Experți din Țările de Jos sprijină CCRM în dezvoltarea capacităților de audit IT
Curentul.md, 3 octombrie 2025 16:10
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de asistență tehnică dedicată consolidării capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în domeniul auditului tehnologiilor informaționale (TI), realizată de experții Curții de Conturi a Țărilor de Jos. Misiunea a avut drept scop consolidarea capacităților CCRM în efectuarea auditurilor TI cuprinzătoare, în […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 15 minute
16:10
În perioada 29 septembrie – 2 octombrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o misiune de asistență tehnică dedicată consolidării capacităților Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în domeniul auditului tehnologiilor informaționale (TI), realizată de experții Curții de Conturi a Țărilor de Jos. Misiunea a avut drept scop consolidarea capacităților CCRM în efectuarea auditurilor TI cuprinzătoare, în […]
Acum o oră
15:40
Peste 800 de metri de conducte de gaze supraterane au fost montați în unul dintre cartierele ale centrului raional Florești, în cadrul Programului de investițional al întreprinderii de distribuție a gazelor „Florești-gaz” pentru anul 2025. Rețeaua precedentă a fost construită pe timpul Uniunii Sovietice, iar până în anii 2000, când localitatea a fost conectată la […]
Acum 2 ore
15:10
Dorin Recean, prim-ministru în exercițiu și deputat ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ar putea conduce și viitorul Cabinet de miniștri, care urmează să fie învestit după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează CURENTUL. Igor Grosu, liderul PAS, a spus că el ar prefera să rămână în funcția de președinte al Parlamentului, […]
14:40
ANTA: Vehiculele autorizate pentru transportul de pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri. În ultima perioadă, instituția semnalează tot mai multe cazuri în care microbuzele sau autobuzele sunt folosite pentru transportarea coletelor, pachetelor voluminoase, echipamentelor grele […]
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începând cu săptămâna curentă, prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere. În ultimele zile, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu circa 1%, evoluție determinată exclusiv de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Această ieftinire are loc pe fundalul unor […]
Acum 4 ore
14:20
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu e corect faptul că nu s-a discutat pe interior cu Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși deputați pe lista PAS, care au anunțat că vor fi deputați independenți, și că lucrul acesta trebuia discutat până la anunțul public, informează CURENTUL. „Da, într-adevăr nu […]
13:40
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, urmare a deciziei instanței de judecată, și-a restabilit, ieri, dreptul de a conduce automobilul. „Am reușit! Pentru Cernăuţeanu în special am anulat prin judecată acțiunile voastre ilegale. Am restabilit dreptul meu de a conduce automobilul. Justiția a anulat procesele ilegale. Acum vine timpul sa răspundeți penal pentru aceste abuzuri”, […]
13:10
Cu referire la informațiile false apărute în spațiul public cu privire la demiterea unor angajați din cadrul Primăriei Chișinău precizăm următoarele. Astfel, informațiile apărute în presă referitoare la demiterea pretorului sectorului Botanica, doamna Diana Guba, sunt false. Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative. Totodată, schimbările operate în […]
12:40
Victoria Sanduța: Dacă există suspiciuni de finanțare ilegală a unui candidat care a trecut pragul electoral, soluția este repetarea alegerilor # Curentul.md
Fosta candidata la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Victoria Sanduța, punctează că, discuțiile din spațiul public precum că voturile unui concurent electoral, care a trecut pragul și a câștigat mandatul, ar putea fi anulate după alegeri și redistribuite celorlalți patru concurenți rămași ar fi o fraudă electorală foarte gravă. Ea spune că alegătorii […]
Acum 6 ore
12:10
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, în vizită oficială la București: întâlnire cu omologul român # Curentul.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov‑Moraru, a avut o întrevedere la București cu omologul român, Radu Marinescu, informează CURENTUL. „România este și rămâne un partener strategic și un prieten în drumul european al Republicii Moldova. Colaborarea dintre ministerele noastre este extrem de valoroasă și se bazează pe încredere, schimb de bune practici și rezultate. Mizăm în continuare pe experiența […]
11:40
CNA și Procuratura Bălți investighează sustragerea documentelor unui proiect de apeduct # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, desfășoară urmărirea penală într-un dosar inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova privind ”luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. Cazul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică cu sediul în municipiul […]
11:10
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici. Conectarea la serviciile de termoficare poate avea […]
10:40
Intervenție SMURD Iași – Chișinău: Un băiat de 13 ani a fost transportat la Institutul Mamei şi Copilului # Curentul.md
În după-amiaza zilei de 2 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD a efectuat o intervenție aeriană pentru a transporta din Iași la Chișinău un băiat în vârstă de 13 ani, cetățean al Republicii Moldova. Potrivit informațiilor înregistrate, minorul a suferit o intervenție în urma unui traumatism toracic. Elicopterul SMURD Iași a aterizat la ora 18:10 […]
10:30
CEC a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” a fost revocată. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către Ministerul Justiției […]
Acum 8 ore
10:10
Maia Sandu, la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. „Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a menționat […]
09:30
Pană de curent în sectorul Buiucani al capitalei: Peste 6 mii de consumatori au rămas fără lumină # Curentul.md
Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Echipe specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, iar la această oră toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică. Circulația transportului public […]
09:10
Poliția de Frontieră informează că la 2 octomvrie, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin Țuțu. Acesta a fost escortat la izolatorul din Chișinău.
