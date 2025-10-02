Rusia a atacat din nou Odesa cu drone: un depozit feroviar lovit, doi răniți și un incendiu puternic

Liber TV, 2 octombrie 2025 12:00

În noaptea de 2 octombrie, armata Federației Ruse a lansat un nou atac cu drone asupra Odesei, vizând infrastructura feroviară a „Ukrzaliznytsia”. Un depozit feroviar a fost lovit direct, iar în urma exploziei un mecanic de locomotivă a fost rănit. Potrivit autorităților, și un locuitor al orașului a suferit răni după ce locuința sa a fost avariată. Alarma aeriană în regiunea Odesa a fost anunțată în jurul orei 02:00. La scurt timp, locuitorii au raportat explozii și un incendiu de proporții. Incendiul, declanșat în zona depoului, a fost lichidat de peste 50 de pompieri cu sprijinul a mai mult de zece unități de tehnică specială. „Încă o noapte grea pentru Ucraina. Au fost atacuri masive asupra Odesei și regiunii, asupra regiunii Kiev – zeci de drone trimise împotriva localităților pașnice. Au fost lovite și regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie”, a declarat vicepremierul pentru reconstrucție, Oleksii Kuleba. Acesta a confirmat că atacul a vizat depoul feroviar din Odesa, unde un mecanic a fost rănit de schije. Totodată, au fost raportate lovituri asupra infrastructurii feroviare din nordul Ucrainei, în apropierea graniței, inclusiv la Konotop. Din cauza atacurilor, unele trenuri de pe direcțiile Cernihiv și Sumî circulă cu întârzieri. Cu toate acestea, „Ukrzaliznytsia” a anunțat că, după verificări de siguranță, toate garniturile și-au reluat circulația. Reprezentanții Serviciului pentru Situații de Urgență din Odesa au precizat că, pe lângă depou, au fost avariate acoperișul și ferestrele unui imobil rezidențial. Amintim că pe 27 septembrie, infrastructura feroviară din regiunea Odesa a fost de asemenea vizată de drone rusești. Atunci au fost raportate întârzieri semnificative ale trenurilor, însă fără victime.

Acum 2 ore
11:10
CNA și procurorii desfășoară percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu. Este vizată Societatea pe Acțiuni „Edilitate” Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional premeditat, în complicitate cu alte persoane aflate în curs de identificare. Scopul acțiunilor ilegale ar fi fost devalizarea patrimoniului întreprinderii și preluarea controlului asupra acesteia prin încheierea abuzivă a unui contract de societate civilă cu o entitate juridică administrată indirect tot de către aceștia. Ca urmare a acestor acțiuni, active importante ale societății au fost transmise ilegal către persoana juridică respectivă, inclusiv cariera de extragere a zăcământului de calcar brut din Ghidighici, în valoare totală de peste 4,5 milioane de lei. Doar din exploatarea zăcământului de calcar, prejudiciul estimativ provocat SA „Edilitate”, în perioada iunie 2024 – prezent, este de aproximativ 1,6 milioane de lei. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală.
10:40
(VIDEO) Cererea de suspendare a Partidului „Moldova Mare”, pe masa magistraților. Formațiunea Victoriei Furtună: „O campanie murdară împotriva opoziției” Liber TV
Curtea de Apel Centru examinează astăzi, 2 octombrie, cererea Ministerului Justiției de suspendare a activității Partidului Politic „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună. Autoritățile susțin că formațiunea ar fi succesoarea fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional, și că ar fi beneficiat de finanțări ilegale provenite din Federația Rusă. Ședința a început la ora 09:00, dar după aproximativ 30 de minute, instanța a dispus o pauză până la ora 14:00, pentru ca avocații apărării să poată prezenta contra-probe. Avocații apărării: „Categoric nu a fost finanțat de Șor” Igor Hlopețchi, avocatul apărării, a respins acuzațiile formulate de Ministerul Justiției, afirmând că acestea sunt „nefondate” și nu se sprijină pe probe concrete. Potrivit lor, etichetarea „Moldova Mare” drept continuatoare a Partidului „Șor” ar fi doar o construcție juridică forțată, fără bază reală. Într-o declarație oficială, lidera partidului, Victoria Furtună, a calificat demersul Ministerului Justiției drept o încercare de a elimina opoziția politică prin mijloace administrative și campanii de discreditare: „Fără probe, fără logică, dar cu multă frică: o campanie murdară împotriva Partidului Politic Moldova Mare. Asistăm la o campanie în care tot ceea ce nu s-a putut demonstra, s-a presupus. Tot ceea ce a rămas ‘neacoperit’ în spațiul mediatic a fost automat atribuit nouă – acțiuni care nu ne aparțin, voci care nu ne reprezintă și persoane complet străine de partidul nostru, dar etichetate în mod convenabil drept ‘afiliate’.” Furtună a subliniat că instituțiile statului ar trebui să fie garanți ai neutralității, nu instrumente de presiune politică: „Această construcție artificială nu urmărește adevărul, ci are un singur scop: să creeze imaginea unui pericol, acolo unde există doar opoziție democratică și o alternativă reală pentru viitorul Moldovei. Faptul că instituțiile statului sunt implicate arată disperarea unui regim care se teme de pierderea controlului. Se teme de susținerea populară pe care Moldova Mare o câștigă tot mai clar.” Formațiunea anunță că va continua să lupte pe cale democratică și să respingă acuzațiile pe care le consideră nedrepte: „Repetăm: nu avem nimic de ascuns, dar nici nu vom accepta să ni se pună în spate faptele altora. Vom continua să apărăm democrația, chiar și atunci când suntem ținta unor metode care o subminează.”
10:20
Grav accident la Orhei: patru persoane au ajuns la spital, una dintre victime este angajat la Ministerul Afacerilor Interne Liber TV
Patru persoane au ajuns la spital, după ce vehiculele cu care se deplasau au fost implicate într-un grav accident. Coliziunea a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, pe traseul R-6, din raionul Orhei. Una dintre victime s-a dovedit a fi angajat la Ministerului Afacerilor Interne, scrie Pulsmedia.md.Potrivit datelor preliminare, accidentul s-a produs după ce șoferița unui automobil de marca Toyota, în vârstă de 23 de ani, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed în urma ploii, iar mașina a derapat și a intrat pe contrasens.În urma incidentului, Toyota s-a izbit violent într-o camionetă de marca Mercedes, condusă de un bărbat de 34 de ani, care se deplasa regulamentar.Ca rezultat, ambele vehicule au fost grav avariate, iar patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale: ambii șoferi, dar și doi pasageri din automobilul Toyota, de 19 ani și respectiv 24 de ani, ultimul fiind polițist în cadrul IP Telenești.
Acum 24 ore
17:40
Ministerul Justiției cere suspendarea activității partidului „Moldova Mare”. Care sunt motivele invocate Liber TV
Ministerul Justiției (MJ) a cerut instanței măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Autoritatea solicită judecătorilor să limiteze activitatea formațiunii, până când va exista decizia privind restricționarea activității pentru 12 luni. Chestiunea urmează să fie examinată pe 2 octombrie, începând cu ora 9:00, scrie Realitatea.md. Solicitarea de chemare în judecată a partidului a fost înaintată de Ministerul Justiției după o sesizare a Comisiei Electorale Centrale, fiind constatate încălcări grave privind finanțarea formațiunii.Potrivit CEC, partidul „Moldova Mare” ar fi utilizat bani transferați din Rusia prin intermediul băncii PSB, asociată cu Ilan Șor. Legislația legislației în vigoare, se interzice categoric finanțarea externă, directă sau indirectă. „Legătura stabilită dintre Partidul Politic „Moldova Mare”, Promsvyazbank și grupul „Șor” reprezintă un caz de finanțare externă ilegală. Totodată, acțiunile sunt o amenințare la adresa securității statului și afectează integritatea procesului electoral”, transmite Serviciul de presă al MJ.Anterior, partidului „Inima Moldovei”, fondat de Irina Vlah, i-a fost limitată activitatea până la pronunțarea deciziei de restricționare a activității pentru 12 luni, la solicitarea MJ. Urmare a hotărârii, formațiunea nu a putut candida la parlamentare, fiind parte a Blocului Electoral Patriotic.
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și cu Președintele Senatului, Mircea Abrudean: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu Uniunea Europeană până în 2028” Liber TV
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat în vizită la București, a avut întrevederi cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și cu Președintele Senatului, Mircea Abrudean. Discuțiile au vizat rezultatele recentelor alegeri parlamentare, proiectele de dezvoltare economică, sociale, educaționale și culturale desfășurate în Republica Moldova cu sprijinul României, susținerea constantă oferită de statul român în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.„Am discutat despre rezultatele alegerilor și votul istoric al moldovenilor prin care au spus clar că locul Moldovei este în marea familie europeană. Ne așteaptă un drum dificil, dar suntem hotărâți să muncim și să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Igor Grosu.Șeful legislativului și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant pe care îl oferă necondiționat România Republicii Moldova. „Am convenit ca în următorii ani să ducem relațiile noastre la un nivel fără precedent, în special pe infrastructură, energie și schimb de capital. Sunt proiecte concrete care vor aduce dezvoltare economică și bunăstare pe ambele maluri ale Prutului”, a menționat Președintele Parlamentului.În cadrul discuțiilor Igor Grosu a reiterat că România este unul dintre cei mai mari susținători ai parcursului european al Republicii Moldova. „Ne bucurăm că România ne este alături și știm că experiența ei este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu Uniunea Europeană până în 2028 și să fim cât mai curând împreună în marea familie europeană”, a subliniat Președintele Parlamentului.În această seară, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs la un eveniment dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României.
