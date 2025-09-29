Plăți directe 2025: sprijin pentru sectorul zootehnic din Moldova

13:00

Dacă în anii precedenți orzul era perceput mai curând ca o cultură secundară, în sezonul curent el s-a transformat într-o surpriză plăcută pentru fermieri. Cererea internațională se menține ridicată, iar un semnal puternic a venit din partea Iordaniei, care a semnat un contract la prețul de 190 euro/tonă.