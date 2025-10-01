Grădinița „Ion Creangă” din Băcioi a fost redeschisă după investiții de 19 milioane lei
Subiectul Zilei, 1 octombrie 2025 15:40
După aproape trei decenii de întrerupere a activității, Grădinița nr. 140 „Ion Creangă" din Băcioi și-a redeschis porțile, fiind reabilitată cu investiții de circa 19 milioane lei, dintre care majoritatea fondurilor provin din bugetul municipal. Lucrările au cuprins renovarea completă a clădirii, dotarea cu mobilier modern, amenajarea spațiilor de joacă și îmbunătățirea condițiilor generale pentru copii, astfel
După aproape trei decenii de întrerupere a activității, Grădinița nr. 140 „Ion Creangă” din Băcioi și-a redeschis porțile, fiind reabilitată cu investiții de circa 19 milioane lei, dintre care majoritatea fondurilor provin din bugetul municipal. Lucrările au cuprins renovarea completă a clădirii, dotarea cu mobilier modern, amenajarea spațiilor de joacă și îmbunătățirea condițiilor generale pentru copii, astfel […] Articolul Grădinița „Ion Creangă” din Băcioi a fost redeschisă după investiții de 19 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Inspectorii de mediu au sancționat persoanele care au aruncat grămezi de gunoi pe câmp # Subiectul Zilei
Inspectorii pentru Protecția Mediului au descoperit mai multe grămezi de gunoi aruncate pe câmpuri, în zone neautorizate, ceea ce constituie o încălcare clară a legislației de mediu. Urmare a sesizărilor și controalelor inopinate, responsabilii au fost identificați și sancționați contravențional. Au fost întocmite procese‑verbale, iar cei găsiți vinovați vor suporta amenzi conform prevederilor legale. Autoritățile
Daniel Cebotari, cunoscut în mediul online sub numele de „Nanu Danu", a fost reținut în această dimineață de ofițerii de investigație, cu sprijinul mascaților, fiind vizat într-un dosar de escrocherie de proporții. Tânărul este bănuit că ar fi creat o schemă frauduloasă prin care a convins mai multe persoane să investească sume mari de bani
Ambasada SUA din Moldova își suspendă activitatea pe Facebook din lipsă de fonduri # Subiectul Zilei
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a anunțat că își suspendă temporar actualizările regulate pe rețelele sociale, ca urmare a blocajului bugetar din Statele Unite. Reprezentanții misiunii diplomatice au precizat că pagina oficială de Facebook nu va mai fi actualizată în mod constant, cu excepția situațiilor ce țin de siguranța și securitatea cetățenilor. Totuși, serviciile
Instanţa îl găseşte vinovat pe fostul edil din Băcioi și pe un consilier pentru acte de corupție # Subiectul Zilei
Un fost primar al comunei Băcioi și o rudă apropiată, care era consilier local, au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la câte 8 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Pe lângă pedeapsa cu privare de libertate, instanța a decis și aplicarea unor amenzi: fostul primar a primit o sancțiune de 60.000 de
Autoritățile din Republica Moldova au inițiat un proiect de reglementare care vizează restricționarea utilizării plumbului, mercurului și a altor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice. Scopul este de a proteja mediul și sănătatea publică, prin alinierea cu standardele internaționale. Proiectul prevede interdicții și condiții stricte pentru import, fabricare și comercializare a dispozitivelor care conțin
Un incendiu de proporții a izbucnit în Chișinău, la un depozit de materiale de construcții, generând flăcări înalte, fum dens și intervenția urgentă a pompierilor. Echipele de intervenție au fost mobilizate rapid și au început lupta cu incendiul pentru a limita extinderea focului către clădirile din vecinătate și zonele locuite. Zona a fost delimitată, iar
Comuna Tigheci, raionul Leova: serviciu social gratuit pentru cei vulnerabili inaugurat # Subiectul Zilei
În comuna Tigheci, raionul Leova, a fost inaugurată prima spălătorie socială din regiune, un proiect dedicat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Inițiativa s-a realizat prin colaborarea Asociației Obștești „Tighecenii de pretutindeni", primăriei locale și cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, precum și al donatorilor comunitari. Bugetul total al proiectului se ridică la 27.900 de euro, la care
Aeroportul din Bruxelles a anunțat că va anula toate zborurile de plecare programate pentru data de 14 octombrie, ca urmare a unei greve naționale planificate în Belgia. Această mișcare sindicală afectează personalul de securitate și echipamentele de control, ceea ce ar putea compromite funcționarea normală a operațiunilor aeroportuare. Pentru siguranța pasagerilor și a personalului, în
Secretarul general al Guvernului a transmis că a luat decizia de a demisiona, explicând că are nevoie de o perioadă de respiro și reflecție. El a precizat că își asumă responsabilitatea pentru anumite decizii și proiecte, dar estimează că acum este momentul potrivit să se oprească pentru o vreme, pentru a-și recupera resursele și a
Un avion de mici dimensiuni, cu șapte persoane la bord, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe o autostradă din statul Virginia, SUA. Incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, când pilotul a raportat o defecțiune tehnică și a decis să coboare pe carosabil pentru a evita un posibil accident grav.
