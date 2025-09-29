Plăți directe 2025: sprijin pentru sectorul zootehnic din Moldova
Agrobook, 29 septembrie 2025 12:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a făcut publice rezultatele apelului desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, destinat fermierilor din sectorul zootehnic pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs. În total, au fost depuse 438 de cereri, însumând 190,62 mii lei, dintre care 437 pentru lapte de bovine și o cerere pentru lapte de ovine.
• • •
Alte ştiri de Agrobook
Acum 30 minute
12:10
Acum o oră
12:00
Pe 29 septembrie este marcată Ziua Internațională de Conștientizare privind Pierderile și Risipa de Alimente, un eveniment care atrage atenția asupra efectelor economice, sociale și de mediu generate de irosirea alimentelor.
11:40
În localitatea Grigorăuca, raionul Sîngerei, 25 de agricultori au participat la un seminar dedicat culturii de sorg, considerată o alternativă promițătoare la culturile tradiționale datorită rezistenței la secetă.
Ieri
15:10
BNM lansează un nou episod al podcastului „Sensul banilor”, cu Anca Dragu și rectorul USM Igor Șarov # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un nou episod al podcastului „Sensul banilor", proiect dedicat educației financiare și dialogului cu publicul. Invitată permanentă este guvernatoarea BNM, Anca Dragu, iar ediția actuală îl are ca invitat special pe rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Pe 26 septembrie 2025, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, și cu ofițerul economic Andrew Freeman.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben de înghețuri pentru perioada 27–28 septembrie 2025, în orele nocturne și ale dimineții. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî până la -1…-2°C, un fenomen care poate afecta serios culturile agricole din Republica Moldova, în special legumele, vița-de-vie și pomii fructiferi aflați încă în vegetație.
12:50
Copiii, tinerii și sportivii din Cimișlia se pot bucura de două stadioane multifuncționale moderne, destinate baschetului, voleiului și tenisului de câmp. Noile terenuri au fost construite cu sprijinul Uniunii Europene și vor găzdui antrenamente, competiții și evenimente comunitare în aer liber.
12:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a participat astăzi, 26 septembrie, la evenimentul prilejuit de aniversarea a 34 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și de sărbătorirea Zilei Economistului.
10:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a raportat că, la data de 25 septembrie 2025, încasările la Bugetul de stat au atins suma de 1,17 miliarde de lei. Autoritatea califică acest rezultat drept unul remarcabil pentru o singură zi, evidențiind creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova.
25 septembrie 2025
13:20
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din mediul rural al Republicii Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului Germaniei.
11:50
Republica Moldova face pași importanți pentru reducerea dependenței energetice și pregătirea exportului de energie prin proiecte strategice de infrastructură. Linia electrică de 400 kV Strășeni–Gutinaș, care urmează să fie finalizată până în 2032, va definitiva inițiativele autorităților de conectare la rețeaua energetică europeană.
09:20
Agricultura din Republica Moldova face un pas important spre digitalizare. Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS) și regulamentul noii resurse informaționale, menită să devină o punte între fermieri, cercetători și consilierii agricoli.
24 septembrie 2025
16:50
CCI lansează cea de-a II-a ediție a Conferinței „DIALOG PRO-INDUSTRIE” și identitatea vizuală a evenimentului # Agrobook
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a lansat oficial cea de-a II-a ediție a Conferinței anuale „DIALOG PRO-INDUSTRIE: Catalizatorul Viitorului Industrial al Moldovei", care va avea loc pe 3 octombrie 2025, la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul rămâne un reper important pentru mediul industrial, antreprenorial și instituțional din țară.
15:20
Guvernul a aprobat scutirea de taxe vamale, accize și TVA pentru importul de gaze naturale și energie electrică destinate proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova". Măsura are drept scop reducerea costurilor de implementare a proiectului, evaluate la circa 80 de milioane de euro.
13:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat transmiterea a 119 bunuri publice din gestiunea întreprinderilor aflate în insolvabilitate către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prin intermediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.
11:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește fermierilor că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24 iulie 2025, datele limită pentru depunerea cererilor de plăți directe în sectorul zootehnic sunt: 26 septembrie 2025 pentru plățile per kilogram de lapte și 17 octombrie 2025 pentru plățile per cap de animal.
10:20
Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, s-a întâlnit cu Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag, pentru a discuta propunerea Franței de a detașa un expert tehnic internațional la minister.
23 septembrie 2025
19:50
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) a efectuat recent o vizită de studiu în Estonia, organizată de TAIEX și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Scopul deplasării a fost schimbul de experiență privind organizarea serviciilor de consiliere, cercetare și management în cadrul AKIS (Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură).
19:30
Miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană au analizat evoluțiile recente în comerțul agroalimentar și impactul acordurilor internaționale asupra fermierilor europeni, potrivit informațiilor publicate de Consiliul Uniunii Europene. Discuțiile s-au concentrat pe negocierile cu Mercosur, Mexic, Statele Unite, Ucraina și Indonezia, precum și pe relațiile comerciale cu China.