15:10
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 5 ani de închisoare Liber TV
La data de 1 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoarepe un termen de 5 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și i-a privat de dreptul de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și de a fi membri ai partidelor politice, pentru o perioadă de 4 ani. De asemenea, a fost dispusă confiscarea de la președintele organizației teritoriale Soroca a fostului Partid Politic „Șor” suma de aproximativ 9,7 milioane de lei, iar de la președintele  organizației teritoriale Cimișlia aproximativ 3 milioane de lei. Totodată, din motiv că nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței, le-a fost înlocuită măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara cu arestul preventiv, fiind anunțați în căutare. Instanța a menținut sechestrul aplicat pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală. Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate, inculpații, în calitate de președinți ai Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23.01.2024), ar fi acceptat cu bună știință, în perioada iulie – octombrie 2022, finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în suma totală de aproximativ 12,7 milioane de lei. Aceste mijloace financiare ar fi fost utilizate pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate (în plic) membrilor oficiilor teritoriale. Inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul procesului. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
13:00
SUA intră pentru prima dată în ultimii șapte ani în „shutdown”: sute de mii de angajați federali trimiși în concediu forțat Liber TV
Statele Unite au intrat într-un nou „shutdown” guvernamental, după ce Congresul nu a reușit să adopte un proiect de lege privind finanțarea instituțiilor federale înainte de începerea noului an fiscal, relatează Bloomberg. Este a treia oprire parțială a guvernului în timpul președinției lui Donald Trump. Negocierile dintre republicani și democrați au eșuat din cauza disputelor privind subvențiile pentru asigurările medicale. Democrații au cerut ca acestea să fie incluse în bugetul temporar, însă republicanii au refuzat. „Ei trebuie să elibereze ostaticii”, a declarat liderul majorității republicane din Senat, John Thune. În replică, liderul democraților, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Donald Trump că „folosește americanii ca pe niște pioni”. Impactul economic: 400 milioane $ pierderi pe zi Aproximativ 750.000 de funcționari federali au fost trimiși în concedii fără plată, ceea ce generează pierderi salariale de circa 400 milioane de dolari pe zi, potrivit estimărilor. În plus, alți 150.000 de angajați urmează să fie concediați începând cu 1 octombrie prin programe de plecare anticipată. Economiștii avertizează că, dacă blocajul va dura trei săptămâni, rata șomajului ar putea crește de la 4,3% la 4,7%. În timpul celui mai lung „shutdown” din istoria SUA (2018-2019), economia americană a pierdut aproximativ 11 miliarde de dolari, dintre care 3 miliarde nu au mai fost recuperați. Totodată, întreruperea activității guvernului blochează publicarea unor date economice cruciale, inclusiv raportul privind ocuparea forței de muncă, complicând deciziile Federal Reserve cu privire la politica monetară. Servicii afectate și servicii care continuă  • Apărare și securitate: armata și poliția de frontieră își continuă activitatea, însă o parte din personalul civil este trimis în concediu.  • Diplomație: ambasadele SUA rămân deschise, dar majoritatea programelor politice și granturilor sunt suspendate.  • Plăți sociale: pensiile și alocațiile pentru persoanele cu dizabilități continuă să fie distribuite.  • Transport: controlul zborurilor rămâne activ, dar programele administrative sunt suspendate.  • Sănătate: FDA oprește examinarea noilor cereri pentru medicamente, iar CDC reduce activitățile de monitorizare.  • NASA: 80% din angajați sunt trimiși acasă, dar programele pentru ISS și „Artemis” continuă.  • Justiție și poștă: instanțele funcționează temporar pe rezerve financiare, iar oficiile poștale rămân deschise. Piețele financiare reacționează Incertitudinea legată de „shutdown” a dus la creșterea prețului aurului la un nou record, peste 3.860 dolari/uncie. În același timp, randamentele obligațiunilor americane au scăzut, iar dolarul s-a depreciat, ceea ce a stimulat și mai mult cererea pentru metale prețioase. Pentru a pune capăt blocajului, republicanii trebuie să obțină sprijinul a cel puțin opt senatori democrați. Până în prezent, niciuna dintre tabere nu a dat semne că ar fi dispusă să cedeze.
12:50
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă Liber TV
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a deține funcții publice pe un termen de 5 ani. În vederea executării pedepsei, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă - arestul preventiv, fiind anunțat în căutare. Inculpatul a fost recunoscut vinovat și de comiterea depășirii atribuțiilor de serviciu, însă a fost liberat de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Acțiunea civilă înaintată de părțile vătămate în partea pretențiilor materiale și morale a fost admisă, cuantumul urmând a fi decis de instanța civilă. Conform probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada mai-iunie 2012, inculpatul, care deținea funcția de primar al comunei Băcioi, împreună cu o rudă, ar fi pretins prin estorcare de la doi cetățeni cedarea a două loturi de teren, în schimbul eliberării certificatului de adresă necesar conectării la rețeaua de energie electrică. În urma acestor acțiuni, terenurile, cu o valoare totală de 757 376 de lei, ar fi fost transmise către terți, iar la indicația fostului primar ar fi fost vândute rudei sale, cauzând un prejudiciu material în proporții deosebit de mari. Ruda acestuia, de asemenea inculpată în dosar, a fost achitată, întrucât nu s-a constatat existența infracțiunii. Ulterior, în perioada aprilie–mai 2015, fostul primar ar fi înstrăinat ilegal un teren agricol cu suprafața de 8 hectare, proprietate a comunei, fără aprobarea consiliului local și fără organizarea unei licitații publice, așa cum prevede legea. Prin această schemă, terenul, care avea o valoare reală de aproximativ 680 000 de lei, ar fi fost vândut la un preț de doar 350 000 de lei, ceea ce a generat un prejudiciu în proporții deosebit de mari Primăriei comunei Băcioi. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Anterior, fostul primar a mai fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru infracțiuni similare.
12:40
Influencerul „Nanu Danu”, reținut de INI și PCCOCS în urma unei plângeri depuse de Patric Hanganu privind escrocheria cu automobile Liber TV
Un tânăr a fost reținut în această dimineață de către ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, fiind bănuit de crearea unei scheme de escrocherie cu automobile, susțin sursele PulsMedia.MD.Astfel, potrivit surselor ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca Nanu Danu. Acesta este acuzat că ar fi înșelat mai multe persoane cu sume considerabile de bani, după ce i-ar fi convins să investească într-o schemă financiară falsă, de import a automobilelor în R.Moldova, cu promisiunea unor câștiguri lunare de 5-10%.Aceleași surse menționează că la baza cauzei penale ar fi stat o plângere depusă de interpretul Patric Hanganu, prin avocatul său Sorin Guzgan, după ce artistul ar fi fost înșelat de aproximativ 25 000 de euro.Pe lângă plângerea lui Hanganu, au fost și alte persoane care au sesizat despre aceeași situație.
Ieri
12:10
Reuters: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecția flancului estic al NATO Liber TV
România intenționează să lanseze rapid, pe teritoriul său, producția de drone defensive în parteneriat cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu într-un interviu acordat Reuters. Potrivit oficialului român, discuțiile cu Ucraina au început încă înaintea incidentelor recente, când mai multe incursiuni aeriene au fost atribuite Rusiei în regiune. „Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. De aceea, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a declarat Oana Țoiu, citată de Reuters. Ea a subliniat că România „are capacitatea de a face acest lucru rapid”, menționând că discuțiile au fost accelerate pe fondul creșterii tensiunilor cu Moscova. În ultimele săptămâni, Estonia a acuzat Rusia că a trimis avioane de luptă în spațiul său aerian, iar avioane NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a raportat, la rândul său, că avioanele sale de vânătoare erau aproape să intercepteze o dronă care intrase în spațiul său aerian. Deși Rusia susține că nu a vizat și nu intenționează să vizeze state NATO sau UE, preocupările de securitate cresc pe flancul estic. Uniunea Europeană sprijină ideea unei așa-numite „ziduri de drone” pentru protejarea regiunii. În același interviu, Oana Țoiu a confirmat că România a aprobat suplimentarea prezenței trupelor americane pe teritoriul său, pentru a sprijini operațiuni de realimentare în Orientul Mijlociu. România, care găzduiește deja un număr important de trupe americane, plănuiește investiții de peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru a-i extinde capacitatea la 10.000 de militari români și aliați. Un oficial al apărării din SUA, citat de Reuters, a declarat: „Statele Unite coordonează în mod constant cu aliații și partenerii, inclusiv România, pentru a proteja personalul, interesele și forțele americane din regiune și pentru a contribui la descurajarea și apărarea colectivă a NATO, din ce în ce mai mult condusă de europeni.”
11:50
(VIDEO) O avocată de 54 de ani, reținută pentru 72 de ore, după ce a transmis droguri clientului său chiar în penitenciar Liber TV
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu angajații Penitenciarului nr.11 Bălți și procurorii PCCOCS- oficiul Nord, au reținut o avocată din Bălți, în timp ce transmitea droguri clientului său din Penitenciar. Femeia de 54 de ani a fost prinsă chiar în sala de întrevederi cu clientul său, un bărbat de 34 de ani, aflat în detenție. În timpul controlului, asupra deținutului a fost găsită o seringă din plastic ce conținea 43 de jumătăți de pastile albe, cu substanțe psihotrope de tip Subutex.Ulterior, în celula deținutului, au fost depistate și ridicate un telefon mobil și mai multe cartele SIM, iar la domiciliul avocatei - un dispozitiv pentru consum de droguri, cartele SIM și stickuri de memorie.Femeia a fost reținută pentru 72 de ore și este cercetată pentru circulația ilegală a drogurilor și transmiterea acestora către persoane aflate în detenție. Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani.﻿
11:40
Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși pe lista PAS, anunță că vor activa ca deputați independenți Liber TV
Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut conform datelor preliminare 55 de mandate la alegerile parlamentare, fracțiunea va pierde doi deputați. Este vorba despre Dinu Plîngău și Stela Macari, care, deși au candidat pe lista PAS, vor activa ca deputați independenți. Informația a fost confirmată de Plîngău pentru Newsmaker.md. „Împreună cu doamna Stela Macari, așa cum a fost înțelegerea în iulie, și cred că deja lucrurile astea au fost clarificate încă atunci când a fost luată decizia Platformei DA de a nu participa în alegeri și a recomandat două persoane pe lista PAS. Atunci a fost o situație în care așa era necesar, de a adopta acea decizie, ca să nu fie dispersare de voturi, să obținem majoritatea parlamentară pro-europeană sigură pentru a asigura stabilitatea politică și continuarea parcursului european. S-a obținut un rezultat frumos. Există continuitate, există perspectiva instituirii unui guvern pro-european și asigurarea continuității proceselor de integrare europeană, dar atât eu, cât și doamna Marcari, nu vom face parte din fracțiunea PAS”, a declarat Plîngău pentru NM. Întrebat dacă va colabora cu PAS, fostul lider al Platformei DA a precizat că va sprijini necondiționat proiectele ce țin de integrarea europeană, dar va analiza separat alte inițiative legislative. „Voturile noastre vor merge necondiționat pentru orice proiect ce ține de integrare europeană. Însă când vor fi dezbătute alte tipuri de proiecte ce vizează politica internă, cum ar fi legate de justiție, de economie, agricultură, fiecare proiect va fi analizat, dezbătut și vom solicita mult mai multă transparență și mult mai multă comunicare cu breslele profesionale interesate de orice proiect de politică internă decât s-a făcut până acum”, a explicat Plîngău. Referitor la o eventuală implicare a foștilor membri ai Platformei DA în viitorul Guvern, Plîngău a evitat să dea un răspuns tranșant, afirmând că discuțiile trebuie să urmeze pașii constituționali. „Până nu are loc validarea mandatelor, până nu se mai calmează spiritele politice și toate celelalte, cred că este foarte prematur să scoatem scaunul înaintea boilor. Eu cred că este mult mai corect să așteptăm de la început validarea mandatelor, după să fie efectuate toate procedurile descrise de Constituție: doamna președintă să invite fracțiunile la consultări, să aibă loc dezbateri, deci așa cum scrie Constituția, cum scrie legea”, a subliniat politicianul pentru Newsmaker.md. Astfel, PAS va începe noul mandat cu 53 de deputați activi în fracțiune, iar Plîngău și Macari vor activa în calitate de independenți, menținând însă sprijinul pentru proiectele pro-europene.
