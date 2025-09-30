Igor Dodon: Dezamăgirea majorității oamenilor care s-au lăsat influențați de sperietorile galbenilor va veni mai repede decât frigul
UNIMEDIA, 30 septembrie 2025 19:20
„Rezultatul nelegitim, obținut de Maia Sandu și partidul ei nu poate constitui o bază nici pentru îmbunătățirea calității vieții, nici pentru stabilitate, nici pentru legitimitatea puterii.” Declarația aparține liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, fostul șef de stat Igor Dodon. Potrivit lui PAS a folosit enorm resursele administrative și sperietorile în aceste alegeri.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
19:40
Doisprezece judecători, printre care președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Caraman, au fost desemnați pentru acordarea gradelor de calificare. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a CSM.
Acum 30 minute
19:20
(video) Un cocostârc a făcut spectacol în capitală: Momentul în care pasărea s-a oprit în fața unui troleibuz și a pus pe stop tot traficul # UNIMEDIA
Un moment inedit a fost surprins pe strada Ismail din capitală - un cocostârc a oprit pentru câteva clipe traficul rutier. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, pasărea apare în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze.
19:20
Igor Dodon: Dezamăgirea majorității oamenilor care s-au lăsat influențați de sperietorile galbenilor va veni mai repede decât frigul # UNIMEDIA
„Rezultatul nelegitim, obținut de Maia Sandu și partidul ei nu poate constitui o bază nici pentru îmbunătățirea calității vieții, nici pentru stabilitate, nici pentru legitimitatea puterii.” Declarația aparține liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, fostul șef de stat Igor Dodon. Potrivit lui PAS a folosit enorm resursele administrative și sperietorile în aceste alegeri.
Acum o oră
19:10
Ibiza și Insulele Baleare, sub cod roșu de ploi torențiale. Autoritățile semnalează un „pericol extraordinar” # UNIMEDIA
Agenția spaniolă de meteorologie (Aemet) a emis un cod roșu pentru Ibiza şi Formentera din Insulele Baleare, avertizând asupra unui „pericol extraordinar” din cauza riscului de „inundații și viituri pe cursurile de apă”, cauzate de „ploi torențiale”, scrie adevărul.ro.
19:00
(video) Un cocostârc a făcut spectacol în capitală: Momentul în care pasărea s-a oprit în fața unui troleibuz și a oprit tot traficul # UNIMEDIA
Un moment inedit a fost surprins pe strada Ismail din capitală - un cocostârc a oprit pentru câteva clipe traficul rutier. Potrivit imaginilor distribuite pe rețelele sociale, pasărea apare în fața unui troleibuz, care s-a oprit și a așteptat ca aceasta să traverseze.
18:50
Câți bani a primit văduva lui Diogo Jota de la Liverpool după moartea tragică a fotbalistului. Suma este de ordinul milioanelor de euro # UNIMEDIA
FC Liverpool și-a respectat promisiunea și i-a oferit familiei lui Diogo Jota, fost jucător al „Cormoranilor”, decedat într-un accident rutier pe 3 iulie 2025, suma aferentă restului contractului pe care portughezul îl mai avea cu echipa engleză, valabil pentru încă doi ani, scrie protv.ro.
18:50
Kremlinul a anunţat astăzi că susţine planul de pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump şi îşi exprimă speranţa ca această propunere să pună capăt războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de un atac al Hamas în sudul Israelului, relatează AFP, citat de news.ro.
Acum 2 ore
18:40
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegeri ar fi primit onorarii. Sunt minciuni, am condus o campanie modestă, față de unii mastodonţi politici # UNIMEDIA
Politicianul Andrei Năstase dezminte zvonuri potrivit cărora observatorii desemnați de el pentru alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Aceste afirmaţii sunt complet nefondate și mincinoase. Am condus o campanie modestă, cu resurse chiar mult mai reduse decât ale unor mastodonţi politici, nu am dispus de astfel de fonduri şi nu am alocat astfel de fonduri”, afirmă Năstase.
18:40
(video) Victor Stînă a deschis contul în Israel chiar la primul meci: Momentul în care internaționalul moldovean marchează golul și e asaltat de aplauze # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Victor Stînă a marcat primul său gol din actualul sezon pentru formația Bnei Yehuda Tel Aviv, chiar la debutul în Liga a 2-a a Israelului. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, atacantul de 27 de ani a înscris în minutul 37 al partidei cu Hapoel Hadera, deschizând scorul meciului, care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea gazdelor.
