concurenți electorali și autorități implicate în procesul de votare. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele
Moldovenii și-au spus cuvântul. Alegerea lor e limpede: Europa. Nu mai există spațiu pentru promisiuni deșarte sau experimente politice. Un popor obosit de corupți, manipulat ani la rând de propagandiști și sufocat de umbrele Kremlinului a mai acordat o șansă guvernării. Și e, cel mai probabil, ultima. Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate este rezultatul unui
Condamnare pentru trafic de influență: un tânăr din Fălești, după gratii pentru 18 mii de lei # NordNews
Un tânăr din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Decizia a fost pronunțată după investigațiile desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, în decembrie 2024, tânărul ar fi pretins și primit 18 000
Doi foști președinți de organizații teritoriale din Soroca și Cimișlia ai Partidului „Șor" au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare, într-un penitenciar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedepsele privative de libertate, inculpații au fost privați de dreptul de a deține funcții de conducere sau
Rusia, forțată să importe benzină din Asia după distrugerea a 40% din rafinării de către Ucraina # NordNews
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant, potrivit Digi24. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone
Lucrările de construcție ale Centrului social de la Parohia Ortodoxă Română „Acoperământul Maicii Domnului" din Dondușeni au fost finalizate, în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin construirea unui Centru social", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectul, în valoare totală de 400 de mii de lei românești (echivalentul a peste
VIDEO Bursă prezidențială pentru o studentă din Bălți. Maria Cristian: „Efortul nu a fost în zadar” # NordNews
„Efortul nu a fost în zadar", spune Maria Cristian, studentă la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității „Alecu Russo" din Bălți, după ce a aflat că se numără printre cei 15 tineri distinși cu Bursa Președintelui Republicii Moldova – una dintre cele mai prestigioase recompense pentru elevi și studenți cu rezultate academice remarcabile.
Deputata Marina Tauber a fost condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare, după ce procurorii au demonstrat implicarea sa în falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale a fostului partid „ȘOR". Dosarul a scos la iveală și acceptarea unor finanțări ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și tentative de a influența actul de
Kaja Kallas: UE nu are încă un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # NordNews
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat marți, la Copenhaga, că în Uniunea Europeană nu există, deocamdată, un consens privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident pentru finanțarea unui credit reparațional destinat Ucrainei, transmite BBC, preluat de MOLDPRES. Oficialul a subliniat că discuțiile continuă, iar obiectivul este de a ajunge cât mai rapid la un
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat că intenționează să devină cetățean al Republicii Moldova. Edilul a precizat că se află în etapa de pregătire a documentelor necesare pentru depunerea dosarului și i-a încurajat pe „cât mai mulți români de bună credință" să facă același pas, transmite Ziarul de Gardă. Potrivit Iași TV Life, Chirica
Fostul primar al comunei Băcioi din municipiul Chișinău, condamnat în luna mai la opt ani de închisoare, a primit o pedeapsă similară într-un alt dosar în care este învinuit, de asemenea, de corupere pasivă. Sentința i-a fost dictată de recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar în vederea executării pedepsei, în privința acestuia a fost
VIDEO Avocată din Bălți, prinsă în timp ce transmitea droguri clientului său din penitenciar # NordNews
O avocată a încercat să transmită droguri clientului său din penitenciarul nr. 11 Bălți. În timpul controlului efectuat la intrarea în închisoare, asupra femeii a fost depistată o seringă ce conținea pastile albe cu substanțe psihotrope de tip Subutex, anunță Poliția, citat de IPN. Ulterior oamenii legii au verificat celula reținutului, unde au fost depistate
VIDEO Edineț, orașul adolescenților activi: Forumul Național al tinerilor pentru Democrație # NordNews
Pe 30 septembrie, zeci de elevi, reprezentanți ai organizațiilor de tineret din regiunea de nord a Republicii Moldova și ai autorităților publice locale din Edineț s-au reunit la Forumul Național al tinerilor pentru Democrație, parte a programului Capitala Tineretului 2025. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret și al Ministerului Educației și
Guvernul alocă 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice # NordNews
Guvernul a decis alocarea a 116 milioane de lei autorităților publice centrale și locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru resurse energetice, transmite MOLDPRES. Din suma totală, către autoritățile publice centrale au fost repartizate 32,4 milioane de lei. Alte 83,6 milioane de lei vor fi direcționate către autoritățile publice locale. Cea mai mare parte a acestor bani,
Secretarul general al Guvernului, Artur Mija, pleacă din funcție, demisia fiindu-i aprobată în ședința de astăzi a cabinetului de miniștri. De asemenea, acesta a anunțat că demisionează și din funcția de secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite IPN. Premierul Dorin Recean i-a mulțumit lui Artur Mija pentru activitatea desfășurată și pentru schimbările realizate
Ministrul Educației cere stoparea colectării banilor de Ziua Profesorului: „Încalcă flagrant codul de etică” # NordNews
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a fost executată prima tranșă de finanțare a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna octombrie, în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit instituției, plățile prin intermediul instituțiilor bancare vor fi efectuate începând cu 2 octombrie. În continuare, la 7 octombrie urmează să fie finanțate alocațiile [...] Articolul CNAS a început plata pensiilor și alocațiilor pentru luna octombrie apare prima dată în NordNews.