11:10
Observatorii internaționali critică excluderea a două partide din alegeri chiar în ajunul scrutinului: încălcarea standardelor CEDO și OSCE Liber TV
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat aplicarea eficientă și certitudinea juridică, dar și că anularea înregistrărilor concurenților electorali „în ultimul moment” a afectat principiul de incluziune, transmite HotNews.md.De asemenea, observatorii internaționali au stabilit că: „câteva decizii ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la chestiuni controversate au fost luate pe linii partizane, au pus în discuție imparțialitatea sa. Deciziile luate în cele două zile înainte de alegeri privind neeligibilitatea a două partide (Partidul Republican „Inima Moldovei” și Partidul „Moldova Mare”), bazate pe presupuse fapte de finanțare ilegală, au limitat dreptul lor la un remediu efectiv”, „au afectat certitudinea legală a statutului concurenților electorali și au limitat dreptul lor la un remediu efectiv, ceea ce contravine standardelor internaționale. În ceea ce ține de limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, experții au subliniat că „impunerea restricțiilor în privința partidelor politice se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultimă instanță, și trebuie să fie definite în sens restrâns”.Chris Said (Malta, PPE/CD), șeful delegației APCE, a declarat în cadrul conferinței de prezentare a Raportului: „Alegătorii au avut o gamă largă de opțiuni, dar incluziunea a avut de suferit: anularea înregistrării unor candidați în ultimul moment și obstacolele persistente pentru alegătorii de pe malul stâng al Nistrului ar fi putut descuraja unii cetățeni”.Totodată, în Raportul publicat se menționează că: „Modificările recente au înăsprit și mai mult regulile deja stricte și, în unele cazuri, formulate prea general, legate de activitatea partidelor și anularea înregistrării acestora. Merită de notat faptul că au fost interzise blocurile camuflate, dar și partidele succesoare ale partidelor declarate neconstituționale, și a fost permisă, în unele cazuri fără preaviz, suspendarea temporară a unui partid (Partidul Republican „Inima Moldovei”) în timpul campaniei electorale în baza unei decizii a Curții de Apel Chișinău (CAC). Constituționalitatea acestor ultime prevederi legale a fost de două ori contestată fără succes”. „Deși asemenea măsuri au precedente în unele sisteme legislative din Europa, impunerea restricțiilor în privința partidelor politice se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultima instanță, și trebuie să fie definite în sens restrâns, să urmeze un scop legitim (cum ar fi protecția principiilor democratice sau drepturilor fundamentale), și să fie proporțională și necesară pentru asigurarea democrației…”, se spune în document.În context se face referire la Opinia de urgență a ODIHR și la art. 50 din Liniile directoare ale OSCE/ODIHR și ale Comisiei de la Veneția din 2020 privind reglementarea partidelor politice: „Necesitatea restricțiilor trebuie să fie bine ponderată. Limitarea aleasă trebuie să reprezinte o măsură proporțională și cât mai puțin intruzivă pentru atingerea scopului respectiv”. În continuare, Avizul comun al ODIHR și al Comisiei de la Veneția privind proiectul Codului Electoral prevede că „ar trebui revizuite temeiurile pentru anularea înregistrării candidaților, și asemenea măsuri ar trebui să fie aplicate ca o ultimă soluție doar pentru cele mai grave încălcări care nu pot fi remediate în orice alt mod”.Cu referire la hotărârile de anulare a înregistrării celor două partide din cursa electorală, în ultimul moment, în Raport se spune: „Ținand cont de momentul în care acestea au intervenit, acțiunile legate de eligibilitatea celor două partide au afectat certitudinea legală a statutului concurenților electorali și au limitat dreptul lor la un remediu efectiv, ceea ce contravine standardelor internaționale”, făcându-se referire, totodată, la Art. 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, „Dreptul la un remediu efectiv”, care prevede că „Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale”. Art. 5.10 din Documentul de la Copenhaga al OSCE din 1990 cere țărilor participante să se asigure că „fiecare persoană dispune de un mijloc efectiv de redresare împotriva deciziilor administrative, pentru a garanta respectarea drepturilor fundamentale și a asigura integritatea legală”. Hotărârea CEDO în cauza Abil v. Azerbaidjan (5 martie 2020) stabilește că „pentru a preveni descalificarea arbitrară a candidaților, procedurile naționale relevante ar trebui să includă garanții suficiente care protejează candidații de acuzații abuzive și neîntemeiate de comportament electoral necorespunzător, iar deciziile de descalificare ar trebui să se bazeze pe dovezi solide, relevante și suficiente ale comportamentului respectiv”.Misiunea internațională de observare a alegerilor parlamentare din Moldova a inclus în total 415 observatori din 50 de țări, dintre care 269 experți și observatori pe termen lung și scurt din partea ODIHR, 108 parlamentari și membri ai personalului AP OSCE, 24 din partea APCE și 14 din partea PE.
11:00
Ambasada SUA la Chișinău: contul oficial de Facebook nu va mai fi actualizat regulat din cauza suspendării alocărilor bugetare Liber TV
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a anunțat că pagina sa oficială de Facebook nu va mai fi actualizată constant, pe fondul suspendării alocărilor bugetare la nivel federal în SUA. În perioada următoare, vor fi publicate doar mesaje urgente ce țin de siguranța și securitatea cetățenilor. Potrivit comunicatului, serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor vor continua „în măsura în care situația o permite”, atât în SUA, cât și la ambasadele și consulatele americane din străinătate. Pentru mai multe informații despre regimul operațional, cetățenii sunt îndemnați să consulte site-ul oficial travel.state.gov. Anunțul vine în contextul în care relațiile dintre Republica Moldova și Statele Unite au cunoscut o deteriorare vizibilă după venirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump. Până în prezent, Washingtonul nu a desemnat un ambasador la Chișinău, ceea ce alimentează percepția unei răciri a dialogului diplomatic dintre cele două state. În aceste condiții, activitatea Ambasadei SUA în Republica Moldova este limitată la nivel de funcții consulare și comunicare de criză, iar incertitudinea privind politica externă americană continuă să planeze asupra relațiilor bilaterale.
10:30
(FOTO) Tragedie la Odesa după un potop devastator: 9 morți, printre care un copil Liber TV
O adevărată catastrofă naturală a lovit orașul Odesa și regiunea înconjurătoare, unde ploile torențiale din noaptea de 30 septembrie au făcut ravagii. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (GSChS), 9 persoane și-au pierdut viața, printre care și un copil. Salvatorii intervin de aproape 24 de ore pentru a lichida consecințele inundațiilor. Până acum au fost salvate 362 de persoane și evacuate 227 de vehicule blocate de ape. Din păcate, printre victime se află și o tânără dispărută, al cărei corp a fost găsit în dimineața zilei de 1 octombrie. La operațiunile de căutare au participat inclusiv psihologi ai serviciului de urgență. În total, la misiunile de salvare sunt antrenați 255 de pompieri și 68 de unități de tehnică specială. Printre cei salvați se numără pasagerii a șapte autobuze, inclusiv unul de cursă internațională. Primăria Odesa a anunțat că în doar șapte ore a căzut aproape dublul normei lunare de precipitații – 94 mm de ploaie. Străzi întregi au fost inundate, iar infrastructura municipală grav avariată. Două stații de pompare a apelor uzate au fost scoase din funcțiune, una dintre ele fiind complet inundată, ceea ce a dus la oprirea temporară a circulației în zona Peresypi. Mii de oameni au rămas blocați la locurile de muncă și nu au putut ajunge acasă, iar mulți șoferi au fost nevoiți să își abandoneze mașinile pentru a-și salva viața. Autoritățile au cerut proprietarilor să își recupereze cât mai rapid autoturismele abandonate pe carosabil. Potrivit meteorologilor ucraineni, fenomenul a fost încadrat la cod roșu de pericol, după ce în regiune s-a înregistrat o cantitate record de precipitații. Aproape 24.000 de gospodării au rămas fără energie electrică.
10:20
Avertisment privind situația critică la centrala nucleară de la Zaporojie: IAEA intervine, Kiev acuză Rusia de riscuri nucleare Liber TV
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) colaborează cu ambele părți implicate în războiul din Ucraina pentru a restabili cât mai rapid alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. Anunțul a fost făcut de directorul general al agenției, Rafael Grossi, citat de Reuters. Declarația survine pe fundalul avertismentelor lansate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a descris situația drept „critică”, în condițiile în care atacurile rusești ar împiedica restabilirea liniilor electrice esențiale pentru răcirea reactoarelor și evitarea unui potențial dezastru nuclear. „Deja a șaptea zi – și, apropo, niciodată nu a mai fost așa – centrala nucleară Zaporojie se află într-o situație de avarie. Din cauza atacurilor rusești, stația este deconectată de la rețea și funcționează pe baza generatoarelor diesel. Aceasta este o situație excepțională și extrem de periculoasă”, a declarat Zelenski, menționând că unul dintre generatoare ar fi ieșit din funcțiune. În paralel, experții ucraineni avertizează asupra unor riscuri majore. Inginerul nuclear Oleg Korikov a subliniat că rezervele de motorină și durata de funcționare a generatoarelor rămân incerte, iar deteriorarea liniilor electrice, combinată cu lipsa accesului specialiștilor ucraineni pentru reparații, ar putea duce la un scenariu catastrofal. Pe de altă parte, specialistul în energie Mihail Șuster a respins speculațiile privind un posibil „scenariu Fukushima” la Zaporojie. Potrivit acestuia, chiar și în cazul unei avarii complete a generatoarelor diesel, reactoarele nu ar reprezenta un pericol imediat, întrucât nivelul de energie reziduală este scăzut, iar răcirea combustibilului nuclear ar putea fi asigurată prin procese pasive, pe termen de câteva săptămâni. În acest context, autoritățile de la Kiev solicită comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Rusiei pentru a permite restabilirea alimentării cu energie electrică și pentru a preveni riscul unei catastrofe nucleare de proporții.
