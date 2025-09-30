Nicolae Eșanu: „Prioritatea zero după alegeri este consolidarea societății”
Noi.md, 30 septembrie 2025 05:00
Juristul Nicolae Eșanu, fost reprezentant al Republicii Moldova în Comisia de la Veneția, ex-viceministru al Justiției, a tras un semnal de alarmă privind patru domenii esențiale pentru dezvoltarea Republicii Moldova, subliniind că fără intervenții imediate țara riscă să rămână printre cele mai sărace din Europa, chiar și în contextul aderării la Uniunea Europeană, transmite Noi.md.Eșanu
• • •
Acum 15 minute
05:30
În municipiul Chișinău începe campania de salubrizare „Curățenia generală de toamnă”, care se va desfășura până pe 30 noiembrie.Direcția generală locativ-comunală și amenajare menționează că inițiativa urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, inclusiv parcurile și zonele verzi din capitală, străzile și trotuarele, curțile blocurilor locative, terenurile de sport și locurile d
Acum o oră
05:00
Acum 2 ore
04:30
Ultima colecție semnată personal de Giorgio Armani, care marchează 50 de ani de la lansarea liniei sale, a fost prezentată duminică seară într-un spectacol de modă cu vedete de la Hollywood și prieteni italieni.Printre invitați s-au numărat Richard Gere, Lauren Hutton, Glenn Close și Spike Lee, care au rememorat momente din cariera lor și impactul pe care Armani l-a avut asupra modei globale.
Acum 4 ore
03:30
SUA și Mexic lansează o inițiativă comună pentru combaterea traficului transfrontalier de arme # Noi.md
Statele Unite și Mexic au lansat o nouă inițiativă bilaterală menită să întrerupă fluxul de arme de foc ilegale peste granița comună, a anunțat sîmbătă Departamentul de Stat al SUA.Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii inaugurale a Grupului de implementare a securității SUA-Mexic, format la începutul acestei luni în timpul vizitei secretarului Rubio în Mexic, cu scopul de a intensifica acți
02:30
Peste 167.000 de palestinieni au fost răniți în Fîșia Gaza de la 7 octombrie 2023, potrivit Ministerului Sănătății local.Spitalele, copleșite de numărul mare de pacienți, se confruntă cu lipsuri grave de opioide, anestezice și chiar paracetamol, relatează The Guardian și TBIJ.Medicii spun că sînt nevoiți să reducă tratamentele la o singură injecție cu analgezic pe zi, de obicei administrat
Acum 6 ore
01:30
Trenul de noapte între Viena şi Paris va circula doar pînă la mijlocul lunii decembrie, după ce Ministerul francez al Transporturilor a suspendat ajutorul financiar acordat companiei feroviare SNCF pentru operarea trenurilor de noapte pe rutele Viena-Paris şi Berlin-Paris pentru 2026, a anunţat luni operatorul feroviar austriac OBB.„OBB regretă că, în urma retragerii partenerilor francezi, cel
01:00
Cercuri ciudate în spațiu, mai mari decît Calea Lactee: a fost descoperită posibila lor origine # Noi.md
Un nou studiu sugerează că activitatea găurilor negre supermasive poate crea structuri vizibile doar în banda de frecvențe radio.Cercurile radio ciudate (ORC) sînt structuri uriașe, în interiorul cărora se află galaxii întregi. Dar aceste obiecte pot fi văzute doar în banda radio. De la descoperirea primului ORC în 2019, oamenii de știință au prezentat mai multe teorii privind originea lor. As
00:30
O curte de apel din Franța va începe un nou proces împotriva companiilor Air France și Airbus, la 16 ani după ce un avion de linie s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, ucigînd toate cele 228 de persoane aflate la bord.O instanță franceză inferioară a achitat ambele companii de acuzațiile de omor din culpă în 2023, după un proces public istoric privind dispariția zborului AF447, care se deplasa de