Acum 24 ore
18:40
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare la îndemnul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Anul trecut, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. […]
18:40
Ministerul Energiei stabilește reguli clare pentru amplasarea centralelor eoliene și refacerea terenurilor agricole # Curentul.md
Centralele electrice eoliene vor putea fi amplasate în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Energiei, ce prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole. Metodologia stabilește, în baza Legii privind fondul ariilor naturale protejate, că centrale electrice […]
17:10
Dezvoltarea infrastructurii și integrarea europeană, priorități în discuțiile ministrului Bolea la București # Curentul.md
Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut o întrevedere la București cu omologul său, Ciprian Șerban. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova și proiectele de infrastructură care consolidează conexiunile cu Uniunea Europeană, inclusiv parteneriatul dintre Republica Moldova și România, informează CURENTUL. Oficialii au discutat despre proiectele comune de infrastructură, printre […]
17:10
Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ general și organele locale de specialitate în domeniul educației, prin care amintește despre necesitatea respectării prevederilor Codului de Etică al cadrelor didactice. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai integrității, prin interzicerea solicitării/acceptării de beneficii materiale. Este […]
16:40
În contextul desfășurării Zilei Naționale a Vinului, în perioada 3 octombrie, ora 16:00, până la 6 octombrie, ora 06:00, circulația rutieră va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Alexandr Pușkin și Maria Cebotari, și pe Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, între străzile Columna și 31 August 1989. Pentru siguranța participanților la […]
Ieri
16:10
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii septembrie 10 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și nimicite 24 de obiecte explozive. În perioada menționată, echipele de geniști au intervenit în localitățile din raioanele Criuleni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Căușeni, Anenii Noi și Strășeni. Cea mai amplă misiune de deminare a fost îndeplinită […]
15:20
Întreținerea corectă a unui utilaj agricol nu este doar o recomandare, ci o condiție pentru a-i prelungi durata de viață și pentru a menține un nivel constant de productivitate. Granulatorul de furaje, un echipament indispensabil în gospodăriile moderne, necesită o atenție specială atunci când vine vorba de service și verificări regulate. Un granulator bine întreținut […]
15:10
Mesajul lui Năstase după alegeri: Am luptat cu mastodonții politici, dar rămân alături de oameni # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în alegerile care au avut loc la 28 septembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, a adresat mulțumiri cetățenilor care l-au votat și, totodată, a venit cu o serie de precizări cu referire la campania electorală, informează CURENTUL. „Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor celor […]
14:40
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici? Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile […]
14:40
În perioada 2–3 octombrie 2025, în zona metropolitană a Romei vor avea loc mitinguri, manifestații publice și o grevă a transportului, care pot afecta circulația rutieră și transportul public. Autoritățile italiene au anunțat închiderea temporară a stației Termini, suspendarea circulației pe liniile de metrou A și B, precum și impunerea unor restricții de trafic în […]
14:30
(FOTO) Magia filmului în aer liber readusă în mun. Bălți de compania DRÄXLMAIER Group Moldova # Curentul.md
DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, s-a desfășurat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la 4 septembrie, începând cu ora 18:00, și a oferit publicului o seară memorabilă sub cerul liber, se spune în comunicatul de presă […]
14:10
Igor Grosu despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi deputați independenți independenți: Regretăm că am aflat din presă # Curentul.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a aflat din presă despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari – deputați aleși pe lista PAS, vor fi independenți, informează CURENTUL. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că am aflat din presă despre anunțul […]
13:30
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Curentul.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar. Este pentru prima […]
13:10
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026. Pentru tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici sunt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00. Viitorii stagiari vor avea oportunitatea […]
12:40
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Curentul.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”. „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne […]
12:40
Cruzești, Budești și o parte din Tohatin rămân fără gaze naturale în perioada 6–10 octombrie # Curentul.md
În legătură cu executarea lucrărilor programate de SRL “Chișinău-gaz” în satul Tohatin, municipiul Chișinău, va fi sistată integral aprovizionarea cu gaze naturale a satelor Cruzești și Budești de luni, 6 octombrie 2025 ora 9.00, până vineri, 10 octombrie, ora 17.00. De asemenea, fără gaz în aceeași perioadă vor rămâne următoarele adrese din satul Tohatin: strada […]
