Experți din Țările de Jos sprijină CCRM în dezvoltarea capacităților de audit IT

Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 a acestui an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns la familii cu […]