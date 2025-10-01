Moldelectrica lansează licitație pentru capacitățile de echilibrare a rețelei electrice
Agrobook, 1 octombrie 2025 12:30
Moldelectrica, operatorul rețelei de transport a energiei electrice din Republica Moldova, a lansat o licitație publică pentru achiziția capacităților de echilibrare, valabilă până la 31 decembrie 2030. Măsura, prima de acest fel în țară, are scopul de a asigura stabilitatea sistemului energetic și de a pregăti terenul pentru o piață competitivă de echilibrare.
Acum 15 minute
12:40
Orzul își păstrează atractivitatea pe piața regională, dar rămâne limitat în Republica Moldova # Agrobook
În a treia săptămână a lunii septembrie, cumpărătorul oficial de cereale din Iordania a achiziționat 60.000 de tone de orz furajer, provenit din surse opționale, în cadrul unei licitații internaționale ce viza până la 120.000 de tone.
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:10
În septembrie 2025, fermierii și comunitățile rurale din Moldova au primit subvenții în valoare totală de 118,85 milioane lei. Fondurile sunt acordate prin diverse forme de sprijin financiar, vizând atât dezvoltarea plantațiilor, cât și modernizarea exploatațiilor agricole.
12:00
Piața internațională a grâului a înregistrat săptămâna trecută scăderi, contractul pentru decembrie 2025 pe bursa Euronext ajungând la 189,50 €/t, în coborâre cu 1,25 €/t față de săptămâna precedentă. Evoluția reflectă presiunea pieței de la Chicago și lipsa factorilor de suport pentru redresare.
Acum 2 ore
11:20
Chișinău, 01 octombrie 2025 – Alte 2.217 familii din Republica Moldova au redus cheltuielile pentru energie prin programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 din acest an, desfășurate între 12 și 29 septembrie, beneficiarii au valorificat voucherele pentru achiziționarea de electrocasnice noi și eficiente energetic.
11:00
În acest weekend, Chișinăul devine centrul vitivinicol al Republicii Moldova, găzduind ediția a XXIV-a a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul are loc pe 4 și 5 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale și reunește 106 vinării din toate regiunile țării, de la producători consacrați la mici vinificatori.
Acum 4 ore
10:50
Fermierii și profesioniștii din agricultură sunt invitați la ediția de toamnă Moldagrotech și Farmer # Agrobook
În perioada 16–19 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" va avea loc dubla expoziție „Moldagrotech" (ediția a 46-a) și „Farmer" (ediția a 28-a). Evenimentul va reuni peste două sute de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina. Tematica ediției din acest an acoperă toate domeniile sectorului agroindustrial, de la mașini și agrochimie, până la soluții de energie regenerabilă aplicate în agricultură.
10:30
Fermierii din Republica Moldova care cresc porci se confruntă cu dificultăți în valorificarea cărnii conform standardelor europene și solicită sprijin din partea statului. Unii dintre ei s-au reunit la Chișinău, în cadrul unui seminar cu participarea reprezentanților Guvernului.
Acum 24 ore
19:00
Produsul Intern Brut (PIB) al Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul II 2025 o creștere de 1,1% în termeni reali comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică. La nivelul semestrului I 2025, economia s-a menținut la același nivel cu perioada similară din 2024, indicând o evoluție modestă pe ansamblul primelor șase luni.
17:00
Astăzi, 30 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul unei ședințe publice, calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale din Republica Moldova. Decizia are la bază Legea nr. 108/2016 și angajamentele internaționale ale țării în domeniul energetic.
Ieri
09:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat instituirea unei măsuri provizorii de protecție comercială a pieței interne pentru o perioadă de 200 de zile calendaristice, vizând importurile de zahăr alb din Serbia. Măsura prevede suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale pentru importurile care depășesc cota de 1000 de tone, clasificate la poziția tarifară 1701 99.
29 septembrie 2025
17:20
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în zilele de 29 și 30 septembrie la Forumul Inițiativei de la Viena (Vienna Initiative Full Forum 2025), găzduit la Bruxelles de Comisia Europeană. Ediția din acest an se concentrează pe proiectul Uniunea pentru Economii și Investiții (Savings and Investments Union) pentru economiile din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.
17:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat că, în perioada 22–26 septembrie 2025, au fost autorizate plăți în valoare totală de 33,9 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
14:20
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova a ajuns la 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, potrivit datelor Registrului patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP). Comparativ cu 2024, când patrimoniul era estimat la 155,81 miliarde de lei, creșterea a fost de 11,26 miliarde de lei sau 6,74%.
13:20
Republica Moldova accelerează dezvoltarea sectorului agroalimentar, urmărind consolidarea competitivității și rezilienței antreprenorilor locali. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut în iunie 2022, a determinat autoritățile să prioritizeze sprijinul pentru fermieri și investitori din agricultură.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
În perioada 22–28 septembrie 2025, Serviciul Vamal a colectat peste 925,2 milioane de lei la bugetul de stat, îndeplinind cifra de control pentru perioada de referință în proporție de 105,9%. De la începutul anului, încasările totale se ridică la circa 29,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 100,4% din cifra planificată.
12:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a făcut publice rezultatele apelului desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, destinat fermierilor din sectorul zootehnic pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. În total, au fost depuse 438 de cereri, însumând 190,62 mii lei, dintre care 437 pentru lapte de bovine și o cerere pentru lapte de ovine.
12:00
Pe 29 septembrie este marcată Ziua Internațională de Conștientizare privind Pierderile și Risipa de Alimente, un eveniment care atrage atenția asupra efectelor economice, sociale și de mediu generate de irosirea alimentelor.
11:40
În localitatea Grigorăuca, raionul Sîngerei, 25 de agricultori au participat la un seminar dedicat culturii de sorg, considerată o alternativă promițătoare la culturile tradiționale datorită rezistenței la secetă.
27 septembrie 2025
15:10
BNM lansează un nou episod al podcastului „Sensul banilor”, cu Anca Dragu și rectorul USM Igor Șarov # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un nou episod al podcastului „Sensul banilor", proiect dedicat educației financiare și dialogului cu publicul. Invitată permanentă este guvernatoarea BNM, Anca Dragu, iar ediția actuală îl are ca invitat special pe rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov.
26 septembrie 2025
17:10
Pe 26 septembrie 2025, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, și cu ofițerul economic Andrew Freeman.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de înghețuri pentru perioada 27–28 septembrie 2025, în orele nocturne și ale dimineții. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî până la -1…-2°C, un fenomen care poate afecta serios culturile agricole din Republica Moldova, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi aflați încă în vegetație.
12:50
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se pot bucura de două stadioane multifuncționale moderne, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp. Noile terenuri au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber.
12:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, 26 septembrie, la evenimentul prilejuit de aniversarea a 34 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și de sărbătorirea Zilei Economistului.
10:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat că, la data de 25 septembrie 2025, încasările la Bugetul de stat au atins suma de 1,17 miliarde de lei. Autoritatea califică acest rezultat drept unul remarcabil pentru o singură zi, evidențiind creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova.
25 septembrie 2025
13:20
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din mediul rural al Republicii Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Germaniei.
11:50
Republica Moldova face pași importanți pentru reducerea dependenței energetice și pregătirea exportului de energie prin proiecte strategice de infrastructură. Linia electrică de 400 kV Strășeni–Gutinaș, care urmează să fie finalizată până în 2032, va definitiva inițiativele autorităților de conectare la rețeaua energetică europeană.
09:20
Agricultura din Republica Moldova face un pas important spre digitalizare. Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) și regulamentul noii resurse informaționale, menită să devină o punte între fermieri, cercetători și consilierii agricoli.
24 septembrie 2025
16:50
CCI lansează cea de-a II-a ediție a Conferinței „DIALOG PRO-INDUSTRIE” și identitatea vizuală a evenimentului # Agrobook
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat oficial cea de-a II-a ediție a Conferinței anuale „DIALOG PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul Viitorului Industrial al Moldovei", care va avea loc pe 3 octombrie 2025, la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul rămâne un reper important pentru mediul industrial, antreprenorial și instituțional din țară.
15:20
Guvernul a aprobat scutirea de taxe vamale, accize și TVA pentru importul de gaze naturale și energie electrică destinate proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova". Măsura are drept scop reducerea costurilor de implementare a proiectului, evaluate la circa 80 de milioane de euro.
13:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat transmiterea a 119 bunuri publice din gestiunea întreprinderilor aflate în insolvabilitate către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prin intermediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.
11:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește fermierilor că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24 iulie 2025, datele limită pentru depunerea cererilor de plăți directe în sectorul zootehnic sunt: 26 septembrie 2025 pentru plățile per kilogram de lapte și 17 octombrie 2025 pentru plățile per cap de animal.
10:20
Secretarul de
23 septembrie 2025
19:50
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a efectuat recent o vizită de studiu în Estonia, organizată de TAIEX și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Scopul deplasării a fost schimbul de experiență privind organizarea serviciilor de consiliere, cercetare și management în cadrul AKIS (Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură). The post CCAR studiază consilierea agricolă în Estonia appeared first on AgroBook.
19:30
Miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană au analizat evoluțiile recente în comerțul agroalimentar și impactul acordurilor internaționale asupra fermierilor europeni, potrivit informațiilor publicate de Consiliul Uniunii Europene. Discuțiile s-au concentrat pe negocierile cu Mercosur, Mexic, Statele Unite, Ucraina și Indonezia, precum și pe relațiile comerciale cu China. The post Agricultura europeană și problemele comerțului global appeared first on AgroBook.
19:10
CNED și Ministerul Energiei lansează concurs pentru tinerii cercetători în domeniul energiei durabile # Agrobook
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei, a lansat concursul „Cea mai bună inițiativă de cercetare a tinerilor în domeniul energiei durabile”, ediția 2025. Competiția este o premieră în cadrul Moldova Eco Energetică, fiind pentru prima dată dedicată exclusiv tinerilor cercetători. The post CNED și Ministerul Energiei lansează concurs pentru tinerii cercetători în domeniul energiei durabile appeared first on AgroBook.
