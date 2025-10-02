Semnarea tratatului de aderare la UE este posibilă pînă în 2028, afirmă viceprim-ministra pentru Integrare, Cristina Gherasimov
Noi.md, 2 octombrie 2025 10:30
Republica Moldova a încheiat cu succes screeningul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), ceea ce oferă perspective realiste pentru semnarea tratatului de aderare pînă în 2028.Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la emisiunea „Noi și Europa" de la Radio Moldova că menținerea ritmului reformelor și gestionarea responsabilă a do
Două piste de rulare pentru circulația avioanelor au fost închise pentru cîteva ore pe aeroportul LaGuardia din New York din cauza ciocnirii a două avioane.Despre acest lucru a comunicat un reprezentant al aeroportului.„Segmentele pistelor de rulare „A” și „M” sînt închise și vor fi redeschise, probabil, după ora 10:00, ora universală”, a declarat sursa, fără a oferi detaliidespre incident
Republica Moldova a încheiat cu succes screeningul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), ceea ce oferă perspective realiste pentru semnarea tratatului de aderare pînă în 2028.Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova că menținerea ritmului reformelor și gestionarea responsabilă a do
În Franţa, sindicatele au lansat astăzi un apel la grevă naţională generală.Greva va perturba sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, transportul feroviar şi aerian, învăţămîntul, serviciile publice şi sănătatea. sînt preconizate perturbări importante ale traficului în Paris şi în alte oraşe din Franţa, unde sînt anunţate şi demonstraţii.{{839775}}Pentru informaţii despre traficu
Boris Lee Krutonog — despre drumul spre Hollywood, filmările în „The Hunt for Red October”, Star Trek și magia cinematografiei # Noi.md
S-a născut în Chișinău, visa să devină om de afaceri, dar viața l-a dus la Hollywood. Boris Lee Krutonog a parcurs drumul de la inginer la actor și producător, a jucat în filme și seriale de cult, a lucrat cu Sean Connery și Robert Downey Jr., a scris propriile scenarii și a lansat o afacere.În interviurile sincere din rubrica „Adevărații eroi” de pe portalul Noi.md, noi povestim despre oameni
Spectacolul "Nunta – o poveste spusă prin muzică" a deschis stagiunea aniversară a Filarmonicii Naționale # Noi.md
Spectacolul „Nunta – o poveste spusă prin muzică” a deschis stagiunea aniversară a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, care marchează 85 de ani de la fondare, notează Noi.md.Evenimentul s-a desfășurat cu casa închisă și a adus în prim-plan lucrări semnate de mari compozitori – Mozart, Wagner, Verdi, Mendelssohn, Rimski-Korsakov, Donizetti, Gounod, Dargomîjski și Dan Variu.{{837688
Autoritățile de la Varșovia vor efectua controale la frontierele Poloniei cu Germania și Lituania pînă pe 4 aprilie 2026, în încercarea de a combate migrația ilegală. Măsurile au fost introduse de Ministerul polonez de Interne în luna iulie a acestui an, transmite IPN.Polonia a introdus controale la frontiere după ce mai multe state membre ale Uniunii Europene au adoptat măsuri similare de r
Patru posturi TV, sancționate de CA pentru agitație electorală în ziua tăcerii și în ziua alegerilor parlamentare # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat patru posturi de televiziune pentru difuzarea unor informații sau declarații cu caracter de agitație electorală în ziua tăcerii și în ziua scrutinului parlamentar. Deciziile au fost luate miercuri, 1 octombrie 2025, în cadrul ședinței publice a autorității.Potrivit hotărârii CA, TVR Moldova și R Live TV au primit amenzi de câte 4.000 de lei, iar Ju
Echipele de salvare din Java de Est, Indonezia, se grăbesc să găsească zeci de persoane care se crede că sînt încă prinse sub dărîmăturile unei școli care s-a prăbușit luni. Oficialii spun că cel puțin șase elevi au murit și aproximativ 100 au fost răniți.Sute de elevi, majoritatea adolescenți, se adunaseră să se roage în clădire cînd aceasta s-a prăbușit.{{837984}}Autoritățile au declarat
Moldovenii din orașul Toronto, Canada, pot beneficia de programul „Ambasada vine mai aproape de tine” pentru a accesa servicii consulare în localitatea în care sînt stabiliți. Ambasada Republicii Moldova în Canada anunță că un funcționar consular al misiunii se va deplasa la Toronto în data de 10 octombrie, transmite IPN.În cadrul programului, cetățenii pot solicita și obține cărți de identi