10:20
IGSU: Nu există riscuri de contaminare radioactivă în Republica Moldova după incidentul din Ucraina Liber TV
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță populația că pe teritoriul Republicii Moldova nu există riscuri de contaminare radioactivă, după incidentul produs la o centrală nucleară din sudul Ucrainei. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), structură aflată sub egida ONU, în urma atacului s-a format un crater și au fost avariate parțial structura centralei și o linie electrică regională. Totuși, siguranța nucleară nu a fost afectată. Reactoarele centralei sunt oprite, nivelurile de radiație sunt normale, iar generatoarele de urgență au combustibil pentru aproximativ 20 de zile. Imagini satelitare arată că Rusia construiește o nouă linie electrică și un baraj pentru asigurarea unei surse alternative de răcire. IGSU precizează că toate centralele nucleare se află sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care, conform convențiilor internaționale, notifică imediat statele membre – inclusiv Republica Moldova – în cazul unui accident nuclear sau radiologic. În prezent, IGSU nu a recepționat nicio notificare privind depășirea valorilor admisibile ale fondului radioactiv în regiune. Autoritățile de la Chișinău supraveghează permanent situația, iar Agenția de Mediu monitorizează 24/24 nivelul radiațiilor. Valorile măsurate în Republica Moldova se mențin de ani de zile la un nivel stabil, în limite naturale și normale, sub pragul maxim admis de 0,25 microSv/h.
10:00
(FOTO) Incendiu de proporții la un depozit de pe șoseaua Muncești – pompierii acționează în regim sporit Liber TV
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) continuă misiunea de lichidare a incendiului izbucnit luni seara, 30 septembrie 2025, la un depozit cu materiale de construcție bituminoase, situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din capitală. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 21:03, iar la scurt timp flăcările au cuprins acoperișul clădirii. Depozitul, cu o suprafață de peste 3000 de metri pătrați, a fost mistuit aproape în întregime de foc. Pentru stingerea incendiului, IGSU a ridicat pe alertă efectivele conform nivelului sporit de intervenție. La fața locului au fost mobilizate 19 autospeciale și 75 de pompieri, inclusiv trenul de pompieri al Căii Ferate. Echipajele au acționat pe patru sectoare de luptă, sub coordonarea Statului Major, instituit pentru gestionarea situației. La ora 23:14 incendiul a fost localizat, flăcările fiind împiedicate să se răspândească. Potrivit IGSU, nu există motive de îngrijorare pentru populație. În dimineața zilei de 1 octombrie a avut loc rotația echipajelor, pentru asigurarea continuității intervenției. În paralel, specialiștii Laboratorului Experimental Antincendiar investighează cauzele izbucnirii focului. După stingerea completă, urmează să fie efectuate cercetări statice și dinamice pentru identificarea focarului și stabilirea cauzei probabile. La moment, nu au fost raportate victime, iar zona este securizată de poliție și carabinieri.
10:00
Președinta Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri europeni, șefi de stat și de guvern. Principalele subiecte de discuție vor fi avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană în urma mandatului ferm primit de la cetățeni la alegerile din 28 septembrie, dezvoltarea economică a țării, precum și pacea și securitatea regională. Comunitatea Politică Europeană a fost lansată la inițiativa Președintelui Franței, Emmanuel Macron, ca o platformă de dialog politic privind pacea și securitatea pe continent, dar și de cooperare dintre statele membre ale Uniunii Europene și cele din afara spațiului comunitar. Summitul inaugural al CPE a avut loc la Praga, în octombrie 2022, iar cea de-a doua ediție a fost găzduită de Republica Moldova, la Bulboaca, în iunie 2023.
30 septembrie 2025
17:20
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare. Aceasta s-ar afla la Moscova Liber TV
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Aceasta va fi dată în căutare internațională. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.Judecătoria Buiucani a pronunțat sentința la doi ani și trei luni după ce dosarul a ajuns în instanță. Judecătoarea Olga Bejenari a stabilit că Tauber este vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Șor și falsificarea rapoartelor financiare în campania electorală și i-a stabilit o pedeapsă cumulativă de 7 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semi-închis.De asemenea, ea va fi privată de dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică și de a exercita activitate contabilă timp de 5 ani.Potrivit acuzării, Marina Tauber ar fi: acceptat, în 2021, circa 9,7 milioane de lei din partea grupului condus de Ilan Șor pentru campania la funcția de primar al municipiului Bălți; falsificat rapoarte financiare depuse la CEC, declarând donații fictive în valoare de aproximativ 740.000 de lei din partea a 104 persoane; acceptat finanțarea Partidului „Șor” cu circa 195 de milioane de lei din partea grupului condus de Ilan Șor; încercat să influențeze procesul de judecată prin intimidarea judecătorilor și a procurorului de caz.Tauber a părăsit Republica Moldova în ianuarie 2025, după ce o instanță a refuzat prelungirea interdicției de a părăsi țara. Ea a fost văzută ulterior la evenimente organizate de Blocul „Victorie” la Moscova.Dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” a fost pornit în ianuarie 2022 și trimis în judecată în iunie 2023. În mai 2025, cercetarea judecătorească a fost finalizată, urmată de dezbaterile judiciare și pronunțarea sentinței de astăzi.
15:40
Jurnalistul Gabriel Călin, reținut pentru 72 de ore. De ce este suspectat Liber TV
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului ai INI,  în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice.În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 40 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul documentării a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică.Totodată, investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ.În urma autorizării instanței, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate probe esențiale: mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă.Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor.Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare.
14:00
Primăria Chișinău începe „Curățenia de Toamnă 2025” – apel către locuitori să participe activ Liber TV
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară, în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie 2025, campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”. Acțiunea are drept scop igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a zonelor verzi și a curților blocurilor, cu sprijinul preturilor de sector, întreprinderilor municipale și al locuitorilor capitalei.Printre măsurile planificate se numără: curățarea mecanizată a străzilor și canalizării pluviale; salubrizarea parcurilor, scuarurilor și cimitirelor; evacuarea frunzelor și a deșeurilor vegetale; igienizarea și suplimentarea containerelor de gunoi; acțiuni de plantare a arborilor și defrișarea celor uscați.Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să se alăture prin acțiuni de voluntariat și prin respectarea regulilor de colectare a deșeurilor. Totodată, instituția reamintește că arderea deșeurilor este strict interzisă și sancționată prin lege.
12:50
Vitalie Florea, după perchezițiile de dimineață: „Ceea ce au căutat, nu au găsit. Nu există și nu au existat astfel de materiale” Liber TV
Bloggerul și politicianul Vitalie Florea, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa guvernării, a anunțat că în această dimineață a avut loc o percheziție la domiciliul său, efectuată de ofițerii de investigații. Florea a ținut să precizeze că nu este reținut și că autoritățile nu au găsit nimic ilegal în locuința sa. „Statutul meu, în dosarul în baza căruia am avut bucuria matinală să interacționez cu organele de ordine, încă nu îmi este clar. Dar cert e faptul că ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă nu s-a găsit, or nu există și nu au existat astfel de materiale”, a declarat el într-un mesaj public. Vitalie Florea a candidat pe poziția a doua în lista electorală a Uniunii Creștin-Sociale din Moldova, formațiune politică condusă de jurnalistul Gabriel Călin. Liderul acesteia a fost reținut în această dimineață, confirmă Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit instituției, dosarul vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. „Vă urez să aveți parte de încă patru ani fericiți de guvernare PAS. Cum a zis Maia Sandu: ‘Cum veți vota, așa și veți trăi’. Sănătate!”, a mai scris Vitalie Florea pe rețelele sociale. Deocamdată, bloggerul afirmă că va reveni cu detalii suplimentare privind statutul său în acest dosar, însă subliniază că nu există nicio probă care să-l incrimineze.
12:40
YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului Liber TV
YouTube va plăti 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump, după ce platforma i-a suspendat contul în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, scrie ȘtirileProTV.ro. YouTube, deţinut de Alphabet, a acceptat să plătească cei 24,5 milioane de dolari pentru a soluţiona un proces intentat de preşedintele SUA, Donald Trump, împotriva companiei din cauza suspendării contului său în urma revoltelor din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, potrivit documentului judiciar prezentat luni.După Meta şi X (fostul Twitter), site-ul de videoclipuri online este un nou exemplu de platformă de social media care ajunge la un acord cu preşedintele american pentru a soluţiona un litigiu. El le-a acuzat că au redus la tăcere în mod ilegal punctele de vedere conservatoare.Trump a dat în judecată şi Twitter, cunoscut acum sub numele de X, şi pe proprietarul Facebook, Meta, precum şi Google, parte a Alphabet, şi pe directorii executivi ai acestora în iulie 2021.Meta şi X au convenit la începutul acestui an să plătească pentru a soluţiona procesele. În conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu YouTube, 22 de milioane de dolari vor fi plătiţi în numele lui Trump către Trust for the National Mall, o organizaţie non-profit care, potrivit documentelor depuse, se dedică construirii unei săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari pe care Trump o amenajează la Casa Albă.Lucrările la clădirea de 8.361,27 de metri pătraţi sunt preconizate a fi finalizate „cu mult înainte” de încheierea mandatului de patru ani al lui Trump, în ianuarie 2029.Suma rămasă va fi acordată altor reclamanţi din acest caz, printre care American Conservative Union, care sponsorizează Conservative Political Action Conference (CPAC, Conferinţa Politică pentru Acţiune Conservatoare), şi autoarea americană Naomi Wolf.YouTube nu a recunoscut nicio încălcare şi nu va face modificări ale produselor sau politicilor în cadrul acordului.Trump nu şi-a pierdut contul de YouTube în 2021, dar i s-a suspendat dreptul de a încărca videoclipuri noi; contul i-a fost restabilit în 2023.În ianuarie, Meta a acceptat să plătească aproximativ 25 de milioane de dolari, iar X a plătit 10 milioane de dolari în februarie pentru a soluţiona procese similare intentate de Trump.Înţelegerea cu Meta a alocat 22 de milioane de dolari pentru un fond destinat viitoarei biblioteci prezidenţiale a lui Trump din Miami, Florida.
