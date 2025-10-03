[FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion
NewsUngheni, 4 octombrie 2025 01:10
Un grav accident rutier a avut loc în cu puțin timp în urmă în sectorul Ungheni Vale din municipiul Ungheni. Potrivit informațiilor recepționate la adresa [...]The post [FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
01:20
[FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion pe str. Ștefan cel Mare # NewsUngheni
[FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion pe str. Ștefan cel MareThe post [FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion pe str. Ștefan cel Mare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum o oră
01:10
Un grav accident rutier a avut loc în cu puțin timp în urmă în sectorul Ungheni Vale din municipiul Ungheni. Potrivit informațiilor recepționate la adresa [...]The post [FOTO] Accident rutier grav în mun. UNGHENI. Un BMW s-a ciocnit cu un autocamion first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 8 ore
19:00
„Democrația Acasă” a fost sancționată de CECThe post „Democrația Acasă” a fost sancționată de CEC first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Consolidarea cooperării moldo-cehe în domeniul securității de frontieră și vamaleThe post Consolidarea cooperării moldo-cehe în domeniul securității de frontieră și vamale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
În Zubrești a fost inaugurat un nou Post de Salvatori și Pompieri VoluntariThe post În Zubrești a fost inaugurat un nou Post de Salvatori și Pompieri Voluntari first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:10
Avertizare IGSU în contextul alertei meteo Cod GALBEN de ploi puterniceThe post Avertizare IGSU în contextul alertei meteo Cod GALBEN de ploi puternice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Meteorologii au emis alertă Cod GALBEN de ploi puterniceThe post Meteorologii au emis alertă Cod GALBEN de ploi puternice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 12 ore
15:30
Polițiștii din cadrul IP Botanica au identificat 7 kg de droguri sintetice în valoare de 4.5 mln MDL # NewsUngheni
Polițiștii din cadrul IP Botanica au identificat 7 kg de droguri sintetice în valoare de 4.5 mln MDLThe post Polițiștii din cadrul IP Botanica au identificat 7 kg de droguri sintetice în valoare de 4.5 mln MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în septembrie 2025The post Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de stat al alegătorilor la 1 octombrie 2025 # NewsUngheni
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de stat al alegătorilor la 1 octombrie 2025The post Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de stat al alegătorilor la 1 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
CEC a modificat lista partidelor care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # NewsUngheni
CEC a modificat lista partidelor care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025The post CEC a modificat lista partidelor care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Comisia Electorală Centrală se convoacă și astăzi în ședință începând cu ora 15:00The post Comisia Electorală Centrală se convoacă și astăzi în ședință începând cu ora 15:00 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Parlamentul oferă oportunități pentru tineri și invită la o nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public # NewsUngheni
Parlamentul oferă oportunități pentru tineri și invită la o nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul publicThe post Parlamentul oferă oportunități pentru tineri și invită la o nouă ediție a Programului de stagii plătite în serviciul public first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
12:30
Un influencer a fost arestat pentru înșelarea cu peste 140 mii EURO într-o schemă falsă de investiții în importarea mașinilor # NewsUngheni
Un influencer a fost arestat pentru înșelarea cu peste 140 mii EURO într-o schemă falsă de investiții în importarea mașinilorThe post Un influencer a fost arestat pentru înșelarea cu peste 140 mii EURO într-o schemă falsă de investiții în importarea mașinilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:10
Piața carburanților înregistrează o ușoară scădereThe post Piața carburanților înregistrează o ușoară scădere first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
[FLASH] AND a lansat licitația pentru reabilitarea drumul G88 Cornești – Condrătești – Năpădeni # NewsUngheni
[FLASH] AND a lansat licitația pentru reabilitarea drumul G88 Cornești – Condrătești - Năpădeni - M5The post [FLASH] AND a lansat licitația pentru reabilitarea drumul G88 Cornești – Condrătești – Năpădeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:20
Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Vest (UNGHENI) s-a mutat la casă nouăThe post Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru-Vest (UNGHENI) s-a mutat la casă nouă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:40
Situația la Frontieră: peste 59.7 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 59.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
02:00
O nouă intervenție aero-medicală SMURD pe direcția Iași – ChișinăuThe post O nouă intervenție aero-medicală SMURD pe direcția Iași – Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
22:50
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 3 octombrie 2025, comunicate de către Banca Națională a MoldoveiThe post Cursul valutar oficial la 3 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:40
Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE” # NewsUngheni
Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a EU”The post Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a UE” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
22:20
Sfântul TRICOLOR arborat la protestele din Tbilisi în calitate de simbol al rezistenței față de Kremlin # NewsUngheni
Sfântul TRICOLOR arborat la protestele din Tbilisi în calitate de simbol al rezistenței față de KremlinThe post Sfântul TRICOLOR arborat la protestele din Tbilisi în calitate de simbol al rezistenței față de Kremlin first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:40
Peste 14 mii de copii din au fost instruiți în domeniul bazelor securității viețiiThe post Peste 14 mii de copii din au fost instruiți în domeniul bazelor securității vieții first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:20
Ungheneanca Ecaterina Radu – polițista de frontieră care demonstrează forță, echilibru, demnitate # NewsUngheni
Ungheneanca Ecaterina Radu - polițista de frontieră care demonstrează forță, echilibru, demnitateThe post Ungheneanca Ecaterina Radu – polițista de frontieră care demonstrează forță, echilibru, demnitate first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:00