În ultimele 24 de ore, 32 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei. Autoritățile de control au constatat diverse nereguli, inclusiv lipsa documentelor necesare, încălcări ale condițiilor de ședere sau prezentarea de informații inexacte. Traficul general la frontieră a fost intens,
Renato Usatîi a dat asigurări că toate proiectele discutate cu oamenii în campanie vor fi realizate până pe 15 decembrie și a anunțat lansarea unei adrese de email unde cetățenii pot semnala probleme și sesizări. El le-a mulțumit încă o dată alegătorilor, echipei, observatorilor și susținătorilor și le-a dat asigurări că Partidul Nostru va fi vocea fiecărui
O femeie din Chișinău a născut în ambulanță, în timp ce era transportată spre spital, după ce a solicitat intervenția medicilor din cauza contracțiilor intense și a debutului travaliului. Echipajul de pe ambulanță a constatat că nașterea era iminentă și, în ciuda eforturilor de a ajunge rapid la unitatea medicală, fetița s-a născut în autospecială,
În localitatea Peresecina a avut loc un accident rutier grav în urma căruia o fetiță în vârstă de 7 ani a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Serviciile de urgență au intervenit prompt la locul evenimentului și au asigurat transportul copilului la instituția medicală competentă. Starea fetiței este evaluată de
Marina Tauber, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor” # Subiectul Zilei
Deputata Marina Tauber, acuzată de finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor", și-a aflat sentința. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. Totodată, judecătorii au dispus confiscarea a bunurilor și sumelor de bani în valoare totală de peste
În anul de studii 2025–2026, în instituțiile educaționale din Chișinău învață 108.161 de elevi, cu 2.435 mai mulți decât în anul precedent. Despre acest lucru a informat viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale din 30 septembrie. Totodată, Angela Cutasevici a mai subliniat că, din 2017 până astăzi, comunitatea elevilor din
În ultimele 24 de ore, trei conducători auto au fost opriți în trafic de poliție, fiind surprinși conducând în stare de ebrietate. Aceștia au fost depistați în diverse sectoare ale municipiului Chișinău și prezentau semne evidente de consum de alcool. Testele efectuate de agenții de patrulare au confirmat prezența unei concentrații ridicate de alcool în
Sechestrări masive și anchetă deschisă după tranzacții suspecte de milioane cu active digitale # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost reținut de autorități, fiind suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani și conversii ilegale cu criptomonede, valoarea tranzacțiilor suspecte depășind câteva milioane de dolari. Potrivit anchetei, în perioada 2019‑2025, suspectul ar fi acumulat venituri nedeclarate și le-ar fi ascuns prin intermediul platformelor de criptomonede, utilizând metode precum conversii, transferuri
Surorile Osoianu au oferit un recital impresionant chiar pe Marele Zid Chinezesc, interpretând cântece tradiționale românești, printre care și celebra „Lălăită", acompaniate de cobză și fluier. Momentul a avut loc în cadrul unui eveniment internațional dedicat produselor cu indicație geografică și colaborării dintre China și Uniunea Europeană. Prestația a stârnit admirația publicului și a fost
Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Universitatea Națională din Maldive (MNU) au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei colaborări internaționale pe termen lung. Parteneriatul vizează dezvoltarea de proiecte comune în domeniul cercetării, schimburi de informații și sprijinirea activităților educaționale. Acordul include formarea de specialiști, organizarea de stagii și promovarea unor inițiative
Chișinăul se pregătește pentru iarnă: parcuri, străzi și curți, curățate temeinic până în noiembrie # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău desfășoară în perioada 15 septembrie-30 noiembrie 2025, Campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă". Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, a parcurilor și zonelor verzi din capitală, a străzilor și trotuarelor, a curților blocurilor locative, a terenurilor de sport și locurilor de joacă pentru copii etc., în colaborare cu preturile
Andrei Năstase a reacționat printr-un comunicat de presă la informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora observatorii desemnați de el la alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Am observat în ultimele zile o campanie perfidă de insinuări. Se sugerează, fără nicio dovadă, că observatorii desemnaţi de mine ar fi primit onorarii consistente