Artur Mija demisionează din funcția de secretar general al Guvernului. Dorin Recean: Ne lasă o moștenire bună # NordNews
Secretarul general al Guvernului și al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Artur Mija, demisionează din ambele funcții începând cu 1 octombrie. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean în cadrul ședinței de Guvern, potrivit Deschide.md. În locul său, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea Anei Calinici, actual secretar de stat al Guvernului, care va [...] Articolul Artur Mija demisionează din funcția de secretar general al Guvernului. Dorin Recean: Ne lasă o moștenire bună apare prima dată în NordNews.
Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se reunesc miercuri la Copenhaga la Summitul Comunității Politice Europene pentru a consolida apărarea continentului în fața amenințării ruse, în contextul în care drone misterioase apărute pe cerul Danemarcei au sporit și mai mult tensiunea în ultimele zile, transmite France Presse, preluat de hotnews.ro și MOLDPRES. Și [...] Articolul Liderii UE se reunesc la Copenhaga la Summitul Comunității Politice Europene apare prima dată în NordNews.
Cât de periculos este mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață. Ce trebuie să faci atunci când îl observi # NordNews
Mergi în cămară pentru a lua un borcan cu dulceață sau gem, gata să te răsfeți cu ceva dulce. Însă ce se întâmplă atunci când descoperi că borcanul tău are, la suprafață, ceva mai puțin apetisant? Spre dezamăgirea ta, dulceața ar putea avea pete de mucegai alb-verzui. Află cât de periculos este mucegaiul din borcanele [...] Articolul Cât de periculos este mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață. Ce trebuie să faci atunci când îl observi apare prima dată în NordNews.
Prima zi din cea de-a doua lună de toamnă îi invită pe nativi să îmbrățișeze schimbările. Citește horoscopul zilei de 1 octombrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Curajul trebuie să primeze acum, asta după ce tonul vocii se așează așa cum este de așteptat. Cei mai mulți sunt invitați să-și îndrepte atenția către [...] Articolul Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 1 octombrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.6008 lei; Dolarul american: 16.6886 lei, mai ieftin cu 0,05 lei; Leul românesc: 3.8580 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4059 lei; Rubla rusească: 0.2028 [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 1 octombrie apare prima dată în NordNews.
Pentru 1 octombrie se anunță cer predominant noros, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord-est, de la slab până la moderată, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va ajunge la 70 la sută. La Briceni sunt așteptate minime de 2°C și maxime de până la 10°C, iar în Bălți [...] Articolul Vreme rece și cer noros. Prognoza pentru 1 octombrie apare prima dată în NordNews.
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,02 lei. Carburantul costă 23,26 de lei per litru. Motorina se majorează cu 0,06 lei până la costul de 20 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei [...] Articolul Carburanții se ieftinesc. Noile tarife pentru 1 octombrie apare prima dată în NordNews.
30 septembrie 2025
Cehia limitează intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice și vize de afaceri # NordNews
Guvernul ceh a declarat marți că dorește să dea un exemplu și să devină prima țară din Uniunea Europeană care limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând îngrijorări legate de securitate, informează AFP, citată de AGERPRES. Această măsură se va aplica pe aeroporturile [...] Articolul Cehia limitează intrarea pe teritoriul său a cetățenilor ruși cu pașapoarte diplomatice și vize de afaceri apare prima dată în NordNews.
Marina Tauber, deputată și apropiată a oligarhului Ilan Șor, a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Sentința a fost pronunțată recent de magistrații Judecătoriei Chișinău. Tauber a fost recunoscută vinovată de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a fostului partid „ȘOR”, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, [...] Articolul Marina Tauber, 7,5 ani de închisoare pentru finanțare ilegală apare prima dată în NordNews.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare meteorologică cu Cod Galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 2–3 octombrie, transmite MOLDPRES. Potrivit prognozelor, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse se vor înregistra temperaturi negative la suprafața solului, de la -1 până la -3°C. Izolat, în aer, temperaturile vor coborî la [...] Articolul Meteorologii au anunțat înghețuri pentru perioada 2-3 octombrie apare prima dată în NordNews.
Cei mai tineri spectatori din Bălți au pășit în lumea creației eminesciene. Actorii Teatrului Național au adus pe scenă spectacolul „Făt-Frumos din lacrimă”, o veritabilă incursiune în universul magic creat de Mihai Eminescu. În fața copiilor s-a deschis un tărâm al imaginației, unde curajul, prietenia și biruința binelui asupra răului rămân valori vii și actuale. [...] Articolul VIDEO „Făt-Frumos din lacrimă” – prietenia și curajul, pe scena Naționalului din Bălți apare prima dată în NordNews.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump reprezintă „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului Israel-Hamas. El a subliniat că Berlinul este pregătit să ajute la implementarea potențialului acord de pace și să contribuie la reconstrucție. Planul de pace al președintelui american Donald [...] Articolul Cancelarul Germaniei susține planul lui Trump pentru rezolvarea conflictului din Gaza apare prima dată în NordNews.
