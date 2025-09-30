Vitalie Florea, percheziţionat și el în această dimineață: „Nu sunt reținut, iar statutul meu încă nu-mi e clar”

19:40

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi cele două protocoale care o însoţesc nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunţată această convenţie europeană, relatează agenţia rusă TASS, citată de digi24.ro.