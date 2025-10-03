Incendiu puternic la cea mai mare rafinărie Chevron de pe coasta de vest a SUA
3 octombrie 2025 13:00
Un incendiu major a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, Los Angeles, în urma unei explozii. Autorității au intervenit în regim de urgență pentru a gestiona situația, notează CBS News.După cum transmite Noi.md cu referire la Europa Press, explozia a fost semnalată de mai mulți martori, care au comparat senzația cu un mic cutremur. Pînă în prezent, poliția din El Segundo nu a
• • •
Acum 15 minute
13:00
13:00
Stadionul Orășenesc din Călărași a devenit în acest weekend scena principală a Săptămînii Europene a Sportului 2025, găzduind evenimentul BeActive Outdoors, la care au participat peste 200 de elevi, voluntari și pasionați de mișcare, transmite Noi.md.Competițiile de orientare sportivă în teren au testat spiritul de echipă, abilitățile practice și gîndirea strategică a participanților, într-un
Acum o oră
12:30
Laura Codruța Kovesi, șefa procuorilor europeni, despre corupție în UE: "Nu există o țară curată" # Noi.md
Frauda cu subvențiile Uniunii Europene (UE) nu este doar o problemă a Greciei, ci este peste tot, avertizează șefa procuorirlor europeni, Laura Codruța Kovesi. Ea susține că subvențiile agricole reprezintă o treime din bugetul UE, ceea ce le face o țintă tentantă pentru schemele de corupție.Fondurile agricole ale UE și alte subvenții alimentează corupția în întregul bloc comunitar, a avertizat
12:30
Vineri, în Cehia începe procesul de votare de două zile pentru alegerile parlamentare.Potrivit publicației „Европейская правда”, secțiile de votare din Cehia se vor deschide pe 3 octombrie la ora 14:00 și vor funcționa vineri pînă la ora 22:00, iar sîmbătă – de la 8:00 la 14:00. Acestea sînt, de asemenea, primele alegeri în care cehii din străinătate pot vota prin corespondență, pentru a nu fi
12:30
Vladimir Bolocan de la Direcția Generală Asistență Medicală și Socială a venit cu un mesaj în rețelele sociale după ce astăzi s-a aflat că edilul Ion Ceban l-ar fi eliberat din funcție și el deja nu mai face parte din echipa Primăriei capitalei, notează Noi.md."Pentru a face claritate, mai întîi de toate doresc să explic următorul aspect legal. Un funcționar public nu poate fi demis la solicit
Acum 2 ore
12:00
În dimineața zilei de 3 octombrie 2025, angajații Centrului Național Anticorupție CNA, sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul unui fost primar precum și sediul unei companii, vizate în dosarul de sustragere și tăinuire a documentelor aferente unui proiect de infrastructură, transmite Noi.md.Cazul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și
12:00
„Flavours of Moldova” cucerește Netflix: o invitație la descoperirea tradițiilor și peisajelor # Noi.md
Republica Moldova este prezentată în premieră pe Netflix prin documentarul „Flavours of Romania and of Republic of Moldova”, lansat pe 2 octombrie 2025 și semnat de jurnalistul și regizorul britanic Charlie Ottley, transmite Noi.md.Cunoscut pentru populara serie „Flavours of Romania”, acesta aduce acum în prim-plan frumusețile, cultura și tradițiile Moldovei, dar și potențialul său turistic.