VIDEO „Așa cum a explicat Șor, alegerile nu s-au petrecut corect”. Cum s-a votat în cele mai „roșii” raioane din nordul Republicii Moldova # NordNews
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au arătat că nordul țării rămâne fidel culorii „roșii” pe harta electorală, chiar dacă în șase raioane din regiune victoria a revenit forțelor proeuropene. În ciuda investițiilor europene vizibile în infrastructură și în viața comunităților, majoritatea alegătorilor din Dondușeni, Ocnița și Briceni au optat pentru Blocul Patriotic. Un exemplu semnificativ [...] Articolul VIDEO „Așa cum a explicat Șor, alegerile nu s-au petrecut corect”. Cum s-a votat în cele mai „roșii” raioane din nordul Republicii Moldova apare prima dată în NordNews.
Putin, fără remușcări la trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” # NordNews
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a transmis marți un mesaj video, în care îi felicită pe cetățenii ruși cu ocazia celei de-a treia aniversări de la anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Vă felicit cordial cu ocazia acestei sărbători: Ziua Reunificării Republicilor Populare Doneţk şi Lugansk, a regiunilor Zaporojie şi [...] Articolul Putin, fără remușcări la trei ani de la anexarea ilegală a patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de ceea ce am făcut” apare prima dată în NordNews.
Pentru prima dată de la revenirea lor la putere în 2021, autoritățile talibane au întrerupt complet comunicațiile în Afganistan, lăsând marți țara fără internet și telefonie mobilă. Conexiunile prin fibră optică au fost oprite luni seara, iar semnalul de telefonie mobilă și accesul la internet au scăzut treptat până la mai puțin de 1% din [...] Articolul Izolare completă: Talibanii blochează internetul și telefonia în Afganistan apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Rezultatul alegerilor: cetățenii își reafirmă opțiunea europeană, dar tensiunile sociale rămân # NordNews
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 au adus o victorie categorică pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut peste 50% din voturi și, implicit, majoritatea în viitorul Legislativ. Dincolo de cifre, scrutinul reflectă o realitate mai complexă: o alegere a cetățenilor pentru viitorul european, dar și o decizie marcată de [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Rezultatul alegerilor: cetățenii își reafirmă opțiunea europeană, dar tensiunile sociale rămân apare prima dată în NordNews.
Alertă de călătorie în Grecia în contextul unei greve preconizată pentru ziua de miercuri # NordNews
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați despre declanșarea unei greve ce va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public, pentru o perioadă de 24 de ore. Acțiunea este planificată pentru ziua de miercuri, 1 octombrie, începând cu ora locală 00:01, transmite MOLDPRES. Potrivit Ambasadei [...] Articolul Alertă de călătorie în Grecia în contextul unei greve preconizată pentru ziua de miercuri apare prima dată în NordNews.
Treizeci și unu de persoane au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare, în timpul protestului organizat pe 29 septembrie în fața Parlamentului. Majoritatea participanților reținuți provin din regiunea transnistreană. În urma verificărilor, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind organizarea întrunirilor publice, huliganism, dar și pentru neîndeplinirea [...] Articolul VIDEO 31 de persoane reținute la protestul Blocului Patriotic din fața Parlamentului apare prima dată în NordNews.
Poliția avertizează: ploaia face drumurile periculoase. Șoferii și pietonii, chemați la prudență # NordNews
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se circulă, în aceste ore, în condiții de ploaie, ceea ce reduce vizibilitatea și crește pericolul de accidente, avertizează Poliția Națională. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să mărească distanța față de vehiculul din față și să circule cu luminile de întâlnire aprinse chiar [...] Articolul Poliția avertizează: ploaia face drumurile periculoase. Șoferii și pietonii, chemați la prudență apare prima dată în NordNews.
O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, a anunţat marţi dimineaţă şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, relatează AFP, potrivit Digi24. „În această seară, inamicul a vizat cu o dronă de atac o clădire rezidenţială din satul Cerneşcina din comuna Krasnopilia”, a scris [...] Articolul O familie de patru persoane, ucisă într-un atac rus cu dronă la Sumî apare prima dată în NordNews.
Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă, deoarece capacităţile de producţie ale ţării sunt departe de a fi utilizate pe deplin, a spus preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul său video către popor, potrivit Digi24. „Am convocat o şedinţă a Corpului Tehnologic. Producătorii armelor noastre cu rază lungă de acţiune [...] Articolul Zelenski cere mobilizare totală în producția de drone și rachete apare prima dată în NordNews.
Pentru 30 septembrie se anunță ploi slabe, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla din nord-est, slab până la moderat, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 80 la sută. La Briceni temperaturile vor varia între 5 și 12 grade Celsius, iar în Bălți și Soroca minimele vor coborî [...] Articolul Unde vor cădea ploi slabe. Prognoza pentru 30 septembrie apare prima dată în NordNews.