Drumul Național 67C – cunoscut ca Transalpina – a fost închis temporar din cauza formării unui strat de gheață pe carosabil, care face imposibilă circulația în condiții de siguranță. Măsura a fost luată preventiv, după ce temperaturile au scăzut brusc în zona montană, iar umezeala acumulată pe șosea s-a transformat în gheață. Vizibilitatea redusă și
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi" va planta în sezonul autumnal un număr de 280 de arbori cu balot și 4300 de arbuști. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că strategia de plantare a arborilor cu balot este una eficientă, deoarece 90 la sută din acești copaci reușesc să se dezvolte în noul loc. Numărul
Pe parcursul anului 2025, prețurile la cărbune și lemnele de foc au înregistrat creșteri în întreaga țară, afectând bugetele familiilor care depind de aceste surse de energie. Lemnul de foc de esență tare ajunge acum să coste
Odesa, paralizată de inundaţii: orașul port afectat de străzi blocate şi trafic îngreunat # Subiectul Zilei
O ploaie puternică a provocat în Odesa inundaţii severe, blocând circulaţia pe mai multe străzi. Apa a pătruns în vehicule şi a inundat cartiere, iar autorităţile au emis avertismente meteorologice, solicitând populaţiei să evite deplasările inutile. Potrivit raportărilor locale, circulația auto este grav îngreunată, iar unele zone au rămas izolate până la retragerea apei. Serviciile […] Articolul Odesa, paralizată de inundaţii: orașul port afectat de străzi blocate şi trafic îngreunat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Oamenii se întreabă ce riscuri implică stropirea directă a echipamentelor electrice # Subiectul Zilei
Un bărbat din Chișinău a publicat pe rețelele de socializare imagini în care sistemul de irigare lasă jeturi de apă pe spațiile verzi în apropierea unui transformator electric, situat lângă bulevardul Ștefan cel Mare. El și-a exprimat surprinderea față de ceea ce pare o lipsă de precauție, întrebând care sunt pericolele pentru siguranță atunci când […] Articolul Oamenii se întreabă ce riscuri implică stropirea directă a echipamentelor electrice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat astăzi printr-o postare pe rețelele sociale schimbări în echipa sa de la primărie. Funcția de șef al Cabinetului primarului general va fi preluată de Tatiana Oboroc, iar de comunicarea publică se va ocupa Ludmila Corduneanu. Totodată, edilul le-a mulțumit fostelor colaboratoare, Elena Panuș și Natalia Ixari, pentru […] Articolul Tatiana Oboroc devine șef al Cabinetului primarului general apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un grav accident rutier în lanț a avut loc în Chișinău, în urma căruia cel puțin un șofer a fost transportat la spital pentru examinări și îngrijiri medicale. Autoritățile au intervenit la fața locului, au delimitat zona, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cu exactitate dinamica evenimentului și cine se face vinovat […] Articolul Coliziune multiplă pe străzile capitalei — autoritățile investighează faptele apare prima dată în Subiectul Zilei.
31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, duse la poliție în urma protestului Blocului Patriotic # Subiectul Zilei
În timpul protestului organizat de Blocul Patriotic în fața Parlamentului, 31 de persoane au fost duse la Inspectoratele de Poliție Centru și Buiucani pentru documentare. Majoritatea celor reținuți provin din regiunea transnistreană. Au fost întocmite 24 de procese‑verbale pe diverse articole: încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice, huliganism, precum și neîndeplinirea obligațiilor de […] Articolul 31 de persoane, majoritatea din stânga Nistrului, duse la poliție în urma protestului Blocului Patriotic apare prima dată în Subiectul Zilei.
În contextul ploilor persistente din ultimele zile, Poliția Națională a emis recomandări importante pentru șoferi și pietoni, având în vedere că pe drumuri se circulă în condiții de ploaie, iar vizibilitatea este redusă. Recomandări pentru șoferi Recomandări pentru pietoni Poliția reamintește că neadaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere crește riscul producerii de accidente rutiere. De asemenea, […] Articolul Cum să conduci în siguranță și să traversezi corect în timpul ploilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
În data de 11 septembrie 2025, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a […] Articolul Autoritățile descind în mai multe locații în cadrul unei anchete complexe apare prima dată în Subiectul Zilei.