18:20
(video) Avocatul Marinei Tauber va ataca decizia magistraților: „Nici ea, nici Guțul nu au finanțat partidul „Șor”. Nici nu au avut așa bani” # UNIMEDIA
Avocatul Marinei Tauber, Sergiu Moraru, spune că va contesta decizia magistraților, după ce deputata a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare. „A fost anunțată în căutare și dispus arestul pentru ce?!”, a declarat apărătorul.
18:10
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul poate fi trezirea la viață!” # UNIMEDIA
Elena Viscu, fosta soție a lui CRBL, a atras atenția urmăritorilor de pe rețelele sociale cu o transformare de make-up care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, scrie profm.ro.
18:00
Schimbare „la față”, la Soroca: Duelul între PAS și Blocul Patriotic, decis la câteva sute de voturi. Câte sufragii au primit alți concurenți # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit să câștige alegerile parlamentare în raionul Soroca, unul dintre puținele raioane din nordul țării unde formațiunea a obținut victoria, acumulând 37,79% din voturi și devansând Blocul Patriotic, care a înregistrat 35,49%.
17:50
Atenție transportatori! Azerbaidjanul nu mai eliberează „Carte Verde” la frontieră. Asigurarea trebuie obținută în prealabil # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță că, începând cu 1 octombrie 2025, Republica Azerbaidjan modifică procedura privind eliberarea poliței de asigurare internațională „Carte Verde”.
Acum 4 ore
17:00
Cehia a anunțat marți că restricționează accesul pe teritoriul său în cazul deținătorilor de pașapoarte diplomatice și de afaceri rusești, invocând preocupări de securitate, în ceea ce a descris drept o premieră în UE, relatează AFP, citat de hotnews.ro.
16:40
„YouTube capitulează!” Donald Trump va primi 22 de milioane de dolari pentru a renunța la procesul împotriva platformei. Cum s-a ajuns aici # UNIMEDIA
YouTube a ajuns la un acord financiar cu Donald Trump, acceptând să îi plătească 22 de milioane de dolari pentru a evita un proces intentat după suspendarea contului său în urma evenimentelor de la Capitoliu din ianuarie 2021, scrie adevarul.ro.
16:40
(video) S-a făcut rând la WC. Vlad Plahotniuc a făcut senzație în avion. Actrița Victoria Roșca, care se afla cu el la bord: „Am intrat în panică” # UNIMEDIA
Actrița Victoria Roșca sau, cum i se mai spune, „Fata din pădure”, a povestit că s-a aflat în același avion cu fostul deputat democrat Vladimir Plahotniuc, în momentul în care acesta a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova. Într-un interviu acordat pentru Euronews, artista a mărturisit că a trăit clipe de teamă. „Situația era foarte stresantă. Toți se întorceau să-l vadă”, a relatat aceasta.
16:30
Ultima oră! Marina Tauber, pentru care procurorii au cerut 13 ani de închisoare, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție. Deputata, dată în căutare # UNIMEDIA
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în penitencar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
16:30
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia” # UNIMEDIA
O nouă senzație zguduie Hollywoodul: Tilly Norwood, actrița creată de inteligența artificială, este căutată deja de agenții de management. În timp ce fanii sunt fascinați, actorii reali o critică vehement. Proiectul studioului Xicoia susține însă că „oamenilor le pasă de poveste, nu dacă vedeta are sau nu puls”, scrie adevarul.ro.
16:20
Ultima oră! Marina Tauber, pentru care procurorii au cerut 13 ani, condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție. Deputata, dată în căutare # UNIMEDIA
Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare în penitencar de tip semiînchis. Decizia a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:50
Șeful diplomației ruse susține că alegerile parlamentare din R. Moldova au fost „manipulate flagrant”: „Sunt chiar uimit” # UNIMEDIA
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, în opinia sa, alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au fost manipulate în mod evident, informează presa de stat și Reuters, citate de hotnews.ro.
15:50
Vine gerul peste Moldova: Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Când intră în vigoare # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de înghețuri în toată țara. Acesta este valabil pentru 2 și 3 octombrie.
Acum 6 ore
15:30
Încă o lună după gratii pentru Vladimir Andronachi, ex-deputatul reținut într-un dosar pe spălare de bani. Demersul PA, admis de magistrați # UNIMEDIA
Ex-deputatul Vladimir Andronachi, reținut pentru spălare de bani, rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, în cadrul unui comunicat de presă.
15:30
Fost ministru al Justiției: PAS este un partid fără viitor. Începe lupta pentru o opoziție reală cu lideri veritabili # UNIMEDIA
Rezultatele alegerilor parlamentare, care au mai adus un mandat de guvernare pentru PAS, reprezintă „începutul prăbușirii actualului regim”, dă de înțeles fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Politicianul susține că, de fapt, PAS nu a câștigat acest scrutin, ci a „manevrat totul cum a vrut”, mai ales că și opoziția nu a fost pe măsură, care acum se va confrunta cu un șir de riscuri și presiuni.
