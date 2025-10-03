Inundații devastatoare în Bulgaria: Stațiunea Elenite, complet sub ape. Stare de urgență declarată

Liber TV, 3 octombrie 2025 20:20

Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive în Bulgaria, unde s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Una dintre cele mai afectate zone este stațiunea Elenite, situată după Sveti Vlas, care a fost complet înghițită de viituri, scrie publicația Bulgaria Dnes.Imaginile postate pe rețelele sociale arată cum nivelul apei a inundat străzi și clădiri, iar mașinile parcate au fost luate de torente și plutesc efectiv pe apă. Autoritățile au emis un mesaj de tip BG-Alert, prin care au cerut evacuarea imediată a locuitorilor și a turiștilor și urcarea pe terenuri mai înalte.La fața locului intervin peste 10 echipe de pompieri, care evacuează oamenii și oferă sprijin victimelor. Guvernatorul regional s-a deplasat în zonă pentru a coordona acțiunile de salvare, în timp ce autoritățile locale au declarat stare de urgență. Situația rămâne gravă și instabilă, iar cetățenii sunt îndemnați să respecte instrucțiunile oficiale.Ploile abundente au produs pagube și în România. În București, o cameră de supraveghere a surprins momentul în care un copac s-a prăbușit peste două mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5, iar alte zeci de copaci au căzut în mai multe zone ale Capitalei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum o oră
20:20
Inundații devastatoare în Bulgaria: Stațiunea Elenite, complet sub ape. Stare de urgență declarată Liber TV
Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive în Bulgaria, unde s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Una dintre cele mai afectate zone este stațiunea Elenite, situată după Sveti Vlas, care a fost complet înghițită de viituri, scrie publicația Bulgaria Dnes.Imaginile postate pe rețelele sociale arată cum nivelul apei a inundat străzi și clădiri, iar mașinile parcate au fost luate de torente și plutesc efectiv pe apă. Autoritățile au emis un mesaj de tip BG-Alert, prin care au cerut evacuarea imediată a locuitorilor și a turiștilor și urcarea pe terenuri mai înalte.La fața locului intervin peste 10 echipe de pompieri, care evacuează oamenii și oferă sprijin victimelor. Guvernatorul regional s-a deplasat în zonă pentru a coordona acțiunile de salvare, în timp ce autoritățile locale au declarat stare de urgență. Situația rămâne gravă și instabilă, iar cetățenii sunt îndemnați să respecte instrucțiunile oficiale.Ploile abundente au produs pagube și în România. În București, o cameră de supraveghere a surprins momentul în care un copac s-a prăbușit peste două mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5, iar alte zeci de copaci au căzut în mai multe zone ale Capitalei.
Acum 2 ore
19:20
Poliția: Constantin Țuțu a traversat ilegal frontiera și a încercat să influențeze angajați ai IGPF Liber TV
După ce aseară a fost anunțată reținerea lui Constantin Țuțu, astăzi Poliția Națională a venit cu precizări privind circumstanțele în care acesta a ajuns în custodia oamenilor legii.Potrivit instituției, în ultima perioadă Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar ulterior ar fi traversat ilegal frontiera cu Ucraina. Din țara vecină, încercând să revină în Republica Moldova, ar fi apelat la intermediari pentru a influența angajați ai Poliției de Frontieră, astfel încât să-i fie permis accesul fără impedimente.Poliția susține că intenția acestuia a fost de a-și legaliza aflarea pe teritoriul țării și de a induce în eroare organele de urmărire penală. În momentul în care a încercat să revină în Republica Moldova, Țuțu a fost preluat de ofițerii de investigație, reținut și plasat în izolator.În plus față de dosarul deschis anterior, pe numele lui Constantin Țuțu a mai fost inițiată o cauză penală pentru traversarea ilegală a frontierei de stat și trafic de influență. Măsurile procesuale au fost desfășurate de ofițerii de investigație, în colaborare cu procurorii PCCOCS.
Acum 4 ore
18:40
CEC pasează Curții Constituționale sarcina de a valida sau invalida mandatele Partidului Democrația Acasă Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a analizat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și de Inspectoratul Național de Investigație (INI), care solicitau anularea înregistrării Partidului „Democrația Acasă” (PPDA). CEC urmează să transmită Curții Constituționale (CC) constatări legate de presupusa participare coordonată în cadrul unui „bloc electoral camuflat” și de promovarea inautentică a PPDA pe platforma TikTok, pentru ca CC să se pronunțe.CEC cere anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Democrația Acasă și lipsirea de alocații lunare. Totuși, CEC precizează că odată ce alegerile au trecut, nu poate fi anulată înregistrarea concurentului electoral. În consecință, CEC va oferi toate informațiile Curții Constituționale, care va decide dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Motivul ar fi, potrivit membrilor CEC, faptul că formațiunea condusă de Vasile Costiuc și-ar fi făcut campanie electorală pe rețelele de socializare, fără să declare cheltuieli pentru publicitate plătită, dar și că ar fi folosit în acest scop „conturi neautentice”. Sesizările în acest sens au fost depuse de PAS și INI.Alt motiv invocat este asocierea lui Vasile Costiuc cu liderul AUR din România, George Simion, care ar prezenta o amenințare la adresa securității naționale, în contextul în care acesta a fost declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova, conform unei note transmise de SIS.
Acum 6 ore
16:20
Accident grav la Cantemir: două persoane au avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi descarcerate Liber TV
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs în după-amiaza zilei de 3 octombrie 2025, pe traseul R34 Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22. Potrivit informațiilor înregistrate, un camion de model Volvo și un automobil de model Dacia Logan s-au tamponat frontal. În urma impactului trei persoane din automobil au rămas blocate între fiarele mașinii. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, angajații IGSU au efectuat lucrări de descarcerare a șoferiței și pasagerei din dreapta, iar pasagera din spate a fost evacuată de către populație până la sosirea echipajelor. Persoanele rănite, în stare conștientă, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitalul raional Cantemir. Circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite de organele competente.
Acum 8 ore
13:50
CNA investighează sustragerea și tăinuirea documentelor unui proiect de infrastructură de peste 8 milioane de lei. Este vizat fostul primar al unei localități din raionul Glodeni Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, desfășoară urmărirea penală într-un dosar inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova privind ”luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. Cazul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău. Potrivit datelor preliminare, există bănuieli rezonabile că aceștia ar fi sustras și ascuns documentația de proiect aferentă obiectului de investiții „Investigații capitale la sistemul de alimentare cu apă și canalizare”, iar lipsa acestor documente împiedică actuala administrație publică locală să finalizeze și să dea în exploatare apeductul, în condițiile în care în proiect au fost deja investite peste 8 milioane de lei din fonduri publice. În dimineața zilei de 3 octombrie 2025, angajații CNA, sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare.
13:30
Un bărbat a murit la Anenii Noi după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări Liber TV
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Primul caz a fost înregistrat în după amiaza zilei de 02 octombrie 2025 într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că ard mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței, dar și acoperișul acesteia. Angajații IGSU au reușit lichidarea incendiului la ora 23:45, iar focul a distrus în totalitate bunurile materiale din interiorul a 8 odăi, dar și 80% din acoperișul casei cu suprafața de 120 metri pătrați. În urma incendiului, o femeie în vârstă de 49 de ani și fiul acesteia, de 28 de ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon. Ambele persoane au fost preluate în stare gravă de către echipajul medical de urgență și transportate la Spitalul Raional Rîșcani, pentru îngrijiri specializate. Un alt incendiu a fost raportat într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 03 octombrie 2025 la ora 01:05. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins în totalitate casa de locuit cu suprafața de 35 m2. În timpul lichidării incendiului, de către pompieri a fost depistat cadavrul unui bărbat, care se presupune că a primit intoxicație cu produse ale arderii. Angajații IGSU au reușit lichidarea incendiului la ora 03:21. Cauzele și circumstanțele producerii incendiilor urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025 au fost înregistrate 1373 de incendii, în urma cărora 78 de persoane au decedat.
Acum 12 ore
12:30
Val de demisii în cadrul Primăriei Chișinău: Vladimir Bolocan pleacă din funcția de șef al Direcției asistență medicală și socială Liber TV
Primarul Ion Ceban a dispus, joi, 3 octombrie, eliberarea din funcție a lui Vladimir Bolocan, care conducea Direcția de asistență medicală și socială din cadrul Primăriei Chișinău.Informația a fost confirmată pentru realitatea.md de către Ludmila Corduneanu, reprezentanta serviciului de presă al municipalității. Aceasta a precizat că modificările operate fac parte din atribuțiile primarului și din procesele interne de reorganizare. „Activitatea Primăriei continuă în regim normal, iar serviciile publice pentru cetățeni sunt asigurate fără întreruperi”, a menționat Corduneanu, adăugând că zvonurile privind schimbarea pretorului sectorului Botanica, Diana Guba, nu corespund adevărului.La scurt timp după anunț, Vladimir Bolocan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook: „Libertatea costă, durerea poate fi dureroasă, dar nimic nu poate fi mai presus de iubire.”Această demitere vine la doar câteva zile după scrutinul parlamentar, când Ion Ceban a anunțat alte schimbări la nivelul administrației municipale: Elena Panuș și Natalia Ixari au fost înlocuite, atribuțiile de șef al Cabinetului primarului fiind preluate de Tatiana Oboroc, iar coordonarea comunicării publice de Ludmila Corduneanu.Totodată, edilul și-a exprimat recunoștința față de Igor Gîrlea, fost director al ÎM „Autosalubritate”, și Andrei Oțel, pentru activitatea lor în cadrul Primăriei.