22 septembrie 2025
16:20
Siguranță pentru sute de gospodării: Barajul din Rîșcani a fost reconstruit cu sprijinul Uniunii Europene # Agrobook
Rîșcani, 22 septembrie 2025 – După mai bine de jumătate de secol, barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost complet reconstruit. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. The post Siguranță pentru sute de gospodării: Barajul din Rîșcani a fost reconstruit cu sprijinul Uniunii Europene appeared first on AgroBook.
15:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a subliniat importanța leadership-ului feminin în transformarea economiei, în cadrul conferinței internaționale anuale „New Technology for Old Markets” („Tehnologii noi pentru piețe tradiționale”), desfășurate recent la Chișinău. The post Femeile și transformarea sectorului financiar în Moldova appeared first on AgroBook.
11:50
Primul bloc multietajat din nordul Moldovei va fi reabilitat energetic prin programul FEERM # Agrobook
22 septembrie, Bălți – Locatarii unui bloc de 53 de apartamente de pe strada Independenței 32 din municipiul Bălți vor beneficia de lucrări de reabilitare energetică, în cadrul Programului Guvernamental pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM). Contractul de finanțare a fost semnat astăzi între Asociația de Proprietari din Condominiu și autoritățile responsabile. The post Primul bloc multietajat din nordul Moldovei va fi reabilitat energetic prin programul FEERM appeared first on AgroBook.
11:30
În perioada 15–21 septembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat la bugetul de stat peste 794,62 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 27 milioane lei provin de la persoanele fizice care au introdus bunuri a căror valoare depășește limita neimpozabilă. The post Serviciul Vamal a încasat peste 794 milioane de lei într-o săptămână appeared first on AgroBook.
11:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în perioada 15–19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cererile de acordare a sprijinului financiar pentru agricultori. În total, AIPA a aprobat plăți în valoare de 18,62 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. The post AIPA a autorizat plăți de peste 18 milioane de lei pentru agricultori appeared first on AgroBook.
10:50
Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a efectuat o vizită oficială la Chișinău, în perioada 19–20 septembrie 2025, la invitația guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. Vizita a avut loc în contextul conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței. The post Chișinău primește sprijin financiar direct din Franța appeared first on AgroBook.
20 septembrie 2025
12:10
Experți și oficiali din 15 țări au discutat la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare # Agrobook
Republica Moldova a găzduit, în premieră, conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței. The post Experți și oficiali din 15 țări au discutat la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare appeared first on AgroBook.
19 septembrie 2025
17:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, aflat la Chișinău în contextul participării sale, în calitate de invitat special, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu BNR și Banca Franței. The post BNM și BNR își consolidează cooperarea pentru integrarea europeană appeared first on AgroBook.
11:20
19 septembrie 2025, Bălți – Alte 17 familii din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei vor beneficia de locuințe mai confortabile și eficiente energetic, datorită programului guvernamental FEERM, sprijinit de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei. The post Locuințe eficiente energetic pentru 17 familii vulnerabile din nordul Moldovei appeared first on AgroBook.
18 septembrie 2025
18:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un set de regulamente care vizează gestionarea terenurilor agricole, protejarea sănătății publice și alinierea la standardele europene în domeniul semințelor. Documentele au fost adoptate în ședința de astăzi și stabilesc proceduri clare pentru trei domenii-cheie. The post Trei reguli importante pentru agricultură, aprobate de Guvern appeared first on AgroBook.
16:50
Uniunea Europeană a anunțat astăzi o decizie privind eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, potrivit informațiilor publicate de Consiliul Uniunii Europene. Măsura se referă la prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care nu au fost încă pe deplin liberalizate pentru export pe piața europeană. The post Moldova: UE elimină taxele vamale pentru șapte produse agricole appeared first on AgroBook.
16:30
AO Centrul Național pentru Protecția Intereselor Economice ale Consumatorilor (CNPIEC) a lansat campania națională „Alegi local, alegi sustenabil!”, menită să promoveze consumul de produse agro-alimentare locale și sustenabile. The post Alegi local, alegi sustenabil! Sprijin pentru produsele autohtone appeared first on AgroBook.
16:00
Exporturile Moldovei au înregistrat în iulie 2025 o creștere surprinzătoare, de la 266 milioane USD în iunie la 347 milioane USD, un salt de 30% într-o singură lună. Aceasta este cea mai mare valoare din ultimele 20 de luni, depășind chiar nivelul din noiembrie 2023 și rupând temporar trendul descendent al comerțului exterior. The post Exporturile Moldovei cresc spectaculos în iulie, datorită agriculturii appeared first on AgroBook.
12:40
În raionul Nisporeni s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, un eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone din Republica Moldova. The post Festivalul Național al Prunei la Nisporeni: tradiții și produse appeared first on AgroBook.