15:20
Autoritățile poloneze au reținut un ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile raportate la Nord Stream în 2022, a raportat marți postul de radio polonez RMF FM, conform Kyiv Post, citat de digi24.ro.
15:20
(video) Nicușor Dan a uitat protocolul la o ceremonie oficială de la Timișoara: A vrut să plece înainte de intonarea imnului și a fost întors din drum de SPP-iști # UNIMEDIA
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat marți la mai multe evenimente la Timișoara. Momentul solemn de depunere a unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane a avut parte de o împrejurare hilară, al cărei protagonist a fost chiar șeful statului, în timpul ceremoniei de intonare a imnului, scrie presa română.
15:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurează 17 subiecte.
15:10
(video) Peste 40 mii de $ ar fi fost ridicați după perchezițiile la Călin. Ce imagini publică poliția # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției vine cu noi detalii, după reținerea jurnalistului Gabriel Călin. Potrivit IGP, acesta este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina.
15:00
Nu mai stă pe două fotolii: Judecătoarea Viorica Puica, detașată la Curtea Constituțională, a demisionat de la CSJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat în cadrul ședinței de astăzi cererea de demisie depusă de doamna Viorica Puica, judecătoare a Curții Supreme de Justiție, detașată pentru exercitarea mandatului de judecător la Curtea Constituțională.
15:00
Cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”. Șeful Misiunii ENEMO: Anularea tardivă a concurentului electoral poate afecta încrederea publicului în existența unor condiții egale de competiție # UNIMEDIA
Misiunea Internațională de Observare a Alegerilor Parlamentare a Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO), în Raportul cu concluziile preliminare privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 s-a referit și la cazul Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a fost exclus din cursa electorală cu 2 zile înainte de ziua votării, remarcând faptul că partidelor politice trebuie să li se asigure suficient timp pentru a se putea apăra. Totodată, observatorii au constatat că anularea înregistrării concurenților electorali cu foarte puțin timp înainte de ziua votării restrânge exercitarea practică a dreptului de a candida și poate influența opțiunea alegătorilor.
14:50
Țările UE care plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru GNL. Dau mai mulți bani Kremlinului decât pentru sprijinirea Ucrainei # UNIMEDIA
Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se afirmă într-un studiu realizat de organizaţia de mediu Greenpeace şi publicat marţi, potrivit dpa, citată de protv.ro.
14:40
(video) O copilă de 7 ani, rănită, după ce mașina în care se afla a zburat într-un șanț, pe serpentinele din Peresecina. Șoferița, nevătămată # UNIMEDIA
Un accident rutier a avut loc astăzi, 30 septembrie, pe serpentinele din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei, provocat, cel mai probabil, de condițiile meteo nefavorabile, spune Poliția. În incident a fost implicată o tânără țoferiță de 19 ani și o minoră de 7 ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.
14:10
Andrei Năstase: Se sugerează că observatorii desemnaţi de mine la alegerile ar fi primit onorarii. Sunt minciuni, am condus o campanie modestă, față de unii mastodonţi politici # UNIMEDIA
Politicianul Andrei Năstase dezminte zvonuri potrivit cărora observatorii desemnați de el pentru alegerile parlamentare ar fi fost remunerați pentru activitatea lor. „Aceste afirmaţii sunt complet nefondate și mincinoase. Am condus o campanie modestă, cu resurse chiar mult mai reduse decât ale unor mastodonţi politici, nu am dispus de astfel de fonduri şi nu am alocat astfel de fonduri”, afirmă Năstase.
13:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
Acum 8 ore
13:40
(live) CSM, în ședință: Cererea privind suspendarea din funcție a unui judecător, pe masa plenului # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
13:30
Veste bună pentru fanii The Simpson. Filmul bazat pe desenele animate revine cu o continuare după două decenii # UNIMEDIA
The Simpsons Movie revine la aproape 20 de ani de la lansarea primului film bazat pe îndrăgita serie de desene animate, potrivit unui anunț al 20th Century Studios, scrie The Guardian, citat de hotnews.ro.
13:30
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Cei doi au confirmat că mariajul lor a ajuns la final, punând astfel capăt unei povești de iubire care a durat aproape două decenii, scrie spynews.ro.
