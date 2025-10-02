Peste 60 % dintre adulții moldoveni consumă alcool — raport al ANSP
Subiectul Zilei, 2 octombrie 2025 18:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) raportează că Moldova se află printre statele europene cu un consum mediu de alcool pur ridicat, estimat la 12,9 litri per adult (15+ ani). În rândul bărbaților, media este de aproximativ 20,6 litri, iar în cazul femeilor — 5,9 litri. Potrivit acelorași date, peste 63 % dintre adulții cu vârste între 18‑69 de
Acum 30 minute
18:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) raportează că Moldova se află printre statele europene cu un consum mediu de alcool pur ridicat, estimat la 12,9 litri per adult (15+ ani). În rândul bărbaților, media este de aproximativ 20,6 litri, iar în cazul femeilor — 5,9 litri. Potrivit acelorași date, peste 63 % dintre adulții cu vârste între 18‑69 de
18:10
În municipiul Chișinău a fost identificată o rețea infracțională care sustrage plăcuțele de înmatriculare de la automobilele parcate, în special cele cu numere ucrainene. Ulterior, infractorii contactează proprietarii, solicitând sume de bani pentru returnarea acestora. Această practică a fost observată în zone precum strada Ginta Latină, unde mai multe plăcuțe au fost furate din curțile
Acum 2 ore
17:00
Procedura de restricționare a partidului „Moldova Mare” întârzie: termen reprogramat # Subiectul Zilei
Ședința în care urma să se examineze cererea de limitare a activității Partidului Politic „Moldova Mare" a fost amânată. Procedura, care suscita atenție politică, nu va avea loc la data stabilită inițial, iar noul termen urmează să fie anunțat de instanță. Ministerul Justiției solicitase ca partidul să fie limitat pe o perioadă de 12 luni,
17:00
Ordin comun al Serviciului Vamal și ANSA: produse agricole perisabile, vămuire prioritară # Subiectul Zilei
Serviciul Vamal și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au semnat un ordin comun care oferă noi facilități pentru companiile ce exportă produse agricole perisabile. Scopul acestui ordin este de a asigura o trecere rapidă și eficientă a mărfurilor ușor alterabile prin punctele de frontieră. Conform noilor reguli, produsele perisabile vor beneficia de un regim prioritar
Acum 4 ore
16:00
MOVE IT like Lublin: Cinci ani de soluții inovatoare pentru transportul public din Chișinău # Subiectul Zilei
Proiectul „MOVE IT like Lublin", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria municipiului Chișinău în parteneriat cu Primăria orașului Lublin, Polonia, s-a finalizat după aproape cinci ani de activitate. În cadrul proiectului, împreună cu partenerii din Lublin, am avut drept obiectiv dezvoltarea transportului public municipal într-un transport mai incluziv, mai sigur, mai rezilient și
16:00
Campania de plantare de toamnă a început în mai multe locații din toate sectoarele Capitalei.Printre speciile alese de specialiști și care sunt plantate se numără arborii de platan, arborele de lalea și liquidambarul.În sezonul autumnal se vor planta sute de arbori cu balot și mii de arbuști. Acțiunile de plantare fac parte din strategia municipalității
15:30
Alertă în Comrat: Femeie de 41 de ani dispărută de patru zile – Poliția cere ajutorul cetățenilor # Subiectul Zilei
O femeie de 41 de ani din Comrat este căutată de autorități după ce a dispărut de acasă pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00. La momentul plecării, aceasta purta o geacă neagră, blugi albaștri și ghete negre. Semnalmente: Poliția, împreună cu ofițerii din subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și voluntari din comunitate, desfășoară activități de
15:00
Jurnalistul și liderul unei formațiuni politice, Gabriel Călin, a fost adus în fața instanței, unde procurorii au înaintat solicitarea de aplicare a arestului preventiv. El este investigat într‑un dosar ce vizează presupusa finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Potrivit anchetei, împreună cu forțele de ordine s-au desfășurat percheziții în mai multe locații, iar probe ridicate includ
