VIDEO Putin afirmă că monitorizează „militarizarea Europei” și promite un „răspuns la amenințări”

12:00

Agenția „Moldsilva” anunță că, pentru sezonul rece din 2025, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți treptat în lunile următoare, a declarat pentru IPN directorul adjunct al [...] Articolul Moldsilva pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc în 2025 apare prima dată în NordNews.