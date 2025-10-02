Cum să întreții corect granulatorul de furaje pentru durabilitate maximă

13:10

Victoria Sanduța, candidat independent la alegerile parlamentare, care a acumulat 2 861 de voturi, ceea ce reprezintă 0,18% din numărul total, a declarat că rezultatul „este mult sub așteptările mele, dar fiecare vot înseamnă o persoană care a crezut în mine și pentru asta vă mulțumesc din suflet”, informează CURENTUL. „Aceasta a fost prima mea experiență electorală […]