Cursul valutar oficial la 3 octombrie 2025
NewsUngheni, 2 octombrie 2025 22:50
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 3 octombrie 2025, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 3 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
22:50
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 3 octombrie 2025, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 3 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
22:40
Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE” # NewsUngheni
Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a EU”The post Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:20
Sfântul TRICOLOR arborat la protestele din Tbilisi în calitate de simbol al rezistenței față de Kremlin # NewsUngheni
Sfântul TRICOLOR arborat la protestele din Tbilisi în calitate de simbol al rezistenței față de KremlinThe post Sfântul TRICOLOR arborat la protestele din Tbilisi în calitate de simbol al rezistenței față de Kremlin first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 2 ore
21:40
Peste 14 mii de copii din au fost instruiți în domeniul bazelor securității viețiiThe post Peste 14 mii de copii din au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 4 ore
20:20
Ungheneanca Ecaterina Radu – polițista de frontieră care demonstrează forță, echilibru, demnitate # NewsUngheni
Ungheneanca Ecaterina Radu - polițista de frontieră care demonstrează forță, echilibru, demnitateThe post Ungheneanca Ecaterina Radu – polițista de frontieră care demonstrează forță, echilibru, demnitate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
O nouă intervenție aero-medicală SMURD pe direcția Iași – ChișinăuThe post O nouă intervenție aero-medicală SMURD pe direcția Iași – Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Exercițiul „BORDER SHIELD 25” la UNGHENI – consolidarea capacităților de răspuns la riscuri CBRN # NewsUngheni
Exercițiul „BORDER SHIELD 25” la UNGHENI – consolidarea capacităților de răspuns la riscuri CBRNThe post Exercițiul „BORDER SHIELD 25” la UNGHENI – consolidarea capacităților de răspuns la riscuri CBRN first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Міст через Тису між Сігету-Мармацієй і Слатіною / Біла Церква – все ближче до завершення # NewsUngheni
Міст через Тису між Сігету-Мармацієй і Слатіною / Біла церква – все ближче до завершенняThe post Міст через Тису між Сігету-Мармацієй і Слатіною / Біла Церква – все ближче до завершення first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
19:10
Podul peste Tisa din Sighetu Marmației care reconectează rutier Maramureșul istoric – tot mai aproape de finalizare # NewsUngheni
Podul peste Tisa din Sighetu Marmației care reconectează rutier Maramureșul istoric - tot mai aproape de finalizareThe post Podul peste Tisa din Sighetu Marmației care reconectează rutier Maramureșul istoric – tot mai aproape de finalizare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
La Ungheni a demarat exercițiul internațional „Border Shield 25”The post La Ungheni a demarat exercițiul internațional „Border Shield 25” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
15:50
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova intră în vigoare la 24 decembrie 2025The post Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova intră în vigoare la 24 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
[DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în septembrie 2025 # NewsUngheni
Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în septembrie 2025The post [DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
15:00
La Comrat ar putea fi lansat un proiect pilot de educație multilingvă (română) în grădinițe # NewsUngheni
La Comrat ar putea fi lansat un proiect pilot de educație multilingvă (română) în grădinițeThe post La Comrat ar putea fi lansat un proiect pilot de educație multilingvă (română) în grădinițe first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Carburanții continuă să se ieftinesc și la 3 octombrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinesc și la 3 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Târgul UNGHENI în anii României MariThe post Târgul UNGHENI în anii României Mari first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Situația de pe șantierul viitorului Pod peste Prut de la Ungheni la 2 octombrie 2025The post Situația de pe șantierul viitorului Pod peste Prut de la Ungheni la 2 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Mobilizare la Comrat. Operațiune de căutare a unei femei care a dispărut la 29 septembrie 2025 # NewsUngheni
Mobilizare la Comrat. Operațiune de căutare a unei femei care a dispărut la 29 septembrie 2025The post Mobilizare la Comrat. Operațiune de căutare a unei femei care a dispărut la 29 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Doi chișinăuieni reținuți pentru au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # NewsUngheni
Doi chișinăuieni reținuți pentru au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașiniiThe post Doi chișinăuieni reținuți pentru au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Igor Grosu la București: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu UE până în 2028” # NewsUngheni
Igor Grosu la București: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu UE până în 2028”The post Igor Grosu la București: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu UE până în 2028” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
10:10
O avocată din Bălți reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar # NewsUngheni
O avocată din Bălți reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciarThe post O avocată din Bălți reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporozăThe post CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporoză first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Situația la Frontieră: peste 60.7 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 60.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:00
