Rețea infracțională cere răscumpărare pentru plăcuțele auto furate

Un fost primar al comunei Băcioi și o rudă apropiată, care era consilier local, au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la câte 8 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Pe lângă pedeapsa cu privare de libertate, instanța a decis și aplicarea unor amenzi: fostul primar a primit o sancțiune de 60.000 de