11:40
Victoria Sanduța, despre cazul lui Vasile Costiuc: „Redistribuirea arbitrară a voturilor ar fi o fraudă electorală gravă” Liber TV
Fosta judecătoare și candidată independentă la alegerile parlamentare, Victoria Sanduța, a venit cu o reacție la speculațiile apărute după scrutinul din 28 septembrie, când partidul condus de Vasile Costiuc – Democrația Acasă – a reușit să treacă pragul electoral și să obțină 6 mandate în Parlament. Sanduța avertizează că orice tentativă de a anula voturile unui concurent electoral care a trecut pragul și de a le redistribui către alte formațiuni ar reprezenta „o fraudă electorală foarte gravă”. „Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie mutat, după bunul plac al cuiva, în buzunarul altui partid sau concurent electoral”, a subliniat ea într-o postare. Potrivit Victoriei Sanduța, Constituția și legislația prevăd clar că votul fiecărui cetățean este „personal, egal și direct”, iar suspiciunile legate de finanțări ilegale sau promovări mascate pe rețelele sociale trebuie examinate de Curtea Constituțională. „Dacă se confirmă, soluția este invalidarea rezultatului alegerilor în general și, eventual, repetarea alegerilor — nu cadoul de mandate pentru alții”, a adăugat ea. Fosta judecătoare avertizează că orice redistribuire arbitrară a voturilor ar însemna „furtul voinței poporului” și ar deschide calea spre „abuzuri și dictatură”. „Democrația nu se impune prin abuz. Regulile se respectă. Voturile se respectă!”, a conchis Sanduța.
10:50
Începând cu săptămâna viitoare, consumatorii vor primi facturi noi la gaz, emise de Energocom Liber TV
Începând de luni, 6 octombrie curent, vor fi emise primele facturi cu noul design, aferente consumului din luna septembrie, informeazǎ Energocom. Potrivit întreprinderii, procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile vor ajunge la cetǎțeni prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum.Factura pe care o vor primi acum consumatorii din țarǎ are un design nou, modern, "gândit pentru a fi ușor de înțeles", menționeazǎ Energocom.Aceasta include: Data emiterii, data expedierii și termenul limită de plată Volumul de gaze consumat (în metri cubi) și echivalentul în energie (kilowați-oră) Istoricul de consum pentru ultimele 12 luni Componentele de preț pentru 1000 m³ de gaze naturale Contul personal și numărul contractului – care rămân neschimbateDe asemenea, plata facturii se poate face zilnic, prin aceleași metode: La ghișeu: Poșta Moldovei și sucursalele băncilor partenere, online sau prin terminale de plată.De menționat cǎ cei care plătesc prin intermediul aplicațiilor de banking, trebuie să selecteze „Energocom” sau „Energocom Furnizare” în lista de servicii și să introducă același număr de cont personal care se regăsește și în formatul fizic al facturii, după care achită ca de obicei serviciul.În conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 479 din 4 august 2025, începând cu 1 septembrie 2025, SA Energocom a preluat în totalitate calitatea de furnizor de gaze naturale în contextul obligației de serviciu public și furnizarea de ultimă opțiune. În context, SA Energocom își reafirmă angajamentul față de furnizarea de servicii sigure, transparente și conforme cu reglementările în vigoare, în beneficiul tuturor consumatorilor din Republica Moldova.
10:30
Alertă la Munchen: Zboruri suspendate după apariția unor drone misterioase Liber TV
Aeroportul din Munchen, al doilea cel mai mare hub aerian din Germania, a fost nevoit să suspende zborurile în noaptea de joi spre vineri după ce mai multe persoane au raportat prezența unor drone în apropierea și deasupra pistei, scrie Spiegel. Potrivit autorităților, 17 decolări au fost anulate, iar 15 avioane care urmau să aterizeze au fost redirecționate către Stuttgart, Nurnberg, Viena și Frankfurt. Aproximativ 3.000 de pasageri au fost afectați de incident, mulți dintre ei fiind cazați peste noapte în terminal, unde au primit paturi pliabile, pături, băuturi și gustări. Pistele au fost închise de la ora 22:18, iar polițiștii federali și cei ai landului Bavaria au desfășurat o amplă operațiune de monitorizare. A fost folosit și un elicopter al poliției, însă dronele și eventualii suspecți nu au fost găsiți. Conform operatorului aeroportului, zborurile au fost mai întâi limitate, apoi suspendate complet. Platforma Flightradar24, citată de Reuters, arată că activitatea a fost reluată în cursul dimineții, deși nu există încă o confirmare oficială. Incidentul de la Munchen vine după ce, la sfârșitul lunii septembrie, mai multe aeroporturi din Danemarca au fost închise temporar din cauza unor amenințări similare. CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a criticat dur Uniunea Europeană pentru lipsa de măsuri ferme în protejarea aeroporturilor, subliniind că dronele care perturbă traficul aerian ar trebui „doborâte imediat”.
09:50
„Termoelectrica” dă start conectării la agentul termic pentru locuitorii municipiului Chișinău Liber TV
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici.Conectarea la serviciile de termoficare poate avea loc indiferent de data emiterii Dispoziției Primăriei mun. Chișinău cu privire la demararea sezonului de încălzire. Procedura este simplă și poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ, care este reprezentantul oficial al locatarilor.Astfel, pentru a beneficia de energie termică pentru încălzirea imobilelor, este necesar ca Administratorul blocului locativ să prezinte:• Solicitare de conectare în format liber la agentul termic, prezentată la sediile teritoriale ale „Termoelectrica” S.A.• Fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de utilizare a energiei termice. Specialiștii „Termoelectrica” S.A. vor asigura conectarea imediată a imobilului la agentul termic.
Ieri
20:50
ULTIMA ORĂ! Constantin Țuțu, reținut la frontieră și escortat la Chișinău Liber TV
Poliția de Frontieră anunță că astăzi, la ora 19:50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, a fost reținut fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu.Acțiunea a avut loc în baza unor informații operative, iar polițiștii de frontieră l-au identificat și plasat imediat în custodie. Potrivit autorităților, Constantin Țuțu este în prezent escortat la izolatorul din Chișinău.Detalii suplimentare privind circumstanțele reținerii urmează să fie făcute publice de instituțiile competente.
20:50
Băiat de 13 ani, transportat de urgență cu elicopterul SMURD de la Iași la Chișinău Liber TV
Un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat, în după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, o misiune de urgență pentru salvarea unui băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova.Minorul a fost transportat pe cale aeriană după ce a suferit o intervenție medicală în urma unui traumatism toracic. Elicopterul SMURD a aterizat la ora 18:10 pe stadionul „Dinamo” din Chișinău, unde pacientul a fost preluat de o echipă de medici și transferat la Institutul Mamei și Copilului.Pe tot parcursul zborului, copilul a fost monitorizat atent de medicii și paramedicii SMURD, care i-au asigurat suportul necesar până la predarea acestuia specialiștilor din Chișinău.
16:30
Gabriel Călin, liderul UCSM, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Avocatul acuză dosar fabricat Liber TV
Fostul jurnalist și lider al formațiunii „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” (UCSM), Gabriel Călin, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor, care îl acuză de finanțarea ilegală a partidului și spălare de bani.Potrivit anchetatorilor, Călin ar fi primit 150.000 de dolari din Federația Rusă, bani care ar fi fost ulterior convertiți în criptomonede pentru finanțarea activităților politice.Avocatul său, Iurie Mărgineanu, a anunțat că va contesta hotărârea la Curtea de Apel Centru, subliniind că Gabriel Călin pledează nevinovat.„În ceea ce privește învinuirile înaintate, se declară nevinovat. Sunt două componente pentru care este învinuit pe moment: cumpărarea alegătorilor, coruperea electorală și spălare de bani. Noi am solicitat arestul la domiciliu, dar instanța a dispus arest preventiv”, a declarat avocatul, citat de tvrmoldova.md.La ieșirea din sala de judecată, Gabriel Călin a calificat dosarul drept unul „fabricat” și a afirmat că ar fi vorba despre o răfuială politică din partea PAS.Amintim că pe 30 septembrie, Inspectoratul General al Poliției a anunțat despre descinderi într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani, în care este vizat și liderul UCSM.
16:00
Octavian Iachimovschi, după 14 ani de activitate la Procuratura Anticorupție: „Am simțit că dau cu piciorul în căldările cu apă pe care le car” Liber TV
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și-a încheiat oficial activitatea de procuror, după 14 ani în sistem. Anunțul a fost făcut de acesta printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a explicat motivele plecării și a tras un semnal de alarmă privind lipsa de susținere reală pentru instituția pe care a reprezentat-o.„Am decis că ajunge, am înțeles că am făcut tot ce am putut și sper sincer ca alții să facă mai bine. Am luat această decizie la începutul lunii iunie, atunci când am primit notificarea de la comisia de vetting prin care am fost informat că nu există dubii privind integritatea mea etică și financiară”, a scris Iachimovschi, subliniind că a plecat nu din cauza sistemului de evaluare, ci pentru că nu mai vedea un impact real al muncii sale în consolidarea independenței justiției.Fostul procuror a rememorat anii petrecuți în cadrul PA, vorbind despre sacrificiile făcute: nopți petrecute în mașină, zile de sărbătoare la serviciu, dar și despre colegii pe care îi consideră „devotați, integri și dedicați Republicii Moldova”.„Am avut un sentiment în ultima perioadă că cineva dă cu piciorul în căldările cu apă pe care le car. Totuși au fost 14 ani pe care nu îi regret nici măcar un minut”, a mărturisit el.Iachimovschi a atras atenția asupra faptului că instituția are nevoie de mai multă înțelegere și sprijin din partea societății:„Procuraturii Anticorupție îi lipsesc multe lucruri, dar cel mai mult atenția, analiza și susținerea voastră. E trist să auzi că ceea ce face PA este mult apreciat în afara țării și mai puțin aici. Fiecare angajat din PA este o investiție, foarte mică de altfel – mai puțin de un euro pe an pentru fiecare cetățean.”El a încurajat oamenii să critice instituția atunci când este cazul, dar să o facă obiectiv: „Critica bună și corectă nu este o supărare pentru foștii mei colegi, ci un stimul de a face mai bine”.La final, Iachimovschi a mulțumit tuturor celor care i-au transmis gânduri bune: „Vorbele bune necesită curaj, ca și cele rele de fapt. În rest… gânduri bune, vorbe bune, fapte bune”.