12:00
Remanierile de cadre de la Primăria capitalei continuă, astăzi aflîndu-se despre noi persoane, care ar fi fost eliberate din funcții de către primarul Ion Ceban, notează Noi.md.Vladimir Bolocan a confirmat pentru Morari.news că, începând de astăzi, nu mai face parte din echipa Primăriei Chișinău. Acesta a ocupat funcția de șef al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială.{{839463}}T
12:00
Victoria Sanduța: „Se vehiculează că voturile unui concurent electoral, care a trecut pragul, ar putea fi anulate” # Noi.md
Fosta candidată independentă la alegerile parlamentare, ex-judecătoarea Victoria Sanduța a reacționat la informația despre o posibilă anulare a voturilor obținute de Platforma „Democrația Acasă” la parlamentare. „Vreau să fiu foarte clară: acest lucru ar fi o fraudă electorală foarte gravă. {{840078}}Alegătorii nu și-au dat votul pentru ca el să fie „mutat”, după bunul plac al cuiva, în bu
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atestă că, începînd cu săptămîna curentă, prețurile la benzină și motorină au intrat pe un trend de scădere.În ultimele zile, prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus cu circa 1%, evoluție determinată exclusiv de scăderea cotațiilor internaționale Platts.Această ieftinire are loc pe fundalul unor evoluț
11:30
Knockout nu numai pentru adversar: un boxer și-a cerut iubita în căsătorie imediat după meciul din Orhei # Noi.md
După victoria obținută în finala Cupei Moldovei U23 la box, la Orhei, Ștefan Vozniacovschi a cerut-o în căsătorie pe logodnica sa într-un mod foarte original, cerere pe care aceasta nu putea să o refuze.Ștefan este Maestru al Sportului de clasă internațională, cîștigător și medaliat la Campionatele Moldovei și la turnee internaționale, cîștigător al Campionatului țărilor balcanice, medaliat cu
11:30
Ziua Națională a Vinului 2025: un număr record de vinării și experiențe inedite în centrul Chișinăului # Noi.md
În acest weekend, pe 4 și 5 octombrie, Republica Moldova va celebra ediția a XXIV-a a Zilei Naționale a Vinului. Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău se va transforma într-un centru al descoperirii vinului, la care participă un număr record de 106 vinării din toate regiunile țării, inclusiv 43 de producători mici.După cum transmite Noi.md cu referire la Mold-Street, evenimentul reunește
Acum 4 ore
11:00
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca însoțit de funcționarii Biroului politici de reintegrare a mers joi cu o vizită de lucru în satele Sănătăuca și Năpadova din raionul Florești.Au avut loc întrevederi cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate, în cadrul cărora au fost discutate subiecte de interes major pentru cetățeni, notează Noi.md.P
11:00
Termoelectrica S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățămînt, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cît și agenții economici.C
10:30
Așadar, continuăm să explorăm chestiunile sacre ale lumii antice, principiile puterii și ale stăpînirii.Împărăția inițială a lui SaturnÎn anul 44 î.Hr., Senatul și familia Brutus au învins la Roma. Cu toate acestea, nu a fost așa de la început. Saturn a domnit în Italia, pentru că el a venit din lumi superioare în împărăția lui Ianus, aducînd cu el bunuri și cunoștințe sacre. Saturn, acest
10:30
Tot mai mulți fermieri din sud-estul țării pun accent în ultimii ani pe cultivarea verzei de toamnă.Plantate în plină vară, la sfîrșitul lunii septembrie foioasele sînt numai bune de scos la piață. Vara a fost secetoasă, dar cu puțini dăunători, spun agricultorii, care reușesc în aceste zile să strîngă peste 70 de tone de varză la hectar.Un fermier din Ștefan Vodă, cunoscut pentru experime
10:00
Google a declarat că hackerii trimit mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori din diverse companii, pretinzînd că au furat date sensibile din aplicațiile Oracle.Google afirmă că un grup care pretinde că are legături cu banda de ransomware cl0p a susținut că a furat date sensibile din Oracle E-Business Suite. Google a descris campania de mailuri ca fiind de mare amploare, dar
10:00
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare.Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay), notează Noi.md.{{835076}}CNAS reamintește persoanelor asigurate despre po
09:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește astăzi în ședință, la care se va decide soarta celor 6 mandatede deputat, pe care ar urma să le obțină partidul politic "Democrația Acasă", condusă de Vasile Costriuc, notează Noi.md.Pe ordinea de zi a Comisiei, figurează 7 chestiuni, prima fiind "Cu privire la contestația nr. CEC-10AP/91 din 28 septembrie 2025 a Partidului Politic „Partidul Acți
09:30