00:00
Rețeaua de socializare X a reacționat luni față de respingerea petiției sale împotriva unui portal guvernamental indian, acuzînd platforma de cenzurarea conținutului și de amenințarea libertății de exprimare, transmite AFP.Înalta Curte din statul Karnataka, în sudul Indiei, a respins săptămîna trecută o petiție depusă de compania X împotriva portalului guvernamental, pe care X îl acuză că este
00:00
Filme și documentare CMG la Macao, cu prilejul aniversării a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze # Noi.md
Cu ocazia aniversării a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze, pe 28 septembrie a început la Macao difuzarea unor filme și emisiuni realizate de China Media Group (CMG).Nouă producții de excepție vor fi prezentate publicului, marcînd împreună cu locuitorii din Macao sărbătoarea națională și evidențiind succesele dezvoltării Chinei, scrie romanian.cgtn.com.Deschiderea oficial
Acum 8 ore
23:00
Compania aeriană germană Deutsche Lufthansa intenționează să concedieze aproximativ 4.000 de angajați pînă în 2030, în cadrul unui program menit să sporească eficiența operațiunilor.Acest lucru este menționat într-un comunicat de presă al companiei. Concedierile vor afecta în principal angajații din departamentele administrative din Germania.{{833175}}Compania efectuează o revizuire la sca
22:30
O nouă zonă de odihnă și joacă pentru copii va fi amenajată într-un cartier rezidențial de pe strada Ștefan cel Mare și Sfînt din orașul Vadul lui Vodă, transmite Noi.md.Porivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, în curtea blocurilor vor fi instalate elemente de joacă moderne, tobogane și amenajate zone dedicate odihnei, oferind copiilor și familiilor un spațiu sigur și atractiv pe
22:00
Atelier de bijuterii preistorice, vechi de zeci de mii de ani, descoperit în Franța: Cum erau realizate # Noi.md
O descoperire arheologică recentă în Franța aduce noi informații despre misterioșii locuitori ai orașului Chîtelperron, care au trăit acum 42.000-55.000 de ani.Săpăturile efectuate la situl La Roche-à-Pierrot din Saint-Césaire au scos la iveală ceea ce pare a fi cel mai vechi atelier de bijuterii din scoici din Europa de Vest, potrivit Gizmodo, transmite libertatea.ro.{{837769}} Miste
Acum 12 ore
21:30
Autoritățile de la Beijing au reacționat critic față de serialul de televiziune „Zero Day Attack”, produs în Taiwan, care imaginează un scenariu fictiv în care Armata Populară de Eliberare ar institui o blocadă asupra insulei.Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Apărării, Zhang Xiaogang, a declarat că tacticile ce urmăresc „independența Taiwanului” sînt sortite eșecului, scrie romani
21:30
În localitatea Grigorăuca din raionul Sîngerei, a avut loc un seminar la care au participat 25 de agricultori interesați să afle mai multe despre sorg, o cultură rezistentă la secetă și o alternativă promițătoare la culturile tradiționale.Evenimentul a cuprins sesiuni teoretice susținute de specialiști în agricultură, care au prezentat tehnologii de cultivare, monitorizare și întreținere a sor
21:00
În Moldova s-a deschis o expoziție foto dedicată „Anului Constituției și Suveranității” sărbătorit în Azerbaidjan # Noi.md
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei s-a deschis o expoziție foto dedicată „Anului Constituției și Suveranității” sărbătorit în Azerbaidjan.La evenimentul organizat de Ambasada Azerbaidjanului în țara noastră au participat deputatul Parlamentului Moldovei Vitalie Jacot, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei, diplomați acreditați în Moldova și reprezentanți ai diaspor
21:00