Acum 6 ore
14:30
Număr-record de tineri specialiști angrenați în învățământ: 426 de noi cadre didactice # Subiectul Zilei
În anul de studii curent, în Republica Moldova s‑a înregistrat un record: 426 de tineri specialiști s‑au angajat în școli și grădinițe – cu aproximativ 130 mai mulți decât acum trei ani. Cei mai mulți au optat pentru posturi de învățător, educator, profesor de limbă română sau istorie. Distribuția geografică arată că județele cu cele mai multe
14:00
În municipiul Soroca, un nucar, afectat de vântul puternic, s‑a prăvălit peste o casă situată pe strada Independenței, nr. 81. Incidentul a avut loc în apropierea centrului orașului și, din fericire, nu s‑au înregistrat victime. Copacul s‑a rupt din rădăcină și a căzut peste acoperișul locuinței, provocând daune materiale — acoperișul a fost avariat, dar
13:30
Atacuri nocturne rusești: căi ferate avariate, linii de curent întrerupte și pierderi în Odesa # Subiectul Zilei
Un nou val de atacuri cu drone rusești a vizat regiunea Odesa, iar printre țintele lovite se numără infrastructura feroviară. În noaptea atacului, forțele ruse au vizat în special liniile de cale ferată, instalațiile de transport și rețelele electrice care alimentează traficul feroviar. Autoritățile locale au raportat daune semnificative la calea ferată: șine deformate, echipamente
13:10
Polițist lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții la o petrecere din București # Subiectul Zilei
Un polițist din București a fost lovit cu o sticlă în cap în timpul unei intervenții la o petrecere din Sectorul 3, în noaptea de duminică spre luni. Agentul a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict izbucnit între participanți. În momentul în care a încercat să calmeze spiritele, unul dintre cei implicați în
13:10
Abuz de serviciu și contracte abuzive la SA „Edilitate”, cu prejudiciu de milioane # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii mun. Chișinău, desfășoară percheziții în Capitală și în raionul Strășeni, în dosarul penale pornit pentru abuz de serviciu. Ancheta vizează foști factori de decizie de la SA „Edilitate", întreprindere care, în perioada 2024–2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional premeditat, în complicitate cu alte persoane încă
Acum 8 ore
12:00
Operațiune navală în vestul Franței: un vas suspectat de activități ilegale a fost interceptat # Subiectul Zilei
Un petrolier suspectat că aparține „flotei din umbră" rusești a fost reținut de autoritățile franceze în largul coastelor din vestul țării. Nava a fost interceptată și escortată către portul Saint-Nazaire, unde este supusă unor verificări amănunțite. Petrolierul ar fi fost implicat în activități suspecte, inclusiv posibile lansări de drone, într-un context de securitate tensionat în
12:00
Satul Artimonovca, situat în raionul Cimișlia, se confruntă cu o realitate tristă: doar cinci locuitori, toți pensionari, mai trăiesc acolo. Fără magazin, farmacie sau centru medical, bătrânii supraviețuiesc în casele pe care și le-au construit în tinerețe, atunci când satul era plin de viață. Zinaida Jalbă, una dintre puținele persoane rămase în localitate, povestește: „Când
11:20
Trotuarul de pe strada Studenților, în perimetrul cuprins între strada Nicolae Dimo și strada Florilor, a fost recent reabilitat, după ce timp de zeci de ani a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Localnicii spun că în trecut trotuarul era aproape impracticabil, cu dale sparte, gropi și vegetație crescută necontrolat. Este pentru prima dată când acest
11:00
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9 a lovit centrul Filipinelor, provocând cel puțin 69 de decese și sute de răniți. Epicentrul seismului a fost localizat în largul coastei provinciei Cebu, în regiunea centrală Visayas. În urma cutremurului, au avut loc numeroase replici, iar autoritățile au declarat stare de calamitate în zonele cele mai afectate.
