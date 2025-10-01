Mâine 2 octombrie, vor fi achitate pensiile și alocațiile sociale. Vezi tot calendarul finanțării prestațiilor sociale pentru luna octombrie

09:30

Berbec Ai nevoie de mai mult curaj pentru a-ți vindeca și asuma rănile unei dezamăgiri din trecut. Încearcă să prioritizezi lucrurile atunci când vine vorba de cei din jur. Ai tendința, în permanență, să te neglijezi. La birou ai timp să fii mentor pentru ceilalți colegi, dar uiți de propriile obiective profesionale. Taur Autenticitatea sentimentelor tale iese la iveală în cele mai neașteptate momente și asta te încântă. Parcursul anumitor lucruri din […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 septembrie 2025: pentru Balanțe lucrurile se vor așeza de la sine, mai devreme sau mai târziu apare prima dată în Observatorul de Nord.