12:30
UE alocă 2 miliarde de euro pentru dronele Ucrainei: Ursula von der Leyen anunță sprijin militar și tehnologic Liber TV
Uniunea Europeană va aloca Ucrainei 2 miliarde de euro pentru producția de drone, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea unei ședințe dedicate securității, desfășurată la Bruxelles. „Dacă în continuare considerăm că Ucraina este prima noastră linie de apărare, trebuie să-i întărim sprijinul militar. De aceea, am convenit cu Ucraina ca acum să fie investite 2 miliarde de euro în producția de drone”, a declarat von der Leyen. Fondurile vor fi direcționate pentru consolidarea capacităților de apărare ale Kievului, dar și pentru dezvoltarea unor tehnologii de vârf care, potrivit șefei Comisiei Europene, vor aduce beneficii și Uniunii Europene. „Aceasta permite Ucrainei să se dezvolte și să-și folosească întregul potențial, iar UE să profite de pe urma acestei tehnologii”, a subliniat von der Leyen. În paralel, Bruxelles-ul lucrează la un nou mecanism de sprijin financiar pentru Ucraina, prin folosirea activelor rusești înghețate. Conceptul vizează crearea unui „credit reparațional”, care va fi rambursat în momentul în care Kievul va primi despăgubiri de la Moscova pentru daunele provocate de război. Pe 26 septembrie, Comisia Europeană a propus oficial ca 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate să fie utilizate pentru finanțarea acestui mecanism, măsură ce a primit deja sprijin politic din partea statelor membre UE.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Prejudiciu de peste 250.000 lei: Bărbat condamnat pentru escrocherii cu anunțuri pe 999.md Liber TV
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost condamnat, printr-o sentință recentă, pentru comiterea a 5 episoade de escrocherie. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ce va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții și de a desfășura activități legate de administrarea și gestionarea banilor și altor bunuri materiale, pe o perioadă de 5 ani. Potrivit materialelor cauzei, inculpatul a înșelat mai multe persoane prin intermediul site-ului 999.md, unde publica în mod repetat anunțuri privind vânzarea sau importul unor automobile la prețuri atractive. În fiecare caz, acesta încasa sume considerabile ca avans sau împrumut, însă nu își respecta promisiunile. Pentru a crea aparența de legalitate, folosea contracte și recipise, inclusiv acte notariale, fără a avea însă intenția reală de a livra bunurile promise. Valoarea totală a prejudiciului cauzat victimelor depășește 250.000 de lei. Judecarea cauzei a avut loc în lipsa inculpatului, ultimul fiind anunțat în căutare. Acesta nu este la prima abatere penală, fiind anterior condamnat pentru furt, tâlhărie și alte fapte. Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile de la pronunțare.
11:50
ULTIMA ORĂ! Semnale de criză economică: exporturile prăbușite și industriile cheie în declin trag în jos PIB-ul Moldovei Liber TV
Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată că economia Republicii Moldova se confruntă cu semnale tot mai clare de criză, în ciuda unor mici creșteri în anumite sectoare. Exporturile – prăbușire istorică Cea mai mare lovitură pentru Produsul Intern Brut (PIB) vine din comerțul extern. Exporturile de bunuri și servicii au scăzut cu 6,2%, în timp ce importurile au crescut cu 16,2%. Această balanță negativă a generat o contribuție devastatoare: -11,3% la PIB. Industrii cheie în regres Mai multe domenii vitale pentru economie au intrat pe minus:  • Tranzacții imobiliare: -4,6% (impact: -0,4% asupra PIB);  • Industria prelucrătoare: -3,4% (impact: -0,3%);  • Agricultura: -6,1% (impact: -0,2%);  • Activități profesionale și științifice: -10,2% (impact: -0,2%). Aceste scăderi arată că atât producția industrială, cât și agricultura și piața imobiliară – piloni tradiționali ai economiei – se clatină serios. Unde s-au văzut mici creșteri Câteva sectoare au reușit să atenueze declinul:  • Construcțiile (+7,8%),  • Producția și furnizarea de energie (+9,6%),  • Informații și comunicații (+2,0%),  • Comerțul (+0,6%). Totuși, contribuția lor pozitivă a fost insuficientă pentru a compensa pierderile majore. Consum pe datorie Creșterea PIB în prima jumătate a anului a fost susținută artificial de:  • Consumul populației (+4,2%), care are o pondere uriașă de 85,8% în PIB;  • Formarea brută de capital fix (+25,3%). Cu alte cuvinte, economia a fost „ținută în viață” de consumul intern și investiții, în timp ce exporturile – motorul sănătos al creșterii – s-au prăbușit. Deși datele arată o creștere modestă a PIB, realitatea indică o direcție alarmantă: exporturile scad, industriile cheie intră în recesiune, iar economia devine tot mai dependentă de consumul intern și importuri. Toate acestea sunt semnale că Republica Moldova se îndreaptă spre o mare criză economică.
11:20
(VIDEO) 31 de persoane reținute la protestul de ieri din fața Parlamentului. Poliția: „Atragerea minorilor în asemenea acțiuni este ilegală” Liber TV
În contextul protestului organizat ieri în fața Parlamentului, Poliția anunță că 31 de persoane, majoritatea provenite din regiunea transnistreană, au fost conduse la inspectoratele de poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Potrivit instituției, în urma măsurilor întreprinse, au fost întocmite 24 de procese-verbale contravenționale pentru diverse abateri, inclusiv:  • „Încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice”;  • „Huliganism”;  • „Neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare și instruire a copilului”, sancțiune aplicabilă reprezentanților legali ai minorilor prezenți la manifestație. Poliția precizează că toate acțiunile desfășurate au respectat cadrul legal, scopul principal fiind prevenirea incidentelor, menținerea ordinii publice și protejarea siguranței cetățenilor. „Poliția respectă dreptul la întruniri pașnice și la liberă exprimare, însă aceste drepturi trebuie exercitate în limitele prevăzute de lege. Reamintim că atragerea minorilor în asemenea acțiuni este ilegală”, se arată în comunicatul instituției.﻿
11:00
SURSE: Bloggerii Gabriel Călin și Vitalie Florea ar fi fost reținuți de oamenii legii în urma perchezițiilor de azi dimineața Liber TV
Jurnalistul Gabriel Călin, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, ar fi fost reținut în urma unor percheziții desfășurate în dimineața zilei de 30 septembrie. Potrivit oamenilor legii, descinderile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pentru pretinsa finanțare ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor. Surse citate de Zdg.md susțin că perchezițiile îl vizează și pe Vitalie Florea, numărul II pe lista electorală a UCSM.Gabriel Călin a preluat conducerea UCSM în 2025. IGP a anunțat că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.
09:50
Marina Tauber urmează să afle astăzi sentința în dosarul de finanțare ilegală a fostului Partid „Șor” Liber TV
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va pronunța astăzi, la ora 16:00, sentința în dosarul deputatei Marina Tauber, acuzată de acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic, falsificarea rapoartelor financiare și imixtiune în actul de justiție.Potrivit acuzațiilor, Tauber ar fi primit fonduri din partea unui grup criminal organizat pentru a finanța activitatea Partidului „Șor”. În cadrul dezbaterilor finale, desfășurate pe 11 iulie, procurorii au cerut o pedeapsă de 13 ani de închisoare, interdicția de a deține funcții publice sau politice timp de cinci ani, precum și confiscarea a 85 de milioane de lei în folosul statului.Totodată, reprezentanții acuzării au solicitat ca Marina Tauber să fie anunțată în căutare internațională, după ce aceasta a părăsit Republica Moldova la începutul anului. Pe 7 ianuarie, ea a zburat spre Turcia, la câteva zile după ce judecătoarea Olga Bejenari i-a permis să părăsească țara. De atunci, Tauber nu s-a mai prezentat la nicio ședință de judecată.
29 septembrie 2025
16:40
Grav accident pe șoseaua Muncești. Un vitezoman de 19 ani a încercat să scape de poliție, dar și-a făcut mașina zob într-un stâlp Liber TV
Un tânăr a scăpat cu viață, după ce mașina cu care se deplasa s-a izbit violent într-un stâlp. Accidentul a avut loc în noapte de duminică spre sâmbătă, 27 spre 28 septembrie, în jurul orei 01:21, pe strada „Șoseaua Muncești” din sectorul Botanica al capitalei, scrie PulsMedia.Md.Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 19 ani, care se deplasa la volanul unui automobil de marca Mazda 6 cu viteză excesivă. Acesta ar fi refuzat să oprească la semnalul unui agent de patrulare al INSP și a forțat pedala de accelerație.Din cauza vitezei excesive, într-o curbă acesta a pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un stâlp de pe acostament.În urma impactului, mașina a fost transformată într-un morman de fiare contorsionate, iar șoferul a fost descarcerat și transportat la spital în stare gravă fiind internat în secția de reanimare.
13:20
Vlad Filat, după alegeri: „PAS a obținut o majoritate fragilă prin intimidări și manipulare. Schimbarea reală vine din eșalonul doi al politicii” Liber TV
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, a venit cu o analiză amplă după alegerile parlamentare din 28 septembrie, criticând dur modul în care s-a desfășurat scrutinul și modul în care PAS a obținut majoritatea parlamentară. Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, PLDM susține că procesul electoral a fost marcat de „teroare informațională, intimidări instituționale și manipulare mediatică”, ceea ce ar fi compromis iremediabil concurența politică. „Republica Moldova și-a reconfirmat dorința de integrare europeană, dar a păstrat monopolul PAS asupra instituțiilor statului, perpetuând statul clientelar construit pe durata mandatului precedent. (…) PAS a smuls o nouă majoritate parlamentară prin manipulare, fobii și distrugerea oricărei concurențe politice. Dreapta politică a fost spulberată de teroarea informațională și de intimidările instituționale”, a declarat Vlad Filat. Critici la adresa instituțiilor statului Fostul premier acuză că poliția, SIS, CEC și justiția au acționat concertat pentru a limita competiția și a bloca accesul altor partide în campanie. „PLDM a fost exclus arbitrar din competiție prin decizii administrative. Această excludere nu a lovit doar în PLDM ca formațiune, ci direct în dreptul fundamental al cetățenilor de a-și exprima opțiunea liberă”, a subliniat Filat. Potrivit acestuia, în Republica Moldova s-a consolidat un „deep state” care transformă instituțiile publice într-un „instrument de menținere a puterii”, prin justiție selectivă, poliție folosită ca mijloc de intimidare și mass-media transformată în „portavoce guvernamentală”. Schimbarea politică, venită din eșalonul doi Analiza post-electorală a lui Filat arată că, deși PAS și Blocul Patriotic au acumulat împreună peste 70% din voturi, adevărata noutate a scrutinului este ascensiunea partidelor din eșalonul doi. Astfel, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă au trecut pentru prima dată pragul electoral, mobilizând întreaga creștere a participării (+126.000 alegători față de 2021). „Democrația Acasă este surpriza scrutinului. Imaginea de opozanți veritabili ai guvernării și sprijinul politic venit din partea AUR România și a lui George Simion au transformat o șansă într-un rezultat concret”, notează Filat. „PAS a obținut o victorie numerică, dar a pierdut perspectiva” În opinia liderului PLDM, rezultatul final arată că PAS a obținut o majoritate fragilă, dependentă de resurse administrative și sprijin extern, dar nu a reușit să convingă electoratul proeuropean. „Mobilizarea suplimentară de 8,5% a mers exclusiv către partidele de alternativă, nu către PAS sau Blocul Patriotic. Acesta este un semnal de alarmă pentru întreaga clasă politică sistemică”, a subliniat Filat. Concluzia PLDM Deși a fost exclus din competiția electorală, PLDM afirmă că va face din reconstrucția dreptei politice o prioritate, cu obiectivul de a „elibera statul din mâinile deep state-ului” și de a reda cetățenilor încrederea în democrație. „Alegerile din 2025 au consfințit două tabere: partidele sistemice – PAS și Blocul Patriotic – și partidele ne-sistemice – Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă. Electoratul a transmis un mesaj clar: modelul binar guvernare vs. opoziție nu mai funcționează. Societatea vrea schimbarea clasei politice”, a concluzionat Vlad Filat.