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova s-au înregistrat 61.052 de traversări de persoane. Cele mai tranzitate puncte au fost: În această perioadă, 33 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Polițiștii de frontier … ale regimului de frontieră: Pentru a evita aglom … […] Articolul Cele mai tranzitate puncte de trecere și recomandări pentru evitarea aglomerației apare prima dată în Subiectul Zilei.
Serviciul Fiscal de Stat raportează colectări și restituiri în perioada 22-26 septembrie # Subiectul Zilei
În perioada 22–26 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat a colectat aproximativ 3,8 miliarde de lei la Bugetul public național. Pentru a încuraja conformarea voluntară, au fost efectuate 275 de vizite fiscale la 239 de contribuabili. Direcția generală control a emis 42 de decizii pe baza neregulilor constatate pentru luna august, stabilind obligații suplimentare în valoare […] Articolul Serviciul Fiscal de Stat raportează colectări și restituiri în perioada 22-26 septembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Carabinierii din Chișinău intervin pentru a ajuta o tânără care s‑a simțit rău în parc # Subiectul Zilei
O tânără s‑a simțit rău în Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală și a fost observată de o trecătoare, care a anunțat carabinierii. Aceștia s‑au deplasat rapid la fața locului, au găsit‑o întinsă pe o bancă și i‑au acordat primul ajutor. Constatând că starea ei necesită intervenție medicală specializată, carabinierii au apelat serviciul […] Articolul Carabinierii din Chișinău intervin pentru a ajuta o tânără care s‑a simțit rău în parc apare prima dată în Subiectul Zilei.
Serviciul Vamal introduce reguli noi: mai puțină birocrație la declararea valorii mărfii # Subiectul Zilei
Serviciul Vamal a implementat o procedură nouă care simplifică modul în care se stabilește valoarea mărfii la vamă. Măsura este destinată să reducă birocrația și să ofere mai multă claritate pentru agenții economici care efectuează importuri. În special, sistemul vine în sprijinul celor care nu pot estima din start toate costurile asociate — precum taxele […] Articolul Serviciul Vamal introduce reguli noi: mai puțină birocrație la declararea valorii mărfii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat din Iași, prins în Austria după ce și‑a ucis soția bolnavă și a fugit cu amanta # Subiectul Zilei
Un bărbat din orașul Iași, România, a fost arestat în Austria, după ce ar fi ucis‑o pe soția sa, grav bolnavă de cancer, și apoi a fugit din țară în compania amantei. Bărbatul era dat în urmărire internațională încă din iunie. Victima a fost internată la terapie intensivă timp de două luni, însă medicii nu […] Articolul Un bărbat din Iași, prins în Austria după ce și‑a ucis soția bolnavă și a fugit cu amanta apare prima dată în Subiectul Zilei.
Marți, locuitorii unor străzi din municipiul Chișinău vor fi afectați de întreruperi temporare ale furnizării apei potabile. Motivul este efectuarea unor lucrări planificate de către compania de distribuţie și de către Apă‑Canal Chișinău, împreună cu posibile deconectări de energie electrică, ceea ce va reduce sau opri alimentarea cu apă pe anumite adrese. Adrese vizate Ce […] Articolul Apă cu presiune joasă şi sistări – ce zone din Chișinău rămân fără apă marți apare prima dată în Subiectul Zilei.
Promo‑LEX: Creștere alarmantă a încălcărilor secretului votului la scrutinul recent # Subiectul Zilei
Organizația Promo-LEX a semnalat o creștere semnificativă a incidentelor ce țin de încălcarea secretului votului în cadrul ultimului scrutin parlamentar. Numărul acestor situații a depășit 900, un nivel mult mai ridicat comparativ cu alegerile precedente. Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat fotografierea buletinelor de vot, filmările realizate în interiorul secțiilor de votare și presiunile […] Articolul Promo‑LEX: Creștere alarmantă a încălcărilor secretului votului la scrutinul recent apare prima dată în Subiectul Zilei.