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a preluat miercuri una dintre casele fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu, conform unor surse citate de Antena 3 CNN.Soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat procesul-verbal de predare-primire și au cedat imobilul. Ulterior, inspectorii s-au deplasat la casă, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu, întrucît cheile nu au fost pred
09:30
Piața auto din China este cea mai competitivă din lume și tocmai aici se testează adevărata valoare a brandurilor.În august 2025, mai multe studii de amploare realizate de J.D. Power China și China Automobile Quality Rating au confirmat din nou: GEELY se numără printre liderii în fiabilitate, tehnologie și satisfacția proprietarilor.GEELY ocupă constant poziții de topUnul dintre ce
09:30
Traficul aerian pe Aeroportul din München a revenit la normal vineri-dimineață, după ce aeroportul a fost închis temporar joi-seara din cauza mai multor drone aflate în spațiul aerian apropiat.Aeroportul din München și-a stopat operațiunile temporar joi-seara, după ce autoritățile au raportat prezența mai multor drone.{{839643}}Vineri-dimineață, traficul aerian a fost reluat. Potrivit unui
Acum 6 ore
09:00
Fără regiunea Transnistreană, Moldova va fi un stat incomplet, cu o mare probabilitate de dispariție # Noi.md
Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără Transnistria.Această opinie este exprimată de internauți, comentînd ultima declarație a președintei Maia Sandu, potrivit căreia autoritățile din Moldova iau în considerare varianta aderării la Uniunea Europeană fără regiunea Transnistreană, în cazul în care reunificarea teritorială nu va fi posibilă pînă la momentul integrării. {{840019}}Mai
09:00
De la cadouri simbolice la obiecte luxoase: Ce daruri a primit Maia Sandu de la oficiali străini # Noi.md
Președinția a publicat lista darurilor pe care le-a primit șefa statului în trimestrul III din anul 2025. Mai mulți oficiali europeni de rang înalt, ambasadori și lideri religioși i-au acordat Maiei Sandu cadouri, unele simbolice, iar altele – luxoase.Fostul lider polonez, Andrzej Duda, i-a acordat Maiei Sandu o figurină decorativă din porțelan, în formă de cocostîrc. Suvenirul valorează 4850
09:00
Un procent semnificativ din populația țării noastre se confruntă cu probleme de vedere, miopia fiind cea mai frecventă.Numărul persoanelor cu această problemă este în creștere, spun specialiștii. Unul dintre factorii decisivi este folosirea necontrolată a tehnologiilor informaționale, spun specialiștii de la Chișinău și din străinătate, care au abordat subiectul în cadrul unei conferințe."
08:30
Procesul de desecretizare continuă: urmează transmiterea dosarelor din 1991–2010 către Arhive # Noi.md
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a transmis Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „Strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990, transmite IPN.Documentele includ decizii referitoare la finanțe, economie, industrie, apărare, educație, securitatea statului, știință și alte domenii.Începând cu 1 noiembr
08:30
Cadrele didactice cu rezultate remarcabile în 2025, premiate cu diplome de apreciere la Chișinău # Noi.md
Cadrele didactice din municipiul Chișinău au fost omagiate în cadrul unei festivități organizate de Direcția generală educație, tineret și sport, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, cu prilejul Zilei lucrătorului din domeniul învățământului.Educatorii și profesorii care s-au evidențiat prin rezultate remarcabile în anul 2025 au primit diplome de apreciere pentru contribuția lor în domeniul ed
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:3 octombrie — a 276-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 89 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mare Mc. Eustatie, Teopista şi fiii lorCe se sărbătorește în lume:
08:00
Zelenski, la întrevederea cu Sandu: „Este importantă deschiderea simultană a negocierilor cu UE” # Noi.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au avut joi o întrevedere bilaterală în marja summitului informal al liderilor europeni, desfășurat la Copenhaga, Danemarca. Discuțiile s-au concentrat pe integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei.„Este important să găsim modalități de a asigura deschiderea simultană a primului capitol de negoc
07:30
Vremea se menține stabilă și răcoroasă.Meteorologii prognozează cer variabil. Izolat vor cădea precipitații slabe.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-est.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +13...+15°C.În centru se așteaptă +11...+13°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +8...+10°C.
