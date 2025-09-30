Cum este comparată Republica Moldova cu România după alegeri: „Filișitări, uăi! Oficial, vreau să mă mut în Moldova!”
Adevarul (Moldova), 30 septembrie 2025 02:10
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care oferă formațiunii pro-europene PAS, condusă de Maia Sandu, majoritatea absolută în Parlament, a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale și comparații între diaspora moldoveană și cea românească.
• • •
Alte ştiri de Adevarul (Moldova)
Acum 30 minute
02:10
Cum este comparată Republica Moldova cu România după alegeri: „Filișitări, uăi! Oficial, vreau să mă mut în Moldova!” # Adevarul (Moldova)
Rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care oferă formațiunii pro-europene PAS, condusă de Maia Sandu, majoritatea absolută în Parlament, a stârnit reacții aprinse pe rețelele sociale și comparații între diaspora moldoveană și cea românească.
Acum 6 ore
22:30
Viitorul Parlament al Republicii Moldova, format din trei partide și două blocuri. Detalii despre componență # Adevarul (Moldova)
Viitorul Parlament al Republicii Moldova va fi format din Partidul Acțiune și Solidaritate, care va deține majoritatea. PAS este urmat de Blocul Patriotic, Blocul Alternativa și Partidul Nostru, precum și de formațiunea Partidul Politic Democrația Acasă. Ultimele două formațiuni sunt la prima experi
21:50
Miracolul electoral din Moldova. De ce a câștigat „partida europeană”. Radiografia votului # Adevarul (Moldova)
Victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare din Republica Moldova nu este doar o surpriză electorală. Este un pas decisiv prin care Chișinăul rupe, poate definitiv, dependența de Moscova.
Acum 8 ore
18:40
Reacția Washingtonului în urma alegerilor de la Chișinău: Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul Guvern # Adevarul (Moldova)
Washingtonul, prin intermediul Ambasadei SUA în Republica Moldova, a reacționat după alegerile parlamentare de la Chișinău, subliniind că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu noul Guvern.
Acum 12 ore
14:40
Oligarhul moldovean Ilan Șor a anunțat, la televiziunea publică din Rusia, că va contesta toate rezultatele. „Nu au fost alegeri, ci o numire” # Adevarul (Moldova)
Oligarhul moldovean Ilan Șor, refugiat la Moscova după ce a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru fraudă bancară, a acuzat la televiziunea publică din Rusia că alegerile de la Chișinău au fost „fraudate”, anunțând contestarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie.
14:00
Maia Sandu apare în fața presei după victoria în alegeri a partidului pe care l-a fondat # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a fondat-o.
Acum 24 ore
13:00
Nicușor Dan felicită Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Mesajul transmis de Zelenski # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, și câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, au generat un val de reacții internaționale.
12:00
Alegerile din Republica Moldova, ecou internațional. Maia Sandu, lăudată de presa occidentală pentru pasul decisiv spre UE # Adevarul (Moldova)
Victoria obţinută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia Sandu, la alegerile parlamentare din Republica Moldova a devenit luni subiect de prim-plan în presa internaţională, fiind interpretată drept un pas hotărât spre integrarea europeană.
11:50
Cetăţeni moldoveni mituiţi să participe la protestul de după alegeri de la Chişinău. Ce li se oferă să iasă în stradă celor care se abțin # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova susține că are indicii conform cărora unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa la protestul programat luni în Chișinău, împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova.
10:10
Partidul pro-european PAS, condus de Maia Sandu și Dorin Recean, a câștigat majoritatea în alegerile parlamentare din Republica Moldova, în pofida unei campanii de interferență fără precedent din partea Federației Ruse.
10:10
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ # Adevarul (Moldova)
Mulți basarabeni care au mers la vot pentru alegerile parlamentare de duminică spun că vor un drum european al țării dar și neutralitate în politica externă. Alții nu exclud unirea cu România în cazul unei situații extreme de pericol extern.