Cursul valutar oficial la 2 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 2 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:50
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară # NewsUngheni
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetarăThe post Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:40
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # NewsUngheni
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la IașiThe post 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:20
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijin # NewsUngheni
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijinThe post Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijin first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu # NewsUngheni
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir - FălciuThe post La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
16:30
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățitThe post Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Un autoturism cu documente false a fost identificat în PTF LipcaniThe post Un autoturism cu documente false a fost identificat în PTF Lipcani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personal # NewsUngheni
Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personalThe post Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Substanță pshotropă indentificată în PTF LeușeniThe post Substanță cu efect pshotrop indentificată în PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuri # NewsUngheni
Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuriThe post Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Președinții ex-partidului ȘOR din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la 5 ani de închisoare # NewsUngheni
Președinții ex-partidului ȘOR din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la 5 ani de închisoareThe post Președinții ex-partidului ȘOR din Soroca și Cimișlia au fost condamnați la 5 ani de închisoare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Motorina și Benzina se ieftinesc cu 5 bani per litru la 2 octombrie 2025The post Motorina și Benzina se ieftinesc cu 5 bani per litru la 2 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
La UNGHENI a demarat operațiunea „GIROFAR”The post La UNGHENI a demarat operațiunea „GIROFAR” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Ziua Națională a Vinului 2025: Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău # NewsUngheni
Ziua Națională a Vinului 2025: Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la ChișinăuThe post Ziua Națională a Vinului 2025: Marele Premiu pentru merite deosebite în vitivinicultură va fi decernat la Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:20
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățitThe post Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:00
Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țarăThe post Guvernul va implementa 11 proiecte noi de dezvoltare în localitățile din țară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Un tânăr a fost condamnat pentru trafic de influență. A cerut 18 mii MDL pentru un permis de conducere # NewsUngheni
Un tânăr a fost condamnat pentru trafic de influență. A cerut 18 mii MDL pentru un permis de conducereThe post Un tânăr a fost condamnat pentru trafic de influență. A cerut 18 mii MDL pentru un permis de conducere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Situația la Frontieră: peste 57.9 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 57.9 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Cursul valutar oficial la 1 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 1 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:30
Vameșii și Polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de introducere ilegală a substanțelor interzise din Ucraina # NewsUngheni
Vameșii și Polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de introducere ilegală a substanțelor interzise din UcrainaThe post Vameșii și Polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de introducere ilegală a substanțelor interzise din Ucraina first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:10
Salarii secrete la „Renașterea” lui ȘorThe post [DOC] Salarii secrete la „Renașterea” lui Șor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:20
FCM Ungheni s-a calificat în etapa 1/8 de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026 # NewsUngheni
FCM Ungheni s-a calificat în etapa 1/8 de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026The post FCM Ungheni s-a calificat în etapa 1/8 de finală a Cupei Moldovei la Fotbal Orange 2025-2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:50
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului # NewsUngheni
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statuluiThe post Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. Peste 206 mln MDL au fost confiscate în folosul statului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:30
Cum au votat Unghenenii la 28 septembrie 2025. Rezultatele per secție de votThe post Cum au votat Unghenenii la 28 septembrie 2025. Rezultatele per secție de vot first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # NewsUngheni
Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025The post Cum au votat locuitorii municipiului Ungheni la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Cooperare moldo-cehă în domeniul securității la evenimente fotbalisticeThe post Cooperare moldo-cehă în domeniul securității la evenimente fotbalistice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Meteorologii au emis din nou alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuriThe post Meteorologii au emis din nou alertă meteo Cod GALBEN de îngheţuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă # NewsUngheni
Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantăThe post Serviciul Vamal contribuie la identificarea soluțiilor pentru o infrastructură logistică performantă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.