12:50
Bolile cardiovasculare constituie principala cauză de deces în Republica Moldova. Care sunt factorii de risc Liber TV
Astăzi, 29 septembrie, marcăm Ziua mondială a inimii, un prilej pentru a atrage atenția asupra impactului bolilor cardiovasculare și a importanței unui stil de viață sănătos pentru prevenirea acestora, transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat de presă.  Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces la nivel global, provocând anual peste 20,5 milioane de decese. În regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, acestea sunt responsabile pentru aproximativ 42,5% din totalul deceselor, adică peste 10.000 de vieți pierdute în fiecare zi. În Republica Moldova bolile cardiovasculare sunt, de peste două decenii, principala cauză de deces, reprezentând circa 57% din totalul deceselor cauzate de bolile netransmisibile.Printre cele mai frecvente afecțiuni cardiovasculare se enumeră infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și hipertensiunea arterială – o afecțiune adesea tăcută, dar extrem de periculoasă, care afectează aproximativ 1,4 miliarde de adulți la nivel mondial.Factorii de risc sunt comportamentali: fumatul, alimentația nesănătoasă, consumul excesiv de alcool, lipsa activității fizice; fiziologici: tensiune arterială ridicată, colesterol crescut, glicemie mare, obezitate; nemodificabili: vârsta, sexul, ereditatea.Majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi prevenite. Adoptând un stil de viață sănătos, fiecare dintre noi poate reduce semnificativ riscurile.În Republica Moldova persoanele cu probleme cardiovasculare beneficiază gratuit de asistență medicală în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, dar și de mai multe medicamente compensate, prescrise de medicii de familie. Pentru depistarea precoce a afecțiunilor inimii sunt efectuate gratuit o serie de investigații care identifică și confirmă maladia.
12:40
(VIDEO) Igor Grosu, după victoria PAS: „Moldova a învins Rusia prin oameni. PAS are majoritate pentru a aduce Europa acasă” Liber TV
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a susținut o conferință de presă după anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, în care PAS a obținut majoritatea în noul Legislativ. În discursul său, Grosu a transmis un mesaj emoționant de mulțumire către cetățeni și a subliniat că victoria aparține în primul rând oamenilor. „Moldova, mă-nchin în fața ta! Ai câștigat bătălie după bătălie în fața unor dușmani ai țării care păreau imposibil de câștigat. (…) Rusia a aruncat în luptă tot ce are mai murdar – tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. Noi am venit în luptă cu ce avem mai sfânt – oamenii. Și ieri au câștigat oamenii”, a declarat Grosu. Liderul PAS a mulțumit alegătorilor din țară și din diaspora, precum și instituțiilor statului care au împiedicat tentativele de fraudare a scrutinului: „Le mulțumesc instituțiilor statului pentru că au împiedicat tentativele de deturnare a procesului electoral și s-au asigurat să fie respectată voința oamenilor. Multiplele încălcări și abuzuri nu pot fi șterse cu buretele. Trebuie să continuăm să ne întărim statul.” Igor Grosu a precizat că misiunea principală a PAS rămâne aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și sprijinul deplin pentru președinta Maia Sandu: „Obiectivul nostru fundamental este aderarea la UE. Vom oferi Președintei Maia Sandu tot sprijinul parlamentar necesar pentru a îndeplini împreună acest obiectiv. Vom accelera reformele începute și vom lansa altele noi, inclusiv în domeniul justiției și al dezvoltării economice.” Totodată, Grosu a lansat un apel la reconciliere națională, după o campanie electorală marcată de polarizare și tensiuni: „Din păcate, divizarea și ura care s-au aruncat în aceste alegeri au fost menite să ne dezbine. Rugămintea mea este să ne iertăm. Să construim punți între noi și să muncim pentru binele comun. PAS va guverna pentru toți moldovenii, indiferent cu cine au votat.” În încheiere, liderul PAS a subliniat că formațiunea înțelege „marea responsabilitate” primită din partea cetățenilor și se angajează să ducă la bun sfârșit mandatul oferit de popor.﻿
12:10
Reacțiile liderilor politici care nu au trecut pragul electoral: de la critici la apeluri la unitate și perseverență Liber TV
După anunțarea rezultatelor preliminare ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie, mai multor lideri politici ale căror formațiuni nu au reușit să depășească pragul electoral și candidați independenți au venit cu reacții. Mesajele lor variază de la mulțumiri și promisiuni de continuare a luptei politice, până la critici dure la adresa guvernării și a climatului electoral. Igor Munteanu, liderul CUB, a mulțumit alegătorilor pentru cele 0,84% (13.309 voturi) obținute la primul scrutin parlamentar al partidului și a acuzat lipsa unei dezbateri reale în campanie: „Din păcate, în aceste alegeri nu s-a discutat despre soluții. Discursul despre ‘ori noi, ori război’ a îngrozit cetățenii, blocând discuțiile necesare despre criză ori nesocotințele guvernării. (…) Partidul CUB va fi în continuare activ, implicat și deschis spre dialog cu alte partide. Vom învinge. Doamne-ajută!” Olesea Stamate, candidat independent, a subliniat polarizarea societății: „Avem o țară sfâșiată. (…) Principalul rezultat al acestor alegeri este: oameni speriați, mai multă neîncredere în instituții și o democrație care pare mai fragilă decât oricând. (…) Această rundă este doar prima. Nu renunțăm. Nu tăcem. Continuăm.” Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), a vorbit despre direcția strategică europeană și a reiterat poziția sa pro-unionistă: „Rezultatul care contează mai mult decât orice procent sau mandat este direcția pro-europeană a Republicii Moldova. (…) Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să vină împreună cu securitatea NATO. Sunt convins că adevărata soluție este unirea cu România.” PNM a acumulat peste 5.000 de voturi, ceea ce liderul formațiunii a catalogat drept „o reușită onorabilă obținută cu resurse modeste”. Ștefan Gligor, liderul Blocului Împreună, a criticat dur PAS și mecanismele de vot utilizate în campanie: „PAS nu a mers în aceste alegeri cu program de reforme, viziune și promisiuni gândite – doar șantaj geopolitic și vot util. Primitiv, dar foarte eficient pentru o societate atât de divizată. (…) Felicitări, pro-rușii n-au venit la guvernare, a venit iarăși PAS. Avem în față 4 ani de PAS monopolist.” Tatiana Crețu, candidat independent, a transmis un mesaj optimist și scurt: „Avem pace asigurată. Vom fi în UE în 2028. Nu vom fi carne de tun.” Tudor Ulianovschi, liderul Partidului Social Democrat European (PSDE), a adus mulțumiri alegătorilor și echipei: „Datorită vouă, PSDE a demonstrat că este forța care unește și care poate aduce schimbarea.”
11:50
Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și Ilie Bolojan, mesaje de sprijin pentru Republica Moldova după alegeri: „Viitorul vostru este Europa” Liber TV
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie, au atras reacții din partea mai multor lideri internaționali, care au felicitat cetățenii pentru alegerea făcută în favoarea parcursului european. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română, subliniind rezistența cetățenilor moldoveni în fața presiunilor externe: „În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Republica Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate.” Un mesaj de sprijin a venit și din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a adresat direct cetățenilor: „V-ați exprimat alegerea clar: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas. Viitorul este al vostru.” La rândul său, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a felicitat poporul Republicii Moldova pentru mobilizarea la urne și pentru votul în direcția europeană: „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană.” Șeful Executivului de la București a adresat aprecieri și autorităților moldovene pentru organizarea scrutinului „în condiții dificile” și a subliniat că rezultatul confirmă funcționarea principiilor democratice: „În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența.” Bolojan a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Chișinău: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum.”
11:10
Trump a autorizat Ucraina să lovească în adâncul teritoriului Rusiei, afirmă emisarul prezidențial Keith Kellogg Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde Ucrainei pentru a efectua lovituri cu armament de mare distanță pe teritoriul Federației Ruse. Anunțul a fost făcut de Keith Kellogg, emisarul prezidențial pentru Ucraina, într-un interviu pentru Fox News. Întrebat direct dacă șeful Casei Albe consideră că Ucraina poate folosi arme americane împotriva Rusiei, Kellogg a răspuns: „Cred că, citind ceea ce a spus președintele, dar și vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, răspunsul este da. Folosiți posibilitatea de a lovi la mare distanță. Nu există adăposturi sigure.” Totodată, oficialul a precizat că, în trecut, Pentagonul a refuzat uneori să acorde Ucrainei autorizația pentru astfel de atacuri. Publicația Wall Street Journal a scris anterior că Donald Trump i-ar fi transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este pregătit să ridice interdicția privind folosirea armelor americane pentru atacuri pe teritoriul Rusiei. Totuși, potrivit surselor WSJ, liderul de la Casa Albă nu și-ar fi asumat un angajament ferm în acest sens, ci doar și-ar fi exprimat deschiderea față de idee.
