Mesajul lui Năstase după alegeri: Am luptat cu mastodonții politici, dar rămân alături de oameni
Curentul.md, 2 octombrie 2025 15:10
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în alegerile care au avut loc la 28 septembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, a adresat mulțumiri cetățenilor care l-au votat și, totodată, a venit cu o serie de precizări cu referire la campania electorală, informează CURENTUL. „Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor celor […]
• • •
Acum 5 minute
15:20
Întreținerea corectă a unui utilaj agricol nu este doar o recomandare, ci o condiție pentru a-i prelungi durata de viață și pentru a menține un nivel constant de productivitate. Granulatorul de furaje, un echipament indispensabil în gospodăriile moderne, necesită o atenție specială atunci când vine vorba de service și verificări regulate. Un granulator bine întreținut […]
Acum 15 minute
15:10
Mesajul lui Năstase după alegeri: Am luptat cu mastodonții politici, dar rămân alături de oameni # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în alegerile care au avut loc la 28 septembrie curent, în cadrul unei conferințe de presă, a adresat mulțumiri cetățenilor care l-au votat și, totodată, a venit cu o serie de precizări cu referire la campania electorală, informează CURENTUL. „Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor celor […]
Acum o oră
14:40
CNI Moldinsolv despre practica europeană în domeniul insolvabilității imobiliare și protecției cumpărătorilor: Când va prelua R. Moldova aceste practici? Insolvabilitate este o procedură care are menirea de a salva afacerile aflate în situații dificile. În R. Moldova acest proces devine tot mai cunoscut, iar oamenii de afaceri apelează la acest instrument pentru a depăși situațiile […]
14:40
În perioada 2–3 octombrie 2025, în zona metropolitană a Romei vor avea loc mitinguri, manifestații publice și o grevă a transportului, care pot afecta circulația rutieră și transportul public. Autoritățile italiene au anunțat închiderea temporară a stației Termini, suspendarea circulației pe liniile de metrou A și B, precum și impunerea unor restricții de trafic în […]
14:30
(FOTO) Magia filmului în aer liber readusă în mun. Bălți de compania DRÄXLMAIER Group Moldova # Curentul.md
DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, s-a desfășurat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la 4 septembrie, începând cu ora 18:00, și a oferit publicului o seară memorabilă sub cerul liber, se spune în comunicatul de presă […]
Acum 2 ore
14:10
Igor Grosu despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari vor fi deputați independenți independenți: Regretăm că am aflat din presă # Curentul.md
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a aflat din presă despre faptul că Dinu Plîngău și Stela Macari – deputați aleși pe lista PAS, vor fi independenți, informează CURENTUL. „PAS și-a asumat un obiectiv fundamental de țară – aderarea la UE. Pentru acest mandat am primit încrederea cetățenilor. Regretăm că am aflat din presă despre anunțul […]
13:30
Republica Moldova și România simplifică trecerea frontierei prin control coordonat la punctul feroviar Fălciu–Cantemir # Curentul.md
Cetățenii și transportatorii vor avea parte de călătorii mai rapide, sigure și confortabile prin punctul de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir. Ministra Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniella Misail-Nichitin, a semnat la București, împreună cu Viceprim-ministrul și Ministrul Afacerilor Interne al României, Cătălin Predoiu, Acordul privind implementarea controlului coordonat la acest punct feroviar. Este pentru prima […]
Acum 4 ore
13:10
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026. Pentru tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici sunt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00. Viitorii stagiari vor avea oportunitatea […]
12:40
Expert: Piaţa zahărului din Moldova riscă să fie monopolizată. Cu cât se va scumpi zahărul? # Curentul.md
Recent, Ministerul Economiei a elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului prin care intenţionează să introducă în regim de urgenţă „o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne”. „Se instituie pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o măsură provizorie de apărare comercială a pieţei interne […]
12:40
Cruzești, Budești și o parte din Tohatin rămân fără gaze naturale în perioada 6–10 octombrie # Curentul.md
În legătură cu executarea lucrărilor programate de SRL “Chișinău-gaz” în satul Tohatin, municipiul Chișinău, va fi sistată integral aprovizionarea cu gaze naturale a satelor Cruzești și Budești de luni, 6 octombrie 2025 ora 9.00, până vineri, 10 octombrie, ora 17.00. De asemenea, fără gaz în aceeași perioadă vor rămâne următoarele adrese din satul Tohatin: strada […]
12:10
CNA a descins cu percheziții în Chișinău și Strășeni într-un caz de abuz de serviciu la SA „Edilitate” # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală și raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul comiterii infracțiunii de abuz de serviciu. Investigațiile vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare […]