15:30
Andrei Năstase, după alegeri: „Voi rămâne vocea oamenilor, chiar dacă guvernarea încearcă să mă reducă la tăcere” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a susținut o conferință de presă în care le-a mulțumit alegătorilor pentru votul acordat și a criticat dur raportul prezentat de organizația Watch Dog, pe care îl consideră o „campanie de denigrare orchestrată de guvernare”.Năstase a felicitat cetățenii care au votat menținerea cursului european și a mulțumit voluntarilor și observatorilor electorali pentru implicare, subliniind că datorită lor „frauda masivă a alegerilor a fost anihilată”.„Votul vostru este inestimabil și mă motivează să continui munca și lupta noastră pentru dreptate și o viață mai bună, acasă, într-o țară europeană demnă, cu capul sus”, a declarat Năstase.În cea de-a doua parte a conferinței, liderul Platformei DA a criticat raportul publicat de Watch Dog, pe care îl califică drept „jalnic, manipulator și servil față de puterea politică”.„Raportul difuzat de așa-zisul ONG Watch Dog, care a consumat milioane din banii contribuabililor europeni, este pentru mine un exemplu jalnic de manipulare. În loc să analizeze fapte, recurge la etichetări demne de propaganda stalinistă”, a spus Năstase, acuzând organizația și presa afiliată guvernării că încearcă să-l asocieze în mod fals cu finanțări din Federația Rusă.El a respins categoric acuzațiile privind remunerarea observatorilor desemnați de echipa sa la alegeri: „Niciodată nu le-am oferit bani – nici la proteste, nici la monitorizarea alegerilor. A fost o muncă voluntară, onestă și gratuită”.Năstase susține că raportul nu are nimic de-a face cu o analiză obiectivă, ci reprezintă „o campanie perfidă menită să discrediteze ultimele voci autentice și libere din această țară”.„Cel mai grav este că numele meu este legat în mod mincinos de finanțări din Rusia, o aberație pe care o resping cu maximă putere. Sunt și am fost mereu un proeuropean convins. Vorba lui Caragiale: ați greșit adrisantul”, a declarat acesta.El a anunțat că va sesiza justiția pentru a-și apăra reputația și că va informa ambasadele și partenerii europeni despre modul în care „banii contribuabililor lor sunt folosiți pentru a întreține propaganda guvernării și pentru a reduce la tăcere opoziția reală”.„O democrație sănătoasă se hrănește cu dezbateri deschise, nu cu rapoarte de denigrare la comandă. Eu voi rămâne în continuare alături de oameni și voi fi vocea lor mereu și oriunde”, a conchis Năstase.
12:30
Igor Grosu, după ce Dinu Plîngău și Stela Macari au anunțat că vor fi independenți: „Regret că am aflat din presă” Liber TV
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat după ce deputații Dinu Plîngău și Stela Macari au anunțat că vor activa ca independenți, deși au intrat în Parlament pe lista PAS. Într-o postare pe rețelele sociale, Grosu a subliniat că PAS și-a asumat obiectivul strategic de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și că pentru acest mandat a primit încrederea cetățenilor. „Regretăm că am aflat din presă despre anunțul celor doi colegi, fără să discutăm în echipă, dar ne exprimăm încrederea că toți deputații care au intrat în Parlament pe lista PAS își vor onora mandatul primit de la cetățeni – și anume accelerarea vectorului european, curățarea justiției și asigurarea dezvoltării economice. PAS are o majoritate parlamentară proeuropeană clară, oferită de cetățeni, și va asigura îndeplinirea promisiunilor făcute moldovenilor”, a declarat liderul formațiunii. Potrivit datelor preliminare, PAS a obținut 55 de mandate la alegerile parlamentare. Doi dintre deputați – Dinu Plîngău, fost lider al Platformei DA, și Stela Macari – au anunțat însă că nu vor activa în fracțiunea PAS. Într-o declarație pentru Newsmaker.md, Plîngău a explicat că decizia a fost luată încă din iulie, atunci când Platforma DA a renunțat la participarea directă în alegeri și a recomandat includerea a două persoane pe lista PAS, pentru a evita dispersarea voturilor și a asigura o majoritate parlamentară proeuropeană. El a dat asigurări că, deși va activa ca independent, va susține fără rezerve toate proiectele ce țin de integrarea europeană: „Voturile noastre vor merge necondiționat pentru orice proiect ce ține de integrare europeană. Însă alte proiecte interne – legate de justiție, economie sau agricultură – vor fi analizate separat și vom cere mai multă transparență și consultare cu breslele profesionale”, a declarat Plîngău.
12:00
Rusia a atacat din nou Odesa cu drone: un depozit feroviar lovit, doi răniți și un incendiu puternic Liber TV
În noaptea de 2 octombrie, armata Federației Ruse a lansat un nou atac cu drone asupra Odesei, vizând infrastructura feroviară a „Ukrzaliznytsia”. Un depozit feroviar a fost lovit direct, iar în urma exploziei un mecanic de locomotivă a fost rănit. Potrivit autorităților, și un locuitor al orașului a suferit răni după ce locuința sa a fost avariată. Alarma aeriană în regiunea Odesa a fost anunțată în jurul orei 02:00. La scurt timp, locuitorii au raportat explozii și un incendiu de proporții. Incendiul, declanșat în zona depoului, a fost lichidat de peste 50 de pompieri cu sprijinul a mai mult de zece unități de tehnică specială. „Încă o noapte grea pentru Ucraina. Au fost atacuri masive asupra Odesei și regiunii, asupra regiunii Kiev – zeci de drone trimise împotriva localităților pașnice. Au fost lovite și regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie”, a declarat vicepremierul pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba. Acesta a confirmat că atacul a vizat depoul feroviar din Odesa, unde un mecanic a fost rănit de schije. Totodată, au fost raportate lovituri asupra infrastructurii feroviare din nordul Ucrainei, în apropierea graniței, inclusiv la Konotop. Din cauza atacurilor, unele trenuri de pe direcțiile Cernihiv și Sumî circulă cu întârzieri. Cu toate acestea, „Ukrzaliznytsia” a anunțat că, după verificări de siguranță, toate garniturile și-au reluat circulația. Reprezentanții Serviciului pentru Situații de Urgență din Odesa au precizat că, pe lângă depou, au fost avariate acoperișul și ferestrele unui imobil rezidențial. Amintim că pe 27 septembrie, infrastructura feroviară din regiunea Odesa a fost de asemenea vizată de drone rusești. Atunci au fost raportate întârzieri semnificative ale trenurilor, însă fără victime.
11:10
CNA și procurorii desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional premeditat, în complicitate cu alte persoane aflate în curs de identificare. Scopul acțiunilor ilegale ar fi fost devalizarea patrimoniului întreprinderii și preluarea controlului asupra acesteia prin încheierea abuzivă a unui contract de societate civilă cu o entitate juridică administrată indirect tot de către aceștia. Ca urmare a acestor acțiuni, active importante ale societății au fost transmise ilegal către persoana juridică respectivă, inclusiv cariera de extragere a zăcământului de calcar brut din Ghidighici, în valoare totală de peste 4,5 milioane de lei. Doar din exploatarea zăcământului de calcar, prejudiciul estimativ provocat SA „Edilitate”, în perioada iunie 2024 – prezent, este de aproximativ 1,6 milioane de lei. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală.
10:40
(VIDEO) Cererea de suspendare a Partidului „Moldova Mare”, pe masa magistraților. Formațiunea Victoriei Furtună: „O campanie murdară împotriva opoziției” Liber TV
Curtea de Apel Centru examinează astăzi, 2 octombrie, cererea Ministerului Justiției de suspendare a activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Autoritățile susțin că formațiunea ar fi succesoarea fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, și că ar fi beneficiat de finanțări ilegale provenite din Federația Rusă. Ședința a început la ora 09:00, dar după aproximativ 30 de minute, instanța a dispus o pauză până la ora 14:00, pentru ca avocații apărării să poată prezenta contra-probe. Avocații apărării: „Categoric nu a fost finanțat de Șor” Igor Hlopețchi, avocatul apărării, a respins acuzațiile formulate de Ministerul Justiției, afirmând că acestea sunt „nefondate” și nu se sprijină pe probe concrete. Potrivit lor, etichetarea „Moldova Mare” drept continuatoare a Partidului „Șor” ar fi doar o construcție juridică forțată, fără bază reală. Într-o declarație oficială, lidera partidului, Victoria Furtună, a calificat demersul Ministerului Justiției drept o încercare de a elimina opoziția politică prin mijloace administrative și campanii de discreditare: „Fără probe, fără logică, dar cu multă frică: o campanie murdară împotriva Partidului Politic Moldova Mare. Asistăm la o campanie în care tot ceea ce nu s-a putut demonstra, s-a presupus. Tot ceea ce a rămas ‘neacoperit’ în spațiul mediatic a fost automat atribuit nouă – acțiuni care nu ne aparțin, voci care nu ne reprezintă și persoane complet străine de partidul nostru, dar etichetate în mod convenabil drept ‘afiliate’.” Furtună a subliniat că instituțiile statului ar trebui să fie garanți ai neutralității, nu instrumente de presiune politică: „Această construcție artificială nu urmărește adevărul, ci are un singur scop: să creeze imaginea unui pericol, acolo unde există doar opoziție democratică și o alternativă reală pentru viitorul Moldovei. Faptul că instituțiile statului sunt implicate arată disperarea unui regim care se teme de pierderea controlului. Se teme de susținerea populară pe care Moldova Mare o câștigă tot mai clar.” Formațiunea anunță că va continua să lupte pe cale democratică și să respingă acuzațiile pe care le consideră nedrepte: „Repetăm: nu avem nimic de ascuns, dar nici nu vom accepta să ni se pună în spate faptele altora. Vom continua să apărăm democrația, chiar și atunci când suntem ținta unor metode care o subminează.”
