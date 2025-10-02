Prognoza meteo pentru 2 octombrie

16:30

Nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian, care de mai multe zile este internat în spital, se simte mai bine. Potrivit dirijorului, acesta și-ar fi apucat bunicul de mînă, transmițînd salutări orchestrei „Lăutarii”. „E prima zi cînd Cristi a băut apăr singur”, a declarat maestrul, transmite perfecte.md.{{838334}}„Chiar acum am venit de la spital. E prima zi cînd Cristi a băut apă singur. E