11:00
În ultimele 24 de ore, frontierele Republicii Moldova au fost traversate de peste 60.700 de persoane. Printre cele mai aglomerate puncte de trecere s-au numărat Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 22.000 de treceri, Leușeni, Palanca, Sculeni și Otaci. Pe sensul de intrare în țară, autoritățile de frontieră au refuzat accesul pentru 46 de cetățeni străini
Acum 12 ore
10:10
Programul „Ambasada vine mai aproape de tine” ajunge la Toronto: servicii consulare mobile în iunie # Subiectul Zilei
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, împreună cu Agenția Servicii Publice, va desfășura în perioada 18‑21 iunie o misiune consulară mobilă în Toronto, ca parte a proiectului „Ambasada vine mai aproape de tine". Cetățenii aflați în Canada și în zonele apropiate pot profita de ocazie pentru a-și reînnoi buletinele de identitate, paşapoartele biometrice sau
09:30
Dragu s-a întâlnit cu vicepreședintele Parlamentului European pentru consolidarea sprijinului UE # Subiectul Zilei
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a efectuat o vizită la Bruxelles şi a avut o întrevedere cu Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe intensificarea sprijinului european pentru Republica Moldova și rolul instituției financiare centrale în acest demers. Printre subiectele abordate a fost integrarea operațională a Moldovei
09:00
Focar letal la Spitalul de Copii din Iași: secția ATI, închisă după mai multe decese # Subiectul Zilei
Zece copii internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria" din Iași au murit în urma unui focar de infecții nosocomiale. Micuții, majoritatea sub un an, au fost infectați cu bacteria periculoasă Serratia marcescens, în timp ce se aflau în grija medicilor. Autoritățile au deschis o anchetă amplă, după ce s-a constatat că spitalul
Ieri
18:10
Accidente de muncă în creștere: 515 incidente și 56 de victime până în septembrie 2025 # Subiectul Zilei
În anul 2025, Republica Moldova se confruntă cu o situație îngrijorătoare în domeniul securității muncii. Până la sfârșitul lunii septembrie, au fost înregistrate 515 accidente de muncă, soldate cu 56 de decese. Aceasta reprezintă o tendință îngrijorătoare, având în vedere că în întreg anul 2024 au fost raportate 662 de accidente de muncă, dintre care
17:30
Astăzi, 1 octombrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor". Aceștia au fost condamnați pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoare pe un termen
17:10
FC Zimbru amendat cu 120.000 de lei pentru comportamentul neadecvat al suporterilor # Subiectul Zilei
FC Zimbru Chișinău a fost sancționat cu o amendă de 120.000 de lei de către Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) pentru comportamente inadecvate ale suporterilor și nereguli organizatorice în cadrul meciurilor din Cupa Moldovei și Super Liga. În timpul partidelor cu FC Sheriff din 26 aprilie și 30 aprilie 2025, fanii echipei au aprins produse
16:30
În dimineața zilei de 1 octombrie 2025, pe strada Pușkin din orașul Soroca, o femeie aflată într-o stare de disperare și-a pus viața în pericol, având un cablu electric în jurul gâtului. Un trecător a observat scena șocantă și a alertat imediat Poliția Soroca. În mai puțin de cinci minute, un echipaj de Poliție a
16:10
În ziua dedicată persoanelor vârstnice, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cald și solidar: societatea trebuie să le ofere sprijin, respect și condiții decente celor care au contribuit la construirea acestei țări. Ea a subliniat importanța accesului facil la servicii medicale, pensii echitabile și spații adaptate nevoilor lor. În acest context, Sandu a îndemnat
15:40
Grădinița „Ion Creangă” din Băcioi a fost redeschisă după investiții de 19 milioane lei # Subiectul Zilei
După aproape trei decenii de întrerupere a activității, Grădinița nr. 140 „Ion Creangă" din Băcioi și-a redeschis porțile, fiind reabilitată cu investiții de circa 19 milioane lei, dintre care majoritatea fondurilor provin din bu
15:10
Inspectorii de mediu au sancționat persoanele care au aruncat grămezi de gunoi pe câmp # Subiectul Zilei
Inspectorii pentru Protecția Mediului au descoperit mai multe grămezi de gunoi aruncate pe câmpuri, în zone neautorizate, ceea ce constituie o încălcare clară a legislației de mediu. Urmare a sesizărilor și controalelor inopinate, responsabilii au fost identificați și sancționați contravențional. Au fost întocmite procese‑verbale, iar cei găsiți vinovați vor suporta amenzi conform prevederilor legale. Autoritățile […] Articolul Inspectorii de mediu au sancționat persoanele care au aruncat grămezi de gunoi pe câmp apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online sub numele de „Nanu Danu”, a fost reținut în această dimineață de ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților, fiind vizat într-un dosar de escrocherie de proporții. Tânărul este bănuit că ar fi creat o schemă frauduloasă prin care a convins mai multe persoane să investească sume mari de bani […] Articolul Afacere cu mașini și promisiuni false: Nanu Danu, încătușat de oamenii legii apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Ambasada SUA din Moldova își suspendă activitatea pe Facebook din lipsă de fonduri # Subiectul Zilei