07:30
O pană de curent produsă joi seara a lăsat pentru o perioadă de timp în întuneric o parte dintre locuitorii sectorului Buiucani al capitalei.Potrivit Ministerului Energiei, aproximativ 3 000 de consumatori au fost afectați, transmite IPN.Echipele de intervenție ale operatorului s-au deplasat la fața locului pentru remedierea avariei, provocate de defectarea a două cabluri de 6 kV.Cir
07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene 4 bani, dar a cîștigat de la dolarul american circa 0,6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6237 lei pentru un euro (+4 bani) și
Acum 8 ore
07:00
Conform datelor Biroului Național de Statistică, venitul mediu lunar al familiilor vîrstnice din mediul rural din Moldova este de 4 315,7 lei.Aproximativ 69,7% din această sumă revin pensiilor și altor ajutoare sociale, 9,7% - venituri din agricultură și 4,3% - transferuri din străinătate.În orașe, situația este puțin mai bună: venitul mediu lunar al unei persoane peste 60 de ani este de 6
06:30
Perioada minimă de recuperare a unui pacient lovit de o mașină care circula cu viteza de 50 km/h este de cel puțin șase luni.Despre acest lucru a vorbit medicul chirurg, ortopedul-traumatolog, directorul Departamentului Clinic Ortopedie și Traumatologie al Institutului de Medicină Urgentă, Dumitru Hîncota, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, de pe canalul de televiziun
06:00
Între transcrierea, modificarea și rectificarea actelor de stare civilă există diferență, așa că cetățenii trebuie să fie foarte atenți atunci cer unul dintre aceste servicii.Actele de stare civilă întocmite pe numele cetățenilor moldoveni de către organele competente ale țărilor străine au putere doveditoare în țara noastră numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republic
05:30
Studiu: Siguranța aeriană a Europei, în pericol din cauza reducerilor de costuri și a presiunii asupra personalului # Noi.md
Piloții și însoțitorii de bord ai companiilor aeriene europene se simt tot mai presați să lucreze ore lungi și să ascundă semnele oboselii, în detrimentul siguranței, arată un studiu amplu.Reducerea costurilor și urmărirea profitului de către companiile aeriene au „slăbit în mod sistemic” siguranța, iar mulți angajați epuizați se simt prea intimidați pentru a contesta deciziile managementului,
Acum 12 ore
04:30
Un stil de viață sănătos la limită: mituri despre produsele „benefice”, în care credem prea ușor # Noi.md
În lumea alimentației sănătoase este ușor să te pierzi.Publicitatea și rețelele sociale ne impun ideea că drumul către o siluetă ideală și longevitate trece prin superalimente scumpe, uleiuri exotice și gustări „corecte”. Dar ce părere au nutriționiștii despre asta? Se pare că multe produse „sănătoase” nu sunt atît de sănătoase pe cît par. Haideți să vedem unde se termină adevăratele beneficii
03:30
Un tînăr din Blackpool, Marea Britanie, a supraviețuit miraculos unei căderi de la 3.300 de metri altitudine, după ce parașuta sa nu s-a deschis în timpul unui salt efectuat în vacanță, în Las Vegas.Mitchell Deakin, în vîrstă de 25 de ani, a suferit răni grave în urma impactului, la fel ca instructorul său de parașutism, un bărbat de 54 de ani. Ambii au supraviețuit accidentului, transmite sti
02:30
Cercetătorii din Turcia susțin că au identificat locul exact al celebrei Bătălii de la Granic, prima mare victorie a lui Alexandru Macedon împotriva Imperiului Persan, obținută în secolul IV î.Hr.Descoperirea ar putea oferi o nouă perspectivă asupra începuturilor campaniei militare care a schimbat istoria lumii.„Cercetările noastre, combinate cu o lectură atentă a surselor antice, ne-au pe
01:30
În regiunea viticolă Alentejo, numită adesea „Toscana Portugaliei” pentru dealurile acoperite de vii, livezile de măslini și pădurile de plută, recoltarea strugurilor are loc noaptea, sub lumina lunii și a farurilor utilajelor.Aerul răcoros de toamnă păstrează prospețimea fructelor și îi protejează pe muncitori de temperaturile ridicate.Recoltarea nocturnă este o practică tot mai des întîl
01:00
