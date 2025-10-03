„Democrația Acasă” a fost sancționată de CEC

15:50

Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuriThe post Pe str. Ghenadie Crestiuc nr. 1 din mun. UNGHENI au demarat lucrările de amenajare a unei parcări publice pentru 20 de locuri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.