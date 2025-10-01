Moldelectrica lansează licitație pentru capacitățile de echilibrare a rețelei electrice

17:20

Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Ediția din acest an se concentrează pe proiectul Uniunea pentru Economii și Investiții (Savings and Investments Union) pentru economiile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.