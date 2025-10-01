13:30

Influencera Marina Cîrnaț a devenit din nou mamă. Ea a adus pe lume al zecelea copil al familiei, o fetiță, în timp ce soțul ei, Teodor Cîrnaț, se află în vacanță în Thailanda împreună cu ceilalți copii.Marina a împărtășit vestea cu urmăritorii săi, publicînd pe rețelele sociale primele imagini cu micuța. „A 10-a noastră minune, care încă nu știe cît de mult a fost așteptată și e iubită. Sunt