10:20
Grav accident la Orhei: patru persoane au ajuns la spital, una dintre victime este angajat la Ministerul Afacerilor Interne Liber TV
Patru persoane au ajuns la spital, după ce vehiculele cu care se deplasau au fost implicate într-un grav accident. Coliziunea a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, pe traseul R-6, din raionul Orhei. Una dintre victime s-a dovedit a fi angajat la Ministerului Afacerilor Interne, scrie Pulsmedia.md.Potrivit datelor preliminare, accidentul s-a produs după ce șoferița unui automobil de marca Toyota, în vârstă de 23 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed în urma ploii, iar mașina a derapat și a intrat pe contrasens.În urma incidentului, Toyota s-a izbit violent într-o camionetă de marca Mercedes, condusă de un bărbat de 34 de ani, care se deplasa regulamentar.Ca rezultat, ambele vehicule au fost grav avariate, iar patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale: ambii șoferi, dar și doi pasageri din automobilul Toyota, de 19 ani și respectiv 24 de ani, ultimul fiind polițist în cadrul IP Telenești.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Moldova Mare”. Care sunt motivele invocate Liber TV
Ministerul Justiției (MJ) a cerut instanței măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Autoritatea solicită judecătorilor să limiteze activitatea formațiunii, până când va exista decizia privind restricționarea activității pentru 12 luni. Chestiunea urmează să fie examinată pe 2 octombrie, începând cu ora 9:00, scrie Realitatea.md. Solicitarea de chemare în judecată a partidului a fost înaintată de Ministerul Justiției după o sesizare a Comisiei Electorale Centrale, fiind constatate încălcări grave privind finanțarea formațiunii.Potrivit CEC, partidul „Moldova Mare” ar fi utilizat bani transferați din Rusia prin intermediul băncii PSB, asociată cu Ilan Șor. Legislația legislației în vigoare, se interzice categoric finanțarea externă, directă sau indirectă. „Legătura stabilită dintre Partidul Politic „Moldova Mare”, Promsvyazbank și grupul „Șor” reprezintă un caz de finanțare externă ilegală. Totodată, acțiunile sunt o amenințare la adresa securității statului și afectează integritatea procesului electoral”, transmite Serviciul de presă al MJ.Anterior, partidului „Inima Moldovei”, fondat de Irina Vlah, i-a fost limitată activitatea până la pronunțarea deciziei de restricționare a activității pentru 12 luni, la solicitarea MJ. Urmare a hotărârii, formațiunea nu a putut candida la parlamentare, fiind parte a Blocului Electoral Patriotic.
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și cu Președintele Senatului, Mircea Abrudean: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu Uniunea Europeană până în 2028” Liber TV
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în vizită la București, a avut întrevederi cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și cu Președintele Senatului, Mircea Abrudean. Discuțiile au vizat rezultatele recentelor alegeri parlamentare, proiectele de dezvoltare economică, sociale, educaționale și culturale desfășurate în Republica Moldova cu sprijinul României, susținerea constantă oferită de statul român în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.„Am discutat despre rezultatele alegerilor și votul istoric al moldovenilor prin care au spus clar că locul Moldovei este în marea familie europeană. Ne așteaptă un drum dificil, dar suntem hotărâți să muncim și să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Igor Grosu.Șeful legislativului și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care îl oferă necondiționat România Republicii Moldova. „Am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent, în special pe infrastructură, energie și schimb de capital. Sunt proiecte concrete care vor aduce dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului”, a menționat Președintele Parlamentului.În cadrul discuțiilor Igor Grosu a reiterat că România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. „Ne bucurăm că România ne este alături și știm că experiența ei este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu Uniunea Europeană până în 2028 și să fim cât mai curând împreună în marea familie europeană”, a subliniat Președintele Parlamentului.În această seară, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la un eveniment dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României.
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare Liber TV
La data de 1 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoarepe un termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și i-a privat de dreptul de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și de a fi membri ai partidelor politice, pentru o perioadă de 4 ani. De asemenea, a fost dispusă confiscarea de la președintele organizației teritoriale Soroca a fostului Partid Politic „Șor” suma de aproximativ 9,7 milioane de lei, iar de la președintele  organizației teritoriale Cimișlia aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, din motiv că nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței, le-a fost înlocuită măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara cu arestul preventiv, fiind anunțați în căutare. Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpații, în calitate de președinți ai Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), ar fi acceptat cu bună știință, în perioada iulie – octombrie 2022, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în suma totală de aproximativ 12,7 milioane de lei. Aceste mijloace financiare ar fi fost utilizate pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate (în plic) membrilor oficiilor teritoriale. Inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
13:00
SUA intră pentru prima dată în ultimii șapte ani în „shutdown”: sute de mii de angajați federali trimiși în concediu forțat Liber TV
Statele Unite au intrat într-un nou „shutdown” guvernamental, după ce Congresul nu a reușit să adopte un proiect de lege privind finanțarea instituțiilor federale înainte de începerea noului an fiscal, relatează Bloomberg. Este a treia oprire parțială a guvernului în timpul președinției lui Donald Trump. Negocierile dintre republicani și democrați au eșuat din cauza disputelor privind subvențiile pentru asigurările medicale. Democrații au cerut ca acestea să fie incluse în bugetul temporar, însă republicanii au refuzat. „Ei trebuie să elibereze ostaticii”, a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune. În replică, liderul democraților, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Donald Trump că „folosește americanii ca pe niște pioni”. Impactul economic: 400 milioane $ pierderi pe zi Aproximativ 750.000 de funcționari federali au fost trimiși în concedii fără plată, ceea ce generează pierderi salariale de circa 400 milioane de dolari pe zi, potrivit estimărilor. În plus, alți 150.000 de angajați urmează să fie concediați începând cu 1 octombrie prin programe de plecare anticipată. Economiștii avertizează că, dacă blocajul va dura trei săptămâni, rata șomajului ar putea crește de la 4,3% la 4,7%. În timpul celui mai lung „shutdown” din istoria SUA (2018-2019), economia americană a pierdut aproximativ 11 miliarde de dolari, dintre care 3 miliarde nu au mai fost recuperați. Totodată, întreruperea activității guvernului blochează publicarea unor date economice cruciale, inclusiv raportul privind ocuparea forței de muncă, complicând deciziile Federal Reserve cu privire la politica monetară. Servicii afectate și servicii care continuă  • Apărare și securitate: armata și poliția de frontieră își continuă activitatea, însă o parte din personalul civil este trimis în concediu.  • Diplomație: ambasadele SUA rămân deschise, dar majoritatea programelor politice și granturilor sunt suspendate.  • Plăți sociale: pensiile și alocațiile pentru persoanele cu dizabilități continuă să fie distribuite.  • Transport: controlul zborurilor rămâne activ, dar programele administrative sunt suspendate.  • Sănătate: FDA oprește examinarea noilor cereri pentru medicamente, iar CDC reduce activitățile de monitorizare.  • NASA: 80% din angajați sunt trimiși acasă, dar programele pentru ISS și „Artemis” continuă.  • Justiție și poștă: instanțele funcționează temporar pe rezerve financiare, iar oficiile poștale rămân deschise. Piețele financiare reacționează Incertitudinea legată de „shutdown” a dus la creșterea prețului aurului la un nou record, peste 3.860 dolari/uncie. În același timp, randamentele obligațiunilor americane au scăzut, iar dolarul s-a depreciat, ceea ce a stimulat și mai mult cererea pentru metale prețioase. Pentru a pune capăt blocajului, republicanii trebuie să obțină sprijinul a cel puțin opt senatori democrați. Până în prezent, niciuna dintre tabere nu a dat semne că ar fi dispusă să cedeze.