11:40
„Noi nu recunoaștem la această etapă legitimitatea acestor alegeri” – a declarat Igor Dodon, fruntaș al Blocului Electoral Patriotic, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive, informează CURENTUL. Socialistul a spus că, în legătură cu numeroasele încălcări, au depus zeci de sesizări la Comisia Electorală Centrală. „Intenționăm să parcurgem toate etapele de contestare prevăzute de […]
Acum 6 ore
11:10
„Nu am crezut că Partidul Acțiune și Solidaritate va reuși să treacă, pentru a doua oară, bariera de 50+1 deputați pentru a forma de unul singur Cabinetul de Miniștri” – a menționat Victor Nichituș, comentator politic, informează CURENTUL. El a spus că a crezut că moldovenii care locuiesc între Prut și Nistru sunt mai puțin […]
10:40
Igor Grosu la București: Astăzi, când R.Moldova parcurge un drum ferm către integrarea europeană, sprijinul României este esențial # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Parlamentului, ieri-seară, la București, a participat la evenimentul dedicat Republicii Moldova, organizat la Palatul Elisabeta de Familia Regală a României. „Astăzi, când Republica Moldova parcurge un drum ferm către integrarea europeană, sprijinul României – al statului, al societății, și al Casei Regale – este esențial. Împreună, construim punți durabile între instituțiile noastre, […]
10:10
Încasările SFS la Bugetul public național au crescut cu 13,9% în primele 9 luni ale anului 2025 # Curentul.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent. Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 9 […]
09:40
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor primi echipamente asistive în valoare de peste 17 milioane lei # Curentul.md
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (aproximativ 1 mln USD sau 870 mii EUR) ce sunt oferite de UNICEF grație suportului Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului Statelor Unite ale Americii. Printre […]
Acum 8 ore
09:10
CEC: 4 579 de apeluri primite la Linia de informare a alegătorilor în perioada electorală # Curentul.md
4 579 de apeluri au fost recepționate de operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia telefonică a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie 2025, cu scopul de a asigura suport informațional tuturor părților implicate în procesul electoral, informează CURENTUL. Cu ocazia încheierii activității […]
Acum 24 ore
18:10
Igor Grosu și Mircea Abrudean au discutat despre alegeri și integrarea europeană a Moldovei # Curentul.md
Vizita lui Igor Grosu, președintele Parlamentului, a continuat „cu o discuție bună cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean”, informează CURENTUL. Cei doi au discutat despre rezultatele alegerilor și „votul istoric al moldovenilor prin care au spus clar că locul Moldovei este în marea familie europeană”. „Ne așteaptă un drum dificil, dar suntem hotărâți să muncim […]
17:40
Republica Moldova, menținută pe Nivelul 2 în Raportul SUA privind traficul de persoane 2025 # Curentul.md
Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul privind traficul de persoane 2025, document care analizează acțiunile întreprinse de fiecare stat în lupta împotriva traficului de ființe umane și le clasifică într-un sistem pe niveluri. Republica Moldova se află și în acest an pe Nivelul 2 în Raportul privind traficul de persoane 2025, ceea ce înseamnă că autoritățile chiar […]
17:10
Curtea de Apel va examina cererea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Moldova Mare # Curentul.md
Ministerul Justiției a depus ieri, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. În urma sesizării primite la 29 septembrie de la Comisia Electorală Centrală (CEC), Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii până la pronunțarea […]
16:40
Parcul Industrial Tracom din Chișinău organizează concurs pentru ocuparea funcției de director al S.A. „TRACOM". Candidatul trebuie să dețină studii superioare în domeniul economic, juridic, tehnic sau management, să aibă minimum patru ani de experiență managerială și să cunoască limba română, precum și cel puțin o limbă internațională, certificat B1+. Responsabilitățile postului includ dezvoltarea economico-financiară […]
16:10
Programul de stagii plătite în serviciul public: Înscrierile pentru cea de-a V-a ediție încep la 1 octombrie. În ediția curentă sunt disponibile 82 de locuri în 31 de autorități publice. Aplicarea este deschisă în perioada 1-15 octombrie 2025, pe platforma oficială stagii.gov.md. Programul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani […]
15:30
Un fost deputat, condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare: 206 milioane de lei au fost confiscate # Curentul.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a găsit vinovat un fost deputat de patru capete de acuzare de falsificare a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Instanța a dispus prin cumul parțial al pedepselor – închisoare pe un termen de 7 ani și 6 luni, […]
Ieri
15:10
Tânăr condamnat la închisoare pentru trafic de influență – cerea 18 mii lei pentru un permis de conducere # Curentul.md
