Actorii de pe Broadway amenință cu grevă: 32 de producții ar putea fi suspendate
Noi.md, 2 octombrie 2025 02:30
Actorii și managerii de scenă de pe Broadway se pregătesc să intre în grevă, un demers care ar putea opri 32 de producții teatrale chiar înaintea perioadei de vîrf a sezonului.Sindicatul, care reprezintă 900 de actori și directori de scenă, nu a reușit încă să ajungă la un nou acord cu Broadway League, organizația ce reprezintă producătorii, proprietarii și operatorii de teatre. Contractul col
Acum 30 minute
02:30
Acum 2 ore
01:30
Tot mai multe familii din Moldova își reduc cheltuielile la energie prin programul EcoVoucher # Noi.md
Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), în cadrul sesiunii a cincea din acest an, desfășurată în perioada 12–29 septembrie 2025, beneficiarii au valorificat peste două mii de vouchere.Cele mai multe au ajuns la familii cu copii – 1.938, iar 279 de vouchere au fost utilizate de gospodării formate din persoane vîrstnice de peste 63 de ani.„Rezultatele sesiunii arată, încă
01:00
În Atlanta (statul Georgia, SUA) a fost emis un mandat de arestare pe numele actorului Tyrese Gibson în legătură cu ancheta privind maltratarea animalelor. Despre acest lucru scrie Daily Mail.Vedeta din „Fast & Furious”, în vîrstă de 46 de ani, va fi arestată din cauza implicării unuia dintre cei patru cîini ai săi de rasa cane corso într-un incident cu cîinele unui vecin, relatează gazeta.ru.
Acum 4 ore
00:30
Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a declarat că starea sa de sănătate s-a aflat pericol acum cîțiva ani, cînd a primit un colet suspect de la un „vecin ciudat”. {{839017}} Într-un interviu de patru ore acordat jurnalistului Lex Friedman, Durov a povestit, printre altele, despre experiența sa teribilă, relatează alldaily.ru. „Eu nu am fost niciodată bolnav și con
00:00
Polonia va prelungi controalele la frontierele cu Germania și Lituania, reintroduse în vara acestui an, până pe 4 aprilie 2026, a anunțat miercuri Ministerul de Interne de la Varșovia, relatează Reuters. Polonia a introdus controale temporare la frontierele cu Germania și Lituania în iulie, după ce alte câteva țări ale Uniunii Europene au adoptat măsuri similiare de reintroducere a controa
1 octombrie 2025
23:30
Tenismanul francez Gael Monfils, unul dintre cei mai spectaculoși și apreciați jucători din circuitul masculin, a anunțat, miercuri, pe rețelele de socializare că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026, transmite AFP.''După ce am împlinit 39 de ani, în urmă cu o lună, aș vrea să vă anunț că anul care vine va fi ultimul pentru mine ca jucător profesionist (...). Deși acest s
23:00
Tenismanul italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a cîștigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner Tien, cu 6-2, 6-2, în finala desfășurată miercuri, transmit agențiile internaționale de presă.Sinner, victorios după o oră și 13 minute, în care nu și-a pierdut serviciul, a obținut al 21-lea său trofeu d
Acum 6 ore
22:30
Într-un podcast recent, Svetlana Sainsus, co-fondatoarea caritate.md, a vorbit cu admirație despre interpretul Ionel Istrati, pe care îl consideră o voce unică în Republica Moldova. Ea a spus că regretă faptul că artistul apare atît de rar la emisiuni sau la evenimente mondene și și-ar dori să-l vadă mai des pe scenă și la televizor.După cum transmite Noi.md cu referire la Unica, declarația Sv
22:30
Conform unui nou sondaj realizat de institutul Odoxa, președintele Franței, Emmanuel Macron, a atins un nivel record de nepopularitate.La opt ani de la venirea la putere, Macron nu a fost niciodată atît de nepopular. Conform sondajului Odoxa, publicat pe 30 septembrie, ratingul său a scăzut la 22%. {{839408}}Aproape patru din cinci francezi (78%) îl consideră „un președinte rău”. Institutu
22:00