11:10
CEC prezintă rezultatele preliminare: Peste 52% dintre alegători s-au prezentat ieri la urnele de vot, poliția a documentat peste 200 de încălcări Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC), a prezentat, în cadrul unui briefing, rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri, 28 septembrie 2025. În dimineața acestei zile, la ora 7.00 (ora Moldovei) s-au închis ultimele secții de votare, constituite pe teritoriul SUA: Sacramento, Seattle, Glendale și Las Vegas și în orașul Vancouver din Canada.Comisia anunță că scrutinele s-au desfășurat într-o manieră liberă, fără incidente majore. Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, pe parcursul zilei alegerilor, au fost înregistrate 236 de încălcări ale procesului electoral ce țin de fotografierea buletinului de vot, agitația electorală interzisă, deteriorarea buletinelor de vot și scoaterea lor din secțiile de voatre, afișajul electoral neautorizat, transportare organizată a alegătorilor, bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, încălcarea dreptului la vot, împiedicarea activității organului electoral.Conform datelor preliminare, la secțiile de votare s-au prezentat peste  1 608 000  de alegători, ceea ce reprezintă  52,2% din numărul alegători incluși pe listele electorale.În țară, cea mai înaltă rată de prezență la urne s-a înregistrat în raionul Criuleni, la urne fiind prezenți 50,85 % dintre cetățenii cu drept de vot. Cea mai scăzută rată a prezenței la urne a fost înregistrată în raionul Cantemir, unde s-a înregistrat o participare de 37,52 la sută.În mun. Chișinău au votat 375 533 de persoane sau 54,72% dintre alegători incluși pe listele electorale.La secțiile de votare deschise pentru cetățenii cu drept de vot ai Republicii Moldova ce-și au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului, s-au prezentat 12 266 de alegători.Conform informațiilor deținute, în secțiile de votare deschise peste hotare s-au prezentat la urne peste 280 de mii de alegători.Profilul alegătorilor arată în felul următor:53,17 % din alegătorii prezenți la urnele de vot în ziua alegerilor de ieri sunt femei și 46,83 % - bărbați.Totodată, 9,7 % - au vârsta cuprinsă între 18 și 25 ani; 17,0% - 26-35 de ani; 23,0 % - 36-45 de ani; 17,8% - 46-55 ani; 15,3 %  -  56-65 de ani; 12,3 % - 66-75 de ani și 4,7% - reprezintă electoratul cu vârstă de peste 76 ani.Până la această oră au fost procesate 99, 91% din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare. Urmează recepționarea a ultimelor două procese verbale pentru numărarea voturilor prin corespondență.Potrivit informațiilor preliminare, rezultatele obținute de concurenții electorali sunt următoarele: Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 50, 16 % Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” 24, 19 % Blocul Electoral „ALTERNATIVA” 7, 97 % Partidul politic „Partidul Nostru” 6, 20 % Partidul Politic „Democrația Acasă” 5, 62 % Partidul Politic Partidul Social Democrat European 0, 95 % Năstase Andrei – candidat desemnat de către adunarea cetățenilor 0, 85 % Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare 0, 84% Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA 0, 64 % Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor 0, 39 % Stamate Olesea –  candidat desemnat de către adunarea cetățenilor 0, 33 % Partidul politic Partidul Naţional Moldovenesc 0, 33 % Blocul electoral „ÎMPREUNĂ” 0, 32 % Partidul Politic Alianța Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 0, 24 % Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” 0, 22 % Sanduţa Victoria – candidat independent desemnat 0, 18 % Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” 0, 12% Partidul Politic ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR 0, 1 % Creţu Tatiana - candidat independent desemnat 0, 1 % Partidul Liberal 0, 1 % PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ 0, 09 % Blocul electoral „Blocul Unirea Națiunii” 0, 05 %În cazul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, urmare anulării înregistrării de către CEC a concurentului electoral și a candidaților la funcția de deputat din partea acestei formațiuni politice, organele electorale inferioare au aplicat ștampila cu mențiunea „Retras” în dreptul acestuia  pe procesele-verbale pretipărite privind rezultatele numărării voturilor. De asemenea, buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile.În conformitate cu prevederile Codului electoral, pragul minim de reprezentare constituie următoarele procente din voturile valabil exprimate în ansamblu pe țară: pentru un bloc electoral – 7%; pentru un partid politic – 5%; pentru un candidat independent – 2%.Informațiile prezentate poartă un caracter preliminar, până la recepționarea de către Comisia Electorală Centrală a documentelor electorale în original. Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore după închiderea secțiilor de votare pentru a prezenta procesul – verbal  cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripție. Ulterior, CEC va centraliza rezultatele votării. Raportul și procesul verbal cu rezultatele votării pe țară și raportul, se prezintă Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor alegerilor și sau validarea mandatelor deputaților.În termen de 10 zile de la primirea acestor documente, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituțională validează, printr-o hotărâre, mandatele deputaților aleși și confirmă listele de candidați supleanți.
10:50
Andrei Năstase, mesaj după alegeri: „Sper ca noul Parlament să fie cu adevărat alături de popor” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a venit cu un mesaj de mulțumire după încheierea scrutinului parlamentar, în care a obținut 0,85% din voturi, adică 13.417 sufragii, potrivit datelor prezentate după procesarea a 99,91% dintre procesele-verbale. „Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea și sprijinul pe care mi le-ați oferit. Fiecare gest de susținere a însemnat pentru mine mai mult decât un vot – a fost o dovadă de prietenie, solidaritate și credință într-o Moldovă mai bună”, a transmis Năstase într-o postare publică. Totodată, el și-a exprimat speranța că noul Parlament va da dovadă de maturitate politică și va guverna în interesul cetățenilor: „Îmi doresc ca cei care vor forma majoritatea să aibă înțelepciunea și puterea de a fi cu adevărat alături de popor, să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste și să construiască o guvernare dreaptă, responsabilă și deschisă către viitor.” În final, Andrei Năstase a declarat că rămâne optimist și hotărât să lupte pentru idealul unei Moldove europene, unite și demne: „Rămân senin și încrezător că, prin curaj și demnitate, vom reuși să păstrăm vie speranța unei Moldove europene.”
09:50
Cinci formațiuni acced în următorul Parlament: două blocuri electorale și trei partide Liber TV
Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare arată că noul legislativ de la Chișinău va fi format din cinci formațiuni: PAS, BEP, BEA, PN și PPDA. Conform estimărilor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat 55 de mandate și va avea majoritatea în Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea voturilor din municipiul Chișinău, raioanele din sudul, centru și o parte din nordul țării, precum și diaspora. La polul opus, Blocul electoral „Patriotic” a câștigat voturile din stânga Nistrului și autonomia găgăuză. În capitală, PAS a obținut 52.62% din cele 370.167 de voturi, fiind urmat de Blocul electoral „Patriotic” cu 21,26%. Pe locul trei s-a clasat blocul electoral „Alternativa” (14,48%), pe lista căruia a candidat și primarul general al Chișinăului, Ion Ceban.Astfel, PAS a câștigat în toate cele cinci sectoare ale capitalei, dar și în cele 18 suburbii ale Chișinăului.PAS a mai câștigat detașat în raioanele din sudul și centrul țării, dar și în majoritatea celor din nord, cum ar fi raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Soroca sau Drochia.Blocul electoral „Patriotic” a obținut peste jumătate (51,02%) din cele 12 mii de voturi ale cetățenilor din stânga Nistrului, în vreme ce PAS a luat aproape 30%.Și în autonomia găgăuză, blocul „Patriotic” este lider absolut, obținând 82,35% din sufragii. Pe locul doi este blocul electoral „Alternativa” cu 11,47%, în vreme ce PAS a obținut doar 3,19%, clasându-se pe locul trei.În diaspora, PAS a rămas principala opțiune de vot, cu 78,36% din sufragii. Pe locul doi s-a clasat, la mare distanță, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, cu 5,57%, urmat de Partidul Democrația Acasă al lui Vasile Costiuc, cu 5,18%.Partidul lui Costiuc, considerat una din surprizele acestor alegeri, s-a clasat pe locul doi în Italia, unde a obținut peste 5 mii de voturi, dar și în Spania și Portugalia, unde numărul voturilor obținute a fost însă de ordinul sutelor.Blocul electoral „Patriotic” a obținut majoritatea voturilor în Rusia (67.44%), Belarus (53.19%) și Bulgaria (40,49%).
28 septembrie 2025
20:40
Trei persoane reținute de poliție pentru pregătirea dezordinilor la protestul de mâine din Chișinău Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii PCCOCS, desfășoară în prezent acțiuni operative în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea de destabilizări și dezordini în masă, planificate imediat după încheierea scrutinului electoral și în timpul protestului anunțat pentru mâine în capitală.Potrivit Poliției Naționale, au fost reținute trei persoane, dintre care doi frați, monitorizați de ofițeri de aproape două luni. Cei doi ar fi angajați ai unor structuri de forță din stânga Nistrului și aveau rolul de lideri responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor implicate.În urma reținerilor și perchezițiilor, oamenii legii au descoperit mai multe obiecte, inclusiv materiale pirotehnice și inflamabile, care urmau să fie utilizate pentru a panica mulțimea și a provoca haos.Poliția reiterează apelul către organizatorii protestului să respecte legislația și le amintește că responsabilitatea pentru buna desfășurare a manifestațiilor le aparține în totalitate.
20:40
CEC: Buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile Liber TV
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „MOLDOVA MARE” și, în acest fel, este menținută hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „MOLDOVA MARE”.Astfel, în vederea executării hotărârii Comisiei, Consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare vor aplica ștampila cu mențiunea „Retras” în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, pe procesele-verbale pretipărite privind rezultatele numărării voturilor, care se întocmesc de către birourile electorale, precum și pe procesele-verbale pretipărite privind centralizarea rezultatelor votării, care se întocmesc de către consiliile electorale de circumscripție.De asemenea, buletinele de vot cu ștampila „Votat”, aplicată în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, au fost declarate nevalabile. În cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care au totalizat rezultatele numărării voturilor și și-au încetat activitatea, voturile exprimate pentru Partidul Politic „MOLDOVA MARE” se declară nevalabile la etapa centralizării rezultatelor votării de către consiliul electoral de circumscripție.În blocul de funcții destinat afișării rezultatelor preliminare al Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, în dreptul Partidului Politic „MOLDOVA MARE”, se va înscrie mențiunea „Retras”, iar eventualele rezultate introduse în sistem de către birourile electorale ale secțiilor de votare care au finalizat procedura de numărare și totalizare a rezultatelor urmează a fi calificate ca voturi nevalabile. 