Olimpicii din Republica Moldova, alături de alți sportivi de performanță, antrenori și conducători ai Federațiilor Naționale, vor participa sâmbătă, 4 octombrie, la o nouă ediție a evenimentului Olympic ECOFest, menit să încurajeze eforturile de înverzire și să promoveze educația ecologică, transmite IPN.Cea de-a IX-a ediție se va desfășura în Parcul Valea Morilor, un loc de respiro îndrăgit d
Pe 27 septembrie, în inima Orheiului Vechi, printre dealuri pitorești și spații largi, pline de senzația de libertate, a avut loc un eveniment care merită cu siguranță o mențiune specială.Defender Sound Experience s-a desfășurat în noul spațiu modern TRAI Restobar, unde atmosfera dealurilor s-a contopit cu spiritul evenimentului. Și a devenit un punct de atracție pentru toți cei care simt
Un nou sistem de irigare în sudul țării va acoperi 50 de hectare de teren agricol. Sistemul va fi montat în satul Pelinei, raionul Cahul, cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), transmite IPN.Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în prima etapă a proiectului, desfășurată în 2022, patru agricultori din localitate au accesat grant
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană circa 2 bani, dar a cedat dolarului american 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 2 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,5837 lei pentru un euro (-1,71 bani) și 16,7039 lei pentru u
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:2 octombrie — a 275-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 90 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Trofim, Savatie şi DorimedontCe se sărbătorește în lume: Ziua
Cerul va fi predominant noros. Izolat vor cădea ploi slabe.La suprafața solului se prevăd înghețuri cu intensitate de la –1°C la –3°C, iar pe alocuri, în aer -de la –1°C la –2°C. Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +12...+14°C.În centru se așteaptă +9...+12°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +7...+9°C.
Dumitru Hîncota: „Din punctul de vedere al gravității leziunilor, accidentul cu o trotinetă electrică nu diferă prea mult de accidentul cu o mașină” # Noi.md
Dacă un pieton este lovit de o trotinetă electrică, din punctul de vedere al gravității leziunilor acest lucru nu diferă prea mult de un accident de mașină, iar odată cu apariția unui număr mai mare de trotinete electrice în orașul nostru, s-au înmulțit cazurile de fracturi suferite de cetățeni în urma accidentelor cu trotinete electrice.Despre acest lucru a vorbit medicul chirurg, ortopedul-t
Momentul care a uimit internetul: Un bărbat s-a trezit în mijlocul operației pe creier și a început să cînte # Noi.md
Un moment în care un pacient se trezește în mijlocul unei operații pe creier a uimit internetul.Bărbatul a început să cînte în timp ce medicii își continuau procedurile medicale, transmite unimedia.infoUn caz ieșit din comun a captat atenția internetului după ce un pacient aflat pe masa de operație pentru o intervenție pe creier s-a trezit și a început… să cînte. Momentul, filmat în sala d
Sprijin financiar pentru tinerii specialiști: doi chimiști primesc indemnizația de 3.000 de lei la primul loc de muncă # Noi.md
Doi tineri absolvenți ai Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova, Maria Savin și Denis Mocanu, beneficiază de sprijinul oferit prin Programul Național „+3.000 lei pentru cariera ta”, destinat celor aflați la început de drum profesional.Amîndoi și-au găsit primul loc de muncă la o companie farmaceutică autohtonă, care produce medicamente și suplimente alim
Actorii și managerii de scenă de pe Broadway se pregătesc să intre în grevă, un demers care ar putea opri 32 de producții teatrale chiar înaintea perioadei de vîrf a sezonului.Sindicatul, care reprezintă 900 de actori și directori de scenă, nu a reușit încă să ajungă la un nou acord cu Broadway League, organizația ce reprezintă producătorii, proprietarii și operatorii de teatre. Contractul col
Tot mai multe familii din Moldova își reduc cheltuielile la energie prin programul EcoVoucher # Noi.md
Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), în cadrul sesiunii a cincea din acest an, desfășurată în perioada 12–29 septembrie 2025, beneficiarii au valorificat peste două mii de vouchere.Cele mai multe au ajuns la familii cu copii – 1.938, iar 279 de vouchere au fost utilizate de gospodării formate din persoane vîrstnice de peste 63 de ani.„Rezultatele sesiunii arată, încă
În Atlanta (statul Georgia, SUA) a fost emis un mandat de arestare pe numele actorului Tyrese Gibson în legătură cu ancheta privind maltratarea animalelor. Despre acest lucru scrie Daily Mail.Vedeta din „Fast & Furious”, în vîrstă de 46 de ani, va fi arestată din cauza implicării unuia dintre cei patru cîini ai săi de rasa cane corso într-un incident cu cîinele unui vecin, relatează gazeta.ru.
Fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a declarat că starea sa de sănătate s-a aflat pericol acum cîțiva ani, cînd a primit un colet suspect de la un „vecin ciudat”. {{839017}} Într-un interviu de patru ore acordat jurnalistului Lex Friedman, Durov a povestit, printre altele, despre experiența sa teribilă, relatează alldaily.ru. „Eu nu am fost niciodată bolnav și con
Polonia va prelungi controalele la frontierele cu Germania și Lituania, reintroduse în vara acestui an, până pe 4 aprilie 2026, a anunțat miercuri Ministerul de Interne de la Varșovia, relatează Reuters. Polonia a introdus controale temporare la frontierele cu Germania și Lituania în iulie, după ce alte câteva țări ale Uniunii Europene au adoptat măsuri similiare de reintroducere a controa
Tenismanul francez Gael Monfils, unul dintre cei mai spectaculoși și apreciați jucători din circuitul masculin, a anunțat, miercuri, pe rețelele de socializare că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026, transmite AFP.''După ce am împlinit 39 de ani, în urmă cu o lună, aș vrea să vă anunț că anul care vine va fi ultimul pentru mine ca jucător profesionist (...). Deși acest s
Tenismanul italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a cîștigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner Tien, cu 6-2, 6-2, în finala desfășurată miercuri, transmit agențiile internaționale de presă.Sinner, victorios după o oră și 13 minute, în care nu și-a pierdut serviciul, a obținut al 21-lea său trofeu d
Într-un podcast recent, Svetlana Sainsus, co-fondatoarea caritate.md, a vorbit cu admirație despre interpretul Ionel Istrati, pe care îl consideră o voce unică în Republica Moldova. Ea a spus că regretă faptul că artistul apare atît de rar la emisiuni sau la evenimente mondene și și-ar dori să-l vadă mai des pe scenă și la televizor.După cum transmite Noi.md cu referire la Unica, declarația Sv
Conform unui nou sondaj realizat de institutul Odoxa, președintele Franței, Emmanuel Macron, a atins un nivel record de nepopularitate.La opt ani de la venirea la putere, Macron nu a fost niciodată atît de nepopular. Conform sondajului Odoxa, publicat pe 30 septembrie, ratingul său a scăzut la 22%. {{839408}}Aproape patru din cinci francezi (78%) îl consideră „un președinte rău”. Institutu
Arheologii au descoperit în apropierea Mării Galileei o comoară rară de monede de aur și bijuterii, vechi de aproape 1400 de ani, care datează din epoca bizantină.Comoara conținea 97 de monede din aur pur și zeci de bijuterii, inclusiv cercei incrustați cu perle, pietre semiprețioase și sticlă.Grupul arheologic a descoperit comoara în timpul cercetării vechiului oraș Hippos (cunoscut și su
Anatol Șalaru solicită demiterea lui Valeriu Munteanu de la conducerea Comisiei comune România–Moldova # Noi.md
Anatol Șalaru cere schimbarea președintelui Comisiei comune România–Republica Moldova, Valeriu Munteanu.După cum transmite Noi.md cu referire la Info1, Șalaru suține că Munteanu a fost un promotor al narativelor rusești în această campanie electorală. Din acest motiv, el nu ar avea ce să caute într-o asemenea funcție. Șalaru a adresat chiar și o scrisoare către președintele Senatului României,
Partidul „Democrația Acasă”, acuzat că și-a promovat campania pe TikTok fără a raporta cheltuielile la CEC # Noi.md
În penultima săptămînă a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritori.După cum transmite Noi.md cu referire la Radio Chișinău, anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, în cadrul ședinței la care a fost
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au organizat ore ecologice în instituțiile de învățămînt din teritoriu, pentru a informa și a sensibiliza elevii asupra importanței ozonului - acestui „scut” protector al planetei, notează Noi.md.Activitățile s-au desfășurat la Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu” din orașul Rîșcani și la Liceul Teoretic „Constantin Popovici” din localitatea Nihoreni.{{8371