În anul 2024, în Republica Moldova, 57,6% dintre decese au fost cauzate de bolile aparatului circulator, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Aceste afecțiuni includ hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă și accidentele vasculare cerebrale. Alte cauze semnificative de deces au fost: Diferențele de mortalitate între sexe sunt notabile: La nivel teritorial, în regiunea de nord […] Articolul Mortalitatea în Moldova: bolile cardiovasculare domină statisticile apare prima dată în Subiectul Zilei.
La sfârșitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 47 și 35 de ani, au fost depistați în timp ce conduceau ansambluri de vehicule formate din autoturisme și remorci. În urma controlului de frontieră, s-a constatat că remorcile aveau aplicate aceleași numere de înmatriculare ca și vehiculele […] Articolul Cercetări în curs pentru utilizarea ilegală a remorcilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
După alegerile parlamentare din 28 septembrie, aproximativ 13 candidați originari din regiunea de nord a Republicii Moldova ar putea ocupa locuri în noul Parlament. Aceștia provin din raioane precum Edineț, Briceni, Soroca, Fălești, Dondușeni și Glodeni, și au experiențe diverse în administrație publică, educație, activism civic și politică locală. Printre cei care ar putea ajunge […] Articolul Candidați din nordul Moldovei, aproape de a intra în Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat de 31 de ani din Strășeni se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacat cu un cuțit de concubinul mamei sale. Incidentul a avut loc în seara zilei de 23 decembrie, în timp ce cei trei consumau băuturi alcoolice la domiciliul lor. Conflictul spontan a escaladat rapid, iar agresorul, […] Articolul Conflict în familie la Strășeni: un bărbat a fost înjunghiat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un accident rutier a avut loc pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând patru vehicule de lux: un Porsche, un Range Rover, o Toyota și o Dacia. Potrivit martorilor, șoferul Porsche-ului a efectuat mai multe depășiri riscante înainte de a provoca coliziunea. În urma impactului, toate cele patru vehicule au suferit avarii semnificative. Din fericire, nu […] Articolul Șoferul Porsche-ului a efectuat depășiri periculoase înainte de accident apare prima dată în Subiectul Zilei.
Până la 29 septembrie 2025, în Republica Moldova, 81.452 de persoane au beneficiat de protecție temporară, conform datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Dintre acestea, 3.696 de cetățeni ucraineni dețin drept de ședere provizorie, iar 2.651 dețin drept de ședere permanentă. În plus, 4.504 ucraineni au solicitat dobândirea cetățeniei Republicii Moldova, dintre care 2.649 au obținut-o […] Articolul Protecția temporară în Moldova: date și statistici actualizate apare prima dată în Subiectul Zilei.
CNA dezvăluie schemă de finanțare ilegală a partidelor: milioane în criptomonede din Rusia # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat destructurarea unei scheme complexe de finanțare ilegală a partidelor politice implicând atât criptomonede provenite din Federația Rusă, cât și numerar. Anchetele s-au desfășurat în mai multe localități, inclusiv Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni și Criuleni, în colaborare cu Procuratura Anticorupției și procuraturile municipale. Printre descoperiri se numără: Deja, mai multe […] Articolul CNA dezvăluie schemă de finanțare ilegală a partidelor: milioane în criptomonede din Rusia apare prima dată în Subiectul Zilei.
Consilierul pentru comunicare al Președinției, Igor Zaharov, a transmis un mesaj plin de speranță, după ce rezultatele preliminare indică că majoritatea parlamentară va fi deţinută de PAS. El a declarat: „Am spus lumii întregi cine suntem și unde mergem. Am ales pacea, libertatea și viitorul european.” În mesajul său publicat pe Facebook, Zaharov a mai spus […] Articolul Președinția: „Am ales libertatea, pacea și viitorul european al Moldovei” apare prima dată în Subiectul Zilei.
LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei # Subiectul Zilei
Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE//Acțiune de protest organizată de Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoritățile transnistrene denunță măsuri „artificiale” care ar fi limitat participarea la vot # Subiectul Zilei
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au acuzat Chișinăul de încălcarea drepturilor cetățenilor din regiunea transnistreană, care dețin cetățenie moldovenească, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un comunicat oficial, Tiraspolul susține că Chișinăul ar fi implementat măsuri „premeditate” pentru a reduce participarea transnistrenilor la procesul electoral. Printre acuzațiile aduse se numără: De asemenea, Tiraspolul […] Articolul Autoritățile transnistrene denunță măsuri „artificiale” care ar fi limitat participarea la vot apare prima dată în Subiectul Zilei.