10:00
Consilierul prezidențial Radu Burnete, după victoria PAS în Republica Moldova: „Nu e o lume perfectă, dar nu e barbarism și dictatură” # Adevarul (Moldova)
Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis luni un mesaj în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că Europa de Est va demonstra Rusiei că, în ciuda războiului și propagandei, procesul început în 1989 s-a încheiat și regiunea a pășit definitiv în spațiul occidental.
09:50
Ilie Bolojan: „Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară și votul în direcția europeană” # Adevarul (Moldova)
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni dimineață, un mesaj cetățenilor Republicii Moldova și a salutat votul în direcția europeană, asigurând că România va fi alături de țara vecină pe acest drum.
09:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Pro-rușii obțin majoritatea în Găgăuzia și Transnistria, însă pierd clar scrutinul # Adevarul (Moldova)
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei („Blocul patriotic”), condus de președintele socialist Igor Dodon, a obținut un scor foarte bun în Găgăuzia şi Transnistria, dar a pierdut categoric alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova.
09:10
Dominic Fritz, după victoria proeuropeană din Republica Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui” # Adevarul (Moldova)
Președintele USR, Dominic Fritz, a salutat victoria categorică obținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile din Republica Moldova, pe care o consideră „o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”.
08:10
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a învins în România” # Adevarul (Moldova)
„Putem vorbi despre un câștig al propagandei ruse în Republica Moldova în aceeași măsură în care putem vorbi despre un câștig al acesteia în România sau în oricare alt stat din UE”, spune analistul Cătălin Done. El este optimist moderat cu privire la parcursul pro-european al Republicii Moldova.
Ieri
00:50
Partidul „surpriză” al alegerilor din Republica Moldova. Liderul său are legături cu Rusia, dar și cu George Simion # Adevarul (Moldova)
Partidul Politic „Alternativa Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, este pe locul al patrulea, cu 5, 52 %, ceea ce înseamnă că va putea intra în Parlamentul Moldovei.
28 septembrie 2025
23:40
Blocul prorus Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău. Printre participanți, socialistul Igor Dodon # Adevarul (Moldova)
Membrii și susținătorii Blocului Patriotic protestează în fața autorității electorale de la Chișinău, manifestația având loc în timp ce are loc numărare voturilor după alegerile parlamentare din data de 28 septembrie.
23:00
Traian Băsescu vrea să-și recupereze cetățenia moldovenească: „O voi face după alegeri” # Adevarul (Moldova)
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică seară că intenționează să facă demersurile pentru a-și redobândi cetățenia Republicii Moldova, pe care a pierdut-o în urma unei decizii a fostului președinte Igor Dodon.
22:50
Partidul Maiei Sandu conduce alegerile istorice din Republica Moldova. „Blocul Patriotic” pierde teren # Adevarul (Moldova)
Potrivit celor mai recente rezultate centralizate de Comisia Electorală Centrală (CEC), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, se situează în fruntea preferințelor alegătorilor, acumulând peste 40% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic” obține 31%.
22:10
Igor Grosu îndeamnă la vigilență și responsabilitate, după închiderea urnelor: „Tentativele Rusiei de a deturna procesul electoral au fost imense” # Adevarul (Moldova)
Ziua alegerilor din Republica Moldova a fost marcată de alerte cu bombă și tentative de destabilizare, a declarat duminică seara Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în mesajul adresat cetățenilor după închiderea secțiilor de votare.
22:00
Igor Dodon, primele declarații după închiderea urnelor. Anunță un miting „pașnic” pentru apărarea democrației în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Fostul președinte Igor Dodon a declarat că Blocul Patriotic va organiza luni, de la ora 12:00, un miting „pașnic” pentru „apărarea democrației”, după ce rezultatele votului i-au surprins pe liderii PAS.
17:40
Un nou val de alerte cu bombă ce vizează votul de la Chișinău. 14 cazuri au fost înregistrate în secțiile de vot din țară # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova anunță că a fost alertată cu privire la existența unor obiecte explozibile în 14 locații din Zona de Securitate, unde alegătorii din regiunea separatistă își exercită dreptul de vot.