12:50
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă Liber TV
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a deține funcții publice pe un termen de 5 ani. În vederea executării pedepsei, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă - arestul preventiv, fiind anunțat în căutare. Inculpatul a fost recunoscut vinovat și de comiterea depășirii atribuțiilor de serviciu, însă a fost liberat de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Acțiunea civilă înaintată de părțile vătămate în partea pretențiilor materiale și morale a fost admisă, cuantumul urmând a fi decis de instanța civilă. Conform probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada mai-iunie 2012, inculpatul, care deținea funcția de primar al comunei Băcioi, împreună cu o rudă, ar fi pretins prin estorcare de la doi cetățeni cedarea a două loturi de teren, în schimbul eliberării certificatului de adresă necesar conectării la rețeaua de energie electrică. În urma acestor acțiuni, terenurile, cu o valoare totală de 757 376 de lei, ar fi fost transmise către terți, iar la indicația fostului primar ar fi fost vândute rudei sale, cauzând un prejudiciu material în proporții deosebit de mari. Ruda acestuia, de asemenea inculpată în dosar, a fost achitată, întrucât nu s-a constatat existența infracțiunii. Ulterior, în perioada aprilie–mai 2015, fostul primar ar fi înstrăinat ilegal un teren agricol cu suprafața de 8 hectare, proprietate a comunei, fără aprobarea consiliului local și fără organizarea unei licitații publice, așa cum prevede legea. Prin această schemă, terenul, care avea o valoare reală de aproximativ 680 000 de lei, ar fi fost vândut la un preț de doar 350 000 de lei, ceea ce a generat un prejudiciu în proporții deosebit de mari Primăriei comunei Băcioi. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Anterior, fostul primar a mai fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru infracțiuni similare.
12:40
Influencerul „Nanu Danu”, reținut de INI și PCCOCS în urma unei plângeri depuse de Patric Hanganu privind escrocheria cu automobile Liber TV
Un tânăr a fost reținut în această dimineață de către ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, fiind bănuit de crearea unei scheme de escrocherie cu automobile, susțin sursele PulsMedia.MD.Astfel, potrivit surselor ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca Nanu Danu. Acesta este acuzat că ar fi înșelat mai multe persoane cu sume considerabile de bani, după ce i-ar fi convins să investească într-o schemă financiară falsă, de import a automobilelor în R.Moldova, cu promisiunea unor câștiguri lunare de 5-10%.Aceleași surse menționează că la baza cauzei penale ar fi stat o plângere depusă de interpretul Patric Hanganu, prin avocatul său Sorin Guzgan, după ce artistul ar fi fost înșelat de aproximativ 25 000 de euro.Pe lângă plângerea lui Hanganu, au fost și alte persoane care au sesizat despre aceeași situație.
12:10
Reuters: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecția flancului estic al NATO Liber TV
România intenționează să lanseze rapid, pe teritoriul său, producția de drone defensive în parteneriat cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu acordat Reuters. Potrivit oficialului român, discuțiile cu Ucraina au început încă înaintea incidentelor recente, când mai multe incursiuni aeriene au fost atribuite Rusiei în regiune. „Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. De aceea, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a declarat Oana Țoiu, citată de Reuters. Ea a subliniat că România „are capacitatea de a face acest lucru rapid”, menționând că discuțiile au fost accelerate pe fondul creșterii tensiunilor cu Moscova. În ultimele săptămâni, Estonia a acuzat Rusia că a trimis avioane de luptă în spațiul său aerian, iar avioane NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a raportat, la rândul său, că avioanele sale de vânătoare erau aproape să intercepteze o dronă care intrase în spațiul său aerian. Deși Rusia susține că nu a vizat și nu intenționează să vizeze state NATO sau UE, preocupările de securitate cresc pe flancul estic. Uniunea Europeană sprijină ideea unei așa-numite „ziduri de drone” pentru protejarea regiunii. În același interviu, Oana Țoiu a confirmat că România a aprobat suplimentarea prezenței trupelor americane pe teritoriul său, pentru a sprijini operațiuni de realimentare în Orientul Mijlociu. România, care găzduiește deja un număr important de trupe americane, plănuiește investiții de peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru a-i extinde capacitatea la 10.000 de militari români și aliați. Un oficial al apărării din SUA, citat de Reuters, a declarat: „Statele Unite coordonează în mod constant cu aliații și partenerii, inclusiv România, pentru a proteja personalul, interesele și forțele americane din regiune și pentru a contribui la descurajarea și apărarea colectivă a NATO, din ce în ce mai mult condusă de europeni.”
11:50
(VIDEO) O avocată de 54 de ani, reținută pentru 72 de ore, după ce a transmis droguri clientului său chiar în penitenciar Liber TV
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS- oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar. Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului a fost găsită o seringă din plastic ce conținea 43 de jumătăți de pastile albe, cu substanțe psihotrope de tip Subutex.Ulterior, în celula deținutului, au fost depistate și ridicate un telefon mobil și mai multe cartele SIM, iar la domiciliul avocatei - un dispozitiv pentru consum de droguri, cartele SIM și stickuri de memorie.Femeia a fost reținută pentru 72 de ore și este cercetată pentru circulația ilegală a drogurilor și transmiterea acestora către persoane aflate în detenție. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.﻿
11:40
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista PAS, anunță că vor activa ca deputați independenți Liber TV
Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut conform datelor preliminare 55 de mandate la alegerile parlamentare, fracțiunea va pierde doi deputați. Este vorba despre Dinu Plîngău și Stela Macari, care, deși au candidat pe lista PAS, vor activa ca deputați independenți. Informația a fost confirmată de Plîngău pentru Newsmaker.md. „Împreună cu doamna Stela Macari, așa cum a fost înțelegerea în iulie, și cred că deja lucrurile astea au fost clarificate încă atunci când a fost luată decizia Platformei DA de a nu participa în alegeri și a recomandat două persoane pe lista PAS. Atunci a fost o situație în care așa era necesar, de a adopta acea decizie, ca să nu fie dispersare de voturi, să obținem majoritatea parlamentară pro-europeană sigură pentru a asigura stabilitatea politică și continuarea parcursului european. S-a obținut un rezultat frumos. Există continuitate, există perspectiva instituirii unui guvern pro-european și asigurarea continuității proceselor de integrare europeană, dar atât eu, cât și doamna Marcari, nu vom face parte din fracțiunea PAS”, a declarat Plîngău pentru NM. Întrebat dacă va colabora cu PAS, fostul lider al Platformei DA a precizat că va sprijini necondiționat proiectele ce țin de integrarea europeană, dar va analiza separat alte inițiative legislative. „Voturile noastre vor merge necondiționat pentru orice proiect ce ține de integrare europeană. Însă când vor fi dezbătute alte tipuri de proiecte ce vizează politica internă, cum ar fi legate de justiție, de economie, agricultură, fiecare proiect va fi analizat, dezbătut și vom solicita mult mai multă transparență și mult mai multă comunicare cu breslele profesionale interesate de orice proiect de politică internă decât s-a făcut până acum”, a explicat Plîngău. Referitor la o eventuală implicare a foștilor membri ai Platformei DA în viitorul Guvern, Plîngău a evitat să dea un răspuns tranșant, afirmând că discuțiile trebuie să urmeze pașii constituționali. „Până nu are loc validarea mandatelor, până nu se mai calmează spiritele politice și toate celelalte, cred că este foarte prematur să scoatem scaunul înaintea boilor. Eu cred că este mult mai corect să așteptăm de la început validarea mandatelor, după să fie efectuate toate procedurile descrise de Constituție: doamna președintă să invite fracțiunile la consultări, să aibă loc dezbateri, deci așa cum scrie Constituția, cum scrie legea”, a subliniat politicianul pentru Newsmaker.md. Astfel, PAS va începe noul mandat cu 53 de deputați activi în fracțiune, iar Plîngău și Macari vor activa în calitate de independenți, menținând însă sprijinul pentru proiectele pro-europene.