Arheologii au descoperit în apropierea Mării Galileei o comoară rară de monede de aur și bijuterii, vechi de aproape 1400 de ani, care datează din epoca bizantină.Comoara conținea 97 de monede din aur pur și zeci de bijuterii, inclusiv cercei incrustați cu perle, pietre semiprețioase și sticlă.Grupul arheologic a descoperit comoara în timpul cercetării vechiului oraș Hippos (cunoscut și su
21:30
Anatol Șalaru solicită demiterea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Moldova # Noi.md
Anatol Șalaru cere schimbarea președintelui Comisiei comune România–Republica Moldova, Valeriu Munteanu.După cum transmite Noi.md cu referire la Info1, Șalaru suține că Munteanu a fost un promotor al narativelor rusești în această campanie electorală. Din acest motiv, el nu ar avea ce să caute într-o asemenea funcție. Șalaru a adresat chiar și o scrisoare către președintele Senatului României,
21:30
Partidul „Democrația Acasă”, acuzat că și-a promovat campania pe TikTok fără a raporta cheltuielile la CEC # Noi.md
În penultima săptămînă a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritori.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, în cadrul ședinței la care a fost
21:30
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au organizat ore ecologice în instituțiile de învățămînt din teritoriu, pentru a informa și a sensibiliza elevii asupra importanței ozonului - acestui „scut” protector al planetei, notează Noi.md.Activitățile s-au desfășurat la Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” din orașul Rîșcani și la Liceul Teoretic „Constantin Popovici” din localitatea Nihoreni.{{8371
21:30
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane de lei, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, printre echipamentele distribuite se numără mașini de scris și plăci Braille, videolupe, instrumente optice, software de citire a
21:00
Doi oficiali bulgari riscă șase ani de închisoare fiindcă au luat mită de la șoferii care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams.Angajații Agenției pentru Administrarea Transportului Rutier au oprit camioanele, pe 25 septembrie, lîngă Sofia și le-au cerut șoferilor britanici 600 de euro, transmite Digi24.{{839429}}Pentru că nu știau prea bine limba engleză, s-au folos
21:00
O clădire cu 17 etaje din Midtown Manhattan a fost evacuată, după ce un zid al subsolului s-a prăbușit parțial. Nu au fost raportate imediat victime, dar salvatorii folosesc cîini și drone pentru a verifica molozul și a se asigura că nimeni nu a fost rănit în prăbușire.Potrivit Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), explozia a cauzat prăbușirea unui șanț al incineratorului atașat clă
21:00
Promisiuni false pentru permis de conducere: sentință dură pentru un tînăr din nordul țării # Noi.md
Un tînăr din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată urmare a acțiunilor procesuale desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, transmite Noi.md.Potrivit dosarului, în dec
Acum 8 ore
20:30
Un studiu internațional realizat de platforma australiană Compare the Market a prezentat clasamentul celor mai periculoase și celor mai sigure orașe din lume în 2025, în urma analizei datelor privind criminalitatea acumulate în ultimii șase ani.După cum transmite Noi.md cu referire Europa Press, cele mai periculoase orașe sunt Pietermaritzburg din Africa de Sud, aflat pe primul loc cu un indic
20:30
În perioada 6 octombrie, ora 9:00 – 10 octombrie, ora 17:00, va fi sistată complet furnizarea gazelor naturale în satele Cruzești și Budești din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.Acest anunț a fost publicat de compania Energocom. De asemenea, fără gaz în aceeași perioadă vor rămâne următoarele adrese din satul Tohatin: strada Trandafirilor 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 strada Vadul lui V
20:00
Elon Musk: "Noi dezvoltăm o versiune alternativă a enciclopediei online Wikipedia" # Noi.md