13:10
Vitalie Florea, percheziţionat și el în această dimineață: „Nu sunt reținut, iar statutul meu încă nu-mi e clar” # UNIMEDIA
Vitalie Florea, autorul paginii „Cu Sapa” și candidat la parlamentare din partea Partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, confirmă că a fost vizat în perchezițiile efectuate în această dimineață de INI și mascații „Fulger”, împreună cu liderul formațiunii, Gabriel Călin. Acesta a declarat că nu are „statut clar” în dosar și că la domiciliul său nu au fost găsite obiectele vizate de anchetă.
12:50
Atenție călători: Noul sistem de control automatizat la frontiere intră în curând în vigoare # UNIMEDIA
Responsabilii de la Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) informează călătorii că începând cu 12 octombrie 2025, va intra în funcțiune noul Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES).
12:40
(video) Scandal la concursul Miss International Queen pentru femei trans: Concurentele au ignorat-o pe câștigătoarea din SUA # UNIMEDIA
Când Midori Monet, o femeie trans din SUA, a fost încoronată Miss International Queen 2025, victoria sa a fost întâmpinată cu priviri glaciale din partea celorlalte concurente, scrie protv.ro.
12:20
Bruxelles-ul caută soluții pentru a ocoli veto-ul lui Viktor Orbán privind aderarea Moldovei și Ucrainei la UE # UNIMEDIA
În timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit esențial, miercuri, la Copenhaga, președintele Consiliului European, António Costa, intensifică eforturile diplomatice pentru a debloca procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, în ciuda opoziției ferme venite din partea Ungariei, scrie politico.eu, potrivit adevarul.ro.
12:10
(video) Accident în lanț la Chișinău: Două Kia s-au lovit violent, iar una dintre ele a fost proiectată în alte 3 automobile. Un șofer la spital # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs în această dimineață pe strada Socoleni din capitală. Potrivit informațiilor, două automobile Kia s-au ciocnic violent, iar una dintre ele a fost poiectată într-un Ford, care a avariat alte două mașini parcate.
12:00
Carburanții se ieftinesc mâine: Prețul motorinei coboară sub 20 lei per litru. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 1 octombrie. Astfel, litrul de motorină va costa cu un ban mai puțin, iar cel de benzină se ieftinește cu 2 beni, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
11:50
„You Tube capitulează!” Donald Trump va primi 22 de milioane de dolari pentru a renunța la procesul împotriva platformei. Cum s-a ajuns aici # UNIMEDIA
YouTube a ajuns la un acord financiar cu Donald Trump, acceptând să îi plătească 22 de milioane de dolari pentru a evita un proces intentat după suspendarea contului său în urma evenimentelor de la Capitoliu din ianuarie 2021, scrie adevarul.ro.
11:50
(video) „În curând”. Rammstein a dezvăluit teaserul videoclipului „Prostitution”, filmat la Chișinău: Imaginile surprind o scenă dramatică sub podul de la Telecentru # UNIMEDIA
Solistul trupei Rammstein, Till Lindemann, a publicat pe pagina sa oficială teaserul videoclipului pentru piesa „Prostitution”, filmat recent în Chișinău. Imaginile surprind scene dramatice
Acum 12 ore
11:30
PCCOCS confirmă: Jurnalistul Gabriel Călin a fost reținut de procurori într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat pentru UNIMEDIA reținerea lui Gabriel Călin.
11:20
(video) 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, reținute la protestul BEP din fața Parlamentului: Ce încălcări ar fi comis # UNIMEDIA
Poliția a reținut 31 de persoane, majoritatea din regiunea transnistreană, și a întocmit 24 de procese-verbale, la protestul Blocului electoral Patriotic din fața Parlamentului.
11:20
Noi numiri la Primăria Chișinău: Ion Ceban anunță schimbări la conducerea Cabinetului și la comunicare, după alegeri # UNIMEDIA
Schimbări la Primăria Chișinău. Ion Ceban anunță că Tatiana Oboroc devine șefa Cabinetului primarului general, iar Ludmila Corduneanu va coordona comunicarea publică. „Le mulțumesc din suflet doamnelor Elena Panuș și Nataliei Ixari pentru dedicație și implicare în toți acești ani”, a declarat edilul.
11:10
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
11:00
Prietena care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, de nevăzut la nunta artistei. Cearta care a răcit relația lor # UNIMEDIA
Cea mai mare întrebare care a înconjurat nunta Selenei Gomez din acest weekend nu a fost legată de rochie, invitați celebri sau locație, ci de o absență notabilă: Francia Raísa, prietena care i-a donat un rinichi în 2017, nu a fost văzută nicăieri la marele eveniment, scrie protv.ro.
10:50
Serviciile municipale s-au întrunit astăzi, 30 septembrie, în ședință operativă. Pe ordinea de zi au figurat 6 subiecte.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.