17:00
Lidera de la Chișinău, un nou mesaj în ziua votului: Moldova este țara noastră, nu a grupării criminale Șor # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Mai Sandu, a venit cu un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să fie mai activi și să-și exercite dreptul constituțional. Președintele Republicii Moldova a subliniat că țara nu este a grupării criminale Șor.
16:00
Un cuplu din Republica Moldova și-a exercitat dreptul de vot chiar în ziua nunții, iar poze cu ei în timp ce votează au fost făcute publice de autoritatea electorală de la Chișinău.
16:00
Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova a fost depășit # Adevarul (Moldova)
Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere.
15:10
Val de alerte cu bombă în mai multe secții de vot din diaspora, inclusiv în România și Italia. Reacția Chișinăului # Adevarul (Moldova)
Alerte cu bombă au fost înregistrate în mai multe secții de vot din Belgia, Italia, România, SUA și Spania, iar autoritățile moldovene subliniază că au avertizat anterior în legătură cu acestea, în contextul influenței Kremlinului asupra votului din 28 septembrie.
14:30
Cum prezintă presa rusăCum prezintă presa rusă alegerile din Republica Moldova? # Adevarul (Moldova)
Parlamentarele din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt tratate în presa rusă drept un eveniment geopolitic cu implicații majore.
14:00
Prezență record la vot în diaspora moldovenească, cu aglomerație în mai multe capitale europene # Adevarul (Moldova)
Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce se desfășoara astăzi.
13:40
Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei.
13:30
Peste 4.000 de site-uri restricționate în Republica Moldova în urma unui val de atacuri cibernetice # Adevarul (Moldova)
Serviciul de Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova informează că a blocat un val de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale.
12:40
Poliția Republicii Moldova: Mai mulți moldoveni au fost aduși organizat din Rusia în Belarus pentru vot # Adevarul (Moldova)
Poliția Republicii Moldova anunță că mai mulți votanți moldoveni au fost transportați organizat din Rusia pentru a-și exercita dreptul de vot în Belarus. Autoritățile subliniază că anchetează cazul pentru a stabili și pedepsi persoanele implicate în această ilegalitate.
12:10
Cozi de mașini cu alegători din regiunea separatistă Transnistria sunt pe un pod peste râul Nistru # Adevarul (Moldova)
Pe podul peste Nistru, care leagă orașul Rîbnița din regiunea separatistă transnistreană de orașul Rezina din Republica Moldova, s-au format cozi de mașini cu alegători din stânga Nistrului, veniți să voteze la alegerile parlamentare, relatează presa rusă.
11:40
Cozi la secțiile de votare pentru moldovenii din Moscova: votanții au venit cu steagurile Republicii Moldova și ale Rusiei # Adevarul (Moldova)
În Rusia sunt deschise două secții de votare, iar la ambele s-au format cozi. Oamenii așteaptă să își exercite dreptul de vot, potrivit presei ruse.
11:10
Alegători din regiunea separatistă Transnistria, aduși organizat la vot: primele încălcări ale scrutinului parlamentar # Adevarul (Moldova)
Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea separatistă transnistreană au fost înregistrate în orașul Căușeni, situat pe malul drept al Nistrului, potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
11:00
Europarlamentarul Eugen Tomac spune că a votat pentru ca Republica Moldova să vină în UE alături de România # Adevarul (Moldova)
Europarlamentarul Eugen Tomac a votat duminică, pentru alegerile legislative din Republica Moldova, la secţia organizată la Ambasada de la Bucureşti.
10:40
Presa internațională consideră alegerile din Republica Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării # Adevarul (Moldova)
Presa internațională consideră alegerile din Moldova drept o „bătălie” pentru viitorul țării și scrie despre tensiunile dintre forțele pro-europene și cele pro-ruse, dar și despre riscurile de influență externă.
10:30
Liderul puterii de la Chișinău, despre scrutin: Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți ani înainte # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, a afirmat că alegerile parlamentare din 28 septembrie își vor pune amprenta asupra modului în care vor trăi moldovenii în următorii ani, subliniind că este vorba despre o bătălie pentru o majoritate parlamentară proeuropeană.