11:10
Observatorii internaționali critică excluderea a două partide din alegeri chiar în ajunul scrutinului: încălcarea standardelor CEDO și OSCE Liber TV
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat aplicarea eficientă și certitudinea juridică, dar și că anularea înregistrărilor concurenților electorali „în ultimul moment” a afectat principiul de incluziune, transmite HotNews.md.De asemenea, observatorii internaționali au stabilit că: „câteva decizii ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la chestiuni controversate au fost luate pe linii partizane, au pus în discuție imparțialitatea sa. Deciziile luate în cele două zile înainte de alegeri privind neeligibilitatea a două partide (Partidul Republican „Inima Moldovei” și Partidul „Moldova Mare”), bazate pe presupuse fapte de finanțare ilegală, au limitat dreptul lor la un remediu efectiv”, „au afectat certitudinea legală a statutului concurenților electorali și au limitat dreptul lor la un remediu efectiv, ceea ce contravine standardelor internaționale. În ceea ce ține de limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, experții au subliniat că „impunerea restricțiilor în privința partidelor politice se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultimă instanță, și trebuie să fie definite în sens restrâns”.Chris Said (Malta, PPE/CD), șeful delegației APCE, a declarat în cadrul conferinței de prezentare a Raportului: „Alegătorii au avut o gamă largă de opțiuni, dar incluziunea a avut de suferit: anularea înregistrării unor candidați în ultimul moment și obstacolele persistente pentru alegătorii de pe malul stâng al Nistrului ar fi putut descuraja unii cetățeni”.Totodată, în Raportul publicat se menționează că: „Modificările recente au înăsprit și mai mult regulile deja stricte și, în unele cazuri, formulate prea general, legate de activitatea partidelor și anularea înregistrării acestora. Merită de notat faptul că au fost interzise blocurile camuflate, dar și partidele succesoare ale partidelor declarate neconstituționale, și a fost permisă, în unele cazuri fără preaviz, suspendarea temporară a unui partid (Partidul Republican „Inima Moldovei”) în timpul campaniei electorale în baza unei decizii a Curții de Apel Chișinău (CAC). Constituționalitatea acestor ultime prevederi legale a fost de două ori contestată fără succes”. „Deși asemenea măsuri au precedente în unele sisteme legislative din Europa, impunerea restricțiilor în privința partidelor politice se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultima instanță, și trebuie să fie definite în sens restrâns, să urmeze un scop legitim (cum ar fi protecția principiilor democratice sau drepturilor fundamentale), și să fie proporțională și necesară pentru asigurarea democrației…”, se spune în document.În context se face referire la Opinia de urgență a ODIHR și la art. 50 din Liniile directoare ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția din 2020 privind reglementarea partidelor politice: „Necesitatea restricțiilor trebuie să fie bine ponderată. Limitarea aleasă trebuie să reprezinte o măsură proporțională și cât mai puțin intruzivă pentru atingerea scopului respectiv”. În continuare, Avizul comun al ODIHR și al Comisiei de la Veneția privind proiectul Codului Electoral prevede că „ar trebui revizuite temeiurile pentru anularea înregistrării candidaților, și asemenea măsuri ar trebui să fie aplicate ca o ultimă soluție doar pentru cele mai grave încălcări care nu pot fi remediate în orice alt mod”.Cu referire la hotărârile de anulare a înregistrării celor două partide din cursa electorală, în ultimul moment, în Raport se spune: „Ținand cont de momentul în care acestea au intervenit, acțiunile legate de eligibilitatea celor două partide au afectat certitudinea legală a statutului concurenților electorali și au limitat dreptul lor la un remediu efectiv, ceea ce contravine standardelor internaționale”, făcându-se referire, totodată, la Art. 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, „Dreptul la un remediu efectiv”, care prevede că „Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale”. Art. 5.10 din Documentul de la Copenhaga al OSCE din 1990 cere țărilor participante să se asigure că „fiecare persoană dispune de un mijloc efectiv de redresare împotriva deciziilor administrative, pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale și a asigura integritatea legală”. Hotărârea CEDO în cauza Abil v. Azerbaidjan (5 martie 2020) stabilește că „pentru a preveni descalificarea arbitrară a candidaților, procedurile naționale relevante ar trebui să includă garanții suficiente care protejează candidații de acuzații abuzive și neîntemeiate de comportament electoral necorespunzător, iar deciziile de descalificare ar trebui să se bazeze pe dovezi solide, relevante și suficiente ale comportamentului respectiv”.Misiunea internațională de observare a alegerilor parlamentare din Moldova a inclus în total 415 observatori din 50 de țări, dintre care 269 experți și observatori pe termen lung și scurt din partea ODIHR, 108 parlamentari și membri ai personalului AP OSCE, 24 din partea APCE și 14 din partea PE.
11:00
Ambasada SUA la Chișinău: contul oficial de Facebook nu va mai fi actualizat regulat din cauza suspendării alocărilor bugetare Liber TV
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a anunțat că pagina sa oficială de Facebook nu va mai fi actualizată constant, pe fondul suspendării alocărilor bugetare la nivel federal în SUA. În perioada următoare, vor fi publicate doar mesaje urgente ce țin de siguranța și securitatea cetățenilor. Potrivit comunicatului, serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor vor continua „în măsura în care situația o permite”, atât în SUA, cât și la ambasadele și consulatele americane din străinătate. Pentru mai multe informații despre regimul operațional, cetățenii sunt îndemnați să consulte site-ul oficial travel.state.gov. Anunțul vine în contextul în care relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite au cunoscut o deteriorare vizibilă după venirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump. Până în prezent, Washingtonul nu a desemnat un ambasador la Chișinău, ceea ce alimentează percepția unei răciri a dialogului diplomatic dintre cele două state. În aceste condiții, activitatea Ambasadei SUA în Republica Moldova este limitată la nivel de funcții consulare și comunicare de criză, iar incertitudinea privind politica externă americană continuă să planeze asupra relațiilor bilaterale.
10:30
(FOTO) Tragedie la Odesa după un potop devastator: 9 morți, printre care un copil Liber TV
O adevărată catastrofă naturală a lovit orașul Odesa și regiunea înconjurătoare, unde ploile torențiale din noaptea de 30 septembrie au făcut ravagii. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (GSChS), 9 persoane și-au pierdut viața, printre care și un copil. Salvatorii intervin de aproape 24 de ore pentru a lichida consecințele inundațiilor. Până acum au fost salvate 362 de persoane și evacuate 227 de vehicule blocate de ape. Din păcate, printre victime se află și o tânără dispărută, al cărei corp a fost găsit în dimineața zilei de 1 octombrie. La operațiunile de căutare au participat inclusiv psihologi ai serviciului de urgență. În total, la misiunile de salvare sunt antrenați 255 de pompieri și 68 de unități de tehnică specială. Printre cei salvați se numără pasagerii a șapte autobuze, inclusiv unul de cursă internațională. Primăria Odesa a anunțat că în doar șapte ore a căzut aproape dublul normei lunare de precipitații – 94 mm de ploaie. Străzi întregi au fost inundate, iar infrastructura municipală grav avariată. Două stații de pompare a apelor uzate au fost scoase din funcțiune, una dintre ele fiind complet inundată, ceea ce a dus la oprirea temporară a circulației în zona Peresypi. Mii de oameni au rămas blocați la locurile de muncă și nu au putut ajunge acasă, iar mulți șoferi au fost nevoiți să își abandoneze mașinile pentru a-și salva viața. Autoritățile au cerut proprietarilor să își recupereze cât mai rapid autoturismele abandonate pe carosabil. Potrivit meteorologilor ucraineni, fenomenul a fost încadrat la cod roșu de pericol, după ce în regiune s-a înregistrat o cantitate record de precipitații. Aproape 24.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.
10:20
Avertisment privind situația critică la centrala nucleară de la Zaporojie: IAEA intervine, Kiev acuză Rusia de riscuri nucleare Liber TV
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) colaborează cu ambele părți implicate în războiul din Ucraina pentru a restabili cât mai rapid alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Anunțul a fost făcut de directorul general al agenției, Rafael Grossi, citat de Reuters. Declarația survine pe fundalul avertismentelor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a descris situația drept „critică”, în condițiile în care atacurile rusești ar împiedica restabilirea liniilor electrice esențiale pentru răcirea reactoarelor și evitarea unui potențial dezastru nuclear. „Deja a șaptea zi – și, apropo, niciodată nu a mai fost așa – centrala nucleară Zaporojie se află într-o situație de avarie. Din cauza atacurilor rusești, stația este deconectată de la rețea și funcționează pe baza generatoarelor diesel. Aceasta este o situație excepțională și extrem de periculoasă”, a declarat Zelenski, menționând că unul dintre generatoare ar fi ieșit din funcțiune. În paralel, experții ucraineni avertizează asupra unor riscuri majore. Inginerul nuclear Oleg Korikov a subliniat că rezervele de motorină și durata de funcționare a generatoarelor rămân incerte, iar deteriorarea liniilor electrice, combinată cu lipsa accesului specialiștilor ucraineni pentru reparații, ar putea duce la un scenariu catastrofal. Pe de altă parte, specialistul în energie Mihail Șuster a respins speculațiile privind un posibil „scenariu Fukushima” la Zaporojie. Potrivit acestuia, chiar și în cazul unei avarii complete a generatoarelor diesel, reactoarele nu ar reprezenta un pericol imediat, întrucât nivelul de energie reziduală este scăzut, iar răcirea combustibilului nuclear ar putea fi asigurată prin procese pasive, pe termen de câteva săptămâni. În acest context, autoritățile de la Kiev solicită comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a permite restabilirea alimentării cu energie electrică și pentru a preveni riscul unei catastrofe nucleare de proporții.
10:20
IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă în Republica Moldova după incidentul din Ucraina Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță populația că pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, după incidentul produs la o centrală nucleară din sudul Ucrainei. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), structură aflată sub egida ONU, în urma atacului s-a format un crater și au fost avariate parțial structura centralei și o linie electrică regională. Totuși, siguranța nucleară nu a fost afectată. Reactoarele centralei sunt oprite, nivelurile de radiație sunt normale, iar generatoarele de urgență au combustibil pentru aproximativ 20 de zile. Imagini satelitare arată că Rusia construiește o nouă linie electrică și un baraj pentru asigurarea unei surse alternative de răcire. IGSU precizează că toate centralele nucleare se află sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care, conform convențiilor internaționale, notifică imediat statele membre – inclusiv Republica Moldova – în cazul unui accident nuclear sau radiologic. În prezent, IGSU nu a recepționat nicio notificare privind depășirea valorilor admisibile ale fondului radioactiv în regiune. Autoritățile de la Chișinău supraveghează permanent situația, iar Agenția de Mediu monitorizează 24/24 nivelul radiațiilor. Valorile măsurate în Republica Moldova se mențin de ani de zile la un nivel stabil, în limite naturale și normale, sub pragul maxim admis de 0,25 microSv/h.
10:00
(FOTO) Incendiu de proporții la un depozit de pe șoseaua Muncești – pompierii acționează în regim sporit Liber TV
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă misiunea de lichidare a incendiului izbucnit luni seara, 30 septembrie 2025, la un depozit cu materiale de construcție bituminoase, situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din capitală. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 21:03, iar la scurt timp flăcările au cuprins acoperișul clădirii. Depozitul, cu o suprafață de peste 3000 de metri pătrați, a fost mistuit aproape în întregime de foc. Pentru stingerea incendiului, IGSU a ridicat pe alertă efectivele conform nivelului sporit de intervenție. La fața locului au fost mobilizate 19 autospeciale și 75 de pompieri, inclusiv trenul de pompieri al Căii Ferate. Echipajele au acționat pe patru sectoare de luptă, sub coordonarea Statului Major, instituit pentru gestionarea situației. La ora 23:14 incendiul a fost localizat, flăcările fiind împiedicate să se răspândească. Potrivit IGSU, nu există motive de îngrijorare pentru populație. În dimineața zilei de 1 octombrie a avut loc rotația echipajelor, pentru asigurarea continuității intervenției. În paralel, specialiștii Laboratorului Experimental Antincendiar investighează cauzele izbucnirii focului. După stingerea completă, urmează să fie efectuate cercetări statice și dinamice pentru identificarea focarului și stabilirea cauzei probabile. La moment, nu au fost raportate victime, iar zona este securizată de poliție și carabinieri.