Prim-ministrul Marii Britanii, liderul Partidului Laburist, Keir Starmer, a anunțat planurile de a crea în Regatul Unit 12 orașe noi, cu aproximativ 300.000 de locuințe.Potrivit Oxu.Az, cu referire la The Daily Mail, construcția primelor trei orașe ar trebui să înceapă în comitatul Bedfordshire, Leeds și în nordul Londrei înainte de următoarele alegeri. Autoritățile consideră că aceste teritor
20:30
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, Republica Moldova va participa la Săptămîna Europeană a Sportului, inițiativă a Comisiei Europene menită să promoveze activitatea fizică și un stil de viață sănătos. Tema ediției din acest an este „Sport pentru toți”, transmite Noi.md.Ministerul Educației și Cercetării va susține evenimentul prin activități desfășurate în școli și universități, pun
20:30
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că Republica Moldova a primit Certificatul Președintelui Consiliului OACI, ca recunoaștere a progreselor semnificative realizate în dezvoltarea unui sistem eficient de supraveghere a securității aeronautice și în implementarea standardelor și practicilor recomandate de OACI (SARPs).Distincția a fost acordată în cadrul celei de-a 42-a Adunări a OACI, desfăș
20:00
Resturi de dronă au fost găsite, luni, în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea. Alerta a fost dată de localnici, care au sunat la 112. O echipă mixtă de la Ministerul Apărării Naționale (MApN) a Romîniei, Serviciul Romîn de Informații şi Poliţia de Frontieră continuă verificările la fața locului.După cum transmite Noi.md cu referire la Unimedia, oamenii din județul Tulcea au sunat la
20:00
Această monedă de 100 de ducați cu imaginea lui Ferdinand al III-lea de Habsburg are aproape 400 de ani și cîntărește 348,5 grame.Ea a fost bătută ca dar al tînărului rege pentru prinții germani în 1629. La acea vreme, Ferdinand era arhiduce al Austriei și rege al Ungariei, Croației și Boemiei, iar mai tîrziu a devenit împărat al Sfîntului Imperiu Roman, transmite Bild.{{838582}}Moneda, ca
19:30
Primăria Chișinău anunță demararea campaniei „Curățenia generală de toamnă”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 30 noiembrie, notează Noi.md.Această inițiativă urmărește igienizarea și înfrumusețarea spațiilor publice, curților blocurilor locative, parcurilor și zonelor verzi din capitală, în colaborare cu preturile de sector, întreprinderile municipale și cetățenii orașului.Principal
19:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), notează Noi.md.Astfel, în intervalul 30 septembrie–3 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în instituțiile medicale
19:00
Astăzi, 29 septembrie, este marcată Ziua Mondială de Conștientizare privind Risipa și Pierderile Alimentare, un eveniment instituit de Organizația Națiunilor Unite în 2019 pentru a trage un semnal de alarmă asupra unei discrepanțe șocante: anual, o treime din alimentele destinate consumului ajung la gunoi, în condițiile în care circa 733 de milioane de oameni trăiesc în insecuritate alimentară la
19:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut școlilor de partid să joace un rol mai important în cultivarea de talente și în oferirea de propuneri pentru Partidul Comunist Chinez.Xi, care deține și funcțiile de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și de președinte al Comisiei Militare Centrale, a făcut aceste remarci în cadrul unei instrucțiuni referitoare la activ
18:30
În perioada 22–28 septembrie 2025, echipele de asistență medicală urgentă ale IMSP CNAMUP au intervenit pentru 102 persoane afectate de urgențe provocate de agenți fizici, chimici și de mediu.În total, au fost înregistrate 8.472 de solicitări, dintre care 404 apeluri s-au dovedit nejustificate, neîncadrîndu-se în criteriile unei urgențe reale.{{838708}}Cele mai frecvente intervenții:3.