Antreprenorul american Elon Musk a anunțat dezvoltarea unei versiuni alternative a enciclopediei online Wikipedia.Noua resursă, numită „Grokipedia”, va crea conținut ținînd cont de sursele care în prezent sînt interzise pentru citare în „Wikipedia” originală și va deveni accesibilă publicului larg.Miliardarul a făcut această declarație pe rețeaua de socializare X (Twitter), relatează Noi.m
20:00
Deranjament pe str. Ion Creangă din capitală: mai multe rute de troleibuz redirecționate și staționate # Noi.md
Un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor a avut loc recent pe strada Ion Creangă din capitală, în direcția spre strada Alba Iulia, transmite Noi.md.Potrivit Regiei Transport Electric, incidentul a afectat circulația mai multor rute de transport public.Astfel, troleibuzele nr. 21, 22 și 27 circulă doar pînă la Parcul Alunelul, iar rutele nr. 4 și nr. 3 au fost redirecționate pe
20:00
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 9 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 24,8 miliarde lei
20:00
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensați
19:30
Marți, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, prezidată de vicepreședintele raionului, Nicon Pîslari.În cadrul ședinței, a fost examinată și aprobată Dispoziția nr. 08, care stabilește un set de măsuri obligatorii pentru anul 2025, avînd drept prioritate prevenirea incendiilor de vegetație și a focarelor din fondul forestier, în contextul con
19:30
Odată cu sosirea toamnei, în multe gospodării continuă să fie incendiate frunzele și alte resturi vegetale, în pofida interdicțiilor legale, notează Noi.md.Inspectorii de mediu din raionul Briceni s-au deplasat în orașul Lipcani, în urma unui denunț parvenit de la cetățeni.{{839242}}La fața locului, a fost identificată arderea ilegală a deșeurilor, iar persoana responsabilă a fost sancțion
19:00
Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară, desfășurată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2025, s-a încheiat.În total au fost depuse 4421 de cereri, cu o valoare totală solicitată de 658,18 milioane de lei.{{831678}}Comparativ cu anul 2024, cînd valoarea totală a solicitărilor a fost de 607,43 milioan
19:00
Astăzi, în sectorul Ciocana al capitalei au început lucrările de reparație a drumului de acces din str. Ișnovăț, între străzile Voluntarilor și Vladimir Maiakovski. Proiectul, inițiat de Primăria municipiului Chișinău, are drept obiectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a condițiilor de trai pentru locuitorii din cartier, transmite Noi.md.Potrivit Preturii sectorului Ciocana, intervenț
Acum 12 ore
18:30
În perioada 22-28 octombrie 2025, la Erevan a avut loc tradiționalul turneu internațional pentru juniorii de 15-16 ani „Yerevan Friendship Cup”, la care au participat boxerii din Moldova. Pentru că s-au clasat pe primele locuri, au cîștigat medalii de aur și cupe Andrei Timoșcov din Chișinău, în categoria de greutate 70 kg, și Alexandru Bujor, în categoria 80 kg, transmite boxing.md
18:30
În primele șapte luni de la lansarea Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA), în perioada 1 martie – 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici, valoarea totală a finanțărilor aprobate ajungînd la 157,6 milioane de lei, iar în luna septembrie au fost susținute 34 de proiecte investiționale, cu un volum cumulat de 31,41 milioane de lei
18:30
Calitatea aerului în municipiile Chișinău și Bălți a înregistrat în ultimele 24 de ore depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile pentru mai mulți poluanți, transmite Noi.md.Potrivit Agenției de Mediu, la 1 octombrie 2025, în Chișinău au fost consemnate depășiri ale normelor sanitare pentru suspensii solide – de 1,6 ori, iar pentru dioxidul de azot – de pînă la 1,2 ori. Totodată, media zil
18:00
Pompierii au reușit lichidarea incendiului de proporții de pe șoseaua Muncești din capitală # Noi.md
După 20 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit lichidarea incendiului izbucnit la un depozit cu materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI au acționat prompt și eficient, reușind lichidarea completă a arderii la ora 16:58.{{839662}}La moment, l