10:00
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern. Principalele subiecte de discuție vor fi avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în urma mandatului ferm primit de la cetățeni la alegerile din 28 septembrie, dezvoltarea economică a țării, precum și pacea și securitatea regională. Comunitatea Politică Europeană a fost lansată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, ca o platformă de dialog politic privind pacea și securitatea pe continent, dar și de cooperare dintre statele membre ale Uniunii Europene și cele din afara spațiului comunitar. Summitul inaugural al CPE a avut loc la Praga, în octombrie 2022, iar cea de-a doua ediție a fost găzduită de Republica Moldova, la Bulboaca, în iunie 2023.
30 septembrie 2025
17:20
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare. Aceasta s-ar afla la Moscova Liber TV
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Aceasta va fi dată în căutare internațională. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Judecătoria Buiucani a pronunțat sentința la doi ani și trei luni după ce dosarul a ajuns în instanță. Judecătoarea Olga Bejenari a stabilit că Tauber este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Șor și falsificarea rapoartelor financiare în campania electorală și i-a stabilit o pedeapsă cumulativă de 7 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semi-închis.De asemenea, ea va fi privată de dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică și de a exercita activitate contabilă timp de 5 ani.Potrivit acuzării, Marina Tauber ar fi: acceptat, în 2021, circa 9,7 milioane de lei din partea grupului condus de Ilan Șor pentru campania la funcția de primar al municipiului Bălți; falsificat rapoarte financiare depuse la CEC, declarând donații fictive în valoare de aproximativ 740.000 de lei din partea a 104 persoane; acceptat finanțarea Partidului „Șor” cu circa 195 de milioane de lei din partea grupului condus de Ilan Șor; încercat să influențeze procesul de judecată prin intimidarea judecătorilor și a procurorului de caz.Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025, după ce o instanță a refuzat prelungirea interdicției de a părăsi țara. Ea a fost văzută ulterior la evenimente organizate de Blocul „Victorie” la Moscova.Dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” a fost pornit în ianuarie 2022 și trimis în judecată în iunie 2023. În mai 2025, cercetarea judecătorească a fost finalizată, urmată de dezbaterile judiciare și pronunțarea sentinței de astăzi.
15:40
Jurnalistul Gabriel Călin, reținut pentru 72 de ore. De ce este suspectat Liber TV
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului ai INI,  în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 40 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ.În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor.Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare.
14:00
Primăria Chișinău începe „Curățenia de Toamnă 2025” – apel către locuitori să participe activ Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară, în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025, campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”. Acțiunea are drept scop igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a zonelor verzi și a curților blocurilor, cu sprijinul preturilor de sector, întreprinderilor municipale și al locuitorilor capitalei.Printre măsurile planificate se numără: curățarea mecanizată a străzilor și canalizării pluviale; salubrizarea parcurilor, scuarurilor și cimitirelor; evacuarea frunzelor și a deșeurilor vegetale; igienizarea și suplimentarea containerelor de gunoi; acțiuni de plantare a arborilor și defrișarea celor uscați.Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să se alăture prin acțiuni de voluntariat și prin respectarea regulilor de colectare a deșeurilor. Totodată, instituția reamintește că arderea deșeurilor este strict interzisă și sancționată prin lege.
12:50
Vitalie Florea, după perchezițiile de dimineață: „Ceea ce au căutat, nu au găsit. Nu există și nu au existat astfel de materiale” Liber TV
Bloggerul și politicianul Vitalie Florea, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa guvernării, a anunțat că în această dimineață a avut loc o percheziție la domiciliul său, efectuată de ofițerii de investigații. Florea a ținut să precizeze că nu este reținut și că autoritățile nu au găsit nimic ilegal în locuința sa. „Statutul meu, în dosarul în baza căruia am avut bucuria matinală să interacționez cu organele de ordine, încă nu îmi este clar. Dar cert e faptul că ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă nu s-a găsit, or nu există și nu au existat astfel de materiale”, a declarat el într-un mesaj public. Vitalie Florea a candidat pe poziția a doua în lista electorală a Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, formațiune politică condusă de jurnalistul Gabriel Călin. Liderul acesteia a fost reținut în această dimineață, confirmă Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit instituției, dosarul vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. „Vă urez să aveți parte de încă patru ani fericiți de guvernare PAS. Cum a zis Maia Sandu: ‘Cum veți vota, așa și veți trăi’. Sănătate!”, a mai scris Vitalie Florea pe rețelele sociale. Deocamdată, bloggerul afirmă că va reveni cu detalii suplimentare privind statutul său în acest dosar, însă subliniază că nu există nicio probă care să-l incrimineze.
12:40
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului Liber TV
YouTube va plăti 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump, după ce platforma i-a suspendat contul în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, scrie ȘtirileProTV.ro. YouTube, deţinut de Alphabet, a acceptat să plătească cei 24,5 milioane de dolari pentru a soluţiona un proces intentat de preşedintele SUA, Donald Trump, împotriva companiei din cauza suspendării contului său în urma revoltelor din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, potrivit documentului judiciar prezentat luni.După Meta şi X (fostul Twitter), site-ul de videoclipuri online este un nou exemplu de platformă de social media care ajunge la un acord cu preşedintele american pentru a soluţiona un litigiu. El le-a acuzat că au redus la tăcere în mod ilegal punctele de vedere conservatoare.Trump a dat în judecată şi Twitter, cunoscut acum sub numele de X, şi pe proprietarul Facebook, Meta, precum şi Google, parte a Alphabet, şi pe directorii executivi ai acestora în iulie 2021.Meta şi X au convenit la începutul acestui an să plătească pentru a soluţiona procesele. În conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu YouTube, 22 de milioane de dolari vor fi plătiţi în numele lui Trump către Trust for the National Mall, o organizaţie non-profit care, potrivit documentelor depuse, se dedică construirii unei săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari pe care Trump o amenajează la Casa Albă.Lucrările la clădirea de 8.361,27 de metri pătraţi sunt preconizate a fi finalizate „cu mult înainte” de încheierea mandatului de patru ani al lui Trump, în ianuarie 2029.Suma rămasă va fi acordată altor reclamanţi din acest caz, printre care American Conservative Union, care sponsorizează Conservative Political Action Conference (CPAC, Conferinţa Politică pentru Acţiune Conservatoare), şi autoarea americană Naomi Wolf.YouTube nu a recunoscut nicio încălcare şi nu va face modificări ale produselor sau politicilor în cadrul acordului.Trump nu şi-a pierdut contul de YouTube în 2021, dar i s-a suspendat dreptul de a încărca videoclipuri noi; contul i-a fost restabilit în 2023.În ianuarie, Meta a acceptat să plătească aproximativ 25 de milioane de dolari, iar X a plătit 10 milioane de dolari în februarie pentru a soluţiona procese similare intentate de Trump.Înţelegerea cu Meta a alocat 22 de milioane de dolari pentru un fond destinat viitoarei biblioteci prezidenţiale a lui Trump din Miami, Florida.
12:30
UE alocă 2 miliarde de euro pentru dronele Ucrainei: Ursula von der Leyen anunță sprijin militar și tehnologic Liber TV
Uniunea Europeană va aloca Ucrainei 2 miliarde de euro pentru producția de drone, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea unei ședințe dedicate securității, desfășurată la Bruxelles. „Dacă în continuare considerăm că Ucraina este prima noastră linie de apărare, trebuie să-i întărim sprijinul militar. De aceea, am convenit cu Ucraina ca acum să fie investite 2 miliarde de euro în producția de drone”, a declarat von der Leyen. Fondurile vor fi direcționate pentru consolidarea capacităților de apărare ale Kievului, dar și pentru dezvoltarea unor tehnologii de vârf care, potrivit șefei Comisiei Europene, vor aduce beneficii și Uniunii Europene. „Aceasta permite Ucrainei să se dezvolte și să-și folosească întregul potențial, iar UE să profite de pe urma acestei tehnologii”, a subliniat von der Leyen. În paralel, Bruxelles-ul lucrează la un nou mecanism de sprijin financiar pentru Ucraina, prin folosirea activelor rusești înghețate. Conceptul vizează crearea unui „credit reparațional”, care va fi rambursat în momentul în care Kievul va primi despăgubiri de la Moscova pentru daunele provocate de război. Pe 26 septembrie, Comisia Europeană a propus oficial ca 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate să fie utilizate pentru finanțarea acestui mecanism, măsură ce a primit deja sprijin politic din partea statelor membre UE.
12:10
Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md Liber TV
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții și de a desfășura activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale, pe o perioadă de 5 ani. Potrivit materialelor cauzei, inculpatul a înșelat mai multe persoane prin intermediul site-ului 999.md, unde publica în mod repetat anunțuri privind vânzarea sau importul unor automobile la prețuri atractive. În fiecare caz, acesta încasa sume considerabile ca avans sau împrumut, însă nu își respecta promisiunile. Pentru a crea aparența de legalitate, folosea contracte și recipise, inclusiv acte notariale, fără a avea însă intenția reală de a livra bunurile promise. Valoarea totală a prejudiciului cauzat victimelor depășește 250.000 de lei. Judecarea cauzei a avut loc în lipsa inculpatului, ultimul fiind anunțat în căutare. Acesta nu este la prima abatere penală, fiind anterior condamnat pentru furt, tâlhărie și alte fapte. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile de la pronunțare.