12:10
CNA a descins cu percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu la SA „Edilitate” # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare […]
11:40
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș al Blocului Electoral Patriotic, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive, informează CURENTUL. Socialistul a spus că, în legătură cu numeroasele încălcări, au depus zeci de sesizări la Comisia Electorală Centrală. „Intenționăm să parcurgem toate etapele de contestare prevăzute de […]
11:10
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 deputați pentru a forma de unul singur Cabinetul de Miniștri” – a menționat Victor Nichituș, comentator politic, informează CURENTUL. El a spus că a crezut că moldovenii care locuiesc între Prut și Nistru sunt mai puțin […]
10:40
Igor Grosu la București: Astăzi, când R.Moldova parcurge un drum ferm către integrarea europeană, sprijinul României este esențial # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României. „Astăzi, când Republica Moldova parcurge un drum ferm către integrarea europeană, sprijinul României – al statului, al societății, și al Casei Regale – este esențial. Împreună, construim punți durabile între instituțiile noastre, […]
10:10
Încasările SFS la Bugetul public național au crescut cu 13,9% în primele 9 luni ale anului 2025 # Curentul.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 9 […]
09:40
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor primi echipamente asistive în valoare de peste 17 milioane lei # Curentul.md
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (aproximativ 1 mln USD sau 870 mii EUR) ce sunt oferite de UNICEF grație suportului Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii. Printre […]
09:10
CEC: 4 579 de apeluri primite la Linia de informare a alegătorilor în perioada electorală # Curentul.md
4 579 de apeluri au fost recepționate de operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia telefonică a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie 2025, cu scopul de a asigura suport informațional tuturor părților implicate în procesul electoral, informează CURENTUL. Cu ocazia încheierii activității […]
1 octombrie 2025
18:10
Igor Grosu și Mircea Abrudean au discutat despre alegeri și integrarea europeană a Moldovei # Curentul.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean”, informează CURENTUL. Cei doi au discutat despre rezultatele alegerilor și „votul istoric al moldovenilor prin care au spus clar că locul Moldovei este în marea familie europeană”. „Ne așteaptă un drum dificil, dar suntem hotărâți să muncim […]
17:40
Republica Moldova, menținută pe Nivelul 2 în Raportul SUA privind traficul de persoane 2025 # Curentul.md
Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri. Republica Moldova se află și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind traficul de persoane 2025, ceea ce înseamnă că autoritățile chiar […]
17:10
Curtea de Apel va examina cererea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Moldova Mare # Curentul.md
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. În urma sesizării primite la 29 septembrie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea […]
16:40
Parcul Industrial Tracom din Chișinău organizează concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A. „TRACOM”. Candidatul trebuie să dețină studii superioare în domeniul economic, juridic, tehnic sau management, să aibă minimum patru ani de experiență managerială și să cunoască limba română, precum și cel puțin o limbă internațională, certificat B1+. Responsabilitățile postului includ dezvoltarea economico-financiară […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Programul de stagii plătite în serviciul public: Înscrierile pentru cea de-a V-a ediție încep la 1 octombrie. În ediția curentă sunt disponibile 82 de locuri în 31 de autorități publice. Aplicarea este deschisă în perioada 1-15 octombrie 2025, pe platforma oficială stagii.gov.md. Programul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani […]
15:30
Un fost deputat, condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare: 206 milioane de lei au fost confiscate # Curentul.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovat un fost deputat de patru capete de acuzare de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Instanța a dispus prin cumul parțial al pedepselor – închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni, […]
15:10
Tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență – cerea 18 mii lei pentru un permis de conducere # Curentul.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, care urmează […]
15:10
Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Curentul.md
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul elaborat are ca scop reducerea impactului negativ al acestor substanțe asupra mediului și sănătății umane. Principalele reglementări stabilesc condițiile stricte de utilizare a zece substanțe periculoase (plumb, […]
14:40
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția […]
14:10
Alte 2.217 mii de familii din R. Moldova au redus cheltuielile pentru energie prin programul guvernamental EcoVoucher # Curentul.md
Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 a acestui an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns la familii cu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.