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane de lei, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, printre echipamentele distribuite se numără mașini de scris și plăci Braille, videolupe, instrumente optice, software de citire a
Doi oficiali bulgari riscă șase ani de închisoare fiindcă au luat mită de la șoferii care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams.Angajații Agenției pentru Administrarea Transportului Rutier au oprit camioanele, pe 25 septembrie, lîngă Sofia și le-au cerut șoferilor britanici 600 de euro, transmite Digi24.{{839429}}Pentru că nu știau prea bine limba engleză, s-au folos
O clădire cu 17 etaje din Midtown Manhattan a fost evacuată, după ce un zid al subsolului s-a prăbușit parțial. Nu au fost raportate imediat victime, dar salvatorii folosesc cîini și drone pentru a verifica molozul și a se asigura că nimeni nu a fost rănit în prăbușire.Potrivit Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), explozia a cauzat prăbușirea unui șanț al incineratorului atașat clă
Promisiuni false pentru permis de conducere: sentință dură pentru un tînăr din nordul țării # Noi.md
Un tînăr din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată urmare a acțiunilor procesuale desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău, transmite Noi.md.Potrivit dosarului, în dec
Un studiu internațional realizat de platforma australiană Compare the Market a prezentat clasamentul celor mai periculoase și celor mai sigure orașe din lume în 2025, în urma analizei datelor privind criminalitatea acumulate în ultimii șase ani.După cum transmite Noi.md cu referire Europa Press, cele mai periculoase orașe sunt Pietermaritzburg din Africa de Sud, aflat pe primul loc cu un indic
În perioada 6 octombrie, ora 9:00 – 10 octombrie, ora 17:00, va fi sistată complet furnizarea gazelor naturale în satele Cruzești și Budești din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.Acest anunț a fost publicat de compania Energocom. De asemenea, fără gaz în aceeași perioadă vor rămâne următoarele adrese din satul Tohatin: strada Trandafirilor 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 strada Vadul lui V
Elon Musk: "Noi dezvoltăm o versiune alternativă a enciclopediei online Wikipedia" # Noi.md
Antreprenorul american Elon Musk a anunțat dezvoltarea unei versiuni alternative a enciclopediei online Wikipedia.Noua resursă, numită „Grokipedia”, va crea conținut ținînd cont de sursele care în prezent sînt interzise pentru citare în „Wikipedia” originală și va deveni accesibilă publicului larg.Miliardarul a făcut această declarație pe rețeaua de socializare X (Twitter), relatează Noi.m
Deranjament pe str. Ion Creangă din capitală: mai multe rute de troleibuz redirecționate și staționate # Noi.md
Un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor a avut loc recent pe strada Ion Creangă din capitală, în direcția spre strada Alba Iulia, transmite Noi.md.Potrivit Regiei Transport Electric, incidentul a afectat circulația mai multor rute de transport public.Astfel, troleibuzele nr. 21, 22 și 27 circulă doar pînă la Parcul Alunelul, iar rutele nr. 4 și nr. 3 au fost redirecționate pe
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 59,9 miliarde lei pentru 9 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 7,3 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 9 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 24,8 miliarde lei
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul.După cum transmite Noi.md cu referire la IPN. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensați
Marți, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Cahul, prezidată de vicepreședintele raionului, Nicon Pîslari.În cadrul ședinței, a fost examinată și aprobată Dispoziția nr. 08, care stabilește un set de măsuri obligatorii pentru anul 2025, avînd drept prioritate prevenirea incendiilor de vegetație și a focarelor din fondul forestier, în contextul con
Odată cu sosirea toamnei, în multe gospodării continuă să fie incendiate frunzele și alte resturi vegetale, în pofida interdicțiilor legale, notează Noi.md.Inspectorii de mediu din raionul Briceni s-au deplasat în orașul Lipcani, în urma unui denunț parvenit de la cetățeni.{{839242}}La fața locului, a fost identificată arderea ilegală a deșeurilor, iar persoana responsabilă a fost sancțion
Perioada de recepționare a cererilor pentru forma de plată complementară, desfășurată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2025, s-a încheiat.În total au fost depuse 4421 de cereri, cu o valoare totală solicitată de 658,18 milioane de lei.{{831678}}Comparativ cu anul 2024, cînd valoarea totală a solicitărilor a fost de 607,43 milioan
Astăzi, în sectorul Ciocana al capitalei au început lucrările de reparație a drumului de acces din str. Ișnovăț, între străzile Voluntarilor și Vladimir Maiakovski. Proiectul, inițiat de Primăria municipiului Chișinău, are drept obiectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a condițiilor de trai pentru locuitorii din cartier, transmite Noi.md.Potrivit Preturii sectorului Ciocana, intervenț
În perioada 22-28 octombrie 2025, la Erevan a avut loc tradiționalul turneu internațional pentru juniorii de 15-16 ani „Yerevan Friendship Cup”, la care au participat boxerii din Moldova. Pentru că s-au clasat pe primele locuri, au cîștigat medalii de aur și cupe Andrei Timoșcov din Chișinău, în categoria de greutate 70 kg, și Alexandru Bujor, în categoria 80 kg, transmite boxing.md
În primele șapte luni de la lansarea Programului Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA), în perioada 1 martie – 30 septembrie 2025, au fost sprijinite 154 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici, valoarea totală a finanțărilor aprobate ajungînd la 157,6 milioane de lei, iar în luna septembrie au fost susținute 34 de proiecte investiționale, cu un volum cumulat de 31,41 milioane de lei
Calitatea aerului în municipiile Chișinău și Bălți a înregistrat în ultimele 24 de ore depășiri ale concentrațiilor maxime admisibile pentru mai mulți poluanți, transmite Noi.md.Potrivit Agenției de Mediu, la 1 octombrie 2025, în Chișinău au fost consemnate depășiri ale normelor sanitare pentru suspensii solide – de 1,6 ori, iar pentru dioxidul de azot – de pînă la 1,2 ori. Totodată, media zil
Pompierii au reușit lichidarea incendiului de proporții de pe șoseaua Muncești din capitală # Noi.md
După 20 de ore de intervenție continuă, pompierii au reușit lichidarea incendiului izbucnit la un depozit cu materiale de construcție situat pe șoseaua Muncești nr. 801 din municipiul Chișinău, transmite Noi.md.Echipajele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI au acționat prompt și eficient, reușind lichidarea completă a arderii la ora 16:58.{{839662}}La moment, l
Unde va avea loc meciul de calificare la Campionatul Mondial 2026 dintre selecționatele Israelului și Moldovei # Noi.md
Meciul din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026 dintre Israel și Moldova se va disputa la Chișinău, și nu la Debrecen, în Ungaria, așa cum fusese anunțat anterior. {{837383}}UEFA a aprobat deja ca partida să aibă loc pe teritoriul Moldovei. Meciul se va disputa pe 16 noiembrie 2025, de la ora 21:45. Trei zile mai devreme, pe 13 noiembrie 2025, tot de la ora 21:45, Moldova va j