Agenția Spațială Europeană (ESA) a declarat că satelitul lui Saturn, Enceladus, are toate condițiile necesare pentru existența vieții.{{802782}}Cercetarea se bazează pe datele furnizate de sonda spațială Cassini, care în 2008 a colectat probe de cristale de gheață din gheizerele de la polul sud al satelitului. Oamenii de știință au confirmat că particulele proaspete conțin molecule organice co
Acum 24 ore
00:00
Piața de film a Chinei menține anul acesta o creștere constantă.Conform datelor unei platforme de pe Internet, în 2025, pînă în 2 octombrie, încasările în cinematografia chineză au fost de peste 42,5 de miliarde de yuani, depășind cifra totală a încasărilor din 2024, scrie romanian.cgtn.com.Pînă azi, în 2025 au fost lansate peste 300 de filme la nivel național, inclusiv filme istorice, com
2 octombrie 2025
23:30
Dacă administrația americană n-ar recurge în repetate rînduri la dreptul de veto, contramăsurile Consiliului de Securitate al ONU pentru criza din Gaza ar fi fost mult mai eficiente.China manifestă profunda sa dezamăgire față de respingerea în 18 septembrie de către SUA a unui proiect de rezoluție privind problema din Gaza, prezentat spre aprobarea Consiliului, a declarat în 1 Octombrie reprez
23:30
Secretariatul Parlamentului anunță concurs pentru selectarea candidaților la stagiile plătite pentru perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026, notează Noi.md.Pentru tinerii care vor să obțină experiență de muncă alături de funcționarii publici sînt propuse trei locuri în cadrul subdiviziunilor. Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 octombrie 2025, ora 17:00.{{837502}}Viitor
23:00
Reguli mai clare pentru instalarea centralelor eoliene. Noua metodologie, aprobată de Ministerul Energiei # Noi.md
Centralele electrice eoliene vor fi instalate în baza unor reguli mai clare. Acestea au fost incluse într-o nouă metodologie, care a fost aprobată de Ministerul Energiei.Documentul prevede condiții inițiale de amplasare, distanțele minime de la marginea localităților și obiecte de infrastructură, dar și cerințe față de demontarea turbinelor și refacerea terenurilor agricole, informează moldpre
23:00
Campionul mondial absolut la categoria supergrea, Alexander Usik, a decis să „încălzească” publicul și l-a provocat pe bloggerul și boxerul Jake Paul. Dar twist-ul este că întîlnirea poate avea loc numai după încheierea carierei lui Usik — și nu în ring, dar în cușca MMA.Ucraineanul a scris pe rețelele sociale:„În curând îmi voi încheia cariera și după aceea te voi aștepta în cușcă. Vom ve
22:30
Clubul „Zimbru” din Chișinău a anunțat oficial că pe 11 octombrie, la ora 17:00, pe stadionul „Zimbru”, în timpul pauzei internaționale pentru meciurile echipelor naționale, va avea loc un meci amical între „bivolii” locali și „Veres” din prima ligă a Ucrainei (locul 12), care va avea un caracter caritabil.Potrivit Media Sport, banii adunați vor fi transmiși către platforma oficială de strînge
22:30
Elon Musk, CEO-ul Tesla și fondatorul SpaceX și xAI, a devenit prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, potrivit indexului miliardarilor realizat de Forbes și citat de Reuters.La ora 15:55 (EST), respectiv 22:55 (ora Romîniei), averea lui Musk era estimată la 499,5 miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă s-a datorat în special revenirii a
22:00
Atacul asupra sinagogii din Manchester, considerat un act terorist de către poliția britanică # Noi.md
Poliția britanică consideră atacul asupra sinagogii Heaton Park din Manchester drept un atac terorist.„Pe baza informațiilor disponibile, unitatea de combatere a terorismului din cadrul poliției a calificat incidentul drept act terorist”, a declarat adjunctul comisarului Scotland Yard, Laurence Taylor, transmite gazeta.ru cu referire la news.sky.com.Potrivit lui Taylor, în cadrul anchetei,
22:00
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI a intervenit rapid în două situații care puteau afecta siguranța cetățenilor, transmite Noi.md.În primul caz, carabinierii au observat pe bulevardul Ștefan cel Mare un bărbat de 35 de ani care manifesta un comportament agresiv față de trecători.„Intervenția promptă a echipajului aflat în apropiere a aplanat conflictul”, au precizat reprezentanții