18:30
Grupul Lume, Serghei și Irina Kovalski, au organizat o petrecere emoționantă pentru a dezvălui sexul celui de-al patrulea copil al lor.{{837372}}Părinții erau aproape siguri că vor avea un băiat, dar surpriza a fost totală — cîntăreața așteaptă o fetiță.Petrecerea s-a desfășurat într-o atmosferă de bucurie și emoție. Majoritatea oaspeților nu se așteptau la o astfel de veste, iar singuru
18:00
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”, va achiziționa temporar capacitățile de echilibrare a pieței energiei electrice prin alte mecanisme decît cele de piață. Această decizie a fost adoptată astăzi de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite Noi.md.Decizia a fost luată în contextul lansării pi
17:30
Suedia a anunțat alocarea a aproape 100 de milioane de euro suplimentari de ajutor umanitar pentru Ucraina.Potrivit „Европейская правда”, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Suediei.{{839293}}Noul pachet de ajutor „de iarnă” din partea Suediei, în valoare de 1,1 miliarde de coroane (99,7 milioane de euro), este destinat nevoilor urgente de
17:30
Guvernul Ungariei a decis să interzică o serie de publicații ucrainene.Despre acest lucru a anunțat luni pe pagina sa de Facebook șeful aparatului Biroului prim-ministrului Ungariei, Gergely Gulyás, relatează „Европейская правда”.{{838076}}La mijlocul lunii septembrie, Ucraina a interzis mai multe ziare străine, printre care și ziarele maghiare Origo și Demokrata. Potrivit lui Gulyas
17:00
De situația internă din Moldova după alegerile parlamentare din țară trebuie să se ocupe moldoveni înșiși, însă deja se observă că unele forțe politice își exprimă dezacordul față de rezultate.Despre acest lucru a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, relatează RBC.După cum a menționat purtătorul de cuvînt, sute de mii de cetățeni moldoveni au fost privați d
17:00
Procesul de aderare la UE: Răspunsul Maiei Sandu privind un parcurs independent față de Ucraina # Noi.md
Președinta Maia Sandu a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a avansa pe drumul integrării europene, subliniind că țara noastră, alături de Ucraina, a îndeplinit toate criteriile necesare pentru următoarea etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană.Întrebată dacă Chișinăul ar putea solicita să fie decuplat de parcursul Ucrainei, șefa statului a evitat un răspuns direct, insistînd
17:00
Alianța „MOLDOVENII”, după alegeri: „Vom reveni mai puternici. Vom controla guvernul PAS din afara Parlamentului” # Noi.md
Alianța „MOLDOVENII” a transmis primul mesaj public după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie, mulțumind susținătorilor pentru încrederea acordată și promițînd să continue activitatea politică, deși nu a trecut pragul electoral. {{838205}} „Ziua de ieri a alegerilor a fost pentru noi o încercare importantă. Partidul Alianța MOLDOVENII nu a intrat în Parlament, d
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier de persoane cu privire la noile restricții legislative impuse de autoritățile Republicii Letonia, transmite Noi.md.Potrivit ANTA, începînd cu 15 octombrie 2025, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale va fi interzis la punctele de trecere a frontierei letone cu Belarus și Rusia: Pāterniek
17:00
În noaptea de duminică spre luni, 29 septembrie, în timp ce Comisia Electorală Centrală (CEC) număra voturile exprimate la alegeri, în rețelele de socializare a izbucnit o discuție aprinsă – își va număra oare PAS majoritatea parlamentară (51 de mandate) sau, după cum a scris un utilizator, „va avea conștiință”. Și-a numărat-o – Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate în noul parlam
Acum 24 ore
16:30
Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație (1 martie 2023 – 29 septembrie 2025), în municipiul Chișinău sînt înregistrați 48 857 de beneficiari de protecție temporară, cu 269 mai mulți decît săptămîna precedentă (22 septembrie 2025).Chișinăul concentrează aproape 60% din totalul refugiaților din Republica Moldova — 48 857 din totalul de 81 452 persoane.{{838498}}Evoluția față
16:30
Autoritățile îi avertizează pe cetățenii moldoveni aflați sau care intenționează să călătorească în Grecia că miercuri, 1 octombrie, începînd cu ora locală 00:01, va avea loc o grevă generală de 24 de ore.Protestul va afecta transportul rutier, feroviar, maritim și aerian, precum și mai multe servicii publice – inclusiv în sănătate și educație. Se așteaptă anulări și întîrzieri la cursele de a
16:30
Doru Petruți, director general IMAS Chișinău, companie care realizează studii și cercetări sociologice, a venit cu o analiză amplă a rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că, deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut un scor de 44% din voturile exprimate pe teritoriul Republicii Moldova, „adevărata miză începe acum: formarea unei coaliții care să garan
16:00