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a anunțat că își suspendă temporar actualizările regulate pe rețelele sociale, ca urmare a blocajului bugetar din Statele Unite. Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că pagina oficială de Facebook nu va mai fi actualizată în mod constant, cu excepția situațiilor ce țin de siguranța și securitatea cetățenilor. Totuși, serviciile […] Articolul Ambasada SUA din Moldova își suspendă activitatea pe Facebook din lipsă de fonduri apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Instanţa îl găseşte vinovat pe fostul edil din Băcioi și pe un consilier pentru acte de corupție # Subiectul Zilei
Un fost primar al comunei Băcioi și o rudă apropiată, care era consilier local, au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la câte 8 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Pe lângă pedeapsa cu privare de libertate, instanța a decis și aplicarea unor amenzi: fostul primar a primit o sancțiune de 60.000 de […] Articolul Instanţa îl găseşte vinovat pe fostul edil din Băcioi și pe un consilier pentru acte de corupție apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Autoritățile din Republica Moldova au inițiat un proiect de reglementare care vizează restricționarea utilizării plumbului, mercurului și a altor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice. Scopul este de a proteja mediul și sănătatea publică, prin alinierea cu standardele internaționale. Proiectul prevede interdicții și condiții stricte pentru import, fabricare și comercializare a dispozitivelor care conțin […] Articolul Plumbul și mercurul, restricționate în echipamente electrice și electronice apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un incendiu de proporții a izbucnit în Chișinău, la un depozit de materiale de construcții, generând flăcări înalte, fum dens și intervenția urgentă a pompierilor. Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid și au început lupta cu incendiul pentru a limita extinderea focului către clădirile din vecinătate și zonele locuite. Zona a fost delimitată, iar […] Articolul Foc puternic cu degajări mari în Chișinău – intervenție la depozit de materiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Comuna Tigheci, raionul Leova: serviciu social gratuit pentru cei vulnerabili inaugurat # Subiectul Zilei
În comuna Tigheci, raionul Leova, a fost inaugurată prima spălătorie socială din regiune, un proiect dedicat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Inițiativa s-a realizat prin colaborarea Asociației Obștești „Tighecenii de pretutindeni”, primăriei locale și cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, precum și al donatorilor comunitari. Bugetul total al proiectului se ridică la 27.900 de euro, la care […] Articolul Comuna Tigheci, raionul Leova: serviciu social gratuit pentru cei vulnerabili inaugurat apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Aeroportul din Bruxelles a anunțat că va anula toate zborurile de plecare programate pentru data de 14 octombrie, ca urmare a unei greve naționale planificate în Belgia. Această mișcare sindicală afectează personalul de securitate și echipamentele de control, ceea ce ar putea compromite funcționarea normală a operațiunilor aeroportuare. Pentru siguranța pasagerilor și a personalului, în […] Articolul Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile de plecare pe 14 octombrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Secretarul general al Guvernului a transmis că a luat decizia de a demisiona, explicând că are nevoie de o perioadă de respiro și reflecție. El a precizat că își asumă responsabilitatea pentru anumite decizii și proiecte, dar estimează că acum este momentul potrivit să se oprească pentru o vreme, pentru a-și recupera resursele și a […] Articolul Secretarul general al Guvernului anunță demisia: „Am nevoie de o pauză” apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Un avion de mici dimensiuni, cu șapte persoane la bord, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe o autostradă din statul Virginia, SUA. Incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, când pilotul a raportat o defecțiune tehnică și a decis să coboare pe carosabil pentru a evita un posibil accident grav. […] Articolul Plane cu 7 persoane la bord aterizează pe șosea după decolare — fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
În ultimele 24 de ore, 32 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei. Autoritățile de control au constatat diverse nereguli, inclusiv lipsa documentelor necesare, încălcări ale condițiilor de ședere sau prezentarea de informații inexacte. Traficul general la frontieră a fost intens, […] Articolul 32 de cetățeni străini opriți la frontieră – accesul în Moldova, refuzat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot semnala probleme și sesizări. El le-a mulțumit încă o dată alegătorilor, echipei, observatorilor și susținătorilor și le-a dat asigurări că Partidul Nostru va fi vocea fiecărui […] Articolul Renato Usatîi promite finalizarea proiectelor locale până pe 15 decembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