19:00
Poliția avertizează: posibile provocări și dezordini la protestul anunțat pentru mâine Liber TV
Poliția Națională anunță că deține informații privind existența unor grupuri de persoane care ar intenționa să provoace dezordini și destabilizări în capitală, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, în cadrul protestului programat.Autoritățile precizează că forțele de ordine nu vor admite încălcarea legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor și nici acțiuni care ar putea periclita securitatea națională.„Organizatorii poartă întreaga răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate”, subliniază Poliția, care face apel la responsabilitatea acestora.Totodată, cetățenii sunt îndemnați să-și analizeze deciziile și să nu accepte implicarea în acțiuni ilegale, avertizându-se că astfel de fapte pot atrage răspundere penală.
16:50
Liderul PCRM, Vladimir Voronin: „Rezultatele nu vor reflecta voința poporului, ci dorința guvernării de a se menține la putere” Liber TV
Liderul Partidului Comuniștilor (PCRM) și reprezentant al Blocului Patriotic, Vladimir Voronin, a lansat acuzații dure la adresa autorităților, după ce și-a exercitat dreptul la vot în alegerile parlamentare din 28 septembrie.„Oamenii din stânga Nistrului nu pot vota, pentru că acești idioți nu doar că au închis podurile, dar recent au închis și trotuarele, ca oamenii nici pe jos să nu poată trece pe malul acesta ca să voteze”, a declarat Voronin, criticând restricțiile din Zona de Securitate.El a vizat și procesul electoral din diaspora, menționând o discrepanță majoră între numărul de buletine tipărite și participarea așteptată:„La secțiile din străinătate votează de obicei 300 de mii de cetățeni. Aceștia au trimis încolo peste 800 de mii de buletine. Iată această diferență de 500 de mii va ‘soluționa’ un eventual fiasco, așa cum s-a întâmplat și la prezidențiale, când ei au pierdut alegerile, dar au falsificat, au pus ștampile… Acum există aceleași indicații.”Potrivit lui Voronin, actuala guvernare ar urmări să își mențină controlul prin falsificarea rezultatelor:„Nu așteptăm nimic bun de la aceste alegeri, pentru că rezultatele nu vor reflecta voința poporului, dar a celor care vor să se mențină la putere”, a adăugat liderul PCRM.Declarațiile vin pe fundalul mai multor incidente raportate în ziua votului, inclusiv cozi și restricții de circulație la punctele de trecere din Zona de Securitate, dar și suspiciuni lansate de mai mulți actori politici privind corectitudinea procesului electoral.
16:30
Până la ora 16:00 s-a înregistrat o rată de circa 40% de prezență la urnele de vot Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, până la ora 16:00, dreptul de vot a fost exercitat de peste 1 milion 151 mii de alegători. Conform acestor informații și reieșind din prevederile legale, odată ce rata de participare a depășit 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale, putem spune că scrutinul de astăzi poate fi considerat ca fiind valabil.În țară, cea mai înaltă rată de participare la vot este înregistrată în raioanele Dondușeni și Soroca, unde au votat circa 38% și, respectiv, peste 34% dintre alegători.În municipiul Chișinău, alegătorii s-au prezentat la urnele de vot în număr de circa 280 mii alegători ceea ce reprezintă o participare de 40 la sută.În secțiile de votare constituite pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, s-au prezentat la urnele de vot 9 300 de alegători.Referitor la informațiile privind aglomerațiile de pe podurile de peste Nistru, Comisia Electorală Centrală informează că Poliția este prezentă la fața locului și gestionează situația pentru a preveni eventuale riscuri. Totodată, măsurile întreprinse au ca obiectiv asigurarea securității publice și garantarea exercitării în siguranță a dreptului de vot pentru fiecare cetățean.Conform situației până la această oră, în secțiile de votare organizate în străinătate, au votat circa 170 mii de alegători. La ora 15:00, ora Chișinăului, a fost închisă secția de votare din Japonia, Tokyo, iar la scrutin au participat 91 de alegători. Și-a încheiat activitatea și secția de votare din Beijing, China.Pe coasta estică a Statelor Unite ale Americii s-au deschis secțiile de vot. Ultimele 5 secții de votare se vor deschide la ora 17:00, ora Moldovei, dintre aceste 4 sunt în SUA și una în Canada.Comisia anunță că au fost înregistrate situații la câteva secții de votare din străinătate unde s-au semnalat alerte cu bombă: Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).Instituțiile responsabile au intervenit prompt, iar alegătorii și membrii organelor electorale au fost evacuați conform protocoalelor stabilite. Procesul de votare a fost suspendat pentru perioade scurte de timp pentru a fi efectuate verificările necesare și pentru a asigura securitatea deplină a cetățenilor și buna desfășurare a procesului electoral. La această etapă, în aceste secții votare continuă în condiții de siguranță, cu excepția celor două secții de votare din Bruxelles, unde procesul rămâne a fi suspendat.În țară conform informațiilor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, până la această oră, au fost înregistrate 141 de cazuri de pretinsă încălcare a legislației, dintre care:-          3 cazuri de afișaj electoral neautorizat;-          8 cazuri de agitație electorală;-          5 cazuri referitoare la transportarea alegătorilor;-          8 cazuri de bănuială rezonabilă de corupere  alegătorilor;-          58 -  fotografierea buletinului de vot;-          6 -  deteriorarea buletinului de vot;-          35 - lipsa alegatorilor în lista electorală;-          1 caz de deteriorare a ștampilei.Comisia atrage atenția, în mod repetat, asupra necesității respectării normelor legale în parte ce ține de agitația electorală, care este strict interzisă în ziua alegerilor.La ora 14.00 a fost încheiat procesul pentru depunere a solicitărilor de votare la locul aflării.Agenția Servicii Publice informează că astăzi, 28 septembrie 2025, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare, până la ora 13:00, prin intermediul centrelor multifuncționale ale ASP, au fost eliberate 411 cărți de identitate provizorii și înmânate 2387 de acte de identitate confecționate. Reamintim că astăzi toate centrele multifuncționale activează până la ora 21:00.Următorul briefing va avea loc la ora 19:00.
16:30
Ion Ceban: „Lăsați moldovenii să voteze în voia lor și nu-i mai speriați în ziua alegerilor” Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a transmis un mesaj către cetățeni, subliniind importanța participării într-un număr cât mai mare la vot. „Foarte multă lume se prezintă la secțiile de votare. Asta înseamnă că Moldova s-a mobilizat. Cetățenii Moldovei ies la vot. Încurajăm participarea, așa cum am făcut întotdeauna, pentru că este o zi importantă pentru noi toți. În această zi, oamenii decid cum vor trăi în următorii patru ani.”În același timp, Ion Ceban a acuzat că unele instituții media și actori politici desfășoară campanii de propagandă, deși acest lucru este interzis.„Grav este că s-a ajuns la o adevărată isterie. Se vorbește despre faptul că, dacă nu le va reuși planul, mâine va fi prea târziu. Mâine, dacă ne trezim și lucrurile rămân la fel, aceleași facturi ne vor aștepta iarna, aceleași pensii și salarii, și tot ce s-a întâmplat în ultimii patru ani. De asta trebuie să ținem cont.”La final, Ion Ceban a accentuat că participarea masivă la scrutin este esențială pentru viitorul Republicii Moldova. 
16:20
Maia Sandu invocă fraude și incidente grave în ziua alegerilor Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică după-amiază că instituțiile statului au înregistrat mai multe incidente legate de procesul electoral, atât în țară, cât și peste hotare.Potrivit șefei statului, printre problemele semnalate se numără: transportarea organizată și contra cost a alegătorilor la secțiile de votare din afara țării; alerte false cu bombă în mai multe state unde sunt deschise secții pentru diaspora; tentative de a organiza așa-numitul „carusel electoral”, prin scoaterea unor buletine neutilizate din secțiile de votare pentru a fi folosite ulterior; acțiuni de obstrucționare a votului în unele secții cu prezență mare, care ar fi atribuite, potrivit Maiei Sandu, „rețelei Șor”.„Le mulțumesc oamenilor care așteaptă răbdători până când poliția verifică spațiile și îi îndemn pe toți cetățenii, din țară și de peste hotare, să meargă la vot acum, pentru a reuși să voteze până la ora 21:00”, a spus Maia Sandu.Președinta a subliniat că scrutinul din 28 septembrie este decisiv pentru viitorul țării: „Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor. Haideți să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii de cumpărare a voturilor”.
15:10
Alerte cu bombă raportate la secții de votare din diaspora: MAE invocă ingerințe externe Liber TV
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat duminică, printr-o postare publică, că mai multe alerte cu bombă au vizat secții de votare deschise pentru diaspora Republicii Moldova.Potrivit instituției, cazurile au fost înregistrate la Bruxelles (Belgia), Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).MAE susține că aceste incidente ar fi parte a unui „asalt al Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova”. În același timp, autoritățile precizează că au fost elaborate proceduri clare pentru asemenea situații și că se cooperează cu instituțiile din statele gazdă pentru a preveni perturbarea votului.„Camerele de supraveghere amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale, pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot”, se arată în mesajul MAE.Deocamdată, autoritățile din statele unde au fost raportate incidentele nu au oferit detalii suplimentare privind gravitatea amenințărilor sau eventuale consecințe asupra procesului de vot.
14:50
BREAKING NEWS! Scandal internațional: Durov spune că Moldova a vrut să cenzureze canale de Telegram care criticau puterea Liber TV
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a publicat un mesaj în care susține că ar fi fost abordat de serviciile de informații franceze, printr-un intermediar, cu solicitarea de a ajuta guvernul Republicii Moldova să cenzureze anumite canale de pe Telegram înaintea alegerilor.„Acum aproximativ un an, când mă aflam blocat la Paris, serviciile de informații franceze m-au contactat printr-un intermediar, cerându-mi să ajut guvernul moldovean să cenzureze anumite canale de Telegram. După ce am verificat lista transmisă, am descoperit câteva canale care încălcau regulile noastre și le-am eliminat. Apoi mi s-a transmis că, în schimbul cooperării, serviciile franceze ar putea ‘spune lucruri bune’ despre mine judecătorului care dispusese arestarea mea în august anul trecut”, a scris Durov.Acesta consideră că o astfel de abordare ar fi reprezentat fie o intervenție directă în procesul său judiciar, fie o exploatare a situației sale legale pentru a influența evoluțiile politice din Europa de Est.Ulterior, Telegram ar fi primit o a doua listă de canale vizate de autoritățile franceze și moldovenești, dar, potrivit lui Durov, acestea erau în mare parte legitime și conforme regulilor platformei, singura lor „vină” fiind că exprimau opinii politice incomode pentru guverne.„Am refuzat să acționăm asupra acelei liste. Telegram este angajat în apărarea libertății de exprimare și nu va elimina conținut din motive politice. Voi continua să expun fiecare încercare de a presa Telegram să recurgă la cenzură”, a adăugat Durov.