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, care urmează […]
15:10
Guvernul restricționează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice # Curentul.md
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul elaborat are ca scop reducerea impactului negativ al acestor substanțe asupra mediului și sănătății umane. Principalele reglementări stabilesc condițiile stricte de utilizare a zece substanțe periculoase (plumb, […]
14:40
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția […]
14:10
Alte 2.217 mii de familii din R. Moldova au redus cheltuielile pentru energie prin programul guvernamental EcoVoucher # Curentul.md
Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 a acestui an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns la familii cu […]
13:40
Fermierii, profesioniștii și publicul larg sunt așteptați, la ediția de toamnă a expozițiilor „Moldagrotech” și „Farmer” # Curentul.md
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” va avea loc dubla expoziție „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a). Evenimentul va reuni peste două sute de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Tematica ediției din acest an acoperă toate domeniile sectorului agroindustrial, de la construcția […]
13:10
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, prin sporirea mobilității urbane, reabilitarea infrastructurii […]
12:30
Dinu Plîngău și Stela Macari – deputați independenți: Plîngău: „Totul va fi bine! Criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” # Curentul.md
Dinu Plîngău și Stela Macari, deputați aleși pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în Parlament vor munci cu deputații PAS, însă nu vor face parte din fracțiune, vor fi deputați independenți, informează CURENTUL. „Am muncit în această campanie alături de colegii din PAS și am fost corecți unii cu alții și așa va fi […]
12:10
Cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”. Misiunea comună a ODIHR, AP OSCE, APCE și PE: „Impunerea restricțiilor în privința partidelor politice se permite doar în cazuri excepționale, ca o măsură de ultimă instanță…” # Curentul.md
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat […]
11:40
Olga Cebotari, după alegeri: „Intrăm în Parlament cu o echipă pregătită să muncească pentru oameni” # Curentul.md
Olga Cebotari, deputat ales pe lista Blocului Electoral Patriotic, membru al Comitetului Executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a adresat mulțumiri cetățenilor „pentru încredere și votul acordat Blocului Electoral Patriotic”. „Știu că pentru o parte din societate rezultatul acestor alegeri aduce bucurie, iar pentru o altă parte o mare dezamăgire și este un lucru […]
11:10
Ambasada SUA la Chișinău anunț a din cauza suspendării alocării bugetare, contul de Facebook al ambasadei nu va fi actualizat la timp. ”Din cauza suspendării alocărilor bugetare, acest cont de Facebook nu va fi actualizat în mod regulat până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor urgente privind siguranța și securitatea. În această perioadă, […]
10:40
Vrei să cumperi un cărucior și nu știi dacă să alegi un model 3 în 1 sau unul tradițional? Te ajutăm noi. Mai jos, găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua o decizie corectă în acest sens. Îți spunem care sunt diferențele dintre cărucioarele tradiționale și cele 3 în 1 și ce […]
10:10
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat schimbări de cadre. Artur Mija a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului, din 1 octombrie curent. Ana Calinici, secretar de stat al Guvernului, a preluat interimatul funcției de secretar general al Guvernului. Constantin Nedelea a fost numit director general adjunct al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri […]
09:10
Proiectul Raportului de audit privind automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112, examinat de CCRM # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat marți, 30 septembrie, în cadrul ședinței publice, proiectul Raportului de audit al performanței cu tema: „Automatizarea procesului de gestionare a apelurilor de urgență prin numărul unic 112 contribuie la îmbunătățirea serviciilor acordate populației în situații de urgență?”. Auditul a arătat că Serviciul 112 își îndeplinește misiunea […]
30 septembrie 2025
18:10
Poliția și PCCOCS investighează tranzacții ilegale cu criptomonede și finanțări politice din Rusia: Un bărbat a fost reținut # Curentul.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ […]
17:40
Vrei să contribui la buna guvernare și integritatea financiară a statului? Curtea de Conturi a Republicii Moldova te așteaptă! Curtea de Conturi este în căutare de auditori publici externi. E momentul să faci parte dintr-o instituție respectată, stabilă și dedicată responsabilității publice. De ce să aplici? Lucrând ca auditor public extern la CCRM, ai ocazia […]
17:10
Rezultatul candidaților independenți: Andrei Năstase a obținut peste 13 mii de voturi, depășind mai multe partide politice! # Curentul.md