19:10
CNED și Ministerul Energiei lansează concurs pentru tinerii cercetători în domeniul energiei durabile # Agrobook
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei, a lansat concursul „Cea mai bună inițiativă de cercetare a tinerilor în domeniul energiei durabile", ediția 2025. Competiția este o premieră în cadrul Moldova Eco Energetică, fiind pentru prima dată dedicată exclusiv tinerilor cercetători.
22 septembrie 2025
16:20
Siguranță pentru sute de gospodării: Barajul din Rîșcani a fost reconstruit cu sprijinul Uniunii Europene # Agrobook
Rîșcani, 22 septembrie 2025 – După mai bine de jumătate de secol, barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost complet reconstruit. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice", implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.
15:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a subliniat importanța leadership-ului feminin în transformarea economiei, în cadrul conferinței internaționale anuale „New Technology for Old Markets" („Tehnologii noi pentru piețe tradiționale"), desfășurate recent la Chișinău.
11:50
Primul bloc multietajat din nordul Moldovei va fi reabilitat energetic prin programul FEERM # Agrobook
22 septembrie, Bălți – Locatarii unui bloc de 53 de apartamente de pe strada Independenței 32 din municipiul Bălți vor beneficia de lucrări de reabilitare energetică, în cadrul Programului Guvernamental pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM). Contractul de finanțare a fost semnat astăzi între Asociația de Proprietari din Condominiu și autoritățile responsabile.
11:30
În perioada 15–21 septembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat la bugetul de stat peste 794,62 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 27 milioane lei provin de la persoanele fizice care au introdus bunuri a căror valoare depășește limita neimpozabilă.
11:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că, în perioada 15–19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cererile de acordare a sprijinului financiar pentru agricultori. În total, AIPA a aprobat plăți în valoare de 18,62 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
10:50
Guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, a efectuat o vizită oficială la Chișinău, în perioada 19–20 septembrie 2025, la invitația guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. Vizita a avut loc în contextul conferinței internaționale „New Technology for Old Markets", organizată de BNM în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
20 septembrie 2025
12:10
Experți și oficiali din 15 țări au discutat la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare # Agrobook
Republica Moldova a găzduit, în premieră, conferința internațională „New Technology for Old Markets", organizată de Banca Națională a Moldovei (BNM) în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
19 septembrie 2025
17:00
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, aflat la Chișinău în contextul participării sale, în calitate de invitat special, la conferința internațională „New Technology for Old Markets", organizată de BNM în parteneriat cu BNR și Banca Franței.
11:20
19 septembrie 2025, Bălți – Alte 17 familii din raioanele Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani și Sîngerei vor beneficia de locuințe mai confortabile și eficiente energetic, datorită programului guvernamental FEERM, sprijinit de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei.
18 septembrie 2025
18:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un set de regulamente care vizează gestionarea terenurilor agricole, protejarea sănătății publice și alinierea la standardele europene în domeniul semințelor. Documentele au fost adoptate în ședința de astăzi și stabilesc proceduri clare pentru trei domenii-cheie.
16:50
Uniunea Europeană a anunțat astăzi o decizie privind eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, potrivit informațiilor publicate de Consiliul Uniunii Europene. Măsura se referă la prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care nu au fost încă pe deplin liberalizate pentru export pe piața europeană.
16:30
AO Centrul Național pentru Protecția Intereselor Economice ale Consumatorilor (CNPIEC) a lansat campania națională „Alegi local, alegi sustenabil!", menită să promoveze consumul de produse agro-alimentare locale și sustenabile.
16:00
Exporturile Moldovei au înregistrat în iulie 2025 o creștere surprinzătoare, de la 266 milioane USD în iunie la 347 milioane USD, un salt de 30% într-o singură lună. Aceasta este cea mai mare valoare din ultimele 20 de luni, depășind chiar nivelul din noiembrie 2023 și rupând temporar trendul descendent al comerțului exterior.
12:40
În raionul Nisporeni s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, un eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone din Republica Moldova.
12:20
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, în ședința din 17 septembrie 2025, reducerea ratei de bază de la 6,25% la 6,00%. Hotărârea unanimă marchează o nouă etapă în procesul de relaxare a politicii monetare, cu scop
12:10
În sezonul iulie-august 2025, exporturile de orz din Republica Moldova s-au menținut la un nivel stabil comparativ cu perioada similară a anului trecut. Volumul total exportat a fost de 77,4 mii tone, aproape identic cu rezultatul din iulie-august 2024, când au fost livrate 75,2 mii tone. The post Exporturile de orz din Republica Moldova în iulie-august 2025 appeared first on AgroBook.
17 septembrie 2025
19:30
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a evidențiat rolul femeilor în ecosistemul financiar și antreprenorial al Republicii Moldova și la nivel global. The post „FinanciarELE” subliniază rolul femeilor în dezvoltarea economică appeared first on AgroBook.
19:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru unele dintre cele mai complexe capitole ale acquis-ului comunitar: Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală, Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici veterinare și fitosanitare și Capitolul 13 – Pescuit și acvacultură. The post MAIA finalizează screening-ul UE pentru agricultură și siguranță alimentară appeared first on AgroBook.
17:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național 2025–2050, document elaborat cu sprijinul PNUD Moldova, Secretariatului Comunității Energetice, Uniunii Europene și Guvernului Danemarcei. The post Guvernul a aprobat Strategia pe termen lung pentru renovarea clădirilor până în 2050 appeared first on AgroBook.
17:10
Prima ediție a Forumului Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M.), organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA), sub egida Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și în parteneriat cu Ambasada României la Chișinău, a reunit oficiali de nivel înalt, lideri economici și antreprenori de pe ambele maluri ale Prutului. The post Forumul Economic România–Moldova: parteneriat durabil appeared first on AgroBook.
14:50
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări legislative menite să faciliteze dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și să elimine blocajele procedurale în construcția Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești–Chișinău. The post Guvernul accelerează Linia Independenței Energetice appeared first on AgroBook.
14:10
Republica Moldova va construi o nouă linie de înaltă tensiune, Strășeni – Gutinaș, cu sprijinul Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va investi 130 de milioane de dolari în proiect. Linia va avea o lungime de 190 de kilometri și va conecta rețeaua energetică a Moldovei de cea a României și de rețeaua europeană. The post Moldova construiește linia Strășeni – Gutinaș cu investiția SUA appeared first on AgroBook.
16 septembrie 2025
17:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat procedura de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor afectați de calamitățile naturale din 2025. The post Fermierii pot solicita sprijin financiar pentru pagubele din primăvara și vara 2025 appeared first on AgroBook.
17:10
Piața florii-soarelui din Republica Moldova traversează în prezent o etapă complexă, influențată atât de factori interni, cât și de tendințele regionale și globale. Recoltarea în România și Ucraina a început deja în zonele de sud, însă randamentele sunt modeste: 1–1,3 tone/ha în sudul Ucrainei și ceva mai bune în sudul României. The post Evoluția prețului la floarea-soarelui în Republica Moldova appeared first on AgroBook.
16:30
Raportul WASDE din septembrie 2025 plasează Republica Moldova în grupul țărilor cu revizuiri pozitive ale producției de rapiță. Prognoza globală pentru sezonul 2025/26 a fost majorată cu 1,4 milioane de tone comparativ cu luna precedentă, datorită unor recolte mai bune decât anticipat în Canada, Australia, Kazahstan, Rusia și Moldova. The post Evoluția prețului la rapiță în Moldova după raportul WASDE septembrie 2025 appeared first on AgroBook.
16:20
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să se înscrie în competiția Moldova Eco Energetică 2025, inițiativă națională menită să identifice și să premieze cele mai eficiente și inovatoare proiecte de eficiență energetică și valorificare a surselor de energie regenerabilă în sectorul public. The post Moldova Eco Energetică 2025: apel pentru proiecte inovatoare din sectorul public appeared first on AgroBook.
14:50
Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M.: lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău # Agrobook
Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) organizează, pe 17 septembrie, la Chișinău, Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M. Evenimentul se desfășoară sub egida Băncii Naționale a Moldovei, în parteneriat strategic cu Ambasada României, cu susținerea Ministerului Culturii și alături de Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. The post Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M.: lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău appeared first on AgroBook.
13:50
Raportul USDA din septembrie 2025 aduce ajustări importante pentru piața globală a porumbului și conturează perspectivele sezonului 2025/2026. Producția mondială este estimată la 1 286,58 milioane tone, mai mică decât prognozele anterioare, însă stocurile de sfârșit de sezon sunt revizuite la 281,40 milioane tone, ceea ce atenuează presiunile asupra aprovizionării. The post Evoluția pieței porumbului după raportul USDA 2025 și impactul asupra Republicii Moldova appeared first on AgroBook.
13:30
BNM participă la prima conferință internațională AML & Compliance în cadrul Moldova Business Week # Agrobook
Banca Națională a Moldovei (BNM), prin guvernatoarea Anca Dragu, participă la prima Conferință Internațională dedicată prevenirii spălării banilor și conformității (AML & Compliance), organizată la Chișinău în cadrul Moldova Business Week. Evenimentul,... The post BNM participă la prima conferință internațională AML & Compliance în cadrul Moldova Business Week appeared first on AgroBook.
13:00
Dacă în anii precedenți orzul era perceput mai curând ca o cultură secundară, în sezonul curent el s-a transformat într-o surpriză plăcută pentru fermieri. Cererea internațională se menține ridicată, iar un semnal puternic a venit din partea Iordaniei, care a semnat un contract la prețul de 190 euro/tonă. The post Orzul devine surpriza sezonului 2025: prețuri record și exporturi solide pentru Moldova appeared first on AgroBook.
