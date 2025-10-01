Integrarea Moldovei în sistemul financiar european avansează odată cu conectarea la SEPA

16:20

Rîșcani, 22 septembrie 2025 – După mai bine de jumătate de secol, barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost complet reconstruit. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice", implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.