Niciun candidat independent nu a reușit să ajungă în Parlament urmare a scrutinului din 28 septembrie curent, însă cei care participat în acest mod au reușit să acumuleze chiar mai multe voturi decât unele partide politice sau blocuri, informează CURENTUL. Cel mai bun rezultat între independenți l-a obținut Andrei Năstase – 0,85% sau 13 420 de voturi. […]
16:40
Platforma Reîntregirii Naționale: Alegătorii ne-au dat dreptate. Cei care au sfidat apelul la unitate unionistă au fost pedepsiți prin vot # Curentul.md
Platforma Reîntregirii Naționale spune că „alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au fost o alegere între spațiul european-românesc și „russkii mir”. Cetățenii responsabili au decis să spună „Adio” imperiului rusesc și au ales drumul european. Această victorie electorală nu este o victorie de partid – este victoria celor dornici de LIBERTATE și de revenire ACASĂ”, […]
16:10
Rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie urmează a fi validate. În context, Parlamentul a publicat informații despre etapele și procedurile legale de constituire a noului Parlament, informează CURENTUL. Astfel, Comisia Electorală Centrală va totaliza rezultatele scrutinului în cel mult 5 zile. Ulterior, alegerile urmează să fie validate de Curtea Constituțională în cel mult 10 zile. După […]
16:00
BEP: În Moldova au avut loc alegeri în care voința cetățenilor a fost sfidată. Continuăm lupta pentru drepturile cetățenilor # Curentul.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o declarație în care spune că, la 28 septembrie 2025, în Moldova au avut loc alegeri în care voința cetățenilor a fost sfidată prin ingerința funcționarilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative și multiple încălcări grave ale legislației. Blocul Electoral Patriotic a spus că va continua lupta pentru drepturile […]
15:40
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, infirmă speculațiile precum că observatorii pe care i-a desemnat ar fi primit onorarii consistente pentru activitate. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări: se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine la alegerile parlamentare ar fi primit din partea mea onorarii consistente pentru activitatea […]
15:40
„Îngrijorări că restricțiile impuse în faza finală, formulate în termeni generali, pot periclita dreptul de a candida” – ENEMO, după limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” # Curentul.md
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că partidelor politice […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
În Cimișlia au fost inaugurate două stadioane construite cu sprijinul Uniunii Europene # Curentul.md
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se bucură de două stadioane multifuncționale moderne. Noile terenuri, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp, au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber. Evenimentul de inaugurare a fost sărbătorit alături de întreaga comunitate prin dansuri, cântece și meciuri […]
14:40
Termenul limită de prezentare a informației privind beneficiarii efectivi este 31 decembrie 2025 # Curentul.md
Agenția Servicii Publice reamintește că persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrate în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte și/sau să actualizeze informația privind beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice, până la data de 31 decembrie 2025. Nedeclararea, declararea incompletă sau incorectă a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii […]
14:10
Observatori OSCE: Moldova a organizat alegeri democratice, în ciuda atacurilor hibride fără precedent # Curentul.md
Alegerile parlamentare din Moldova au fost competitive și au oferit alegătorilor o alegere clară între alternative politice, însă procesul a fost afectat de cazuri grave de interferență străină, finanțare ilegală, atacuri cibernetice și dezinformare extinsă, în ciuda eforturilor autorităților de a răspunde acestor provocări, se arată într-o declarație a observatorilor internaționali. Misiunea comună de observare, formată […]
13:40
CCRM: Deficiențe majore în administrarea patrimoniului public, în ciuda creșterii valorii acestuia # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în Raportul său anual 2024 modul de gestionare a patrimoniului public, domeniu care constituie un pilon fundamental al bunei guvernări, cu impact direct asupra dezvoltării economice durabile, echității sociale și responsabilității administrative. Potrivit datelor oficiale din Registrul patrimoniului public, gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP), la începutul anului […]
13:10
Victoria Sănduța: Am înțeles că politica nu funcționează doar pe competență. Drumul e mai complicat și necesită o altă abordare # Curentul.md
Victoria Sanduța, candidat independent la alegerile parlamentare, care a acumulat 2 861 de voturi, ceea ce reprezintă 0,18% din numărul total, a declarat că rezultatul „este mult sub așteptările mele, dar fiecare vot înseamnă o persoană care a crezut în mine și pentru asta vă mulțumesc din suflet”, informează CURENTUL. „Aceasta a fost prima mea experiență electorală […]