O nouă intervenție aero-medicală SMURD pe direcția Iași – ChișinăuThe post O nouă intervenție aero-medicală SMURD pe direcția Iași – Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Exercițiul „BORDER SHIELD 25” la UNGHENI – consolidarea capacităților de răspuns la riscuri CBRN # NewsUngheni
Exercițiul „BORDER SHIELD 25” la UNGHENI – consolidarea capacităților de răspuns la riscuri CBRNThe post Exercițiul „BORDER SHIELD 25” la UNGHENI – consolidarea capacităților de răspuns la riscuri CBRN first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Міст через Тису між Сігету-Мармацієй і Слатіною / Біла Церква – все ближче до завершення # NewsUngheni
Міст через Тису між Сігету-Мармацієй і Слатіною / Біла церква – все ближче до завершенняThe post Міст через Тису між Сігету-Мармацієй і Слатіною / Біла Церква – все ближче до завершення first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:10
Podul peste Tisa din Sighetu Marmației care reconectează rutier Maramureșul istoric – tot mai aproape de finalizare # NewsUngheni
Podul peste Tisa din Sighetu Marmației care reconectează rutier Maramureșul istoric - tot mai aproape de finalizareThe post Podul peste Tisa din Sighetu Marmației care reconectează rutier Maramureșul istoric – tot mai aproape de finalizare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
La Ungheni a demarat exercițiul internațional „Border Shield 25”The post La Ungheni a demarat exercițiul internațional „Border Shield 25” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova intră în vigoare la 24 decembrie 2025The post Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova intră în vigoare la 24 decembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
[DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în septembrie 2025 # NewsUngheni
Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în septembrie 2025The post [DEMINĂRI] Geniștii Armatei Naționale au neutralizat 24 de obiecte explozive în septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
La Comrat ar putea fi lansat un proiect pilot de educație multilingvă (română) în grădinițe # NewsUngheni
La Comrat ar putea fi lansat un proiect pilot de educație multilingvă (română) în grădinițeThe post La Comrat ar putea fi lansat un proiect pilot de educație multilingvă (română) în grădinițe first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Carburanții continuă să se ieftinesc și la 3 octombrie 2025The post Carburanții continuă să se ieftinesc și la 3 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Târgul UNGHENI în anii României MariThe post Târgul UNGHENI în anii României Mari first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:00
Situația de pe șantierul viitorului Pod peste Prut de la Ungheni la 2 octombrie 2025The post Situația de pe șantierul viitorului Pod peste Prut de la Ungheni la 2 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Mobilizare la Comrat. Operațiune de căutare a unei femei care a dispărut la 29 septembrie 2025 # NewsUngheni
Mobilizare la Comrat. Operațiune de căutare a unei femei care a dispărut la 29 septembrie 2025The post Mobilizare la Comrat. Operațiune de căutare a unei femei care a dispărut la 29 septembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Doi chișinăuieni reținuți pentru au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii # NewsUngheni
Doi chișinăuieni reținuți pentru au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașiniiThe post Doi chișinăuieni reținuți pentru au primit bani ca să excludă 21 puncte de penalizare pentru încălcări la conducerea mașinii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Igor Grosu la București: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu UE până în 2028” # NewsUngheni
Igor Grosu la București: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu UE până în 2028”The post Igor Grosu la București: „Experiența României este esențială pentru a duce la bun sfârșit negocierile cu UE până în 2028” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
O avocată din Bălți reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar # NewsUngheni
O avocată din Bălți reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciarThe post O avocată din Bălți reținută pentru trafic de droguri și transmiterea acestora în penitenciar first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporozăThe post CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporoză first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:40
Situația la Frontieră: peste 60.7 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 60.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
Cursul valutar oficial la 2 octombrie 2025The post Cursul valutar oficial la 2 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:50
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară # NewsUngheni
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetarăThe post Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:40
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași # NewsUngheni
200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la IașiThe post 200 de elevi și 20 de profesori din UTA Găgăuzia și Taraclia au participat la tabăra de vară de limba română la Iași first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:20
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijin # NewsUngheni
Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijinThe post Copii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli vor beneficia de echipamente de sprijin first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:00
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu # NewsUngheni
La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir - FălciuThe post La București a fost semnat Acordul privind controlul coordonat în PTF feroviar Cantemir – Fălciu first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
1 octombrie 2025
16:30
Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățitThe post Modul de alocare a resurselor financiare pentru grădinițe va fi îmbunătățit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
Un autoturism cu documente false a fost identificat în PTF LipcaniThe post Un autoturism cu documente false a fost identificat în PTF Lipcani first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personal # NewsUngheni
Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personalThe post Încă 98 de polițiști de frontieră instruiți la UNGHENI în domeniul protecției datelor cu caracter personal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Substanță pshotropă indentificată în PTF LeușeniThe post Substanță cu efect pshotrop indentificată în PTF Leușeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.