11:50
ULTIMA ORĂ! Semnale de criză economică: exporturile prăbușite și industriile cheie în declin trag în jos PIB-ul Moldovei Liber TV
Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată că economia Republicii Moldova se confruntă cu semnale tot mai clare de criză, în ciuda unor mici creșteri în anumite sectoare. Exporturile – prăbușire istorică Cea mai mare lovitură pentru Produsul Intern Brut (PIB) vine din comerțul extern. Exporturile de bunuri și servicii au scăzut cu 6,2%, în timp ce importurile au crescut cu 16,2%. Această balanță negativă a generat o contribuție devastatoare: -11,3% la PIB. Industrii cheie în regres Mai multe domenii vitale pentru economie au intrat pe minus:  • Tranzacții imobiliare: -4,6% (impact: -0,4% asupra PIB);  • Industria prelucrătoare: -3,4% (impact: -0,3%);  • Agricultura: -6,1% (impact: -0,2%);  • Activități profesionale și științifice: -10,2% (impact: -0,2%). Aceste scăderi arată că atât producția industrială, cât și agricultura și piața imobiliară – piloni tradiționali ai economiei – se clatină serios. Unde s-au văzut mici creșteri Câteva sectoare au reușit să atenueze declinul:  • Construcțiile (+7,8%),  • Producția și furnizarea de energie (+9,6%),  • Informații și comunicații (+2,0%),  • Comerțul (+0,6%). Totuși, contribuția lor pozitivă a fost insuficientă pentru a compensa pierderile majore. Consum pe datorie Creșterea PIB în prima jumătate a anului a fost susținută artificial de:  • Consumul populației (+4,2%), care are o pondere uriașă de 85,8% în PIB;  • Formarea brută de capital fix (+25,3%). Cu alte cuvinte, economia a fost „ținută în viață” de consumul intern și investiții, în timp ce exporturile – motorul sănătos al creșterii – s-au prăbușit. Deși datele arată o creștere modestă a PIB, realitatea indică o direcție alarmantă: exporturile scad, industriile cheie intră în recesiune, iar economia devine tot mai dependentă de consumul intern și importuri. Toate acestea sunt semnale că Republica Moldova se îndreaptă spre o mare criză economică.
11:20
(VIDEO) 31 de persoane reținute la protestul de ieri din fața Parlamentului. Poliția: „Atragerea minorilor în asemenea acțiuni este ilegală” Liber TV
În contextul protestului organizat ieri în fața Parlamentului, Poliția anunță că 31 de persoane, majoritatea provenite din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit instituției, în urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru diverse abateri, inclusiv:  • „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”;  • „Huliganism”;  • „Neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare și instruire a copilului”, sancțiune aplicabilă reprezentanților legali ai minorilor prezenți la manifestație. Poliția precizează că toate acțiunile desfășurate au respectat cadrul legal, scopul principal fiind prevenirea incidentelor, menținerea ordinii publice și protejarea siguranței cetățenilor. „Poliția respectă dreptul la întruniri pașnice și la liberă exprimare, însă aceste drepturi trebuie exercitate în limitele prevăzute de lege. Reamintim că atragerea minorilor în asemenea acțiuni este ilegală”, se arată în comunicatul instituției.﻿
11:00
SURSE: Bloggerii Gabriel Călin și Vitalie Florea ar fi fost reținuți de oamenii legii în urma perchezițiilor de azi dimineața Liber TV
Jurnalistul Gabriel Călin, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, ar fi fost reținut în urma unor percheziții desfășurate în dimineața zilei de 30 septembrie. Potrivit oamenilor legii, descinderile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pentru pretinsa finanțare ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Surse citate de Zdg.md susțin că perchezițiile îl vizează și pe Vitalie Florea, numărul II pe lista electorală a UCSM.Gabriel Călin a preluat conducerea UCSM în 2025. IGP a anunțat că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
09:50
Marina Tauber urmează să afle astăzi sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului Partid „Șor” Liber TV
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va pronunța astăzi, la ora 16:00, sentința în dosarul deputatei Marina Tauber, acuzată de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic, falsificarea rapoartelor financiare și imixtiune în actul de justiție.Potrivit acuzațiilor, Tauber ar fi primit fonduri din partea unui grup criminal organizat pentru a finanța activitatea Partidului „Șor”. În cadrul dezbaterilor finale, desfășurate pe 11 iulie, procurorii au cerut o pedeapsă de 13 ani de închisoare, interdicția de a deține funcții publice sau politice timp de cinci ani, precum și confiscarea a 85 de milioane de lei în folosul statului.Totodată, reprezentanții acuzării au solicitat ca Marina Tauber să fie anunțată în căutare internațională, după ce aceasta a părăsit Republica Moldova la începutul anului. Pe 7 ianuarie, ea a zburat spre Turcia, la câteva zile după ce judecătoarea Olga Bejenari i-a permis să părăsească țara. De atunci, Tauber nu s-a mai prezentat la nicio ședință de judecată.
29 septembrie 2025
16:40
Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina zob într-un stâlp Liber TV
Un tânăr a scăpat cu viață, după ce mașina cu care se deplasa s-a izbit violent într-un stâlp. Accidentul a avut loc în noapte de duminică spre sâmbătă, 27 spre 28 septembrie, în jurul orei 01:21, pe strada „Șoseaua Muncești” din sectorul Botanica al capitalei, scrie PulsMedia.Md.Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 19 ani, care se deplasa la volanul unui automobil de marca Mazda 6 cu viteză excesivă. Acesta ar fi refuzat să oprească la semnalul unui agent de patrulare al INSP și a forțat pedala de accelerație.Din cauza vitezei excesive, într-o curbă acesta a pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un stâlp de pe acostament.În urma impactului, mașina a fost transformată într-un morman de fiare contorsionate, iar șoferul a fost descarcerat și transportat la spital în stare gravă fiind internat în secția de reanimare.
13:20
Vlad Filat, după alegeri: „PAS a obținut o majoritate fragilă prin intimidări și manipulare. Schimbarea reală vine din eșalonul doi al politicii” Liber TV
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a venit cu o analiză amplă după alegerile parlamentare din 28 septembrie, criticând dur modul în care s-a desfășurat scrutinul și modul în care PAS a obținut majoritatea parlamentară. Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, PLDM susține că procesul electoral a fost marcat de „teroare informațională, intimidări instituționale și manipulare mediatică”, ceea ce ar fi compromis iremediabil concurența politică. „Republica Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană, dar a păstrat monopolul PAS asupra instituțiilor statului, perpetuând statul clientelar construit pe durata mandatului precedent. (…) PAS a smuls o nouă majoritate parlamentară prin manipulare, fobii și distrugerea oricărei concurențe politice. Dreapta politică a fost spulberată de teroarea informațională și de intimidările instituționale”, a declarat Vlad Filat. Critici la adresa instituțiilor statului Fostul premier acuză că poliția, SIS, CEC și justiția au acționat concertat pentru a limita competiția și a bloca accesul altor partide în campanie. „PLDM a fost exclus arbitrar din competiție prin decizii administrative. Această excludere nu a lovit doar în PLDM ca formațiune, ci direct în dreptul fundamental al cetățenilor de a-și exprima opțiunea liberă”, a subliniat Filat. Potrivit acestuia, în Republica Moldova s-a consolidat un „deep state” care transformă instituțiile publice într-un „instrument de menținere a puterii”, prin justiție selectivă, poliție folosită ca mijloc de intimidare și mass-media transformată în „portavoce guvernamentală”. Schimbarea politică, venită din eșalonul doi Analiza post-electorală a lui Filat arată că, deși PAS și Blocul Patriotic au acumulat împreună peste 70% din voturi, adevărata noutate a scrutinului este ascensiunea partidelor din eșalonul doi. Astfel, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă au trecut pentru prima dată pragul electoral, mobilizând întreaga creștere a participării (+126.000 alegători față de 2021). „Democrația Acasă este surpriza scrutinului. Imaginea de opozanți veritabili ai guvernării și sprijinul politic venit din partea AUR România și a lui George Simion au transformat o șansă într-un rezultat concret”, notează Filat. „PAS a obținut o victorie numerică, dar a pierdut perspectiva” În opinia liderului PLDM, rezultatul final arată că PAS a obținut o majoritate fragilă, dependentă de resurse administrative și sprijin extern, dar nu a reușit să convingă electoratul proeuropean. „Mobilizarea suplimentară de 8,5% a mers exclusiv către partidele de alternativă, nu către PAS sau Blocul Patriotic. Acesta este un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică sistemică”, a subliniat Filat. Concluzia PLDM Deși a fost exclus din competiția electorală, PLDM afirmă că va face din reconstrucția dreptei politice o prioritate, cu obiectivul de a „elibera statul din mâinile deep state-ului” și de a reda cetățenilor încrederea în democrație. „Alegerile din 2025 au consfințit două tabere: partidele sistemice – PAS și Blocul Patriotic – și partidele ne-sistemice – Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Electoratul a transmis un mesaj clar: modelul binar guvernare vs. opoziție nu mai funcționează. Societatea vrea schimbarea clasei politice”, a concluzionat Vlad Filat.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.