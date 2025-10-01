Jurnal de festival sau cum am văzut FILIT Chișinău

Agora.md, 1 octombrie 2025 09:30

Jurnal de festival sau cum am văzut FILIT Chișinău

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
09:30
Jurnal de festival sau cum am văzut FILIT Chișinău Agora.md
09:20
Doina Nistor: „Ne propunem o creștere economică durabilă, cu valoare adăugată, bazată pe inovații și tehnologie” (VIDEO) Agora.md
Acum o oră
08:50
Dan Perciun: „Mi-aș dori să continui la Ministerul Educației. Avem planuri mari pentru sistemul educațional” (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
08:40
Șeful Cancelariei de Stat și-a dat demisia. Mija renunță și la funcția de secretar general al PAS Agora.md
08:30
Alexei Buzu: „Este prematur să vorbim despre noul guvern. A fost o onoare să lucrez alături de oameni integri” (VIDEO) Agora.md
08:30
Secretarul general al Guvernului și-a dat demisia. Recean: „Mulțumesc, Artur!” Agora.md
Acum 12 ore
00:00
Maia Sandu, despre reforma justiției: „Am fi putut face mai multe doar dacă schimbam Constituția” Agora.md
30 septembrie 2025
23:30
Incendiu de proporții la un depozit din capitală. IGSU a anunțat nivel sporit de intervenție (UPDATE) Agora.md
21:50
AIC: Din octombrie, UE va implementa sistemul EES la frontierele externe Agora.md
21:50
Incendiu de proporții la un depozit din capitală Agora.md
21:30
Maia Sandu: „Măsurile întreprinse de autorități pentru a descuraja cumpărarea de voturi au funcționat” Agora.md
21:30
Aeroportul Internațional Chișinău: Din octombrie, UE va implementa sistemul EES la frontierele externe Agora.md
Acum 24 ore
20:40
Pe hartă galben, în ochii lui Dodon - roșu? Liderul PSRM: „Toate partidele de opoziție au învins în țară” (VIDEO) Agora.md
19:40
Viktor Orbán, despre presupusul incident cu dronele ungare în Ucraina: „Și ce dacă?” Agora.md
19:00
PeScurt // Trei persoane, plasate în arest pentru 30 de zile în dosarul destabilizărilor. Cele trei persoane reținute anterior, în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, au fost plasate în arest pentru 30 de zile, informează Poliția Republicii Moldova.. Agora.md
18:30
După alegeri, Renato Usatîi anunță că va vizita Emiratele Arabe Unite, Finlanda și Suedia (VIDEO) Agora.md
18:10
Începe-ți cariera în AI: participă la Learning Marathon of Machine Learning Agora.md
18:10
„Postări de peste 5.000 de euro” și „Am scris mașina pe moșul meu”. Interceptări din cauza în care ar fi vizat Gabriel Călin (AUDIO) Agora.md
18:00
„Tauber este în căutare odată cu sentința pronunțată” vs. „Dacă aveți răbdare, revine peste opt ani”. Ce zic procurorul și avocatul pe caz (VIDEO) Agora.md
16:50
Garduri moderne metalice pentru securitate și stil contemporan Agora.md
16:40
„Se recunoaște vinovată”. Momentul în care judecătorii pronunță sentința în dosarul Tauber (VIDEO) Agora.md
16:20
Marina Tauber condamnată la șapte ani și șase luni de închisoare (FOTO) Agora.md
16:00
Orhei: Un automobil a ajuns într-un șanț. Un copil de șapte ani a fost rănit (VIDEO) Agora.md
16:00
Nou sistem de intrare și ieșire la Aeroportul din Chișinău Agora.md
16:00
Marina Tauber își află sentința. Judecătorii, în ședință (FOTO) Agora.md
15:50
Viorica Puica, magistrată la Curtea Constituțională, demisionează de la CSJ Agora.md
15:30
Raport CJI: Majoritatea posturilor TV au reflectat campania într-un mod neutru și corect. PAS și BEP, în centrul atenției Agora.md
15:10
Ce trebuie cunoască pasagerii care vor circula pe Aeroportul din Chișinău despre noul Sistem de Intrare/Ieșire al UE Agora.md
15:00
Arestul preventiv pentru fostul deputat PDM Vladimir Andronachi, prelungit Agora.md
14:50
Schemă de conversie a criptomonedelor pentru finanțarea ilegală a partidelor: Un bărbat reținut, bănuit de spălare de bani (AUDIO) Agora.md
14:30
Apele râului Bîc, colorate în albastru. Specialiștii, la fața locului (FOTO) Agora.md
14:20
Afghanistan: Talibanii au întrerupt accesul la internet în toată țara. Cele mai afectate - femeile și fetele, pentru care educația online era singura opțiune Agora.md
14:20
Apele râului Bîc, colorate în albastru. Specialiștii, la fașa locului (FOTO) Agora.md
14:20
UE va direcționa Ucrainei două miliarde de euro pentru drone Agora.md
13:30
Gabriel Călin, promotor al narațiunilor false, reținut (UPDATE) Agora.md
13:30
„Afirmații mincinoase”: Năstase, despre acuzațiile din „operațiunea specială diaspora” Agora.md
13:00
Documentar Recorder: Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați (VIDEO) Agora.md
13:00
Peste 250 de mii de lei din escrocherii pe site-ul 999.md. Un bărbat, condamnat la șase ani de închisoare Agora.md
12:20
Irina Rîngaci a cucerit medalia de aur la Beach Wrestling World Series Agora.md
12:20
Economia R. Moldova a stagnat în prima jumătate a anului 2025. Investițiile și sectorul energetic au susținut ușoara creștere din trimestrul II Agora.md
12:20
Rusia: Studenții vor fi testați pentru a măsura cât de mult acceptă „valorile tradiționale” Agora.md
12:00
Mișcare la locul de muncă: Peste 70 de angajați din domeniul public au participat la un flasmob Agora.md
12:00
Marina Tauber ar urma să își afle, astăzi, sentința. Acuzarea cere 13 ani de închisoare Agora.md
12:00
Acasă la lideri: Cum a votat electoratul de la baștina concurenților care acced în Parlament Agora.md
11:50
Transport ilegal de țigări spre Praga? Un călător ar fi încercat să facă contrabandă cu 440 de pachete Agora.md
11:40
Schimbări în echipa lui Ceban de la Primărie. Înlocuiește șefa Cabinetului și responsabila de comunicare Agora.md
11:40
Andoni: „Ticălosule. Kremlinovschi, ai vrut să ne vinzi țara”. Tarlev: „Închide gura și fii bărbat” (FOCUS) Agora.md
11:40
Contrabandă cu țigarea cu destinația Praga: 440 de pachete nedeclarate, depistate în bagajul unui călător Agora.md
11:30
Schimbări în echipa lui Ceban de la Primărie: Șefa Cabinetului primarului și responsabila de comunicare pleacă din funcții Agora.md
11:20
PeScurt // Razii. În mai multe zone din municipiului Chișinău vor fi efectuate razii. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Primăriei. „Echipele noastre mobile au stabilit unele puncte de conglomerare ale persoanelor fără adăpost și, împreună cu Poliția, vom efectua acele razii profilactice pentru a evita vagabondajul și cerșitul în stradă”, spune șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan.. Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.