18:00
Unde va avea loc meciul de calificare la Campionatul Mondial 2026 dintre selecționatele Israelului și Moldovei # Noi.md
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la Chișinău, și nu la Debrecen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior. {{837383}}UEFA a aprobat deja ca partida să aibă loc pe teritoriul Moldovei. Meciul se va disputa pe 16 noiembrie 2025, de la ora 21:45. Trei zile mai devreme, pe 13 noiembrie 2025, tot de la ora 21:45, Moldova va j
18:00
Activitatea Partidului Politic „Moldova Mare” ar putea fi limitată pentru o perioadă de 12 luni, după ce Ministerul Justiției a depus marți, 30 septembrie, o cerere la Curtea de Apel Centru.Până la pronunțarea deciziei, instituția condusă de ministra Veronica Mihailov-Moraru a solicitat și aplicarea unei măsuri asigurătorii, transmite Moldova1.{{836686}}Demersul Ministerului Justiției are
18:00
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) a lansat consultări cu mediul artistic din țară în vederea unei eventuale participări la ediția de anul viitor a Eurovision Song Contest.„Discuțiile s-au concentrat pe aspecte cheie: formatul selecției naționale, posibile modificări de regulament, strategii de promovare și măsuri de sprijin pentru participanți. Au fost enunțate preocupări și provocări ale med
17:30
4579 de apeluri au fost recepționate de operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Linia telefonică a fost activă în perioada 12 august – 29 septembrie 2025, cu scopul de a asigura suport informațional tuturor părților implicate în procesul electoral, transmite Noi.md.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), printre be
17:30
Serialul „Plaha”, regizat de Igor Cobileanski și difuzat recent de Jurnal TV, va fi supus unui control din partea Consiliului Audiovizualului (CA).După cum transmite Noi.md cu referire la Independent, decizia a fost luată unanim de membrii Consiliului, la propunerea vicepreședintei Aneta Gonța, care a invocat atît sesizările consumatorilor de media, cît și propriile constatări privind conținut
17:30
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare din bugetul de stat pentru anul academic 2025–2026.Documentul prevede acordarea unui număr de 229 de granturi doctorale pentru cetățenii Republicii Moldova și 3 granturi pentru cetățenii străini. De asemenea, a fost aprobat și planul de admitere la progra
17:30
Fosta deputată și ex-secretară de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Mariana Lucrețeanu, își anunță oficial plecarea din Partidul Acțiune și Solidaritate. „Din păcate nu mai rezonăm pe unele valori”, a scris politiciana.„Dragi prieteni, dragi colegi, dragi cetățeni,Astăzi anunț plecarea mea din PAS - un partid în care am intrat din diaspora cu foarte multă speranță și unde am trecut pr
17:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial.Conform datelor săptămînale, în perioada 22–28 septembrie 2025 (săptămîna 39/2025), au fost înregistrate 125 de cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o descreștere cu 59% comparativ cu săptămîna precedentă
17:30
Moldova a alocat peste 253 milioane de lei pentru susținerea fermierilor care implementează livezi și vii intensive și superintensive. Tehnologiile moderne asigură recolte mai mari și mai uniforme, reduc costurile de producție și deschid accesul pe piețele externe.După cum transmite Noi.md cu referire la Businessclass, pînă la 90% din recolta livezilor superintensive de meri este de calitate s
17:00
Primăria municipiului Chișinău informează că, în acest weekend, 4 și 5 octombrie 2025, activitatea troleibuzului turistic va fi suspendată.Măsura a fost luată în contextul desfășurării, în Piața Marii Adunări Naționale, a sărbătorii „Ziua Națională a Vinului” – ediția a XXIV-a, eveniment organizat de Oficiul Național al Viei și Vinului și „Nova Event Solutions” S.R.L., în colaborare cu Primări
17:00
