Incendiu puternic la cea mai mare rafinărie Chevron de pe coasta de vest a SUA

12:30

Vladimir Bolocan de la Direcția Generală Asistență Medicală și Socială a venit cu un mesaj în rețelele sociale după ce astăzi s-a aflat că edilul Ion Ceban l-ar fi eliberat din funcție și el deja nu mai face parte din echipa Primăriei capitalei, notează Noi.md."Pentru a face claritate, mai întîi de toate doresc să explic următorul aspect legal. Un funcționar public nu poate fi demis la solicit