O femeie din Chișinău a născut în ambulanță, în timp ce era transportată spre spital, după ce a solicitat intervenția medicilor din cauza contracțiilor intense și a debutului travaliului. Echipajul de pe ambulanță a constatat că nașterea era iminentă și, în ciuda eforturilor de a ajunge rapid la unitatea medicală, fetița s-a născut în autospecială, […] Articolul Naștere surpriză pe drum spre spital, intervenție de urgență reușită apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
În localitatea Peresecina a avut loc un accident rutier grav în urma căruia o fetiță în vârstă de 7 ani a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Serviciile de urgență au intervenit prompt la locul evenimentului și au asigurat transportul copilului la instituția medicală competentă. Starea fetiței este evaluată de […] Articolul Copil rănit într-un accident în Peresecina — autoritățile investighează cauza apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Subiectul Zilei
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”, și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea a bunurilor și sumelor de bani în valoare totală de peste […] Articolul Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile educaționale din Chișinău învață 108.161 de elevi, cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Despre acest lucru a informat viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 30 septembrie. Totodată, Angela Cutasevici a mai subliniat că, din 2017 până astăzi, comunitatea elevilor din […] Articolul Chișinăul începe anul școlar 2025–2026 cu peste 108 mii de elevi apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
În ultimele 24 de ore, trei conducători auto au fost opriți în trafic de poliție, fiind surprinși conducând în stare de ebrietate. Aceștia au fost depistați în diverse sectoare ale municipiului Chișinău și prezentau semne evidente de consum de alcool. Testele efectuate de agenții de patrulare au confirmat prezența unei concentrații ridicate de alcool în […] Articolul Trei șoferi, depistați băuți la volan în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Sechestrări masive și anchetă deschisă după tranzacții suspecte de milioane cu active digitale # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost reținut de autorități, fiind suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani și conversii ilegale cu criptomonede, valoarea tranzacțiilor suspecte depășind câteva milioane de dolari. Potrivit anchetei, în perioada 2019‑2025, suspectul ar fi acumulat venituri nedeclarate și le-ar fi ascuns prin intermediul platformelor de criptomonede, utilizând metode precum conversii, transferuri […] Articolul Sechestrări masive și anchetă deschisă după tranzacții suspecte de milioane cu active digitale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Surorile Osoianu au oferit un recital impresionant chiar pe Marele Zid Chinezesc, interpretând cântece tradiționale românești, printre care și celebra „Lălăită”, acompaniate de cobză și fluier. Momentul a avut loc în cadrul unui eveniment internațional dedicat produselor cu indicație geografică și colaborării dintre China și Uniunea Europeană. Prestația a stârnit admirația publicului și a fost […] Articolul Surorile Osoianu au cântat pe Marele Zid Chinezesc apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Națională din Maldive (MNU) au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări internaționale pe termen lung. Parteneriatul vizează dezvoltarea de proiecte comune în domeniul cercetării, schimburi de informații și sprijinirea activităților educaționale. Acordul include formarea de specialiști, organizarea de stagii și promovarea unor inițiative […] Articolul USM semnează parteneriat internațional cu Universitatea Națională din Maldive apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Chișinăul se pregătește pentru iarnă: parcuri, străzi și curți, curățate temeinic până în noiembrie # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”. Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi din capitală, a străzilor și trotuarelor, a curților blocurilor locative, a terenurilor de sport și locurilor de joacă pentru copii etc., în colaborare cu preturile […] Articolul Chișinăul se pregătește pentru iarnă: parcuri, străzi și curți, curățate temeinic până în noiembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente […] Articolul Andrei Năstase: „Acuzațiile privind plata observatorilor sunt mincinoase” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Drumul Național 67C – cunoscut ca Transalpina – a fost închis temporar din cauza formării unui strat de gheață pe carosabil, care face imposibilă circulația în condiții de siguranță. Măsura a fost luată preventiv, după ce temperaturile au scăzut brusc în zona montană, iar umezeala acumulată pe șosea s-a transformat în gheață. Vizibilitatea redusă și […] Articolul Transalpina, închisă temporar din cauza gheții pe carosabil apare prima dată în Subiectul Zilei.
