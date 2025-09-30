„Șoferul a tras pe dreapta, apoi s-au auzit primele țipete”: O tânără din Drăgănești a născut o fetiță în ambulanță

15:00

Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că partidelor politice trebuie să li se asigure suficient timp pentru a se putea apăra. Totodată, observatorii au constatat că anularea înregistrării concurenților electorali cu foarte puțin timp înainte de ziua votării restrânge exercitarea practică a dreptului de a candida și poate influența opțiunea alegătorilor.