10:00
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Speranțele localnicilor din al doilea oraș ca mărime din Basarabia: „Europa ar fi o șansă” | Reportaj # Adevarul (Moldova)
Atmosferă relaxată cu ocazia alegerilor parlamentare, la Bălți, cel de-al doilea oraș ca populație al Republicii Moldova. Localnicii, mulți dintre ei vorbitori de limbă rusă, speră ca rezultatul alegerilor să aducă o schimbare radicală în viața lor.
09:20
Maia Sandu a votat: Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat la o secție de vot din Chișinău, subliniind că țara este în primejdie și îndemnând moldovenii să iasă la vot și să nu permită hoților și trădătorilor să decidă pentru ei.
09:10
Moldoveanca stabilită în China care a parcurs 1400 de km pentru a vota: A venit la urne cu copiii # Adevarul (Moldova)
O moldoveancă stabilită de 10 ani în China a parcurs 1400 de km împreună cu cei doi copii, pentru a vota la alegerile parlamentare, la secţia organizată de Ambasada Republicii Moldova, la Beijing, anunţă Ministerul de Externe de la Chişinău.
09:10
Mobilizare totală a oamenilor lui Ilan Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne # Adevarul (Moldova)
Oamenii lui Ilan Șor trebuie să raporteze prezența la vot a membrilor Blocului Victorie, conform unui ordin înaintat de coordonatorii lor de la Kremlin, potrivit unor mesaje audio ajunse în posesia presei de la Chișinău.
08:50
Traian Băsescu anticipează o victorie a pro-europenilor în alegeri. „Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin” # Adevarul (Moldova)
Fostul preşedinte Traian Băsescu a postat pe pagina sa Facebook un mesaj cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, afirmând că ”va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.
07:30
O studentă din Japonia a dat startul votului la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest” # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început odată cu deschiderea secţiei de votare la sediul ambasadei din Japonia, iar primul votant, după intonarea imnului de stat, a fost Ana Teişanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia.
07:10
A început votarea în Republica Moldova. Miza crucială a alegerilor parlamentare din acest an # Adevarul (Moldova)
În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova.
06:40
Dilema diasporei care poate decide alegerile din Moldova: viitorul european al țării sau banii de case și mașini # Adevarul (Moldova)
Diaspora moldoveană poate înclina balanța alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Unul dintre argumentele care îi pune pe gânduri pe unii moldoveni din Occident are legătură devalorizarea banilor câștigați în Vest, după integrarea în UE, spune analistul Nicolae Țîbrigan.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Republica Moldova, teren de testare pentru dezinformare rusă. „Atât de subtil, încât oamenii au impresia că ei înșiși s-au gândit la asta” # Adevarul (Moldova)
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare, spațiul public e invadat de o avalanșă de dezinformare și manipulare orchestrată de Kremlin. Amploarea operațiunilor face din Moldova un teren de testare pentru cele mai noi tactici de război informațional ale Rusiei.
16:30
Dominic Fritz, mesaj înainte de alegerile din Moldova: „Nu e o alegere complicată. E limpede: Europa şi libertatea sau Rusia şi frica” # Adevarul (Moldova)
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că şi la Timişoara se poate vota pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică, 28 septembrie, iar fiecare vot e o declaraţie de libertate.
15:50
Speranțele basarabenilor de la frontiera cu România. Ce-și doresc după alegerile parlamentare localnicii dintr-unul dintre cele mai moderne orașe ale Republicii Moldova # Adevarul (Moldova)
La Ungheni, unul dintre cele mai moderne orașe din Republica Moldova oamenii se pregătesc intens pentru alegerile parlamentare.
14:40
Diaspora moldovenească, crucială în alegerile parlamentare. Cum vrea Kremlinul să-i influențeze votul # Adevarul (Moldova)
Diaspora moldovenească va juca un rol crucial în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, extrem de importante, în timp ce țara luptă împotriva unei operațiuni fără precedent de cumpărare de voturi orchestrată de Rusia, care încearcă să înlăture partidul pro-european aflat la guvernare, re
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.