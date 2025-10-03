Primăria Chișinău dezminte informația privind demisia pretorului sectorului Botanica

10:40

Vrei să cumperi un cărucior și nu știi dacă să alegi un model 3 în 1 sau unul tradițional? Te ajutăm noi. Mai jos, găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua o decizie corectă în acest sens. Îți spunem care sunt diferențele dintre cărucioarele tradiționale și cele 3 în 1 și ce […]