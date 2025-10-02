Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025

08:10

Mergi în cămară pentru a lua un borcan cu dulceață sau gem, gata să te răsfeți cu ceva dulce. Însă ce se întâmplă atunci când descoperi că borcanul tău are, la suprafață, ceva mai puțin apetisant? Spre dezamăgirea ta, dulceața ar putea avea pete de mucegai alb-verzui. Află cât de periculos este mucegaiul din borcanele [...] Articolul Cât de periculos este mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață. Ce trebuie să faci atunci când îl observi apare prima dată în NordNews.