Ședința de constituire a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a ar putea fi prezidată de comunistul Vladimir Voronin, fost șef de stat, deputat și ministru, care, potrivit datelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC), ar obține un nou mandat de legislator.Vladimir Voronin, care a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista Blocului Electo
16:00
Cum se desfășoară tranziția de putere după alegeri – de la confirmarea rezultatelor la formarea Guvernului # Noi.md
După încheierea alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală verifică și centralizează rezultatele, apoi transmite documentele către Curtea Constituțională pentru validare.Analistul politic Igor Boțan a explicat, într-un interviu pentru Moldova 1, care sînt etapele următoare pînă cînd deputații își ocupă fotoliile în Parlament.„După ce se închid secțiile de votare, CEC are la dispo
15:30
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a unui fost judecător, vicepreședinte de instanță, căruia i se incriminează comiterea infracțiunilor de escrocherie și fals în declarații. Cauza penală a fost inițiată în decembrie 2016 de către Procurorul General, în baza unei plîngeri colective. Pot
15:30
Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”: Reacția avocatului și procurorului # Noi.md
Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o cauză separată, care va fi disjunsă din dosarul „Frauda Bancară”.O decizie în acest sens a fost emisă astăzi de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, transmite realitatea.{{838609}}Avocatul Lucian Rogac a declarat:„Consider decizia o ilegalitate crasă și un abuz admis de către judecători”.Vlad Plahotniuc va fi judecat într-o c
15:30
În ultimele zile de weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au înregistrat peste 4 400 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, transmite Noi.md.Cele mai frecvente abateri au fost depășirea limitei de viteză – 1 975 cazuri, nerespectarea indicatoarelor de prioritate și a semnalelor semafoarelor – 892 cazuri, conducerea sub influența alcoolului – 55 șo
15:30
Maia Sandu: Viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare # Noi.md
Am demonstrat lumii întregi că sîntem o țară de oameni curajoși și demni – a declarat președinta Maia Sandu în următoarea zi după scrutinul parlamentar. Șefa statului a transmis un mesaj de mulțumire cetățenilor, subliniind importanța participării și responsabilității la alegeri.„Fiecare vot a contat. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara printr
15:30
Israelul a ras de pe fața pămîntului Mecca Tower, cea mai înaltă clădire din Gaza: imagini cu distrugerea # Noi.md
Israelul a distrus în totalitate, în cîteva secunde, cea mai înaltă clădire din Sectorul Gaza. Este vorba despre Mecca Tower.Despre acest lucru a anunțat Canalul 24, cu referire la postările jurnalistului Ariel Oseran pe rețeaua de socializare X. Ariel Oseran a spus că Armata de Apărare a Israelului a emis o avertizare imediată de evacuare a locuitorilor clădirii din zona portuară a orașului G
15:00
Luni, Consiliul UE a convenit să reia o serie de sancțiuni împotriva Iranului din cauza programului său nuclear, care au fost suspendate după intrarea în vigoare a Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA, sau acordul nuclear cu Iranul) în 2015.Despre aceasta a anunțat serviciul de presă al Consiliului UE, scrie „Adevărul European”.Decizia a fost luată după reintroducerea sancțiunilo
15:00
Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare: Cum ar putea arăta noul Parlament al Republicii Moldova # Noi.md
După ce CEC a procesat 100% din procesele verbale, configurația viitorului legislativ (101 mandate) ar putea arăta în felul următor: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 50,2% din voturi, 55 de mandate Blocul Electoral Patriotic – 24,17%, 26 de mandate Blocul Electoral Alternativa – 7,96%, 8 mandate Partidul Nostru – 6,2%, 6 mandate Partidul Democrația
15:00
Curățenia urbană nu înseamnă doar străzi măturate sau coșuri de gunoi colectate la timp. Într-un oraș în continuă dezvoltare, precum Chișinăul, gestionarea deșeurilor vegetale devine o provocare reală. Primăverile aduc cu ele resturi de copaci, crengi aruncate după curățirea pomilor, iar toamna adună grămezi de frunze. Dacă aceste resturi nu sunt colectate și procesate corespunzător, ele se transf
15:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a anunțat astăzi rezultatele apelului destinat fermierilor din sectorul zootehnic, desfășurat în perioada 15 august – 26 septembrie 2025, pentru acordarea plăților directe per kilogram de produs, transmite moldpres.În cadrul apelului, au fost depuse în total 438 de cereri, solicitîndu-se o sumă totală de 190,62 mln lei. Din acestea, 437
15:00
Vezi cine ajunge în Parlament: Lista completă a noilor deputați după procesarea a 100% din voturi # Noi.md
La Chișinău, după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) obține 55 de mandate și își asigură o majoritate de sine stătătoare în viitorul legislativ de 101 locuri.Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei intră cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” obține 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partid