Un autoturism cu documente falsificate a fost identificat astăzi în punctul de trecere „Lipcani–Rădăuți Prut”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, transmite Noi.md.În timpul verificărilor, au fost găsite neconcordanțe între seria de caroserie a mașinii transportate pe platformă și datele înscrise în certificatul de înmatriculare. Șoferul, un bărbat de 36 de ani, cetățean al Republicii M
17:00
Guvernul a aprobat Raportul semianual referitor la executarea bugetului public național pentru anul 2025 # Noi.md
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, raportul privind executarea bugetului public național (BPN) și a componentelor acestuia, în primul semestru al anului 2025.Raportul conține rezultatele executării BPN și a componentelor acestuia în perioada de referință la venituri, cheltuieli, sold bugetar, precum și alte informații aferente.Potrivit raportului, la situația din 30 iunie 2025, exec
16:30
Primele declarații ale lui Nicolae Botgros despre nepotul său, Cristian, internat în spital # Noi.md
Nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian, care de mai multe zile este internat în spital, se simte mai bine. Potrivit dirijorului, acesta și-ar fi apucat bunicul de mînă, transmițînd salutări orchestrei „Lăutarii”. „E prima zi cînd Cristi a băut apăr singur”, a declarat maestrul, transmite perfecte.md.{{838334}}„Chiar acum am venit de la spital. E prima zi cînd Cristi a băut apă singur. E
16:30
Un locuitor din satul Pohorniceni, raionul Orhei, a avut parte de o descoperire șocantă în timp ce efectua lucrări agricole pe terenul său. Săptămîna trecută, bărbatul a găsit două muniții, iar incidentul a alertat imediat autoritățile. Pompierii și salvatorii din cadrul Direcției Situații Excepționale (DSE) Orhei au intervenit pentru a asigura zona și a preveni un posibil pericol, transmite Noi.m
16:00
Maia Sandu: „Respectul și grija pentru seniori ne fac o societate mai puternică și mai unită” # Noi.md
Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vîrstnice, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință și apreciere tuturor seniorilor țării.Șefa statului a subliniat rolul important pe care îl au seniorii în viața fiecărei familii și în societate: „Le doresc tuturor seniorilor Moldovei multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi. Buneii și părinții n
16:00
O zi cu surprize pentru carabinieri: un tînăr suspect, o bătaie oprită și un fugar încătușat # Noi.md
Mai multe intervenții rapide ale carabinierilor au prevenit posibile situații periculoase în capitală și la Bălți, unde forțele de ordine au reținut persoane suspecte și au oprit conflicte izbucnite în spațiul public, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Inspectoratului General de Carabinieri al MAI, în Parcul „Muzeul Satului”, atenția echipajului a fost atrasă de comportamentul suspect al
16:00
Republica Moldova va marca Ziua Pedagogului prin evenimente și programe dedicate cadrelor didactice # Noi.md
Pe 5 octombrie, Republica Moldova va celebra Ziua Pedagogului, sărbătoare dedicată profesorilor și tuturor celor care contribuie la formarea generațiilor viitoare.În ajun, pe 4 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării va organiza la Palatul Republicii un eveniment festiv la care vor participa aproximativ 650 de cadre didactice din învățămîntul general, profesional tehnic și superior, prec
15:30
Moldova a devenit unul dintre liderii în ceea ce privește ritmul de scădere a populației.Acest lucru este confirmat de datele din raportul Băncii Mondiale. În special, în 2024, populația Moldovei a scăzut cu 2,83%, ceea ce reprezintă al patrulea indicator ca mărime din lume.Pe primele trei locuri, în ceea ce privește ritmul scăderii populației se află: Kosovo, cu un indicator de -9,69%, in
15:30
La cîți ani de închisoare au fost condamnați președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor” # Noi.md
La data de 01 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închis
